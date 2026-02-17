Werwolf – партизаны Третьего рейха
Лозунг отрядов «Вервольф»
В нашем общепринятом понятии «Вервольф» считается мифом, сочиненным Геббельсом, некоей неудачной и бессильной попыткой нацистского руководства организовать всенародное сопротивление оккупации союзников, что население не поддержало. Но это не совсем так – крушение Третьего рейха и крах идеологических установок нацизма проходили не столь просто, как это пытаются изобразить иные авторы. Хотя гросс-адмирал Карл Дёниц, назначенный Гитлером президентом Германии, и отдал приказ всем вооруженным формированиям Третьего Рейха прекратить сопротивление Союзным войскам, партизанское движение на территории Германии, Австрии, Чехословакии, переданных Польше и СССР немецких территориях продолжалось еще несколько лет, а в Южном Тироле даже до 1980-х годов. В то время оккупационные власти бросили на борьбу с этим подпольным движением немалые силы.
Из показаний гросс-адмирала Карла Дёница по поводу создания подпольных диверсионных организаций:
– Мне известно только обращение о создании организации «Вервольф». Когда я стал преемником Гитлера, я официально запретил эту организацию. Название «Вервольф» взято по примеру сказания из эпохи 30-летней войны, когда немецкие крестьяне удачно действовали в тылу врага как «оборотни». Воззвание призывало население противодействовать войскам противника на территории Германии всеми средствами. Во избежание ненужных жертв я тотчас же запретил эту организацию. Мы не имели достаточно оружия даже для фольксштурма, и поэтому деятельность «Вервольфа» была бессмысленна. По-моему, это вообще не было организацией, она не носила ни государственного, ни партийного характера. Это было просто обращением к народу, которое призывало его к сопротивлению.
– Как и когда было передано ваше запрещение создавать организации «Вервольфа»?
– Мое обращение передавалось по гамбургскому радио. Об этом лучше знает мой министр. Я подписал обращение, а как оно передавалось, я не интересовался.
– Кому принадлежит инициатива создания организации «Вервольф»?
– По-моему, эта организация совершенно бессмысленна. Народ не мог оказать сопротивления, в то время даже регулярные части уже ничего не могли сделать. Кому принадлежит инициатива, я не знаю.
Кратко остановимся на происхождении термина «Werwolf». Согласно германоязычной мифологии, это человек-оборотень, получивший возможность или принуждаемый внешними силами приобретать обличие и повадки волка. Обычно это происходит ночью в полнолуние.
Подобные поверья существуют уже сотни и даже тысячи лет и присущи многим народам (например, у древних греков люди-волки величались «ликантропосами»), в том числе и восточным славянам, у которых такие оборотни зовутся вурдалаками, волколаками и т. п. Согласно старинным легендам, вервольфы (оборотни) произошли от детей первой жены Адама Лилит, изгнанной Богом из рая. Будучи уже в изгнании, она родила четверых детей, которые были отданы на воспитание тигру, медведю, волку и змее. Волки воспитали ее дочь Енойа. Именно она стала прародительницей клана оборотней на всей земле.
Вервольф (старинный рисунок)
Особенно популярным слово «вервольф» стало в Германии накануне Первой мировой войны благодаря роману-хронике немецкого писателя, поэта и естествоиспытателя Германа Лёнса (1866–1914) «Der Werwolf», опубликованному в 1910 году.
Обложка первого издания (1910 г.) книги Германа Лёнса «Der Werwolf»
В своем романе Г. Лёнс воспел борьбу тайного отряда крестьянской самообороны, действовавшего на Люнебургской пустоши (северо-западная Германия) в годы опустошительной Тридцатилетней войны середины XVII века, защищаясь от грабежей и насилия солдат враждующих армий и различных банд.
Символом «вервольфов» — героев романа — был «Wolfsangel» («Волчий крюк») — стилизованное изображение средневекового устройства для охоты на волков. Этот знак широко использовался в XV–XVII веках как символ германских свобод и независимости. А в наше время является и эмблемой украинского националистического вооруженного формирования «Азов».
«Wolfsangel» («Волчий крюк»)
Автор ушел добровольцем на фронт в начале Первой мировой и вскоре погиб в бою на Западном фронте, но его книги продолжали и продолжают пользоваться огромным успехом. К 1934 году их общий тираж достиг 2,5 млн экземпляров. В нацистской Германии тираж «Вервольфа» уступал только «Майн Кампф» – к 1945 году он составил около 1,4 млн.
Герман Лёнс (1866–1914)
В октябре 1934 года по приказу Адольфа Гитлера тело Лёнса было эксгумировано и перезахоронено в Германии. В настоящее время в Германии, Австрии и других странах существует 140 памятников Г. Лёнсу, его именем названы сотни улиц и школ.
