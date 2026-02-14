«Язык силы»: премьер Дании потребовала наносить удары вглубь России

«Язык силы»: премьер Дании потребовала наносить удары вглубь России

Премьер Дании Метте Фредериксен потребовала наносить дальнобойные удары вглубь территории России, чтобы таким образом принудить Москву согласиться на предлагаемые Украиной и Европой условия завершения боевых действий.

Выступая на Мюнхенской конференции, Фредериксен заявила, что, по ее мнению, если бы президент России Владимир Путин действительно стремился к миру, он бы не стал уничтожать украинскую энергоинфраструктуру в то время, как температура воздуха в Киеве ниже 25 градусов мороза. Датский премьер по какой-то причине считает Россию чрезвычайно жестокой страной, которая не собирается меняться и «понимает исключительно язык силы».

Главным препятствием в принуждении России к миру Фредериксен называет установленные Западом ограничения в применении дальнобойных вооружений. По мнению датского премьера, чтобы победить в войне с Россией, необходимо разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

Фредериксен обвиняет Россию даже в притязаниях Трампа на Гренландию — на вопрос о том, как Дания собирается защищать Гренландию от США, она в очередной раз рассказала, что надо срочно вооружаться, чтобы иметь возможность противостоять «российской угрозе». Несмотря на недвусмысленные заявления Трампа о планах аннексировать Гренландию, Фредериксен считает крайне маловероятным нападение одной страны НАТО на другую. Она считает более актуальной проблемой для Европы защиту от гипотетического нападения России на восточном фланге НАТО.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +5
    Сегодня, 19:40
    «Язык силы»: премьер Дании потребовала наносить удары вглубь России

    Как премьерка владеет "языком" по одношению Донни?
    Наверное потренировалась в "языке силы" на примере Гренландии wassat
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +7
      Сегодня, 19:50
      Премьер Дании Метте Фредериксен потребовала наносить дальнобойные удары вглубь территории России, чтобы таким образом принудить Москву согласиться на предлагаемые Украиной и Европой условия завершения боевых действий.

      Это все от беззубости нашей политики. Спасибо краснофломастерному за это. Ну и ещё это то они перестали бояться войны, но деби.лка премьерша датская вроде не из поколения next, но почему-то думает что у неё куча жизней как в компьютерной игре...
      1. SSR Звание
        SSR
        +12
        Сегодня, 20:39
        Цитата: ser-pov
        Это все от беззубости нашей политики. Спасибо краснофломастерному за это.

        Вот хватит эти мантры.

        В 2008 Россия не была готова, но сделала, на минималках.
        В 2014 не готова, но сдела на минималках.
        2022 не готова, тянули но решились.
        Сейчас, не смотря на всю помощь запада, Россия держится, набирает в оборонке обороты.
        Нашмякала беззубая, да?

        А свои интернет линии, оставтье себе.
        Это же вы лично решили, что и как действовать РФ?
        1. Cap.Nemo58rus Звание
          Cap.Nemo58rus
          +4
          Сегодня, 20:49
          Ну, мантры, конечно, и не к чему. Но, в советское время она бы и пукнуть, в знак протеста, побоялась бы. Зубы и в дипломатии нужны. Вспомнить хотя бы "мистера нет".
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 23:11
            Цитата: Cap.Nemo58rus
            Но, в советское время она бы и пукнуть, в знак протеста, побоялась бы

            Цитата: Cap.Nemo58rus
            Зубы и в дипломатии нужны. Вспомнить хотя бы "мистера нет".

            Напомните в каком кармане у СССР лежали вставные зубы в момент захвата "Туапсе" или в момент Даманского или в момент поставок Китаем оружия духам на деньги ЦРУ?
            Надо было положить по Тайваню за "Туапсе" пару тройку стратегических ракет.
            Все б до сих пор помнили - что Россия МОЖЕТ , а не зубами шамкать Мистера "Нет"
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 23:33
              Напомните в каком кармане у СССР лежали вставные зубы в момент захвата "Туапсе"
              тогда тайваньцы хватали всех подряд, вроде британского капитана даже грохнули. Пока не захватили советский танкер и СССР не отправил несколько кораблей в сторону острова. Плюс мистер нет смог всякие шведские красные кресты и кучу других иностранцев впрячься за наших.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 23:37
                Цитата: alexoff
                Напомните в каком кармане у СССР лежали вставные зубы в момент захвата "Туапсе"
                тогда тайваньцы хватали всех подряд, вроде британского капитана даже грохнули. Пока не захватили советский танкер и СССР не отправил несколько кораблей в сторону острова. Плюс мистер нет смог всякие шведские красные кресты и кучу других иностранцев впрячься за наших.

