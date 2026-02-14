Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе, начиная с сегодняшнего дня, мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину, снизив ее с 25% до 18%.

Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придется с этим смириться.

Склонный к самовосхвалению и эпатажным заявлениям президент США вновь поспешил, объявив, что Индия готова полностью отказаться от импорта углеводородов из России. Такое заявление Трамп сделал в начале февраля после переговоров с индийским премьером Нарендрой Моди. Очередная сделка якобы была заключена в обмен на снижение американских пошлин на товары из Индии.Трамп написал в своей соцсети 2 февраля:После этого экспорт нефти в Индию из России, действительно, резко сократился. Встали даже танкеры, уже загруженные сырьем. Однако подобные своего рода паузы возникали и ранее, пусть и не такие существенные, как сейчас. Впоследствии стороны о чем-то договаривались, не исключено, что наши трейдеры вынуждены были увеличивать дисконт, и объемы поставок восстанавливались.В свою очередь, Моди, комментируя результаты переговоров с Трампом, и словом не обмолвился о том, что индийские компании полностью прекращают закупки российской нефти.Судя по всему, так будет и сейчас. Руководство Индии ведет себя в этом плане не только практично, но и вполне независимо, даже от давления США. Да и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Нью-Дели, кардинально портить отношения не в интересах Белого дома.Определенную ясность по этому поводу внес министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В ходе общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава индийского МИД ответил негативно на вопрос об отказе от российской нефти. Он заявил, что Индия будет самостоятельно принимать решения, которые не всегда будут нравиться Западу.Помимо прочего, в этом высказывании прослеживается четкое геополитическое позиционирование положения Индии, которая является одним из ведущих государств так называемого Глобального Юга. Кроме того, в нынешнем году Индия председательствует в БРИКС. В свое время Трамп грозился огромными пошлинами членам этого объединения только за то, что они являются участниками независимого от США и Запада в целом союза, который по макроэкономическим параметрам уже обошел «Группу семи» (G7).