Могила Г. Лёнса
Свое новое значение слово «Вервольф» приобрело в послевоенной «Веймарской» Германии, когда были воссозданы или вновь организованы многочисленные белогвардейские военные добровольческие формирования, нацеленные в первую очередь для борьбы с левыми движениями.
В их число входил и «Вервольф» (полное название: «Вервольф – Союз Немецких Фронтовиков»), созданный в 1923 году полковником бывшей кайзеровской армии Теодором Дюстербергом. При этом слово «Вервольф» писалось как «Wehrwolf», т. е. «Вооруженный волк».
В феврале 1923 года возглавляемый ветераном войны Фрицем Клоппе «Вервольф» насчитывал 30 000 членов, подразделявшихся на 400 групп. Основной целью организации являлось идеологическое и физическое воспитание немецкой молодежи в «национальном и социальном духе», с целью ликвидации разделяющих немецкий народ сословно-классовых противоречий и победоносного завершения национально-освободительной борьбы с международной финансовой олигархией, наднациональным масонством и транснациональными корпорациями.
В качестве одного из гербов «Вервольфа» использовался белый щит с чёрным изображением «волчьего крюка», расположенного по диагонали, с надписью «Кто не с нами, тот против нас» (Wer nicht mitmacht, ist gegen uns). Летом 1933 года «вервольфы» были влиты в состав СА, а «молодые волки» – в «Гитлерюгенд». Руководство же «Вервольфа» вскоре отправили в концлагеря.
В годы Второй мировой войны появились новые значения слова «Вервольф»: ставка Гитлера в районе Винницы (1942-1944), а с осени 1944 года — партизанские отряды Рейха.
К сентябрю 1944 года войска союзников как с запада, так и с востока уже непосредственно угрожали территории Третьего рейха. Кроме того, в Германии получили информацию о так называемом «Плане Моргентау», предложенном министром финансов США Г. Моргентау в сентябре 1944 года на 2-й Квебекской конференции. Этот план предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжёлой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрную страну.
«План Моргентау» – планировавшееся расчленение Германии на Северное и Южное государства, а также Международную зону; области серого цвета отходят под контроль Франции, Польши и СССР
Все эти обстоятельства были широко использованы нацистской пропагандой для подъёма чувств патриотизма и воли к сопротивлению у немецкого населения. И тогда впервые появилась идея о возможности и необходимости ведения партизанской войны против союзных сил, что ранее рассматривалось бы как «пораженческие настроения» и было полным табу. Хотя еще в конце 1943 – начале 1944 года среди ряда офицеров разведки и СС обсуждался опыт ведения партизанской войны на немецкой территории во время войны с Наполеоном (1807-1813 гг.) и после окончания Первой мировой войны фрайкорами (добровольческими корпусами) периода Веймарской республики на территории оккупированного французами Рура, в Силезии, а также деятельности партизан на оккупированной немцами территории, особенно польской Армии Крайовой.
19 сентября 1944 года обергруппенфюрер СС Рихард Хильдебрандт, имевший опыт борьбы с советскими партизанами в Крыму, подает докладную записку на имя Генриха Гиммлера с предложением создать партизанские отряды СС («Вервольф») для действий в тылу Красной Армии. Позднее Отто Скорцени утверждал, что на самом деле такое название предложил секретарь НСДАП Мартин Борман, хотя существуют и другие версии. Партизанские действия предполагалось вести на оккупированной союзниками или непосредственно находящейся под этой угрозой германской территории.
После ряда напряженных споров о роли и подчиненности данных подразделений рейхсфюрер СС Гиммлер поручает обергруппенфюреру СС и генералу полиции Гансу-Адольфу Прютцману (Hans-Adolf Prützmann, 1901-1945) формирование боевых отрядов «Вервольфа».
Hans-Adolf Prützmann
Его боевой путь (а также военные преступления — участие в истреблении евреев в Латвии и на Украине) включал операции против партизан — с осени 1941 до лета 1944 года он занимал пост руководителя СС и полиции на Украине и Юге России. Летом 1944 года командовал кампфгруппой «Прютцман» на Украине, за что был награждён «Немецким крестом в золоте». Почерпнутый там опыт партизанской/контрпартизанской войны Прютцман должен был применить против союзных войск.
Для руководства действиями «Вервольфа» Прютцман создал так называемое «Бюро Прютцмана», расположенное в предместьях Берлина.
