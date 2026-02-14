«Пытались избегать эскалации»: Зеленский раскритиковал администрацию Байдена

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции, видимо, пытаясь понравиться Трампу, неожиданно раскритиковал администрацию Байдена.

Украинский диктатор сетует, что при Байдене США, по его мнению, недостаточно поддерживали Киев, предоставляя вооружения для ВСУ ровно в том объеме, чтобы не допустить эскалации конфликта. При этом «просроченный» считает, что администрация Байдена пыталась держать под своим контролем темпы боевых действий, и из-за этого было безнадежно упущено время, когда украинская армия якобы могла разгромить ВС РФ и вернуть Киеву контроль над утраченными территориями. Кроме того, Зеленский упрекнул Байдена в том, что накануне начала СВО он вместо того, чтобы оперативно начать поставки Украине вооружений, ограничился тем, что посоветовал Киеву «рыть окопы».



Кроме того, Зеленский также выражает недовольство позицией администрации Трампа, которая, по словам украинского диктатора, требует от Украины пойти на односторонние уступки в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта. Зеленский возмущается, что американцы все чаще рекомендуют ему пойти на определенные уступки ради достижения мира. По мнению бывшего комика, поступиться своими интересами должна не только украинская сторона, но и Россия.

«Просроченный» надеется, что Трамп все же согласится предоставить Украине определенные гарантии безопасности еще до подписания «мирной сделки», но при этом не ожидает какого-либо прорыва в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров.