                Отдельные моряки "Туапсе" прожили там 34 года - не желая этого!!!
                Повторюсь - верх могущества СССР в отношении Тайваня -"Тайваньская погремушка" Кукрыниксов в "Крокодиле"
            2. Cap.Nemo58rus Звание
              Cap.Nemo58rus
              0
              Сегодня, 23:37
              Не передёргивайте, пожалуйста. Не надо путать тёплое с мягким, девяностые и шестидесятые, семидисятые. Шелепин (предшественник Громыко на посту главы МИД) сравнивал его с бульдогом. Если скажут, то не отпустит.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 23:36
            Цитата: Cap.Nemo58rus
            Вспомнить хотя бы "мистера нет"

            Громыко получил прозвище «мистер нет», когда был представителем СССР в ООН и активно пользовался правом вето. (Кстати, на что он отвечал «нет», если никто не смел даже пикнуть против?)
            А на посту министра иностранных дел Громыко говорил, что «лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Сейчас за такое местные увы-патриоты его с дерьмом смешали бы.
        2. bondov
          bondov
          +5
          Сегодня, 21:27
          Сейчас, не смотря на всю помощь запада
          помощь вообще-то
          достаточно ослабла, но это тоже результат действий РФ, надо признать, что Путин действует осторожно, стараясь не допустить крупной войны, еще перед СВО, Путин многократно старался все решить путем переговоров...
          требования разумными и весьма умеренными были - нейтралитет Украины и ее федерализация
        3. mann Звание
          mann
          +1
          Сегодня, 21:57
          Цитата: SSR
          В 2008 Россия не была готова, но сделала, на минималках.
          В 2014 не готова, но сделала на минималках.
          2022 не готова, тянули но решились.

          Извините, что встреваю в ваш диалог, не выдержал...
          Вот вы сами пишите: не готова... не готова... не готова... Прям как в советском "Экипаже" на приборах при взлете рефреном "К взлету не готов".... "К взлету не готов" .... Так может надо было сначала подготовиться да получше, черт побери?!
        4. Fast_mutant Звание
          Fast_mutant
          +1
          Сегодня, 22:23
          Цитата: SSR
          В 2008 Россия не была готова, но сделала, на минималках.
          В 2014 не готова, но сдела на минималках.
          2022 не готова, тянули но решились.

          А может надо было готовиться все эти 14 лет, а не играться в "биатлоны"?
          1. Fast_mutant Звание
            Fast_mutant
            +3
            Сегодня, 22:32
            Все время одно и то же... 2008 - "нет связи", 2014 - "нет связи", 2022 - "нет связи"... 2026 - "нет связи, закрыли старлинк, закрыли телегу".
            Когда уже у военных появятся СВОИ каналы связи? Быстрые и защищеные... Но откуда, если мы еле-еле осилили свои 14 запусков. Пора уже нам задумываться о батутах. Зато как ржали над Илоном. А он работал, набивал шишки, но не переставал нарабатывать опыт (и не важно, за чье бабло). Как результат- мы юзаем его системы. А еще мы юзаем на фронте Телегу. А еще шьем Баофенги... Зато мы в наши "жирные годы" играли в танчики-постреляшки в Алабино вместо того, чтоб обеспечивать армию своими системами связи!
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 23:31
              Цитата: Fast_mutant
              Все время одно и то же... 2008 - "нет связи", 2014 - "нет связи", 2022 - "нет связи"... 2026 - "нет связи, закрыли старлинк, закрыли телегу".
              Когда уже у военных появятся СВОИ каналы связи? Быстрые и защищеные... Но откуда, если мы еле-еле осилили свои 14 запусков. Пора уже нам задумываться о батутах. Зато как ржали над Илоном. А он работал, набивал шишки, но не переставал нарабатывать опыт (и не важно, за чье бабло). Как результат- мы юзаем его системы. А еще мы юзаем на фронте Телегу. А еще шьем Баофенги... Зато мы в наши "жирные годы" играли в танчики-постреляшки в Алабино вместо того, чтоб обеспечивать армию своими системами связи!

              Была такая могучая СА - отбивала кантики, ровняла сугробы и одеяла по нитке, пришивала бирки на все подряд("солдат без бирки - как пелотка без дырки"), копала картошку, отправляла целинные батальоны, копала отсюда и до обеда....
              И еще кучей "постреляшек"
              Из средств связи имела ТА-57, который в девичестве был ТАИ-43...
              Им можно было пытать врагов, использовать как оружие, забивать гвозди - вот только как средство связи оно было .... субпродукт оно было....
              Вместо того чтоб обеспечить армию средствами связи в "жирные годы" СССР- армия играла в "похороны окурков", бирки и тому подобные маразмы...
            2. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 23:35
              Вообще на связь для армии выделяли много денег. А вот куда они ушли - это надо у Шойгу спросить.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 23:34
            Ну вы ещё скажите что в августе 2022 года биатлон не надо было проводить
      2. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +9
        Сегодня, 20:39
        «Язык силы»: премьер Дании потребовала наносить удары вглубь России

        Интересно, а эта обезьяна (в биологическом смысле слова) готова отважно наносить эти удары прямо с территории Дании?
        Или опять расплачиваться за их "героизм" и "воинственность" долны жители бывшей Украины?
        1. Wladislaw Звание
          Wladislaw
          -4
          Сегодня, 21:06
          Они кирпичей выложат если по какому-нибудь Осло полетит. Но это маловероятно. У власти буржуазия, а там партнёры, дети, любовницы и деньги
      3. sub307 Звание
        sub307
        +2
        Сегодня, 21:12
        Цитата: ser-pov
        Это все от беззубости нашей политики. Спасибо краснофломастерному за это.

        Ещё бы...,ибо - где нанесение ударов по "центрам принятия решений", "анонсированные" в 22-ом? Лично у меня - "центры принятия решений", ассоциируется...ну как минимум комплексом правительственных зданий и сооружений в Киеве на Банковской,... как минимум, ну и далее...,по географии, а совсем не опорники, укрепы на лбс, и даже не здание ГУР, один раз "накрытое", уже давненько. Сейчас, на четвёртом году(!), наконец объекты энергетики и промышленности, вроде, стали более, менее серьёзно "выносить".Ну, а в остальном остальном, в плане достижения , опять же анонсированных в начале СВО целей...- !увы и ах...", пока...Место многострадальных Донецка и Луганска уже "прочно занял" Белгород, да и многие другие регионы под постоянным огнём...
        1. Павел_Свешников Звание
          Павел_Свешников
          -3
          Сегодня, 21:52
          Да уж. Уничтожив верхушку быстро закончили бы войну и спасли бы сотни тысяч наших солдат, да и не наших тоже. Но у нас к сожалению не Сталин глава государства, а юрист по образованию. У него в голове свои юридические тараканы. Шутку приведу про юристов. Где собираются два юриста - там три мнения.
      4. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        +5
        Сегодня, 21:49
        Интересно,что бы она сказала если бы кто то из наших депутатов например тоже ответил бы ей в таком же тоне - надо бить в глубь Дании , чтоб премьер заткнулась.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:24
      Андрей К
      Сегодня, 19:40
      Как премьерка владеет "языком" по одношению Донни?
      Наверное потренировалась в "языке силы" на примере Гренландии wassat

      hi Видимо, эта гейропейская коррюпционерка вместе с семейной гом-компанией имеет солидный финансовый гешефт на поставках в бандерштат оружия.
      Кроме того она плохо слышит, если не помнит слов Кремля 2025 г.- Есть страны гейропы размерами меньшими, чем тысячи российских городов, но с высокой плотностью населения.
      А после применения новой военной доктрины РФ, договариваться РФ в гейропе будут не с кем. am
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 21:25
      "температура воздуха в Киеве ниже 25 градусов мороза."
      А, че была такая температура? Говорила бы уж сразу ниже 50.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 19:41
    Заберет ведь Гренландию Рыжий, но не Эрик.
    Но это не излечит от глупости. Вон Кая даже книжку читает, а результата нет.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -1
      Сегодня, 19:46
      "Вон Кая даже книжку читает, а результата нет". А ей главное процесс показать себя типа умной, а результат не так важен.
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +8
      Сегодня, 19:47
      Главным препятствием в принуждении России к миру Фредериксен называет установленные Западом ограничения в применении дальнобойных вооружений.

