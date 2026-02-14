Поговоривший с псом Патроном Рютте расстроен отправкой на переговоры Мединского
Генсек НАТО Марк Рютте выразил недовольство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации на грядущих трехсторонних переговорах в Женеве.
Рютте искренне расстроен и предполагает, что историк Мединский на переговорах в очередной раз будет просвещать украинцев, читая им «лекции о Швеции или что-то в этом роде». Исходя из того, что Рютте сам является несостоявшимся историком: как известно, в 1992 году будущий генсек НАТО окончил исторический факультет Лейденского университета, его возмущение кандидатурой Мединского, вероятнее всего, продиктовано банальной завистью к более удачливому и состоявшемуся коллеге.
Рютте также рассказал, что в ходе своей недавней поездки в Киев он поговорил с собакой — украинским медийно раскрученным псом Патроном и обсудил с ним судьбы Украины и Европы. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО сообщил, что он посмотрел Патрону в глаза и собака «сказала» ему, что «мы никогда не сдадимся».
Ранее Рютте сообщил, что США собираются поставить ВСУ вооружения на сумму около 15 миллиардов долларов. Эти поставки будут оплачены европейскими партнерами альянса через программу закупок PURL. В первую очередь речь идет о «критических системах», которые может поставить только американская сторона. По словам Рютте, основная номенклатура — средства ПВО. Безвозмездную военную помощь Киеву Вашингтон ранее полностью остановил. При этом какие-либо подтверждения готовности Европы выделить эту сумму в настоящее время отсутствуют. На последней встрече в формате «Рамштайн» по PURL Украине пообещали лишь 500 миллионов долларов.