Структура «Бюро Прютцмана»
(Wikipedia)
• начальник штаба — (Chef des Stabes) — штандартенфюрер СС Карл Чиршки
• начальник штаба — (Chef des Stabes) — бригаденфюрер СС Вальтер Опландер
• общие вопросы по обучению и техническому обеспечению — (Werwolf-Training Amt) — бригадефюрер СА Зибель
• специалист СС по вопросам пропаганды — штандартенфюрер СС Гунтер Д’Алкен
• кадровые вопросы — (Werwolf-Personel-Amt) — штандартенфюрер СС Коттхаус
• отдел обеспечения — (Werwolf-Nachrichten Abteilung) — гауптманн полиции Швайцер
• участие женщин в «вервольфе» (Werwolf-Weiblich Abteilung) — фрау Майш (с весны 1945)
• сотрудничество с частями вермахта — (Vertreter) генерал-лейтенант Юппе
• санитарный батальон — (Werwolf-Sanität Abteilung) — доктор Херт.
Организационно боевые группы создаваемого «Вервольфа» начинались с низовых ячеек численностью 4-6 человек, из 6-10 ячеек формировались «секторы», а из 6-8 «секторов» создавались «секции». «Вервольф» формировался на добровольной основе в основном из членов СС, СА, Гитлерюгенда и Союза немецких девушек (Bund Deutscher Mädel), партийных функционеров, а также небольшого количества военнослужащих Вермахта. Создавались отряды «оборотней» в соответствии с существующим делением территории Рейха на военные округа (Wehrkreise), которых насчитывалось двадцать один.
Военные округа Германии
Однако контроль над формируемыми группами партизан, включая вербовку, обучение и внедрение групп «Вервольфа» в тыл противника, находился полностью у эсэсовско-полицейских чинов в соответствии с полномочиями, отведенными им Гиммлером как шефом немецкой полиции.
Разрабатывая тактику партизанской войны, нацистское руководство пыталось следовать двум идеям. С одной стороны, оно вновь взяло на вооружение революционные идеи, присущие в 20-х годах раннему национал-социализму, а с другой, намеревалось следовать доктрине Клаузевица – превратить партизан не в широкое народное движение, а в отдельные диверсионные группы.
Согласно постулатам Клаузевица, партизанское движение должно было изматывать противника, после чего можно неожиданно предложить заключение мира. Увы, в создавшейся для Германии ситуации Союзников устраивала только её безоговорочная капитуляция!
Предполагалось, что партизанские отряды будут действовать в рамках узких заданий – ведением рельсовой войны, диверсиями, нарушением линий связи, заниматься политическим и экономическим саботажем, ликвидировать антифашистских активистов, распространять пропагандистские материалы, собирать сведения о передвижении вражеских войск, призывать местное население оказывать пассивное сопротивление оккупантам. Нацистские лидеры надеялись, что подобные меры позволят задержать наступление Красной Армии и союзнических войск.
Как свидетельствуют трофейные документы, в конце войны нацистское руководство несколько пересмотрело свое отношение к партизанскому движению. Теперь «вервольфы» рассматривались как ядро будущего широкого движения сопротивления, в которое должны были вступать не только местные жители, но и военнослужащие из разбитых и окруженных частей вермахта.
На вооружении партизан состояло стрелковое вооружение, ручные гранаты, мины, фаустпатроны, взрывчатка, включая пластичные Nipolit и Donarit, зажигательные средства. Широко предполагалось использовать и оружие, «подаренное» союзниками. Это были как оружие и боеприпасы, сбрасываемое союзниками на парашютах для отрядов Сопротивления, большая часть которого попадала в руки немцев, так и не инициировавшиеся зажигательные элементы кассетных авиабомб, применявшиеся союзной авиацией против жилых районов немецких городов. Таких несработавших «бомбочек» было собрано сотни тысяч. Они представляли из себя грозное оружие весом немногим более килограмма с корпусом из «электрона» (сплав из магния с небольшим количеством алюминия, цинка и марганца), заполненным термитом. При горении это зажигательное устройство дает температуру до 2000 градусов, а попытка тушения его водой только способствует горению.
Британская зажигательная авиационная бомбочка
Координацию действий предполагалось вести посредством коротковолновых передатчиков, которыми должна была быть снабжена каждая группа «вервольфов». Члены «Вервольфа» снабжались военной формой, но в зависимости от обстоятельств они могли действовать и в «гражданке».
На территориях, находившихся под угрозой оккупации союзными войсками, создавались тайные склады оружия и продовольствия, которые находят даже и в настоящее время (прим. – у моего знакомого моряка из Калининградской области была целая коллекция такого оружия во вполне рабочем состоянии), оборудовались бункеры для укрытия личного состава.
Но так как с началом этих мероприятий сильно запоздали, то выполнить их в должном объеме не удалось – мешала этому и межведомственная борьба, а иногда и открытое противодействие, под разными предлогами, самой идее создания «Вервольфа». Одна из причин – в ответ союзные войска могут предпринять массовые репрессии против мирного немецкого населения (и они оказались правы).
