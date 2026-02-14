ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
В ходе проведения спецоперации ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и множество других целей. При этом были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники-камикадзе, ракетное вооружение и артиллерия.
Такое сообщение содержится в сегодняшней сводке, предоставленной пресс-службой российского оборонного ведомства.
В сообщении сказано:
Помимо этого, атакам подверглись украинские объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях. Также были атакованы склады, где хранились дальнобойные дроны противника, а также места, откуда осуществлялся их запуск. Ударам подверглись и места дислокации подразделений противника, включая зарубежных наемников. В общей сложности российские военные атаковали различные цели в 154 районах.
Отличные результаты показали и расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. В течение суток они перехватили восемь реактивных снарядов, выпушенных противником из РСЗО HIMARS американского производства, а также 118 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
В это время все шесть группировок российских войск, действующих в зоне проведения СВО, продвинулись вглубь обороны противника.
Днем ранее в недельной сводке Минобороны РФ сообщалось, что с 7 по 13 февраля наши военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на украинской территории.
