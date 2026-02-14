Зеленский в Мюнхене: ВС РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два
Находящийся второй день в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевской хунты изо всех сил пытается добиться от присутствующей аудитории не только сочувствия к бедам украинцев, «отстаивающих Европу от России», но и реальных действий в части поставок вооружений. В ход идет всё актерское искусство клоуна.
В ходе выступления на полях конференции Зеленский объявил, что Вооруженные силы России накапливают ракеты и дроны, дабы нанести очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Атаки произойдут через день, а может, два (а может, три? — автор), заявил «просроченный» со ссылкой на украинскую разведку.
Следом добавил, что ракеты для ПВО, которые были поставлены на Украину в прошлое воскресенье, все израсходованы при отражении атак ВС РФ в минувший четверг. Отметил, что в ночь на 12 февраля Россия запустила 24 баллистические ракеты и 219 ударных дронов по украинским городам.
Сообщил, что в стране не осталось ни одной электростанции, не поврежденной российскими ударами. Ну это он врет. Все три атомные электростанции не только целехонькие, но и возобновили генерацию на полную мощность после 7 февраля, когда как раз была предыдущая наиболее массированная атака российской армии.
Далее, уже отвечая на вопросы журналистов и модератора в ходе панельной дискуссии,
Да и у Зеленского настроение очень приподнятое, явно чувствует себя в своей тарелке. А быть может, дело в другом. На видео, которые активно распространяются в украинских пабликах, киевский клоун постоянно характерным жестом потирает нос.
Не обошлось и без очередного хамского высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Не ладят они давно и крепко, хотя глава венгерского кабмина никогда не опускается до оскорблений, чего не скажешь о Зе.
Ну и напоследок. Зеленский решил блеснуть знаниями истории, заявив по поводу возможности и вариантов завершения конфликта.
Стоит это понимать так, что даже если на Украине наступит мир, то Третьей мировой войны не избежать. Вдохновил, нечего сказать.
Хотя вариант есть. После того как Красная Армия в середине прошлого века дошла до Берлина, мир в Европе воцарился на десятилетия.
Информация