Существует много материалов, свидетельствующих о том, что даже Гиммлер сомневался в необходимости существования «Вервольфа» в надежде на заключение сепаратного мира с западными Союзниками.
В формировании партизанских отрядов принимали участие почти все нацистские организации. В итоге состав отрядов «вервольфов» пополнялся из пяти основных каналов:
Ваффен-СС. Специальная комиссия, созданная при штабе рейхсфюрера СС, совершала вербовочные поездки, в ходе которых отбирала добровольцев из состава гитлерюгенда, CA и прочих подразделений нацистской партии.
Вермахт. Осенью 1944 года множество военнослужащих было направлено для обучения ведению партизанской войны. Наиболее ценными «вервольфами» признавались те, кто имел технические специальности, например радисты.
РСХА (Главное управление имперской безопасности). Здесь средой вербовки являлись осведомители и сотрудники гестапо, СД, криминальная полиция, старые члены партии. Первый призыв к этой категории людей произошел в середине сентября 1944 года. В отличие от других вышеперечисленных каналов вербовки, этот был наиболее успешным. Большая часть «вервольфов», завербованных в ведомствах РСХА, проявляли инициативу и пытались создать вокруг себя партизанские группы.
«Гитлерюгенд». Руководство этой организации осенью 1944 года решило превратить ГЮ в полноценную боевую организацию, используя патриотизм и фанатизм немецкой молодежи, его решимость начать планомерную борьбу с «иноземными захватчиками». Именно Гитлерюгенд был одной из немногих организаций Третьего рейха, которая смогла привить молодежи фанатизм, столь необходимый для ведения партизанской войны. Это мнение разделяли и нацисты, и Союзники, и Красная Армия. В Гитлерюгенде не было недостатка в инициативе, проявляемой на самых разных уровнях.
Члены Гитлерюгенда в Нюрнберге, 1936 год. Плакат
Военная подготовка ГЮ
Военно-морская подготовка Гитлерюгенда. Крайний слева – лидер ГЮ Артур Аксман
30 октября 1944 года было принято решение сформировать из юношей 1928 года рождения отдельные вооруженные отряды, которые осуществляли бы свою деятельность при соответствующих региональных лидерах ГЮ. Эти небольшие формирования были абсолютно независимы от Фольксштурма, хотя формально относились к народному ополчению. Эти отряды стали основой так называемых «истребителей танков», которых можно смело отнести в один разряд с «вервольфами».
Уже летом 1944 года началось обучение активистов Гитлерюгенда для действия в составе партизанских групп и разведывательных отрядов на территории, оккупированной Союзниками. Имперское молодежное руководство издало приказ, согласно которому все юноши из состава ГЮ должны были получить навыки партизанской войны. В октябре 1944 года для организации молодежного партизанского движения был выбран гессенский обербаннфюрер Гитлерюгенда Клоос. При этом все молодежные партизанские отряды должны были подчиняться «Бюро Прюцмана», по сути став одной из составляющей частей «Вервольфа».
Вербовка в молодые «вервольфы» осуществлялась специальными уполномоченными из состава ГЮ. Сам процесс принципиально отличался от поиска добровольцев, который осуществлялся в рамках СС. В Гитлерюгенде это выглядело так: сверху в региональные отделения спускалась разнарядка – подобрать в среднем от шести до двенадцати подростков для того, чтобы они прошли специальную подготовку. В их число попадали и девушки.
Беженцы с Востока. Когда с территорий, занятых частями Красной Армии, хлынули потоки беженцев, то «Бюро Прюцмана» решило использовать их в качестве добровольцев для осуществления диверсионных действий. Когда в марте 1945 года представитель «Бюро Прюцмана» посетил протектораты Моравия и Богемия, он остался доволен проделанной работой. Известно также, что в «вервольфах» было множество беженцев из Силезии. Во время битвы за Берлин эсэсовскому руководству даже удалось сформировать из женщин отдельный отряд, который при помощи гранатометов должен был затруднить продвижение частей Красной Армии.
Священники. Нацисты создавали отдельные небольшие группы партизан-католиков, которые могли действовать и без санкции Рима. В свете этого неудивительно, что части Красной Армии, поляков и чехов проводили повальные аресты немецких священников и других религиозных лидеров. Советская сторона опасалась, что они могли быть координаторами групп «вервольфов». В Богемии новые власти разоблачили монастырскую сеть, где скрывались «вервольфы», а в помещениях монастырей находились тайники с оружием. Сами же монахи были активными участниками антисоветского сопротивления. Нечто подобное наблюдалось и в Западной зоне оккупации. Американская контрразведка смогла выйти на след группы «вервольфов», которые прятали оружие, взрывчатку и агитационные материалы в монастыре Мариенбада.
