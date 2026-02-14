Зеленский в Мюнхене: ВС РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два

Зеленский в Мюнхене: ВС РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два

Находящийся второй день в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевской хунты изо всех сил пытается добиться от присутствующей аудитории не только сочувствия к бедам украинцев, «отстаивающих Европу от России», но и реальных действий в части поставок вооружений. В ход идет всё актерское искусство клоуна.

В ходе выступления на полях конференции Зеленский объявил, что Вооруженные силы России накапливают ракеты и дроны, дабы нанести очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Атаки произойдут через день, а может, два (а может, три? — автор), заявил «просроченный» со ссылкой на украинскую разведку.

Следом добавил, что ракеты для ПВО, которые были поставлены на Украину в прошлое воскресенье, все израсходованы при отражении атак ВС РФ в минувший четверг. Отметил, что в ночь на 12 февраля Россия запустила 24 баллистические ракеты и 219 ударных дронов по украинским городам.

Украине срочно нужны ракеты для Patriot и других систем ПВО до 24 февраля.

Сообщил, что в стране не осталось ни одной электростанции, не поврежденной российскими ударами. Ну это он врет. Все три атомные электростанции не только целехонькие, но и возобновили генерацию на полную мощность после 7 февраля, когда как раз была предыдущая наиболее массированная атака российской армии.

Далее, уже отвечая на вопросы журналистов и модератора в ходе панельной дискуссии, Остапа Зеленского, что называется, понесло. Заявил, что Киев также «может объявить перемирие для россиян, если они проведут выборы в РФ». Сложно понять, о чем это он, но все присутствующие, включая генсека НАТО Рютте, после этого рассмеялись. Впрочем, Рютте улыбается практически всегда.



Да и у Зеленского настроение очень приподнятое, явно чувствует себя в своей тарелке. А быть может, дело в другом. На видео, которые активно распространяются в украинских пабликах, киевский клоун постоянно характерным жестом потирает нос.



Не обошлось и без очередного хамского высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Не ладят они давно и крепко, хотя глава венгерского кабмина никогда не опускается до оскорблений, чего не скажешь о Зе.

Орбан должен перестать думать о том, как нарастить живот. Он должен думать о том, как усилить армию.

Ну и напоследок. Зеленский решил блеснуть знаниями истории, заявив по поводу возможности и вариантов завершения конфликта.

(Президент РФ Владимир) Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года. Было бы иллюзией верить, что эту войну можно надежно закончить, разделив Украину, так же как было иллюзией верить, что, пожертвовав Чехословакией, Европа спасет себя от большой войны.

Стоит это понимать так, что даже если на Украине наступит мир, то Третьей мировой войны не избежать. Вдохновил, нечего сказать.

Хотя вариант есть. После того как Красная Армия в середине прошлого века дошла до Берлина, мир в Европе воцарился на десятилетия.

  1. isv000 Звание
    isv000
    +9
    Сегодня, 16:02
    Мечта всех здесь присутствующих...
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 16:40
      А я об этом мечтала с 2014 года!!!!
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 17:21
      Кстати (с другого ресурса) все посмотрели на второе фото с собакой ????

      Так вот что там было то

      «Я посмотрел ему в глаза»: Генсек НАТО признался, что разговаривал с собакой о судьбе Украины (ВИДЕО) | Русская весна
      Генсек НАТО признался, что разговаривал с собакой о судьбе Украины.

      «Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся», — сообщил Рютте на конференции по безопасности.


      Источник: https://rusvesna.su/news/1771075965

      Я просто фигею с этих маразматиков
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 16:02
    А потом позвонил Крокодил
    И со слезами просил:
    «Мой милый, хороший,
    Пришли мне калоши,
    И мне, и жене, и Тотоше.
    — Постой, не тебе ли
    На прошлой неделе
    Я выслал две пары
    Отличных калош?
    — Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели
    И ждём, не дождёмся,
    Когда же ты снова пришлёшь
    К нашему ужину
    Дюжину
    Новых и сладких калош!»
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 16:06
    Ну это он врет. Все три атомные электростанции не только целехонькие, но и возобновили генерацию на полную мощность после 7 февраля, когда как раз была предыдущая наиболее массированная атака российской армии.


    Вот то же там всего две подстанции которые надо декоммунизировать - одну чуть повредили так почему не добить то уже am
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 16:07
    Надеюсь недолго осталось просроченному зелёному опарышу юродствовать.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 16:39
      ВВП все делает со своей щадящей сво, чтоб наркоман и ж..фашист Зеля еще долго у власти am
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 16:08
    Выбор "братского народа", как нанюхается и его несет, аки умалешенного кликушу на паперти. "Хорош" народ. "Хорош", правитель. Уже не только лишь все, не удивляются.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 16:10
    «Вам придется присоединиться к армии и пронести через всю жизнь и следующим поколениям передать эту ярость «государству-агрессору», чтобы еще многим поколениям вперед не пришло в голову примирение с Россией. Потому что примирение станет последним днем Украины»
    , - актер, боевик 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады укроВермахта Алексей Тритенко.

