После достаточно длительного перерыва ВС РФ продвигаются на западе Купянска

Появляются сообщения о том, что российские войска, подавив активность противника на западе Купянска, атаковали, пробив брешь в порядках ВСУ. Это позволило вернуть под контроль в указанном городе участок территории площадью до 1,5 кв. км.Участок, на первый взгляд, совсем не большой, однако сам факт продвижения наших войск в черте города после достаточно длительного периода, вызванного активностью противника, позволяет говорить о том, что противник свой контрнаступательный потенциал исчерпал. Если и не исчерпал полностью, то командованию ВСУ придётся бросать в бой новые резервы, чтобы уже остановить контрнаступательную активность ВС РФ.Также российские войска восстановили контроль над частью так называемого больничного квартала Купянска, где расположены центральная горбольница, роддом и поликлиника.В последние несколько суток противник пытался атаковать в направлении станции Купянск-Южный. Однако взять здание вокзала под свой контроль вооружённым силам Украине не удалось. Вместо этого ВСУ получили тот самый контрудар, который позволил нашим войскам отбить часть ранее утраченных территорий городской застройки.В любом случае обстановка в Купянске продолжается оставаться динамичной. И полного превосходства на данный момент нет ни у одной из сторон.