Вступая в «Вервольф», рекруты подписывали бумагу, второй стороной, подписавшей которую, являлся рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В ней рекрут просил принять его в «Вервольф», соглашаясь с тем, что многие его проступки (попытка дезертировать, сдача в плен противнику и т. д.) будут караться смертью.
Бойцы «Вервольфа» проходили обучение у офицеров вермахта, Ваффен-СС и ветеранов подразделений – участников борьбы с партизанами (преимущественно на территории СССР), а также в диверсионных лагерях Отто Скорцени. Программа обучения будущих диверсантов была сформирована штурмбаннфюрером СС Эрхардтом, который в свое время участвовал в борьбе с белорусскими партизанами.
Интересно отметить, что учебным пособием для обучения «вервольфов» («Советы «вервольфу») служил... перевод советского «Руководства для партизана», написанного в начале войны. Срок обучения составлял всего лишь от пяти дней до пяти недель, что было явно недостаточным, что отмечалось контрразведками Союзников. В большинстве случаев более-менее профессиональную диверсионную подготовку получали только руководители групп «вервольфов». Нередко в дальнейшем они сами готовили своих подчиненных.
В ходе обучения будущие «вервольфы» изучали методы саботажа, азбуку Морзе, способы беспроволочной передачи информации, методы убийств, проходили интенсивную физподготовку. Женщины, завербованные в «Вервольф», проходили специальное обучение, чтобы действовать в качестве разведчиц. Им рекомендовалось устраиваться в оккупационные органы власти в качестве секретарш или обслуживающего персонала.
Вот как вспоминал о подготовке «Вервольфа» в Военном округе ХII (Рейн-Вестмарк) руководитель этого процесса группенфюрер СС Юрген Штрооп:
Следует принимать во внимание, что «Вервольф» первоначально не планировался для действий после военного поражения Германии. Считалось, что нацистские партизаны будут осуществлять свою деятельность в тылу противника, оказывая тем самым содействие вермахту, на который возлагалась основная задача по борьбе с врагом. Однако действительность оказалась несколько иной.
Создание «Вервольфа» не осталось без внимания советских спецслужб. В марте 1944 г. закордонная агентура НКГБ СССР сообщала:
1. Исполнительный комитет НСДАП 10 января принял решение о подготовке к созданию нелегальной национал-социалистической организации на случай оккупации Германии союзниками.
2. Местным организациям посланы инструкции о создании боевых отрядов для ведения партизанской борьбы…
3. В состав боевых отрядов предполагается вербовать бывших военнослужащих, которые раньше поддерживали национал-социалистическое движение. НСДАП располагает подробными данными на всех членов СС и СА, одобрительно относящихся к созданию партизанских отрядов, а их насчитывается около миллиона человек. Помимо этого, руководители партий возлагают большие надежды на организацию «Гитлерюгенд», насчитывающую около 500 тысяч членов…
Подчеркивалось, что с этой целью осуществляется закладка тайных складов с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и портативной радиоаппаратурой; для нужд подполья из партийных средств в Швейцарию переводятся крупные валютные суммы; в нескольких отдаленных местах организовано обучение будущих руководителей подпольных организаций.
В январе 1944 г. в Бреслау, затем в Кенигсберге Гиммлер провел совещание с участием руководителей разведывательно-диверсионных органов РСХА, в том числе действовавших на Восточном фронте. Одним из главных, среди обсуждаемых проблем, был вопрос организации «народного сопротивления».
«Вервольф» с самого начала своего существования был плохо организованной структурой, страдавшей от предельной бюрократизации и «борьбы компетенций», охватившей всю страну. Основные ошибки, которые были допущены руководством «вервольфов»: отсутствие четко поставленных задач; неоправданные надежды на широкую поддержку со стороны гражданского населения; недостаточная мобильность групп, привязанных к своим тайникам и укрытиям; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие курирующей организации, которая могла бы заняться снабжением партизан и их подготовкой. Все это предопределило тот факт, что «Вервольф» фактически оказался не готов вести полномасштабную партизанскую войну. В условиях полного экономического развала и административного хаоса «Вервольф» так и не смог стать достаточно эффективной силой.
В значительной мере успешным операциям «Вервольфа», проведенным в некоторых районах Германии, способствовало наличие в его составе большого числа мотивированных добровольцев из состава «Гитлерюгенда». Некоторые ячейки «вервольфов» были полностью укомплектованы этой, полной динамизма и искренней веры в идеалы национал-социализма, молодежью. Это можно сравнить с действиями советских молодежных подпольных организаций, таких как «Молодая гвардия». В октябре 1944 года для организации молодежного партизанского движения был назначен гессенский обербаннфюрер Гитлерюгенда Клоос, а с января 1945 года партизаны «Гитлерюгенда» стали частью «Вервольфа», хотя фактически действовали довольно независимо. Примечательно, что руководство Гитлерюгенда заранее и тщательно начало готовиться к действиям в условиях поражения Германии, чего не было в «Бюро Прюцмана».
