Werwolf – партизаны Третьего рейха

«Превратим день в ночь, а ночь – в день! Бей врага, где бы ты его ни встретил! Будь хитрым! Воруй у врага оружие, боеприпасы и продовольствие! Немецкие женщины, помогайте борьбе «Вервольфа», где это только возможно!»







– Известно ли вам обращение НСДАП к членам партии и германскому народу о проведении подпольной работы против союзников на случай оккупации Германии?

– Мне известно только обращение о создании организации «Вервольф». Когда я стал преемником Гитлера, я официально запретил эту организацию. Название «Вервольф» взято по примеру сказания из эпохи 30-летней войны, когда немецкие крестьяне удачно действовали в тылу врага как «оборотни». Воззвание призывало население противодействовать войскам противника на территории Германии всеми средствами. Во избежание ненужных жертв я тотчас же запретил эту организацию. Мы не имели достаточно оружия даже для фольксштурма, и поэтому деятельность «Вервольфа» была бессмысленна. По-моему, это вообще не было организацией, она не носила ни государственного, ни партийного характера. Это было просто обращением к народу, которое призывало его к сопротивлению.



– Как и когда было передано ваше запрещение создавать организации «Вервольфа»?

– Мое обращение передавалось по гамбургскому радио. Об этом лучше знает мой министр. Я подписал обращение, а как оно передавалось, я не интересовался.



– Кому принадлежит инициатива создания организации «Вервольф»?

– По-моему, эта организация совершенно бессмысленна. Народ не мог оказать сопротивления, в то время даже регулярные части уже ничего не могли сделать. Кому принадлежит инициатива, я не знаю.



Вервольф (старинный рисунок)



Обложка первого издания (1910 г.) книги Германа Лёнса «Der Werwolf»



«Wolfsangel» («Волчий крюк»)



Герман Лёнс (1866–1914)



Могила Г. Лёнса



«План Моргентау» – планировавшееся расчленение Германии на Северное и Южное государства, а также Международную зону; области серого цвета отходят под контроль Франции, Польши и СССР



Hans-Adolf Prützmann



Военные округа Германии



Британская зажигательная авиационная бомбочка



Члены Гитлерюгенда в Нюрнберге, 1936 год. Плакат



Военная подготовка ГЮ



Военно-морская подготовка Гитлерюгенда. Крайний слева – лидер ГЮ Артур Аксман

Организация «Вервольфа» в Рейн-Вестмарке, – а в целом и в округе ХII веркрайзе, имела условное название «Angelgenheul W» или «SS Wkr-ХII», началась в октябре 1944 года. Предписывалось, что низовой структурой будут группы (1+3 – командир и подчиненные), дислоцирующиеся на расстоянии в 10-12 километров. Из 10 групп (ячеек) создавался сектор (40 человек). Группа из 6-8 секторов составляла «абшнитт» (отдел). Всего в ХII веркрайзе последних было четыре. Суммарно силы «вервольфов» здесь насчитывали 1100 человек. Все они прошли специальную подготовку – при монастыре Тифенталь, а после его уничтожения бомбардировщиками союзников обучение перенесли в Висбаден, позже в Вальрабенштайн. Трехнедельная муштра включала строевую и физическую подготовку (с упором на марш-броски в лесу и пересеченной местности), уменье пользоваться картой и компасом, изучение и применение различных видов стрелкового вооружения, технику минирования и др. Учили и подрывным акциям, в частности, навыкам «тихого» уничтожения противника, разрушения промышленного и коммуникационного оборудования и др. Не были забыты и вопросы связи, а также специальные методы сигнализации. Выпускники получали «идентификационный знак» в виде металлической пластины с номером и начертанными словами «SS Wkr-ХII», а перед этим – SS-Soldbücher, т. е. эсэсовский билет. Группы обеспечивались также картами с нанесенными объектами для диверсий. Дислоцироваться они должны были в гротах, штольнях, шахтах, каменоломнях, других малодоступных и хорошо замаскированных местах. Имелись и отдельные тайники, где хранился запас оружия, боеприпасов и продуктов.

