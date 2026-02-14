Показано уничтожение двумя ФАБ-500 позиции ВСУ в здании винзавода под Херсоном
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ударов двух ФАБ-500 с УМПК по зданию бывшего винзавода в расположенном в оккупированной ВСУ части Херсонской области населенном пункте Весёлое.
Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, российские полутонные авиабомбы буквально стерли с лица земли здание, в котором, как выявила разведка, располагались расчеты БПЛА противника. Последовательное и методичное уничтожение вражеских квалифицированных операторов беспилотников играет крайне важную роль в условиях современной «войны дронов».
В условиях острой нехватки живой силы, артиллерийских боеприпасов и военной техники на операторах БПЛА в немалой степени держится вся оборона ВСУ. Однако при этом украинское командование нередко до конца держит своих операторов дронов на первой линии, где они нередко становятся легкой целью для наших военных.
Кроме того, ВСУ все чаще пытаются компенсировать дефицит снабжения и, вероятно, личного состава на передовой за счет наземных роботизированных комплексов (НРТК). Это логичный шаг: когда подвоз боеприпасов, еды или эвакуация раненных обычными средствами становится невозможен из-за плотного огня, в бой идут платформы. Однако их массовое применение на узком участке неизбежно ведет к тому, что наши операторы БПЛА адаптируются и начинают охотиться именно за этой техникой. В целом же, массовое применение НРТК говорит о том, что противник пытается нащупать слабые места в нашей обороне или логистике, используя весьма дефицитную технику как «расходный материал» для разведки боем.