1 апреля 1945 года из города Науэн, расположенного неподалеку от Берлина, начала вещать радиостанция «Radio Werwolf». «Радио «Вервольф» немцев призывали слушать ежедневно с 19 до 20 часов. Позже трансляцию на волне 1339 метров перенесли на ночные часы. Радиостанцией руководил Хорст Слезина, который кроме этого возглавлял региональное управление пропаганды Вестмарка. Предполагалось также организовать выпуск газеты, которая наряду с «Радио «Вервольф» должна была стимулировать национал-социалистическое партизанское движение, но этот проект потерпел неудачу.
В своей первой передаче она призвала каждого немца:
В то же время Радио «Вервольф» провозглашало левый поворот в национал-социалистическом движении. В одной из радиопередач прозвучали такие слова:
13 апреля в одной из программ была выражена наиболее критическая (в отношении ряда бургомистров и партийных бонз) точка зрения:
В середине апреля 1945 года в Министерстве пропаганды, да и сам Геббельс признали, что на самом деле им было очень мало известно о том, что происходило на оккупированных территориях Германии. Геббельс как-то заявил, что репортажи «Радио «Вервольф» были не фактическими новостями, а лишь сплошной симуляцией. Большинство сообщений были вымышленными.
Главная цель этих сообщений состояла в том, чтобы создать впечатление, что «Вервольф» был мощной организацией, имеющей обширную зону действия. Таким образом предполагалось создать особый психологический климат, который должен был способствовать реальной террористической кампании. Именно для этого по радио передавались инструкции для немцев, которые продолжали сочувствовать нацистам. Они должны были начать сопротивление на оккупированных территориях и наносить максимально возможный урон силам Союзников.
«Радио «Вервольф» оказывало влияние на молодежь, воспитанную в духе национал-социализма, что выразилось в неожиданном росте молодых добровольцев, вступавших в «Вервольф». Примером может служить Рут Тиманн, девочка-подросток, схваченная контрразведкой Союзников в 1946 году во Франкфурте. Она была активисткой «Союза немецких девушек» и активно помогала «вервольфам», доставляя им сведения об охране складов с оружием и передвижениях Союзников. Находясь в заключении, она не собиралась ни в чем раскаиваться.
Радиотрансляция прекратилась после захвата передатчика Красной Армией – советские войска заняли Науэн 22 апреля. То есть «Радио «Вервольф» некоторое время вещало в буквальном смысле с места боевых действий. Призывы присоединяться к «вервольфам» продолжали звучать и позднее с коротковолновых станций, принадлежавших люфтваффе, СС и гестапо. Несколько подпольных радиопередатчиков продолжали выходить в эфир и в послевоенный период.
Об уровне активности «вервольфов» после окончания войны говорят несколько фактов. Даже в 1947 году, то есть два года спустя после немецкой капитуляции, военные суды Союзников все еще продолжали выносить смертные приговоры нацистским партизанам, продолжались повальные аресты. В июне 1945 года только в Северном Руре по подозрению в причастности к «Вервольфу» было арестовано более двух тысяч человек. Всего же в западной зоне оккупации находилось более 80 тысяч политических заключенных, которые были брошены в лагеря и тюрьмы только с одной целью – подорвать силы нацистского сопротивления.
Американский концлагерь в Германии
В принципе, летом 1945 года американцы и англичане смогли в определенной мере достигнуть этой цели – они ликвидировали организованную сеть «Вервольфа». Но это вовсе не значило, что им удалось полностью уничтожить сопротивление. Его огонь еще продолжал тлеть, мешая урегулированию ситуации в Германии. Если посмотреть на действия Союзников в 1945-1946 годах, то можно обнаружить, что борьба с мелкими неорганизованными терактами была более сложным делом, чем раскрытие и ликвидация централизованной сети «Вервольфа».
Фрайгер Рут в своей книге «Вервольф. Осколки коричневой империи» пишет:
Число диверсионно-устрашающих акций пика достигло весной 1945 года, когда диверсанты стали массово подрывать мосты, убивать офицеров и солдат армий антигитлеровской коалиции, из засад расстреливать транспортные колонны, разрушать здания, где располагались союзнические структуры и органы новой власти и др. В эти же дни улицы многих германских городов и населенных пунктов запестрели листовками и надписями с угрозами смерти в адрес лиц, «решивших сотрудничать с оккупантами»: «Мы мстители. Расплата – смерть»; «Мы покараем каждого изменника и его семью. Наша месть будет смертельной!»; «Кто предал фюрера, будет повешен как предатель» и др.
