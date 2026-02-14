Британский канал: в рядах ВСУ около семи тысяч колумбийских наёмников

Британский канал: в рядах ВСУ около семи тысяч колумбийских наёмников

В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины числится около семи тысяч наемников из Колумбии. Такую оценку сделали журналисты одного из британских телевещательных каналов.

Прибывать на Украину они начали с самого начала конфликта. Однако в последнее время приток наемников из других стран резко убавился. В конце прошлого года Минобороны Украины еще и провело реформу, в ходе которой иностранцы двух батальонов «Интернационального легиона» были отправлены на передовую в штурмовые подразделения ВСУ. После этого «дикие гуси» из числа выживших массово потянулись домой.

А вот колумбийцев распускать не стали. Сейчас в составе ВСУ действует «Специальная латинская бригада», состоящая в основном из колумбийцев. Теперь иностранных боевиков, воюющих за Киев, более всего как раз из Колумбии. Ранее эта «пальма первенства» принадлежала полякам.

По словам сержанта Луиса Ортиса, только за последние четыре месяца на Украину прибыло около 1200 человек из Колумбии. При этом ещё в ноябре прошлого года западные СМИ оценивали численность колумбийских наемников в рядах ВСУ примерно в 2 тысячи человек, что говорит о резком росте за последние месяцы.



Популярность колумбийцев объясняется их значительным боевым опытом и подготовкой, которая соответствует стандартам НАТО, утверждает британское издание. Несмотря на достаточно высокие потери, а украинское командование не особо церемонится даже со своими, тем более латиноамериканцами, колумбийцы домой не спешат.



Часть из них получила тяжёлые ранения, есть погибшие. В центре Киева на импровизированном мемориале среди украинских флагов размещены и колумбийские триколоры. Сомнительно, что они этим гордятся.

Известно, что уезжают воевать на далекую Украину граждане Колумбии по двум основным причинам. Одни надеются заработать, хотя латиноамериканцам, в сравнении с наемниками из других стран, Киев платит меньше всех. Но на родине заработки еще меньше. Другие — это члены наркокартелей, которых боссы отправляют набраться опыта в ведении современной войны, особенно в части применения дронов.



Недавно поступила информация, что более 30 граждан Колумбии могут пополнить состав «Специальной латинской бригады» в первой половине февраля. Об этом открыто сообщил перуанский вербовщик в прямом эфире в социальной сети. Он отметил, что процесс отправки наемников на Украину ускоряется в зависимости от величины группы: чем больше отряд, тем быстрее решаются организационные вопросы.

Некоторых латиноамериканцев, не только в Колумбии, вербуют обманным путем. Им обещают хорошие по тамошним меркам заработки в гражданской работе. Однако по прибытии на Украину отправляют на фронт. В этом плане от ТЦК иностранцам в чужой стране никак не отвертеться. Потери среди таких «бойцов» очень большие, украинское командование их вообще не жалеет.

  1. Aken Звание
    Aken
    +6
    Сегодня, 17:37
    Так это мы ещё и с наркокартелями боремся? Надо бы Трампу за это счёт выставить.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +9
      Сегодня, 17:53
      Там вообще всё сложно. Им (колумбийцам) рассказывают о том, что идёт война Всего мира с «варварским» государством, если поедешь - получишь вид на жительство или гражданство Европы. Учитывая, что образование у основной массы отсутствует от слова совсем, ведутся и едут умирать. Как бойцы они - гавнo, особенно в осенне-зимний период. Чуть чего, пытаются сдаться, но Мы их просто не понимаем (язык), поэтому всё заканчивается гранатой или выстрелом.
      1. atakan Звание
        atakan
        +3
        Сегодня, 18:11
        И совсем непривычные носить тяжёлую защиту , броники, шлемы и копать траншеи .)
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 20:03
        Там вообще всё сложно. Им (колумбийцам) рассказывают о том, что идёт война Всего мира с «варварским» государством
        Там десять лет назад закончилась гражданская война, вот освободившиеся силы, которые не знают куда себя пристроить, и ринулись на Украину
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:39
    Но на родине заработки еще меньше.


    Один месяц на украине - год работы в Колумбии, если хорошую работу найдёшь. Вот и стимул.
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 17:44
    Считаю , что эти обезьяны не заслуживают снисхождения быть взятыми в плен . Только полное уничтожение !
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 17:46
    ..грузинам платят больше чем какелам ???? wassat (по приведённой гистограмме). и даже румынам ??? и какелы не бухтят????

