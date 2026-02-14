Зеленский в Мюнхене: ВС РФ нанесут массированный удар по Украине через день-два

Украине срочно нужны ракеты для Patriot и других систем ПВО до 24 февраля.

Орбан должен перестать думать о том, как нарастить живот. Он должен думать о том, как усилить армию.

(Президент РФ Владимир) Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года. Было бы иллюзией верить, что эту войну можно надежно закончить, разделив Украину, так же как было иллюзией верить, что, пожертвовав Чехословакией, Европа спасет себя от большой войны.