Источник «Нури», на основе информации, полученной им от Агнессы Линды Шотт и капрала Карла Клауса, сообщил следующее:



1. Исполнительный комитет НСДАП 10 января принял решение о подготовке к созданию нелегальной национал-социалистической организации на случай оккупации Германии союзниками.



2. Местным организациям посланы инструкции о создании боевых отрядов для ведения партизанской борьбы…



3. В состав боевых отрядов предполагается вербовать бывших военнослужащих, которые раньше поддерживали национал-социалистическое движение. НСДАП располагает подробными данными на всех членов СС и СА, одобрительно относящихся к созданию партизанских отрядов, а их насчитывается около миллиона человек. Помимо этого, руководители партий возлагают большие надежды на организацию «Гитлерюгенд», насчитывающую около 500 тысяч членов…

«Твердо стойте на своей земле, чтобы сражаться против союзных армий, которые готовятся поработить немцев, или умереть. Каждый большевик, каждый англичанин, каждый американец на нашей земле должен быть мишенью для нашего движения... Любой немец, независимо от его профессии или класса, который ставит себя на службу врагу и сотрудничает с ним, почувствует нашу мстительную руку... Только один девиз остается для нас: «Победить или умереть».

Вместе с памятниками культуры будут разрушены последние препятствия, отделяющие нас от выполнения нашей революционной задачи. Теперь, когда Германия лежит в руинах, мы будем вынуждены восстановить Европу. В прошлом частная собственность роднила нас с буржуазной этикой и менталитетом. Но собственность исчезла, а вместе с ней и наше буржуазное спокойствие. Бомбы разнесли тюремные стены, за которыми томились революционные пленники. Пытаясь уничтожить будущее Европы, враг преуспел лишь в разрушении прошлого, с которым ушло все наносное и отжившее своей век. Крушение традиционного фасада явило нам начало новой революции. Все те, кто в силах понять это, являются немецкими революционерами.

В старые добрые времена они использовали свое социальное положение, чтобы обогатиться за счет народа. В течение многих лет они проповедовали идеалы спартанской жизни, даже не намереваясь следовать им. Большинство из них никогда не сталкивалось на этой войне с реальной борьбой. Они даже не почувствовали, что началась война. Они ленивы и заботятся лишь о собственной власти.

Я продолжаю считать себя «вервольфом», – заявила она американским следователям. – Я была и останусь национал-социалисткой. И никто не сможет изменить мои убеждения.



Американский концлагерь в Германии

«Вервольфы» стали неотъемлемой частью социально-политического пейзажа послевоенной Германии… Впрочем, деятельность нацистского сопротивления носила во многом спонтанный и спорадический характер. Была она различной и по интенсивности. В одних районах она могла внезапно вспыхнуть с огромной силой, а в других – долгое время никак не проявляться. Конечно, «вервольфы» не могли и мечтать о масштабах действий подобно партизанам Советского Союза или Югославии, но все равно их деятельность была во многом подобна антифашистскому Сопротивлению.



Число диверсионно-устрашающих акций пика достигло весной 1945 года, когда диверсанты стали массово подрывать мосты, убивать офицеров и солдат армий антигитлеровской коалиции, из засад расстреливать транспортные колонны, разрушать здания, где располагались союзнические структуры и органы новой власти и др. В эти же дни улицы многих германских городов и населенных пунктов запестрели листовками и надписями с угрозами смерти в адрес лиц, «решивших сотрудничать с оккупантами»: «Мы мстители. Расплата – смерть»; «Мы покараем каждого изменника и его семью. Наша месть будет смертельной!»; «Кто предал фюрера, будет повешен как предатель» и др.



Листовка «Вервольфа»

Восточный фронт и советская зона оккупации Германии



Генерал Берзарин