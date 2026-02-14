После достаточно длительного перерыва ВС РФ продвигаются на западе Купянска
10 8199
Появляются сообщения о том, что российские войска, подавив активность противника на западе Купянска, атаковали, пробив брешь в порядках ВСУ. Это позволило вернуть под контроль в указанном городе участок территории площадью до 1,5 кв. км.
Участок, на первый взгляд, совсем не большой, однако сам факт продвижения наших войск в черте города после достаточно длительного периода, вызванного активностью противника, позволяет говорить о том, что противник свой контрнаступательный потенциал исчерпал. Если и не исчерпал полностью, то командованию ВСУ придётся бросать в бой новые резервы, чтобы уже остановить контрнаступательную активность ВС РФ.
Также российские войска восстановили контроль над частью так называемого больничного квартала Купянска, где расположены центральная горбольница, роддом и поликлиника.
В последние несколько суток противник пытался атаковать в направлении станции Купянск-Южный. Однако взять здание вокзала под свой контроль вооружённым силам Украине не удалось. Вместо этого ВСУ получили тот самый контрудар, который позволил нашим войскам отбить часть ранее утраченных территорий городской застройки.
В любом случае обстановка в Купянске продолжается оставаться динамичной. И полного превосходства на данный момент нет ни у одной из сторон.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация