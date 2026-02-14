Глава МИД Индии ответил негативно на вопрос об отказе от российской нефти

10 994 24
Глава МИД Индии ответил негативно на вопрос об отказе от российской нефти

Склонный к самовосхвалению и эпатажным заявлениям президент США вновь поспешил, объявив, что Индия готова полностью отказаться от импорта углеводородов из России. Такое заявление Трамп сделал в начале февраля после переговоров с индийским премьером Нарендрой Моди. Очередная сделка якобы была заключена в обмен на снижение американских пошлин на товары из Индии.

Трамп написал в своей соцсети 2 февраля:

Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив ее с 25% до 18%.

После этого экспорт нефти в Индию из России, действительно, резко сократился. Встали даже танкеры, уже загруженные сырьем. Однако подобные своего рода паузы возникали и ранее, пусть и не такие существенные, как сейчас. Впоследствии стороны о чем-то договаривались, не исключено, что наши трейдеры вынуждены были увеличивать дисконт, и объемы поставок восстанавливались.

В свою очередь, Моди, комментируя результаты переговоров с Трампом, и словом не обмолвился о том, что индийские компании полностью прекращают закупки российской нефти.

Судя по всему, так будет и сейчас. Руководство Индии ведет себя в этом плане не только практично, но и вполне независимо, даже от давления США. Да и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Нью-Дели, кардинально портить отношения не в интересах Белого дома.

Определенную ясность по этому поводу внес министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В ходе общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава индийского МИД ответил негативно на вопрос об отказе от российской нефти. Он заявил, что Индия будет самостоятельно принимать решения, которые не всегда будут нравиться Западу.

Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придется с этим смириться.

Помимо прочего, в этом высказывании прослеживается четкое геополитическое позиционирование положения Индии, которая является одним из ведущих государств так называемого Глобального Юга. Кроме того, в нынешнем году Индия председательствует в БРИКС. В свое время Трамп грозился огромными пошлинами членам этого объединения только за то, что они являются участниками независимого от США и Запада в целом союза, который по макроэкономическим параметрам уже обошел «Группу семи» (G7).

24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -5
    Сегодня, 19:19
    Мелькнуло в прессе, что индийцам после скидки продают по 25 долларов за баррель.
    Если учесть, что себестоимость добычи барреля, включая доставку на танкеры,
    10-15 долларов, то прибыль невелика.
    Но нефть приходится куда-то сбывать.
    Хранить-то особо негде.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +16
      Сегодня, 19:25
      Мне вот интересно, если Индия попадёт в трудную ситуацию Россия тоже будет прагматично себя вести? Больше похоже на простой шантаж от замечательных индийских партнёров.
    2. БМС Звание
      БМС
      +2
      Сегодня, 19:27
      В какой прессе? В желтой или западной?
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +2
        Сегодня, 19:32
        В иудейской же 😏 в той, которая скоро исчезнет 🤗
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 19:33
      Продают за доллары? А может за рупии или за рубли. А может бартер? Алексей, завязывайте с чтением желтой прессы.
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 20:31
      Вояка, хватит врать .11 февраля - сорт нефти Urals котировка базис FOB в Приморске - 45,8 $,Новоросиск - 43,9 $ ,Козьмино -55,2 $ ( но там другая нефть как и в Мурманске) Средневзвешанная цена российской нефти 47,1 $.Это ощутимый прогресс по сравнению с январём ,7января - 36,5 $ .Дисконт Uгаls к Brent - 25,9 .Вrent на пятницу 67,7 $ .(Финам) wassat Энштейн вы наш .
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -5
        Сегодня, 20:35
        Вы забыли про особый дисконт Индии за обход санкций. А так - все правильно.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +5
          Сегодня, 20:43
          Хватит придумывать особые условия. .Признавайтесь что в Ашдод привёз Синегорск,Краснодар ( не с ВО wassat )серьёзный балкер осадка 11м .Спасибо за помощь шекелями для уничтожения 404 . laughing
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +5
        Сегодня, 20:36
        В Хайфе разгрузился металлоконструкциями из Питера ,гроза Финляндии весёлый балкер Fitburg . wassat
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:29
    Индии еще с Китаем и Пакистаном бодаться. А с С-400 у них любовь на всю жизнь.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 19:30
    В январе 2026 года средняя поставка 1,1 млн барелей в сутки в Индию в январе .Выручка немного увеличилась за январь с нефтью 6,64 млрд и нефтепродуктами 4,47 млрд ,итого 11,11 млрд $.Около 70% в бюджет ,маловато но сойдёт.Никуда индусы не денутся ,снизят закупки но полностью не откажутся .
    1. красноярск Звание
      красноярск
      -3
      Сегодня, 20:00
      Цитата: tralflot1832
      Никуда индусы не денутся ,снизят закупки но полностью не откажутся .

      Так кто ж откажется от почти дармовой нефти. А нам деваться некуда, приходиться идти на их условия.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +5
        Сегодня, 20:11
        Дармовая Urals это по расчётам западных агентств.Венесуэльская 45 $ за баррель .Я тут смотрю copт Urals в экспорте упал в объёмах.У нас есть более качественные сорта на них кто то начал налегать .Новороссийск обвал с нефтепогрузкой ,Балтика падение .Мурманск рост ,Дальний восток рост .В этих двух портах цены другие .Пока не смертельно .Да и не сезон сейчас .
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 20:02
      Как то странно американцы нам считают 11,11 млрд $ это их цифра Американского энергетического агентства- у меня все как не считаю исходя из цифр минфина получается 7,3 млрд $ wassat
    3. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 21:01
      .Никуда индусы не денутся ,снизят закупки но полностью не откажутся .
      Моди ещё раньше заявлял, что руководство страны не имеет право приказывать частным компаниям, откуда им покупать сырьё. Если будет выгодно покупать в России, значит так и будут продолжать. Если венесуэльская нефть окажется дешевле, то будут брать её. Хотя объёмы потребления Индии так велики, что одномоментно перестроиться не получится.
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 19:41
    Индия, Россия, Иран, весь Глобальный Юг не обязаны слушать США, не обязаны слушать ЕС!
    Чего боятся страны Глобального Юга?
    Люди боятся Запада, который подвергает сексуальному насилию собственных детей!
    Страны Глобального Юга не должны бояться Запада, который подвергает сексуальному насилию собственных детей и называет обычных людей недочеловеками!

    Что касается скандала с Эпштейном, были ли какие-либо судебные разбирательства или обвинительные приговоры? НЕТ.
    Пока нет обвинительных приговоров, зачем разговаривать с Западом, зачем делать то, что он говорит?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 19:59
    Цитата: voyaka uh
    Если учесть, что себестоимость добычи барреля, включая доставку на танкеры,
    10-15 долларов, то прибыль невелика.
    Но нефть приходится куда-то сбывать.
    Хранить-то особо негде
    Да и деньги хоть какие-то получить
  6. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 20:03
    Цитата: voyaka uh
    Мелькнуло в прессе, что индийцам после скидки продают по 25 долларов за баррель.
    Если учесть, что себестоимость добычи барреля, включая доставку на танкеры,
    10-15 долларов, то прибыль невелика.
    Но нефть приходится куда-то сбывать.
    Хранить-то особо негде.

    Нефть ОЧЕНЬ ХОРОШО хранится под землёй. В месте залегания. И при этом СОВЕРШЕННО не портится. Если только в геологических масштабах времени. Другое дело, что при этом хапнуть денег у околокремлёвсоих бенефициаров не получится...
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Сегодня, 20:32
      "В месте залегания. И при этом СОВЕРШЕННО не портится"///
      ---
      Но чтобы ее оттуда достать требуются немалые усилия. И если процесс налажен, то все идет гладко. Если же скважину консервируют, то возобновить добычу очень затратно. Скважин, где нефть бьет фонтаном сама, уже давно нет. Приходится закачивать воду под пласт и выдавливать нефть наверх. И это должен быть непрерывный процесс.
      Поэтому во многих странах добытую нефть хранят про запас или в пустых подземных пещерах или в гигантских баках-цистернах. Но баков нужны тысячи.
      В пещерах ("соляных куполах") хранят в США. В баках - в Китае и Индии.
      В России таких стратегических хранилищ нет.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:09
    Сложно что -то говорить про про российско - индийское сотрудничество в экономике, особенно сейчас и с пафосом... Индийский бизнес давно научился "нагибать" СССР и, затем, РФ... Относительно пафоса и пафосности, позволю себе, вспомнить афоризм одной умнейшей женщины - актрисе театра и кино:"Под любым красивым павлиньим хвостом скрывается обычная куриная жопа....." Только время покажет правильность нашего выбора и правильность тактики поведения в то время....
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 22:00
      Да уж. Фаина Раневская умела точно и кратко выражать свои мысли.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:20
    Дружба дружбой, а табачек у всех свой...
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -1
    Сегодня, 20:34
    Так пусть берут у трампа венесуэлскую!Это ж праздник какой то,но дороже!
  10. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 22:27
    тут, мне кажется, кто то врет, или индусы или трамп с рубио