      Я тоже в непонятках по поводу ограничениий по ударам по центрам принятия решений.
      Была бы ощущаемая угроза какого-либо удара по зарвавшейся Дании, премьерка точно бы знала куда свой язык с силой засунуть.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 20:25
        Я тоже в непонятках по поводу ограничениий по ударам по центрам принятия решений.

        А где эти центры в Лондоне или в Брюсселе ? На самой краине в этих центрах никого нет ,разъезжают по миру.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 22:04
      Цитата: faterdom
      Вон Кая даже книжку читает, а результата нет.

      Ей подсунули самоучитель армянского языка, написанный на узбекском.
      Она честно пытается его прочитать по-эстонски.
      Потому результат не очень.
      Когда никто не слышит - матерится из-за этого по-русски...
  3. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +7
    Сегодня, 19:47
    Женщины по своей природе должны вообще то купировать агрессию мужчин, но европейские наоборот её разжигают. Что то неладно в датском королевстве.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 19:55
      А только ли в датском? По моему во всём европейском.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 20:29
      Женщины по своей природе должны вообще то купировать агрессию мужчин

      Это нормальные женщины купируют агрессию а в гейропе феминистки да лесбиянки .
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:48
    Явно напрашивается на Орешник. Но мы просто так Гренландию американцам не отдадим. Еще поторгуемся. Дания, Дания, Дания - какое-то знакомое слово. Что это?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Младший рядовой
      Дания, Дания, Дания - какое-то знакомое слово. Что это?

      Это страна, в которой известный принц вопросил - "Быть или не быть, вот в чём вопрос..." Наверное, предвидел в будущем проблему Гренландии, с кем ей быть. smile
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 21:54
        А может быть думал будет такая страна или нет после ядерной войны?
  5. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 19:53
    Когда Господь Бог хочет наказать человека, он, как правило, лишает его разума, что мы, сейчас, наблюдаем в правящей элите Европы...
  6. геолог Звание
    геолог
    +2
    Сегодня, 19:53
    И легким сотрясением руки на русских двинула полки.
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      0
      Сегодня, 20:28
      ПОлками нас не одолеть. Икеа уже отступила!
      Отвечаю...!!!)))
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:28
      Цитата: геолог
      И легким сотрясением руки на русских двинула полки.

      Вдруг слабым манием руки... в оригинале. hi
      1. геолог Звание
        геолог
        +1
        Сегодня, 21:11
        Да.. это все та же "Полтава" и теория вакуума по Эклунду в исследовании той войны, когда империи отбирают у слабых маленьких все лишнее. Кстати в той Северной войне Дания была нашим союзником, а сегодня у неё отбирают Гренландию, а она не на нашей стороне.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 19:55
    Я так понимаю - электричество с отоплением у датчан тоже лишние? Решили присоединиться к цэгабонцам?
  8. Odu1 Звание
    Odu1
    +5
    Сегодня, 19:56
    Нужно потребовать наносить удары вглубь Дании. Мелкие св...чи.
  9. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 19:57
    Эта безмозглая сама поняла того, что сказала?
    1. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 20:03
      Она мазохистка. Сказала, чтобы ответку получить и "наслаждаться" ядрами "Орешника".
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +3
        Сегодня, 20:12
        Эта шавка меньше каждого из прибалтийских драконов
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +2
          Сегодня, 20:57
          Блин, вы нашли карту. Потрясающе!
  10. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 19:57
    За базар надо ответить. Причём конкретно этой обезумевшей особе. Дабы зачатки мозга не давали команд поганому языку.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 20:31
      За базар надо ответить. Причём конкретно этой обезумевшей особе.

