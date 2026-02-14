Поговоривший с псом Патроном Рютте расстроен отправкой на переговоры Мединского

Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации на грядущих трехсторонних переговорах в Женеве.

Рютте искренне расстроен и предполагает, что историк Мединский на переговорах в очередной раз будет просвещать украинцев, читая им «лекции о Швеции или что-то в этом роде». Исходя из того, что Рютте сам является несостоявшимся историком: как известно, в 1992 году будущий генсек НАТО окончил исторический факультет Лейденского университета, его возмущение кандидатурой Мединского, вероятнее всего, продиктовано банальной завистью к более удачливому и состоявшемуся коллеге.



Рютте также рассказал, что в ходе своей недавней поездки в Киев он поговорил с собакой — украинским медийно раскрученным псом Патроном и обсудил с ним судьбы Украины и Европы. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО сообщил, что он посмотрел Патрону в глаза и собака «сказала» ему, что «мы никогда не сдадимся».

Ранее Рютте сообщил, что США собираются поставить ВСУ вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов. Эти поставки будут оплачены европейскими партнерами альянса через программу закупок PURL. В первую очередь речь идет о «критических системах», которые может поставить только американская сторона. По словам Рютте, основная номенклатура — средства ПВО. Безвозмездную военную помощь Киеву Вашингтон ранее полностью остановил. При этом какие-либо подтверждения готовности Европы выделить эту сумму в настоящее время отсутствуют. На последней встрече в формате «Рамштайн» по PURL Украине пообещали лишь 500 миллионов долларов.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 18:27
    Однако… у них там обязательную проверку у психиатра проходить не нужно?
    Это ведь реальный «имбецил».
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:24
      Цитата: Охотовед 2
      Однако… у них там обязательную проверку у психиатра проходить не нужно?
      Это ведь реальный «имбецил».

      Рютте пора отравить руководить питомником для бродячих собак вместе с Зеленским.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        Сегодня, 19:32
        Цитата: carpenter

        Рютте пора отравить руководить питомником для бродячих собак вместе с Зеленским.

        Пожалейте блохастых, у них и так жизнь не сахар.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:34
          Цитата: красноярск
          Пожалейте блохастых, у них и так жизнь не сахар.

          Да, эти могут блохастых и на живодёрню послать.
      2. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 19:35
        Так Зеленский и есть бродячая собака! Ходит бродит по всему миру и скулит с протянутой рукой.
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        -1
        Сегодня, 20:03
        Цитата: carpenter
        Цитата: Охотовед 2
        .....Это ведь реальный «имбецил».

        Рютте пора отравить руководить питомником для бродячих собак вместе с Зеленским.

        Пусть там и живёт -спит-ест вместе с ними.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 20:12
      Пес Патрон разговаривает с собакой Рютте...
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 20:52
      Враг, принимаем как дальность.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:29
    ❝ Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации ❞ —

    — Тебе какая разница? Твой уровень пёс Патрон ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации ❞ —

      — Тебе какая разница? Твой уровень пёс Патрон

      И никто не знает, к какому уровню приравнял пёс Патрон этого Рютте. Может быть, рассматривал его, как удобный объект, на который можно заднюю лапу поднять.)
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 18:31
    Поговорил с собакой и понял что пёс ему сказал,да уж маразм крепчал,или тут другое wink ,-"Доктор ,едет,едет сквозь снежную равнину".
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 19:11
      Цитата: Ропот 55
      Поговорил с собакой и понял что пёс ему сказал,да уж маразм крепчал,или тут другое wink

      Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации на грядущих трехсторонних переговорах в Женеве.

      Ещё бы ! С собакой поговоришь, всё ей выскажешь и пёс будет молчать или разок гавкнет и всё, а Мединский на ваши бредни отреагирует более внятно, понятно и станет обидно, потому что вы не более чем внуки Пиннокио, да ещё из нездорового дерева !
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +6
      Сегодня, 19:23
      Цитата: Ропот 55
      Поговорил с собакой и понял что пёс ему сказал,да уж маразм крепчал


      И не говорите коллега, сейчас рассказал как Рютте с собакой говорили - своему коту Мурзику, ржали с ним минут 20 wassat
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Ропот 55
      "Доктор ,едет,едет сквозь снежную равнину".

      Тут похоже, нужны санитары со смирительной рубашкой. После разговора с украинским псом начнёт кусать людей.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 18:32
    Уважаемый редактор!
    Может,лучше - про реактор, а?
    Про любимый лунный трактор?..
    Ведь нельзя же -год подряд:

    То тарелками пугают -
    Дескать, подлые, летают,-
    То у нас собаки лают,
    То у них - руины говорят!

    laughing
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 18:35
    Тот пёс же вроде сдох, этот запаска?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:37
      Incvizitor hi ,он "бессмертен" как призрак Киева laughing
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 19:13
        Очередной патрон из патронтажа.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 19:29
      Цитата: Incvizitor
      Тот пёс же вроде сдох, этот запаска?

      Пока не сдох, недавно мелькал на экранах ТВ, кличка Зеля.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:39
    Минск 1,2 были заключены по просьбе Запада и404 из за разгромных котлов всу .Стамбул - начался 2022 с 28 февраля 404 начали уже искать контакты с Россией.И три раза мы шли на уступки .И сейчас запад и 404 требуют мир ,и предлагают какие-то юродиевые уступки с своей стороны .Сейчас Мединский им мозги поправит - с историей Украины.Зеленский знает и запад знает ,что требует Россия .Зеленский юродствует ,а запад будет воевать до последнего украинца .Трамп с поезда соскочил - сколько ЕС потратил на Украину ,сколько ЕС инвестировал в Россию ? Денежки то тю тю ,а евроклир тронуть боязно .Да тут ещё этот трамп с газом который в4 раза дороже чем в США .Помню даже байден послал макрона , государство не имеет права вмешиваться в цено образование газа.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:31
      Цитата: tralflot1832
      Зеленский юродствует ,а запад будет воевать до последнего украинца .

