Британский канал: в рядах ВСУ около семи тысяч колумбийских наёмников
В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины числится около семи тысяч наемников из Колумбии. Такую оценку сделали журналисты одного из британских телевещательных каналов.
Прибывать на Украину они начали с самого начала конфликта. Однако в последнее время приток наемников из других стран резко убавился. В конце прошлого года Минобороны Украины еще и провело реформу, в ходе которой иностранцы двух батальонов «Интернационального легиона» были отправлены на передовую в штурмовые подразделения ВСУ. После этого «дикие гуси» из числа выживших массово потянулись домой.
А вот колумбийцев распускать не стали. Сейчас в составе ВСУ действует «Специальная латинская бригада», состоящая в основном из колумбийцев. Теперь иностранных боевиков, воюющих за Киев, более всего как раз из Колумбии. Ранее эта «пальма первенства» принадлежала полякам.
По словам сержанта Луиса Ортиса, только за последние четыре месяца на Украину прибыло около 1200 человек из Колумбии. При этом ещё в ноябре прошлого года западные СМИ оценивали численность колумбийских наемников в рядах ВСУ примерно в 2 тысячи человек, что говорит о резком росте за последние месяцы.
Популярность колумбийцев объясняется их значительным боевым опытом и подготовкой, которая соответствует стандартам НАТО, утверждает британское издание. Несмотря на достаточно высокие потери, а украинское командование не особо церемонится даже со своими, тем более латиноамериканцами, колумбийцы домой не спешат.
Часть из них получила тяжёлые ранения, есть погибшие. В центре Киева на импровизированном мемориале среди украинских флагов размещены и колумбийские триколоры. Сомнительно, что они этим гордятся.
Известно, что уезжают воевать на далекую Украину граждане Колумбии по двум основным причинам. Одни надеются заработать, хотя латиноамериканцам, в сравнении с наемниками из других стран, Киев платит меньше всех. Но на родине заработки еще меньше. Другие — это члены наркокартелей, которых боссы отправляют набраться опыта в ведении современной войны, особенно в части применения дронов.
Недавно поступила информация, что более 30 граждан Колумбии могут пополнить состав «Специальной латинской бригады» в первой половине февраля. Об этом открыто сообщил перуанский вербовщик в прямом эфире в социальной сети. Он отметил, что процесс отправки наемников на Украину ускоряется в зависимости от величины группы: чем больше отряд, тем быстрее решаются организационные вопросы.
Некоторых латиноамериканцев, не только в Колумбии, вербуют обманным путем. Им обещают хорошие по тамошним меркам заработки в гражданской работе. Однако по прибытии на Украину отправляют на фронт. В этом плане от ТЦК иностранцам в чужой стране никак не отвертеться. Потери среди таких «бойцов» очень большие, украинское командование их вообще не жалеет.