      Отвечать нужно, но кто спросит ответа ?
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:59
    Когда уже Трамп у них Гренландию заберёт?
  12. Fisher Звание
    Fisher
    +6
    Сегодня, 20:05
    Откуда у них такая злоба, аж слюной брызжет, я могу ещё понять. А вот то, что это чудо ничего не боится - это явно наша недоработка. У нас же есть организации, неужели они не могут устроить неприятности нашим "уважаемым партнёрам". Ну и по Украине надо ударить так, чтобы до этих дошло, что будут гавкать- мокрого места не останется
    1. bbss Звание
      bbss
      0
      Сегодня, 20:51
      Это страх их извечный перед Россией говорит.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:11
    Так гейропейские не просто сбрендили, они боятся... впрочем, не зря.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 20:57
      Эта Фредериксон уже не первый год истерия из-за своей русофобии
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:19
        Да пес с ними всеми... потом, все потом, всем сёстричкам по серьгам раздавать будем, то, что заслужили..
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 22:18
          Что-то часто мы с Вами её обсуждаем laughing Не стоит придурошная того. Просто она всё больше злобствует
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 22:42
            Пустышка, но вони от таких много... а уж обидчевые какие, подпевалы ихние fool
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 23:01
              Видимо совсем недавно эти подпевалы на работу устроились. Вероятно не известно было как и что Какие-то чувствительные Гормоны что ли принимают, как многие там. Что бы щетина не росла. am Вот что, оказывается request
  14. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 20:12
    Возможно я живу не в такой уж глубинке, но пара взрывов только что долетела до моего уха.
  15. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 20:13
    Метте? В Норвегии есть Метте!
    Разве не было чего-то о педофиле Эпштейне?
    Метте Фредериксен lol
    Во время войны против Югославии НАТО целенаправленно бомбило энергоснабжение страны и в официальных заявлениях называло это законной войной.

    Во время югославских войн 25 мая 1999 года состоялась печально известная пресс-конференция НАТО.
    На пресс-конференции представителя НАТО Джейми Ши спросили, почему НАТО бомбит электростанции, трансформаторы и водопроводы в Югославии, почему в больницах возникают проблемы с электроснабжением и почему НАТО фактически держит «гражданское население в заложниках».

    Его ответ

    «В этой дискуссии мы не должны упускать из виду более важную картину. В распоряжении президента Милошевича множество аварийных генераторов. Его вооруженные силы располагают сотнями таких генераторов. Он может использовать эти генераторы для электроснабжения либо своих больниц и школ, либо армии. Это его решение. Если это вызывает у него серьезные опасения, то именно этого мы ему и желаем, и я не буду за это извиняться».

    Вопрос в том, почему Дания так одержима «российской угрозой»?
    Что касается Украины, то рациональность позиции Дании должна подвергаться все большему сомнению, особенно учитывая, что в государственном бюджете Дании не хватает средств на собственное перевооружение. Когда нынешний «премьер-министр» Метте Фредериксен заявляет, что «важнейшая цель — нанести России военное поражение», она, кажется, забывает, что сам Копенгаген выступал за то, чтобы мнение населения приграничных регионов должным образом учитывалось при определении границ между государствами (как в случае с Южной Ютландией и Южным Шлезвигом в 1920 году). Дания (как и Германия) явно забывает в украинском конфликте о позитивном и конструктивном опыте, полученном ею в разрешении территориальных и национальных конфликтов (Копенгагенская и Боннская декларации от 29 марта 1955 года, которые регулировали права немецкого меньшинства в Дании и датского меньшинства в Германии). Неужели полностью забыт принцип, согласно которому принадлежность к определенной культуре и национальности является вопросом свободного выбора и не может быть пересмотрена или поставлена ​​под сомнение правительствами?

    Хотя Копенгаген заявил об отсутствии российских или китайских кораблей в регионе, вскоре последовала риторика, созвучная американской позиции. Например, генерал-майор Сёрен Андерсен, глава датского арктического командования в Гренландии, заявил в интервью агентству Reuters в середине января, что датская армия сосредоточена на защите от потенциальной российской деятельности, а не от деятельности США.