Листовка «Вервольфа»
Восточный фронт и советская зона оккупации Германии
На Восточном фронте подразделения «Вервольфа» были созданы осенью 1944 года. Вначале они руководились из родового имения Прюцмана, находившегося в Восточной Пруссии. Именно в этой немецкой области впервые стали формироваться не только подразделения «Вервольфа», но и отряды народного ополчения — Фольксштурма. В это же время в Восточной Пруссии стали создаваться тайники для хранения оружия, боеприпасов и трехмесячных запасов провианта.
Своё боевое крещение «Вервольф» получил осенью 1944 г. в Восточной Пруссии. Подразделение из девяти человек под командованием ротенфюрера дивизии СС «Герман Геринг» Юксдорфа (?), вооруженное стрелковым оружием и взрывчаткой, действовало в октябре-ноябре в тылу Красной Армии. Связь поддерживалась с помощью радиостанции и... десятка почтовых голубей. Основными задачами группы были сбор и передача развединформации и организация партизанского движения среди местного населения и остатков немецких частей. Ей удалось передать десять разведывательных сообщений, а также взорвать два моста, но в середине ноября наступающая Красная Армия положила этому конец.
В восточных районах Германии в ее старых границах, а также на территории Генерал-Губернаторства (части бывшей Польши) дела обстояли по-разному. Если в Генерал-Губернаторстве прогерманское подпольное сопротивление ограничилось руководимыми местной полицией СС мелкими группами Volksdeutsche и польских и украинских коллаборационистов, то на территориях, где немецкое население составляло большинство – в Померании и особенно в Силезии (военный округ VIII), действия «Вервольфа» приобрели большой размах. По оценкам польских историков, только на территории Нижней Силезии действовало множество партизанских групп, которые насчитывали более тысячи «вервольфов».
Этому способствовало и то обстоятельство, что фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, командующий армиями группы «Центр» всячески помогал СС в формировании партизанских отрядов. В январе 1945 года фронтовая разведка выделила для этого подразделение капитана Кирна, которое обучало «вервольфов» тактике партизанских действий, а также снабжало их оружием, боеприпасами и медикаментами.
С января 1945 года «Вервольф» начал действовать на всем протяжении Восточного фронта – от Померании до Австрии. Однако действия мелких партизанских групп какого-либо существенного влияния на общий ход военных действий не оказали.
Особую ожесточенность действия «Вервольфа» приобретали по мере приближения Красной Армии к Берлину. В своих мемуарах маршал Чуйков подробно описал тактику немецких диверсантов. Спрятавшись в руинах зданий, они подбивали передовую и замыкающую машины колонны советских войск, после чего расстреливали растерявшихся солдат, которые были лишены возможности маневра. Подобных случаев было множество.
Однако поведение групп «Вервольфа» было различным. Некоторые группы прекращали сопротивление и распускались, а другие упорно сражались. Например, в Ратенове отряд из тридцати «вервольфов» – членов Гитлерюгенда, вступил в ожесточенную схватку с советскими войсками, уничтожив из гранатометов несколько танков. 4 февраля 1945 года юношеский партизанский отряд из осажденного города Эльбинг смог уничтожить советский танк. Этот отряд продолжал действовать почти месяц, пока не был обезврежен частями НКВД. Партизанами оказались три подростка, одетые в гражданскую одежду. В городе Хинденбург (Верхняя Силезия) боевая группа Гитлерюгенда, созданная уже после занятия города советскими войсками, окружила школу, где остановились на постой красноармейцы. Школу забросали гранатами и после взрывов здание рухнуло, погребя под обломками 60 человек.
18 декабря 1944 г. Государственный комитет обороны принял постановление «Об охране тыла действующей Красной Армии на территории Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии». При этом Наркомату обороны СССР предписывалось сформировать 6 дивизий (по 5 тыс. бойцов и командиров каждая) общей численностью 30 тыс. человек. Были сформированы: 57, 59, 63, 64, 65 и 66-я стрелковые дивизии войск НКВД. Позже (март 1945 г.) еще четыре – 58, 60, 61 и 62-я. Общая численность войск по охране тыла всех фронтов на конец войны составляла свыше 103 тыс. человек личного состава. Находясь в оперативном подчинении Главного Управления войск по охране тыла, они входили в состав Внутренних войск НКВД СССР.
