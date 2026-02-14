После достаточно длительного перерыва ВС РФ продвигаются на западе Купянска

Появляются сообщения о том, что российские войска, подавив активность противника на западе Купянска, атаковали, пробив брешь в порядках ВСУ. Это позволило вернуть под контроль в указанном городе участок территории площадью до 1,5 кв. км.

Участок, на первый взгляд, совсем не большой, однако сам факт продвижения наших войск в черте города после достаточно длительного периода, вызванного активностью противника, позволяет говорить о том, что противник свой контрнаступательный потенциал исчерпал. Если и не исчерпал полностью, то командованию ВСУ придётся бросать в бой новые резервы, чтобы уже остановить контрнаступательную активность ВС РФ.



Также российские войска восстановили контроль над частью так называемого больничного квартала Купянска, где расположены центральная горбольница, роддом и поликлиника.

В последние несколько суток противник пытался атаковать в направлении станции Купянск-Южный. Однако взять здание вокзала под свой контроль вооружённым силам Украине не удалось. Вместо этого ВСУ получили тот самый контрудар, который позволил нашим войскам отбить часть ранее утраченных территорий городской застройки.

В любом случае обстановка в Купянске продолжается оставаться динамичной. И полного превосходства на данный момент нет ни у одной из сторон.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:04
    При том количестве войск на ЛБС игра от обороны скорее всего наш единственный шанс. сточить резервы в обороне проще, чем атаковать при соотношении 1:1.

    Вот кадры, характеризующие характер боев -один наш против двух укров. 2:0 в нашу пользу.

  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 18:04
    Да выжгите вы уже это безжизненное пятно на карте, авиацией добавьте . Надоело видеть его в сводках.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Охотовед 2
      Да выжгите вы уже это безжизненное пятно на карте, авиацией добавьте . Надоело видеть его в сводках.

      Бывал в Купянске по дороге в Крым и обратно. Город не только интересный но и огромный, разбросанный на большой территории с естественными преградами и кучей заводов и предприятий разного калибра. Есть где заныкаться и нервы мотать нашим парням, причём долго и упорно...
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 20:07
        К сожалению, от города ничего не осталось. Либо бросать руины, либо всё сносить и отстраивать заново.. Так что разумным было бы решение сровнять с землёй.
  3. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Сегодня, 18:09
    Что,опять?Генералы еще по герою получат за взятие купянска
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: oleg_627
      Генералы еще по герою получат за взятие купянска
      Нынче модно генералам мужиков давать. Видимо это троллинг такой, солдатской медалью генерала наградить.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 20:09
        Просто в наградной системе разброд и шатание. Сплошная эклектика. Всерьёз никто ничего не разрабатывал. Исторический шанс упущен.
  4. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -2
    Сегодня, 19:39
    На фига нам вообще Купянск? Неужели кто-то лелеет надежду присоединить Харьковскую обл.? По-моему, нужно все силы бросить на запорожское и херсонское направления.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 20:09
      Так уже пробовали и почти потеряли Купянск.