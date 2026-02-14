Показано уничтожение двумя ФАБ-500 позиции ВСУ в здании винзавода под Херсоном

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент ударов двух ФАБ-500 с УМПК по зданию бывшего винзавода в расположенном в оккупированной ВСУ части Херсонской области населенном пункте Весёлое.

Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, российские полутонные авиабомбы буквально стерли с лица земли здание, в котором, как выявила разведка, располагались расчеты БПЛА противника. Последовательное и методичное уничтожение вражеских квалифицированных операторов беспилотников играет крайне важную роль в условиях современной «войны дронов».



В условиях острой нехватки живой силы, артиллерийских боеприпасов и военной техники на операторах БПЛА в немалой степени держится вся оборона ВСУ. Однако при этом украинское командование нередко до конца держит своих операторов дронов на первой линии, где они нередко становятся легкой целью для наших военных.

Кроме того, ВСУ все чаще пытаются компенсировать дефицит снабжения и, вероятно, личного состава на передовой за счет наземных роботизированных комплексов (НРТК). Это логичный шаг: когда подвоз боеприпасов, еды или эвакуация раненных обычными средствами становится невозможен из-за плотного огня, в бой идут платформы. Однако их массовое применение на узком участке неизбежно ведет к тому, что наши операторы БПЛА адаптируются и начинают охотиться именно за этой техникой. В целом же, массовое применение НРТК говорит о том, что противник пытается нащупать слабые места в нашей обороне или логистике, используя весьма дефицитную технику как «расходный материал» для разведки боем.

    А почему 404 не сбивают наши ФАБ с УМПК ? no
      А чем сбивать такие объекты? Ракет не напасешся...
      Тем более, вблизи передовой ЗРК мишень приметная, практически одноразовая.
      А чем? Я как всегда краток.
      А почему 404 не сбивают наши ФАБ с УМПК ?
      ибо не могут, не умеют,
    Нужно больше и интенсивнее, чтобы голову поднять боялись. А то что-то только в бирюльки играем.
      А что, противник такой тупой и флагами "украшает" тайные места дислокации?
      То что удалось обнаружить, уничтожается быстро и качественно, а впустую землю молотить, никаких бомб не хватит.
    Чугуний с крылышками однозначно зачетная тема.
    Ничего святого у свинорылых!
    Прикрываться винзаводом, это конечно не то, как сионофашисты в Газе прикрываются детьми, но тоже очень паскудно!
    А чем? Я как всегда краток.

    Винзавод - 2 бутылки = ФАБ 500 с УМПК .
    Слева одноэтажное здание без крыши. На 18 секунде рядом что-то прилетело, но не взорвалось.
      На 18 секунде рядом что-то прилетело, но не взорвалось.

      Возможно обманка, просто кусок чугуна в форме бомбы. А так скорость падения бомбы 500 кг может достигать 250 м/сек и более с высоты 15 км. А геометрический размер бомбы очень маленкий для радара ЗРК.
    Снести часть завода, который алкогольными методами снимал депрессию - не, это уже объявление войны. Тикайте хлопцы, но в Польше алкоголь дорог.
    Впечатляет 👍. Разведке пять с плюсом. И летуны молодцы 👏.
    а что с Карантинным островом в Херсоне? Вроде говорили наши мосты к нему рубанули и зашли в него, а потом тишина
    чем вся история кончилась? взяли его или нет?
    Очень радует точность прилета чугуния.
    Хвостоголовым ещё пишут в Константиновке прилетело.