Вслед за действующей Красной Армией на оккупированную территорию Рейха прибывали войска НКВД, численность которых к 1945 г. составляла 57 полков (85 тысяч солдат и офицеров). В процессе агентурно-оперативной и следственной работы в 1944 году только войсками по охране тыла 3-го Украинского фронта были разоблачены и уничтожены 941 вражеских агентов и диверсантов, около полутора тысяч бывших полицейских, старост, других ставленников врага, сотни дезертиров, бандитов. Действовали также органы СМЕРШа и специально сформированные для действий в условиях выхода Красной Армии за пределы государственных границ Советского Союза подразделения и группы НКГБ и НКВД.
И после капитуляции Германии «Вервольф» продолжал свои вооруженные вылазки. В советской зоне оккупации Германии и Австрии они происходили до 1946 года и даже позже (по некоторым данным – до начала 50-х годов). Одной из самых громких акций было убийство в Шарлоттенбурге военного коменданта Берлина генерала Берзарина. Чтобы не поднимать панику, было объявлено, что он погиб в автокатастрофе.
Вопрос этот весьма спорный. Согласно официальной точке зрения, генерал Берзарин из-за сильных разрушений и завалов в городе ехал на немецком мотоцикле с коляской Zündapp KS 750. Причем солдата, который должен был управлять мотоциклом, он пересадил в коляску и сел за руль сам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения (?), Берзарин не справился с управлением и врезался в советский Studebaker US6.
Генерал Берзарин
Деятельность подпольщиков стала набирать обороты летом 1945 года. Вплоть до конца 1946 года в советской зоне оккупации продолжали появляться листовки, которые призывали к борьбе против Красной Армии и коммунистов. Группа «вервольфов», сформированная в померанском городке Бютов, совершила удивительный рейд, добравшись едва ли не до Австрии. В лесу около г. Лобен совершались неоднократные нападения на советских военнослужащих. 30 мая 1945 года частями НКВД здесь была ликвидирована партизанская группа, состоявшая из 16 человек. Или другой пример: в августе 1945 года в Вене и пригородах прогремело несколько взрывов – «вервольфами» были взорваны зал, где собирались местные коммунисты, и электрическая подстанция.
Ночью на 12 августа 1945 года подпольщики уничтожили товарный поезд в тюрингском городке Мюльхаузен. В 1946 году в Берлинской администрации произошел взрыв, при котором погибло и было ранено 15 человек. Несколько подобных случаев произошло в Мекленбурге. В Зенфтеберге нацистские партизаны смогли перебить железнодорожный караул, после чего был пущен под откос поезд с продовольствием. В ответ на это НКВД предпринял ответную кампанию. В июне 1945 года силами НКВД было уничтожено около 600 «вервольфов». В 1946 году в одной только Саксонии было ликвидировано сорок две группы нацистских партизан. Всего же на территории советской зоны оккупации к октябрю 1946 года было убито 3336 человек, состоявших в «Вервольфе». Параллельно с этим шла активная борьба с «пособниками». В лагерях оказалось около 240 тысяч немцев, заподозренных в помощи «вервольфам». Естественно, большая часть этих людей к «Вервольфу» никакого отношения не имели. Активно НКВД и Красная Армия боролись с «Вервольфом» и в Австрии.
На территории Восточной Германии в 1945 г. органами СМЕРШа было заведено около 5 тыс. следственных дел на малолетних (13-15 лет) «оборотней», но можно предположить, что их было намного больше. Кроме того, часть фанатично настроенных детей и юношей, не находясь официально в сети «вервольфов», действовала на свой страх и риск.
Еще в 1944 году на территории Германии стали создаваться особые группы «вервольфов», которые должны были выдавать себя за антифашистов. Затем их забрасывали на территорию Польши, где им рекомендовалось втереться в доверие к полякам, наладить связи с польскими социалистами и коммунистами, что могло впоследствии не только помочь избежать депортации, но и устроиться на работу. «Вервольфы» должны были заниматься шпионажем и саботажем на польских предприятиях. Неудивительно, что советские оккупационные власти с большим скепсисом относились к немецким антифашистам, готовым к активному сотрудничеству. Именно по этой причине в Восточной Германии и прилегающих территориях летом 1945 года были «демонтированы» все местные структуры «Антифа». В одном из отчетов НКВД говорилось, что «Антифа» была просто пропитана нацистами.
Поначалу западные державы весьма охотно снабжали руководство советской оккупационной зоны сведениями о действиях «вервольфов» и их тактике. Но после того, как стало ощущаться приближение холодной войны, эти сведения становились все скуднее, пока и вовсе их поступление не прекратилось.
Как видно из документов советских спецслужб, начиная с 1946 года западные державы пытались использовать остатки «Вервольфа» в качестве антисоветской силы на территории Восточной Германии для террора в отношении местных коммунистов и военнослужащих Красной Армии.
Продолжение следует...