    зы интересно - а вот амеиские чинуши приезжают на пару дней в/на - это им идёт в зачёт на участие в БД ?
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 17:53
      Пишут, что идёт. Даже ордена получают.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:55
        Блииин, и за сидение в подвале типа "от налёта" тоже. Ну нормуль - пара дней там - и хорошие "командировочные" wassat

        зы потом эти амеры - типа "ветераны".... laughing
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 17:58
          Амеры? А, ну да, амеры.....
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:50
    Санкционно держать всю Южную америку (и не только их) в нищете - блестящий ход. Зато теперь можно поманить народ за пару тысяч долларов с автоматами побегать. И кто же за все это платит?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:52
      как кто? ну уж точно не зеля и его нукеры. какелы опосредованно и платят.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 17:56
        Но какелы берут деньги в тумбочке. А в тумбочку кто-то заранее денюжку положил.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:58
          Это "высокие" какелы. А простым какелам никто в тумбочку не кладёт. Подозреваю что там и тумбочек уже "не только лишь у всех" (с) осталось то...
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 17:54
      В Йемене роль Колумбийцев выполняли Суданцы. Их Саудиты массово нанимали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 18:00
        ..а роль щиро-свидомого краинца-президента играет зельц-жидко фюрер... как всё запутанно в этом мире...
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 18:03
          Вообще-то это национальная черта украинца.
          Польский пан - владелец имения был далеко. А еврей-управляющий - вот он. И так века. Отсюда наследственная привычка холопов подчиняться евреям.
          А поляк - тот просто бог.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:05
        Южный Судан, в отличии от Северного - полный беспредел. Один из рынков по сбыту оружия. Там можно купить Т-55 в приличном состоянии. Но в наши географии они вряд ли массового поедут. Климат непривычен.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 18:07
          Тут конечно. На Украине их не встретим. А вот Африканский корпус в перспективе вполне может.
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Сегодня, 18:13
            Вполне может быть. Поедут за длинной деньгой. Но на массовость рассчитывать не стоит. Многие из наемников прикопаны и сарафанное радио работает. Желающих, соответственно, становится меньше.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 18:15
              Там молодняк подрастает. Кормить нечем. Веками так сливали лишнее население.
              Впрочем, сейчас додумались сливать лишних в Европу и Россию.
              1. Младший рядовой Звание
                Младший рядовой
                +1
                Сегодня, 18:49
                Вы правы, и я прав. Про "лишнее население" - это Вы в точку. - сразу вспоминаются крестовые походы.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:59
    Просто слов нет на этих колумбийских мигрантов - нет бы наркоту в США возить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:02
      и нигаварите Андрей! hi
      сачкуют. уклоняются от прямых обязанностей. yes
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:04
    а где пленные иностранцы?. наверно их не берут. все в земле.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:05
    Цитата: Nexcom
    и нигаварите Андрей! hi
    сачкуют. уклоняются от прямых обязанностей. yes

    Дмитрий
    Цитата: Nexcom
    нигаварите Андрей!
    сачкуют.

    Дмитрий hi вообще распоясались ,Пабло Эскобара на них нет !? am drinks
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:15
      Дык оно всегда так, Андрей drinks
      Как сильная рука уходит - тут же и начинается "разброд и шатание" (с)
  9. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 19:27
    7 000 тел - это усиленная бригада или недоношенная дивизия. Ещё это вполне себе казус-белли по отношению к Колумбии, граждане которой массово воюют против ВС РФ на стороне противника. Прямой повод для выволочки посла и отмене всех контрактов. Но - есть одно большое но! Ещё у нас говорят что рыба гниёт с головы...
  10. Варяжко Звание
    Варяжко
    +1
    Сегодня, 20:43
    И зачем этих упырей в плен берут?!
  11. Матвей Леонидович Звание
    Матвей Леонидович
    0
    Сегодня, 21:17
    Солнцепека им, да побольше
  12. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 21:27
    "Schneeberg
    (Олег)
    -1
    Сегодня, 20:03
    Новый
    Там вообще всё сложно. Им (колумбийцам) рассказывают о том, что идёт война Всего мира с «варварским» государствомТам десять лет назад закончилась гражданская война, вот освободившиеся силы, которые не знают куда себя пристроить, и ринулись на Украину".

    Возможно, имелся в виду военный переворот в Бразилии, известный как «Переворот 64», который произошёл 31 марта — 1 апреля 1964 года. Гражданская война вовсе в 30-х годах прошлого века состоялась..., какие "десять лет"? winked