    В Дании оценка реальности угрозы, исходящей от России, часто неоднозначна. Например, Томас Аренкиэль, глава военной разведки, заявил в октябре 2025 года, что полномасштабная военная агрессия со стороны Москвы крайне маловероятна, но задача России состоит в том, чтобы убедить Копенгаген в том, что эта опасность постоянно висит над небольшой североевропейской страной, стратегически расположенной у входа в Балтийское море. Для датского руководства, как и для других европейских стран, грань между миром и войной размыта, и они считают, что должны действовать в условиях затяжного, многогранного кризиса. Это объясняет жесткость и непримиримость датской позиции.

    Речь премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена, произнесенная 29 августа 2003 года, в которой он осудил политику сотрудничества во время Второй мировой войны, положила начало попытке «морального очищения» датской внешней политики и подпитала глубоко укоренившиеся опасения в элитных кругах оказаться на неверной стороне истории.

    Суть в том, что Дания снова на неверной стороне!

    Тогда, как и сейчас, Дания на стороне нацистов! Тогда, как и сейчас, датские «политики» — глупцы!
  16. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:18
    Что к тетке все пристали? Может она новая Какалас. Признаюсь честно - по Псаки скучаю.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:21
    По мнению датского премьера, чтобы победить в войне с Россией, необходимо разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

    Смотрим, что сделает Путин с этими, кто кричит и угрожает РФ и дает оружие которое убивает граждан РФ и делаем выводы !
  18. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 20:23
    Жестикулирует прям как Адольф, наверняка он ее кумир, ну или родня есть с 3-го рейха......
    Недобитки воодушевились гуманной войной России на Украине и думают что Россия слабая
  19. ужас Звание
    ужас
    +2
    Сегодня, 20:27
    Я так понимаю после таких заявлений наш МИД вызовет посла Дании и вручет ему ноту, в плоть до разрыва дипломатических отношений.
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      0
      Сегодня, 20:38
      По всем раскладам давно пора и не только с Данией , но для этого принципы и яйки надо иметь , а кое у кого их нет. request
  20. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 20:33
    Ага , это ведь Россия собирается аннексировать Гренландию.
    Полёт над гнездом психушки... fool
  21. SoboL Звание
    SoboL
    +1
    Сегодня, 20:38
    Какие бабы у них агрессивные. А ежели руководство России примет решение наносить удары в глубь дании? Ах да, у дании и глубины то нет.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 20:56
      Цитата: SoboL
      Какие бабы у них агрессивные. ......

      Мужики красят ногти, принимают гормоны. Вот и получаются необработанные бабцы ---- am am
  22. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 20:41
    Не плохая, я бы ей вдул. За скрепы.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 21:18
      Что, прямо ВГЛУБЬ? Желаю удачи.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 21:29
        И эта не симпатичная? Тяжко вкусом комментаторов на ВО угодить.
  23. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 20:54
    Надо забрать у Дании Гренландию за такие слова))
  24. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 21:01
    Системная проблема высокоразвитого общества заключается в том, что, предоставляя множество возможностей для реализации в престижных сферах (бизнес, наука, искусство), оно истощает кадровый ресурс для наиболее значимой - управления этим самым обществом, то есть, политики. В политику там идут самые тупорогие. Примеров - вагон и маленькая тележка. И Смiття Фредериксен - один из таких примеров.
    За четыре года уже можно было догадаться, что планку в противостоянии задирает вовсе не Россия. И удары по энергетике в минус 25 не на ровном месте возникли. Если бы Россия начала с этого в 22-м - наверное, было бы сложнее объясняться с Китаем, Индией, арабскими странами, ввозить товары через Казахстан, Армению. Но сейчас все всё понимают. Кроме тупорогой Смiття.
  25. Комментарий был удален.
  26. gmss Звание
    gmss
    -1
    Сегодня, 21:44
    тем временем датская фирма Rockwool перечислила вполне не малую сумму на нужды СВО. а этого фредериксена уверен никто даже и не знал до этого, про него все завтра забудут после этого вскукарека laughing
  27. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 21:45
    Премьер Дании Метте Фредериксен потребовала наносить дальнобойные удары вглубь территории России

