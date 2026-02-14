ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В ходе проведения спецоперации ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и множество других целей. При этом были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники-камикадзе, ракетное вооружение и артиллерия.

Такое сообщение содержится в сегодняшней сводке, предоставленной пресс-службой российского оборонного ведомства.



В сообщении сказано:

Нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения.

Помимо этого, атакам подверглись украинские объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях. Также были атакованы склады, где хранились дальнобойные дроны противника, а также места, откуда осуществлялся их запуск. Ударам подверглись и места дислокации подразделений противника, включая зарубежных наемников. В общей сложности российские военные атаковали различные цели в 154 районах.


Отличные результаты показали и расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. В течение суток они перехватили восемь реактивных снарядов, выпушенных противником из РСЗО HIMARS американского производства, а также 118 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В это время все шесть группировок российских войск, действующих в зоне проведения СВО, продвинулись вглубь обороны противника.


Днем ранее в недельной сводке Минобороны РФ сообщалось, что с 7 по 13 февраля наши военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на украинской территории.
  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +6
    Сегодня, 17:08
    Поражение
    В ходе проведения спецоперации ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    базы - это очень здорово!
    Я так понимаю, что это база еще советской постройки и координаты её не могли быть неизвестны нашему командованию.
    Почему она не уничтожена была в течение четырех лет?
    1. james Звание
      james
      -3
      Сегодня, 17:25
      Потому что все еще хотят договориться.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 17:38
      Только хотел задать подобный вопрос.
      Или совсем секретная база, что нельзя было её трогать, вдруг там Трам прячется?
      1. bayard Звание
        bayard
        +6
        Сегодня, 18:25
        Может только сейчас её стали использовать ВСУ ? Целеуказание даёт разведка . Не бить же по каждому старому складу и свинарнику . Появились данные о загрузке складов - летят подарки .
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          -1
          Сегодня, 19:14
          Цитата: bayard
          Целеуказание даёт разведка . Не бить же по каждому старому складу и свинарнику .

          А как тогда понимать это?
          Также были атакованы склады, где хранились дальнобойные дроны противника, а также места, откуда осуществлялся их запуск.

          Это стационарные места?
          1. bayard Звание
            bayard
            +5
            Сегодня, 19:39
            Всё течёт , всё изменяется , тем более на войне . Враг маневрирует , меняет места складирования , базирования , развёртывания , а разведка это вскрывает и даёт целеуказание . Ну это же элементарно , Ватсон .
        2. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          -1
          Сегодня, 20:14
          "центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ" - которую стали использовать только сейчас?
    3. СергейБ Звание
      СергейБ
      +11
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Victor_B
      Я так понимаю, что это база еще советской постройки и координаты её не могли быть неизвестны нашему командованию.
      Почему она не уничтожена была в течение четырех лет?


      Скорее всего большая часть складов, на базе стояли пустыми. А зачем тратить боеприпасы по пустым зданиям?
      Вероятно недавно разведка выяснила, что некоторые склады начали наполнять военной продукцией. Тогда и ударили.
      Заметят снова-ударят снова.
    4. красноярск Звание
      красноярск
      -3
      Сегодня, 19:16
      Цитата: Victor_B
      базы - это очень здорово!

      Это очень здорово. Только у меня вопрос - а где находилась это база, если по ней нанесли удар и артиллерией в том числе?
      " При этом были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники-камикадзе, ракетное вооружение и артиллерия."
      Это первое. А второе - а почему только на четвертый год проведения операции?
  2. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -5
    Сегодня, 17:10
    Пару дней назад Фламинго долетели до
    базы ГРАУ под Волгоградом.
    И вот - сокрушительный ответ!
    Разменяли базу на базу, как в шахматах.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 17:32
      Одна из 6-ти. 5 были сбиты.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +10
        Сегодня, 17:49
        Да и детонации не было ,мчс и пожарники сразу приступили к тушению возгорания..На всякий случай население Котлубани было все эвакуировано в ПВР п Городище..В 15: 30 жители Котлубани начали возвращаться Судя по спутнику возвращаться было бы не куда .Ростояние между объектом и котлубанью почти заборами соприкасаются Брехня из Израиля.Если бы бахнуло уже бы спутниковые снимки были. .Может они тепличный комплекс перепутали ,он там рядом.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:12
    Если подумать, представить, пофантазировать, что можно подавить ПВО противника на всю/большую глубину территории противника, что тогда можно будет делать с...
    Возможно но ли такое вообще, в данной ситуации, в сложившихся условиях??? soldier
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 18:37
      Это необходимая операция, евреи показали, как это делается. Имея воздух своим - победамне за горами
      Витторио! hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 18:57
        Все относительно и тем более, брать пример с современных изральтян, идея так себе...
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 19:59
          Война! Надо воевать уже или нет
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 20:17
            Если война, так конкретно, по взрослому, тогда... в общем то понятно и далеко не все у нас к этому готовы.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:13
    А Зелёная завтра ждала наш удар.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 18:37
      Нельзя обманывать в ожиданиях, ударить и завтра
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 17:24
    Прочёл статью, будто программу "Время" посмотрел. Аж на сердце легче стало, не то что, всякие блогеры в "Телеге" нервы портят... winked
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:26
    Отличные результаты показали и расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. В течение суток они перехватили восемь реактивных снарядов, выпушенных противником из РСЗО HIMARS американского производства


    Не хватает "из N запущенных". Потому что 8 из 8 и 8 из 12 - две большие разницы.

    А вот потом можно и оценки выставлять. А то получается так:
    Враг нанёс ракетный удар по Белгороду. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения, — губернатор Вячеслав Гладков

    В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 17:33
    Наконец-то нашли эту центральную базу, до 24 февраля 2026 года даже! А кстати, где эта база расположена, там наверно сейчас канонада стоит?
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:35
    Кстати, а причем на фото Ту-22М3, если удар наносился тактической авиацией, где потолок -Су-34.
  9. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 17:38
    "ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ"
    Интересно, это по названию база центральная или по факту и поражение такого объекта нанесло максимальный ущерб запасам по сравнению с запасами других баз
  10. olbop Звание
    olbop
    -3
    Сегодня, 19:28
    А что, расположение этой базы засекречено?
    Или автор сообщения просто не выяснил?
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:05
    Цитата: Аркадий007
    вдруг там Трам прячется?

    Трамп у себя во Флориде сидит. Что он дypaк, чтобы жить на Украине?