      Ну вот своими минусами укры вам дали понять, что будут воевать до последнего.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 18:41
    Рютте просто завидует, что не успел полноценно потусоваться на эпштейновских вечеринках. Но, поздно. Мединский может профессионально и в очень занудной форме вынести мозг. Боится, черт натовский.
    1. Касатик Звание
      Касатик
      -3
      Сегодня, 18:47
      А уж Мединский на острове - это было бы ваще!
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:58
        Вы думаете бордельные дела островами ограничиваются? Если, при желании, глубоко копнуть, столько всего проявится. Поэтому все значимое зачеркнуто черными прямоугольниками. Кто Кеннеди убил?
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -2
    Сегодня, 18:42
    Рютте также рассказал, что в ходе своей недавней поездки в Киев он поговорил с собакой — украинским медийно раскрученным псом Патроном и обсудил с ним судьбы Украины и Европы.

    Пральна! Рыбак рыбака видит издалека.© Со свиньёй Солохой следующая встреча на высшем уровне.
  9. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 18:42
    Я спросил у ясеня,
    Где моя любимая.
    Ясень не ответил мне,
    Качая головой.
    Я спросил у тополя,
    Где моя любимая.
    Тополь забросал меня
    Осеннею листвой.
    ------------------------

    Я спросил у Тузика
    Я спросил у Жучки
    Яспросил у Патрона - он ответил мне что сдохнем до последнего украинца
  10. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 18:48
    Рютте боится, что снова завалит экзамен по истории laughing. Ему не мешало бы напомнить.
    "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». (М.В. Ломоносов, 1711-1765)
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 18:51
    Молния.В Англии достали труп Навального.*** Пять развед служб Англии ,Франции ,Германии ,Швеции и Голландии утверждают что он умер от яда древолазов .Он их что лизал на ночь в камере .Совсем плохо с Украиной bully
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:54
    Собака, конечно, друг человека, но не каждый человек заслуживает такой дружбы...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 20:06
      Рютте просто обязан служить своей собаке, если считает её умней себя
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:19
        Собака не его... но это не важно, тамошних дуриков уже ничего не исправит, они продались/куплены с потрохами.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          -1
          Сегодня, 20:30
          Он, видимо , хотел показать, что лучше разговаривать с собакой, чём с Мединским. Так в чем проблема? Пусть и разговаривает с собаками, лаятьнаучится. Люди только порадоваться смогут
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 21:17
            Так рюттика на разговор никто и не позовёт. Кому интересно с пустышкой общаться, разве что песелям, по своей доброте душевной.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 22:15
              Цитата: rocket757
              .... Кому интересно с пустышкой общаться, ......
              наверное, Урсклке, Кае drinks , зелебобу ......
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 22:40
                Похоже песели/зелебобики зацепили наши оценки/обсуждение... обидчевые.
                Увы, тамошние зелебобики не из той породы, про которую можно сказать, что это друг человека... бешеные.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 22:56
                  Цитата: rocket757
                  Похоже песели/зелебобики зацепили наши оценки/обсуждение... обидчевые....... .
                  молодцы----- изучают наши СМИ, стараются. Я не понимаю, там за бугром ждут, что русским понравится вся гейропейская фигня? Сумасшедшие речи их недоработанных бабцов или мужиков-русофобов, , которые ногти красят recourse
  13. KelWin Звание
    KelWin
    -1
    Сегодня, 19:22
    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО сообщил, что он посмотрел Патрону в глаза и собака «сказала» ему, что «мы никогда не сдадимся».

    Но тут ворвались санитары и зафиксировали нас (с) laughing
  14. Sancheas Звание
    Sancheas
    -1
    Сегодня, 19:32
    Рютте также рассказал, что в ходе своей недавней поездки в Киев он поговорил с собакой
    Это еще фигня, товарищи. Фон Дер Ляйн и Кайя вообще, судя по всему, с тараканами разговаривают.
  15. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 19:33
    в ходе своей недавней поездки в Киев он поговорил с собакой...

    Перед тем, как его посетила белочка. Так что говорящие собаки в таком случае - это нормально.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:50
    Цитата: carpenter
    что будут воевать до последнего

    Пусть 404 ые благодарят своего юродивого.Счас Мединский объяснит эфемерность дальнейшего существовании Украины. drinks
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 19:53
    Цитата: Охотовед 2
    Однако… у них там обязательную проверку у психиатра проходить не нужно?
    Это ведь реальный «имбецил»
    У них это является нормой wink
  18. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    -1
    Сегодня, 20:01
    поговорил с собакой wassat lol
    АХА-ХА!! Вот молодец! Самый лучший собеседник ему! Пусть и разговаривает с ней всегда
  19. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Сегодня, 20:02
    Надеемся, что Мединский зря время не терял и к лекции подготовился основательно.
  20. Wratch Звание
    Wratch
    -1
    Сегодня, 20:57
    Главполяк с душой умершего общается каждую ночь,этот.. хм ,странный историк с собакой. И что интересно,понимает собачий!!! Другой язык ему видимо недоступен для понимания.