    И так думает большинство. Пропаганда постаралась.

    Спрашивается, а зачем России нужно такое государство у своих границ? Вопрос риторический.

    Европарламент:

    Борьба Украины - это борьба Европы. Европейский парламент одобрил новый пакет кредитов ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины. Кредит должен быть погашен после получения военных репараций* от России.


    Вы победите сначала.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:44
      Так и хочется погасить... Кредит.. Так, чтоб больше не спрашивали...
  7. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 16:13
    ему дали прочитать сценарий?
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:14
    Спасайся кто хочешь....
    Спасение рук самих утопающух
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:20
    Киев также «может объявить перемирие для россиян, если они проведут выборы в РФ»
    Глубоко нюхнул. Просроченный наркоман из клоунария распродал недострану, наворовал на двести лет не бедной жизни, послал и продолжает посылать на убой население и продолжает править над послушными рагульскими подданными. Где Бог? Где демократия? Где Правда? А правда в Орешнике и СЯС. Так всегда было, так всегда будет.
  10. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -3
    Сегодня, 16:34
    Анонсирует массивные удары России....не смешите мои тапочки!
    ВВП щадит Бандеростан и дальше.
    Был бы он таким как И.В.Сталин - русские солдаты и офицеры уже давно вернулись с Победой домой и, кстати, не было бы столько генералов-воров как нынче при ВВП! am
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 17:22
      Там просто их подчистили ДО войны. а наш верховный так любил фразу:"ну у нас же не 1937 год".
      А теперь смотришь на череду посадок за воровство и думаешь, а может нужно было?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:45
        Пятую колонну перед войной надо уничтожать - потом поздно уже
        1. Single-n Звание
          Single-n
          +2
          Сегодня, 18:23
          Никогда не поздно. Если сопли не жевать и экстракшены с жестами доброй воли не делать
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 18:30
            Если сопли не жевать

            " Это не наш метод! " (С)
            1. Single-n Звание
              Single-n
              -1
              Сегодня, 20:17
              Наш метод озабоченные красные линии и стенания-"Нас обманули. Опять"
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:54
      Я не являюсь отрицателем роли личности в истории, о которой мне внушали еще в университете марксизма-ленинизма еще в СССР. Но и на Солнце бывают пятна.
      Вот все сейчас ратуют на возвращение 1937 года, а ведь основные репрессии были ДО, во время пребывания на посту главы НКВД Генриха Ягоды и Н. Ежова. Положение пытался исправить Л.П. Берия, однако такой "каток" сразу не остановить.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 18:33
        Ха! А Хрущёв? На Украине?
        " Уймись, дурaк! " Это ведь ему от Сталина было. Ну и кто здесь "кровавый"?
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        -1
        Сегодня, 19:12
        Цитата: alexboguslavski
        Вот все сейчас ратуют на возвращение 1937 года

        За 1937-й ратуют только сумасшедшие. Блокировки интернет-ресурсов это уже очень неприятно, но хотя бы попытки их обойти не наказывают, я уж молчу о целом арсенале других способов закрутить гайки. А в 37-м быстро бы всем по ушам надавали за попытки зайти на объявленный ненужным Ютуб, к примеру. Не, 1937-й не нужен. Хватит уже о нём молиться. А то, как показывает практика, если долго чего-то просить, власть может и услышать. "Цензуру!" Пожалуйста. "Идеологию!" Держите. Хватит.
    3. Комментарий был удален.
    4. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 19:15
      почему вас минусят интересно они против победы русского солдата или отрицают наличие воров?
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:40
    Этого дебилойда ещё кто-то слухает и верит его бредятине.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +3
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Ирек
      Этого дебилойда ещё кто-то слухает и верит его бредятине.

      Конечно слушают и будут слушать и будут вооружение поставлять и деньги выделять. Только не думайте, что они там все тупые. Вы думаете они реально верят, что Украина сможет победить Россию? Они уверены в другом, что Россия может "прогнуться", как это было в 90-х. Они верят в проект "Великая Украина" которая вернет все кредиты? Они уверены, что за все заплатит Россия, включая кредиты Украине!
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:47
    А может наши не хотели продолжать декоммунизацию в ближайшие два дня. Тогда, если трамбанут, получается что Зеленский накаркал.
  13. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    0
    Сегодня, 17:52
    "Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся", - сообщил Рютте на конференции по безопасности. lol
  14. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 19:03
    ВС РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два: Мечтай , мечтай.Мечты иногда сбываются .И не только в газпроме
  15. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 19:43
    Нельзя обмануть ожидания Свинофюрера! И через день и через два и..каждый день . Пока горит хоть одна лампочка на украине,нужно бомбить.
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 21:51
    РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два

    И так будет каждый день! И это будет хорошо.