Рубио опроверг сообщения о готовности США выйти из переговоров по Украине

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен продолжить свое участие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Госсекретарь подчеркнул, что США не собираются выходить из переговорного процесса и продолжат дипломатическим путем добиваться прекращения боевых действий на Украине. Рубио убежден, что у украинского кризиса нет военного решения — завершить конфликт можно исключительно путем переговоров. Таким образом Рубио фактически опроверг появившиеся ранее в западной прессе сообщения о возможном выходе США из переговорного процесса.



Кроме того, в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Рубио сообщил партнерам по НАТО, что существовавший ранее миропорядок подходит к концу, а Европа, хотя и важна для США, но слаба. США не хотят отделяться от Европы, а стремятся восстановить старые отношения и вернуть величие западной цивилизации.

Глава американского Госдепа убежден, что Запад в свое время ошибся, пытаясь создать «глобальное государство», где каждый человек — гражданин мира, а единые правила заменяют национальные интересы. Попытка заставить все нации стать либеральными демократиями и приравнять торговлю к национальной идентичности, по мнению Рубио, тоже была ошибкой. Запад должен сохранить созданную систему международного сотрудничества, но она нуждается в реформировании, поскольку такая организация, как ООН, больше не способна эффективно решать мировые конфликты.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 19:12
    Жаль… эта русофобская гнидa (Рубио), ещё долго будет делать нам нервы.
    Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс) , вице президент США, более удобная для нас фигура для переговоров.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 19:21
      Вообще-то переговоры с конкретным врагом всегда продуктивнее переговоров с этаким полупротивником. Там позиции сторон ясны, и всегда можно (при желании) найти баланс интересов, а от малоконкретного оппонента неизвестно чего ждать.
      Впрочем, Вэнс производит впечатление умного уравновешенного политика, однако в плане харизмы он серьёзно уступает напористому и брутальному Рубио.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 19:41
        Прошу простить, а как Вы определили что Вэнс умен? Для политиков надо вводить новую науку, под названием болтология.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:18
    Сейчас Гардиан почитал - вот умеют же американцы.Нато ,только на условиях Трампа .Короче ,в очередь "Кissing Тrump`s ass".Посмотрим что дальше будет .Датчанка утверждает Трамп от Гренландии не отказался.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 19:57
    Госсекретарь подчеркнул, что США не собираются выходить из переговорного процесса и продолжат дипломатическим путем добиваться прекращения боевых действий на Украине
    Только за сегодняшний день я читал три раза о том, что они выходят из переговорного процесса, и три раза, что не выходят wink