Премьер Дании Метте Фредериксен потребовала наносить дальнобойные удары вглубь территории России, чтобы таким образом принудить Москву согласиться на предлагаемые Украиной и Европой условия завершения боевых действий.Выступая на Мюнхенской конференции, Фредериксен заявила, что, по ее мнению, если бы президент России Владимир Путин действительно стремился к миру, он бы не стал уничтожать украинскую энергоинфраструктуру в то время, как температура воздуха в Киеве ниже 25 градусов мороза. Датский премьер по какой-то причине считает Россию чрезвычайно жестокой страной, которая не собирается меняться и «понимает исключительно язык силы».Главным препятствием в принуждении России к миру Фредериксен называет установленные Западом ограничения в применении дальнобойных вооружений. По мнению датского премьера, чтобы победить в войне с Россией, необходимо разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории.Фредериксен обвиняет Россию даже в притязаниях Трампа на Гренландию — на вопрос о том, как Дания собирается защищать Гренландию от США, она в очередной раз рассказала, что надо срочно вооружаться, чтобы иметь возможность противостоять «российской угрозе». Несмотря на недвусмысленные заявления Трампа о планах аннексировать Гренландию, Фредериксен считает крайне маловероятным нападение одной страны НАТО на другую. Она считает более актуальной проблемой для Европы защиту от гипотетического нападения России на восточном фланге НАТО.