    Почему этот премьер до сих пор не арестована, хоть бы заочно? Доказательства ее преступных замыслов в наличии. Где Бастыркин?
  28. Misza1963 Звание
    Misza1963
    +2
    Сегодня, 21:47
    Zauważalne jest, że im mniejsze i mniej znaczące państwo, tym bardziej wojownicze. Te pribaltyki, danie, polski i Holandie stałe domagają się eskalacji.
    Może trzeba im dać okazję do spróbowania.
    Wyobraźmy sobie, że Rosja zostaje rzeczywiście głęboko i bolesnie uderzona, przez co rozumiem straty materialne, zniszczenie ważnych elementów, zwłaszcza wojskowych i straty ludzkie, cywilne.
    Co będzie reakcja?
    Czy znowu będzie to poważne ostrzeżenie i groźna miną lub ironia p. Zacharowej?
    Czy Rosja w ogóle ma jakiś plan na taki wypadek?
    Czy istnieje przemyślana koncepcja odwetu?
    Nie wiem, jak to jest, nie znam się.
    Lecz Rosja stanowczo nie jest stanowcza. Wszak każdy taki idiotyczny premier płci dowolnej gdy nie zostanie odpowiednio potraktowany, będzie nadal mówił, co chce i jak chce. A słowa wbrew pozorom znaczą i zostają w pamięci.
    Czemuż w obliczu i tak beznadziejnej sytuacji z europejskimi krajami, nie zlikwidować ich ambasad? Nie zająć majątku? Nie potraktować tak, jak Polacy Rosjan?
    Nie bawić się na morzu w jakieś usuwanie i oddawać im inicjatywę.
    Szczerze mówiąc coraz mniej rozumiem te politykę i coraz bardziej jestem tym zasmucony.
    To się może źle skończyć.
    Bandytów trzeba karać szybko i bezwzględnie. Żydzi robią to w ten sposób i nikt nie próbuje ich strofować.
    Czego Wy oczekujecie?
    Że UE powróci do jakiejś współpracy?
    Nigdy.
    Za to rozbicie UE może być zbawienne. Również dla Was.
    Dać oo mordzie takiej suce, w taki lub inny sposób, a na pewno ma ona wstydliwe karty w swym życiu, to już coś by było. Macie możliwości i środki. To nie przemoc. To zwykły sposób działania w obliczu niebezpieczeństwa. A pieniądze mogą wiele i Wy macie ich trochę.
    Nie tylko rakiety.
    Prasa zachodnia jest jak kapitalizm - za pieniądze sprzeda się i swoich obywateli.
    Podrzucić jej kąsek i będzie już dalej sama obgryzać.
    Nie wiem, co się u Was i z Wami dzieje, ale pamiętam dawne czasy i Wasze sukcesy.
    Mimo wszystko mam nadzieję.
  29. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:53
    «Язык силы»: премьер Дании потребовала наносить удары вглубь России

    У мужа будешь что-то требовать.
    От России можно и в рожу за это получить, в ответку. yes
  30. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 22:07
    Ma di cosa parla questa povera scema che non ha il coraggio di proteggere il suo territorio dalle pretese di Trump? Anzi, di nascosto ha già ceduto la Groenlandia alle pretese di Trump. E poi parla di una improbabile invasione Russa !!!Povera scema.
  31. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 22:26
    глупая, языком молотит сама не понимает что, уже давно тренд меняется, надо бы язык кой куда засунуть и начинать думать головой,
    помолчишь за умную сойдешь
  32. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 22:36
    Чем дальше тем становится ясно, что большинство премьеров и руководителей , это зицпредседатели Фунты , выполнили перформансы их убрали и они низа что не понесли ответственность.
  33. Комментарий был удален.
  34. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 23:13
    Фредериксен: По России должны наноситься дальнобойные удары, чтобы таким образом принудить ее согласиться на предлагаемые Украиной и Европой условия!
    Трамп (лениво приоткрыв один глаз): Метте, не отвлекайтесь... Сосите.
    :
  35. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 23:15
    Эту фредериксен больше беспокоит украина, чем Гренландия - только и приходится удивляться тупости еврочиновников.
  36. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 23:31
    Премьер Дании Метте Фредериксен потребовала наносить дальнобойные удары вглубь

    Какие-то сублимации по Фрейду. Ей бы к психоаналитику. Или мужика тестостеронового. А то вся европолитика пошла по... звизде из-за нашествия стервозных баб.