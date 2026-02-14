«Были ЫЫ, теперь и КК»: противник заявил о росте числа применений «Гарпий-А1»

«Были ЫЫ, теперь и КК»: противник заявил о росте числа применений «Гарпий-А1»

Противник заявляет о том, что российские войска интенсифицировали применение «копий Шахедов». В сообщениях украинских военных говорится о том, что речь идёт о БПЛА «Гарпия-А1» в обновлённой серии. Обозначается эта серия сочетание букв КК.

Из украинского профильного паблика:



Прилетали Ы, потом ЫЫ, теперь дело дошло до KK.

Вывод об участившихся случаях применения новых «Гарпий» от российского «Купола» противник делает по обнаруживаемым на местах прилётов фрагментам БПЛА.

В чём отличие серии КК?

В открытых источниках содержится информация о том, что отличие это - антенна. Точнее, антенная система. Она 16-элементная, что позволяет значительно точнее выполнять поставленную задачу по осуществлению поражения цели.

За последние несколько дней такие дроны ВС РФ применяли по разным целям, включая и энергетическую инфраструктуру Одессы и области.
  Мини Мокик
    Мини Мокик
    +2
    Сегодня, 21:02
    У нее и грузоподъёмность ощутимо больше 😑
  михаилл
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:14
    В чём отличие серии КК?

    Кстати да, мне вспомнилось, как один из оружейников Дикого Запада, конкурируя с Кольтом и Смитом, начал серийные номера своих револьверов начинать с 10. То есть продает десятый свой револьвер с номером 1010 и покупателю кажется, что револьвер серийный.
    Это я насчет того, что на заборе написано, а там дрова.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:48
      Цитата: михаилл
      То есть продает десятый свой револьвер с номером 1010 и покупателю кажется, что револьвер серийный.

      Вспомнилось...
      Разговаривают два компьютера между собой:
      - Ты знаешь, люди - очень странные существа. Написано "два", а они упорно талдычат, что это "десять".
      - Я тоже замечал. Когда написано "десять" - они говорят, что это "одна тысяча десять".
      - Как они, не умея считать, нас создали? Удивляюсь...
      laughing
      михаилл
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:06
        Цитата: Zoldat_A
        Вспомнилось..

        "И проработала эта машина ровно четыре минуты. Её выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от неё энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой."
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 22:12
          Что мы тут вобще обсуждаем? Ответ-то давно готов...
          laughing
          михаилл
            михаилл
            0
            Сегодня, 22:50
            Цитата: Zoldat_A
            Что мы тут вобще обсуждаем? Ответ-то давно готов...
            laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:19
    Врут, негодяи. То что перекрашивают наше родное "ЫЫ", на другую латиницу, это просто предъява туркам и персам (у них линию Гераней, от Герань-1 до Герань 4М2, почему то называют Шахедами). Ах да! Гарпии еще не классифицировали под персидский диалект. Насколько деградировали СМИ и их пользователи., но главное что гамбургеры продаются.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:20
    Гарпии были на параде 9 мая.404 ые подумали что это макеты ?
    михаилл
      михаилл
      0
      Сегодня, 23:09
      Цитата: tralflot1832
      Гарпии были на параде 9 мая.404 ые подумали что это макеты ?

      Очень опрометчиво называть всякой бякой что либо. Герани 1,2,3,4,5....
      Кстати, вот гарпии ждут- гравюра Густава Доре.....