Алиев обвинил Россию в якобы целенаправленных ударах по посольству Азербайджана

4 460 35
Алиев обвинил Россию в якобы намеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции, где провел встречу с Зеленским.

По версии президента Азербайджана, российские войска трижды специально били по посольству республики, находящемуся в столице Украины. По его словам, это были якобы целенаправленные удары, после которых России была вручена нота протеста. При этом он игнорировал тот факт, что в первый раз по посольству вообще прилетела украинская зенитная ракета от комплекса Patriot.



После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств — консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара.


Странно слышать такое заявление от главы государства, тем более что украинцы сами признавались в падении зенитной ракеты на территории азербайджанского диппредставительства в ноябре прошлого года при отражении ракетной атаки. Также были еще две атаки на объекты, находящиеся недалеко от посольства республики, так что обломки могли долетать и до территории диппредставительства.

Между тем Алиев и Зеленский на встрече в Мюнхене предпочли общаться на английском языке, хотя оба прекрасно говорят на русском.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +8
    Сегодня, 06:13
    прилетела украинская зенитная ракета от комплекса Patriot.

    Так это украинская манна небесная.... На Россию всех собак вешать....
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 07:48
      да это обычная политика любой косяк использовать чтобы выбить себе преференции ракета упала упала а чья дело десятое
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 07:50
        Да ладно крайний один.... wink
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:57
      Mouse
      Сегодня, 06:13
      Так это украинская манна небесная.... На Россию всех собак вешать.

      hi Давно пора с горским иврэйцем и по совместительству глав азз ером поговорить по закону гор на родственном языке землякам-бизнесменам- Алекперову, Нисанову, а также многомиллионной диаспоре, зарабатывающим в РФ.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 06:14
    Заверещал Алиев по той причине, что в результате наших ударов, бизнес-проект Баку - зарабатывать на поставках горючего Украине накрылся медным тазом! Вот и хорошо, значит удачно ему бизнес попортили!
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +8
      Сегодня, 06:25
      Вот и славно. Не получилось у носорога усидеть на двух стульях.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +6
      Сегодня, 06:45
      Так, а хоть бы и прилетело. Грех не воспользоваться и не вразумить слегка. Война, все же.
      Леша , привет! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 06:48
        Толку вразумлять? Пороть пора...
        Через зад не дойдет, так по тыковке!!!
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 07:04
          Т. Е. С научным трудом " Порка как средство вразумления после неудачного убеждения" ты так и не ознакомился?
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 07:07
            belay знаю тока, что подзатыльник ни о чем....
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 07:09
              Смотря на каком этапе убеждения. В любом лекарстве важна дозировка и время приема
              1. Mouse Звание
                Mouse
                +2
                Сегодня, 07:12
                Все этапы .... Голова отвалится...
    3. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 07:06
      Заверещал Алиев по той причине, что в результате наших ударов, бизнес-проект Баку - зарабатывать на поставках горючего Украине

      Не только.
      Мосгорсуд признал экстремистской и запретил деятельность азербайджанской организации ВБОН («Во благо общего народа»).На территории России члены этой организации насилием устанавливают свои порядки.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 06:15
    Да уж, безнаказанность порождает вседозволенность. И это аксиома
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 08:17
      Так все бывшие республики наглеть начинают. Сюсюканье с ними до добра не доведёт. А носорогу надо напомнить про наш вертолёт, который был сбит в Карабахе и погибли наши военные.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 06:16
    ❝ Между тем Алиев и Зеленский* на встрече в Мюнхене предпочли общаться на английском языке, хотя оба прекрасно говорят на русском ❞ —

    — Похоже скоро вообще на иврит перейдут ...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 06:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Похоже скоро вообще на иврит перейдут ...

      Им проще перейти в мир иной - там с Сатаной договорятся...
    2. nikon1590205 Звание
      nikon1590205
      +3
      Сегодня, 07:03
      Пусть оба забудут русскую речь. Пpимataм русская речь без надобности.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Между тем Алиев и Зеленский* на встрече в Мюнхене предпочли общаться на английском языке, хотя оба прекрасно говорят на русском ❞ —

      — Похоже скоро вообще на иврит перейдут ...

      Напоминает старый анекдот...
      "Каждую пятницу, покидая офис, шеф громко произносил: ЖОПИЗДАН Охрана напряглась, уборщица крестилась . ИИ только переводчица Лена тихонько поправляла: job is done!! laughing
  5. torbas41 Звание
    torbas41
    +5
    Сегодня, 06:27
    Просто айзерам надо перекрыть Волго-Донской канал полностью, пока они через Турцию на вышли к морю.
  6. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    -3
    Сегодня, 06:42
    Чё, опять будем каяться, извиняться и платить..?
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 06:52
    Мы даже с Алиевым "не можем разговаривать", что уж тогда говорить про Дони...
    Что мешает нашему МИДу просто "послать" Алиева?
    За Державу обидно.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 06:54
    В ответ на такие обвинения имеет смысл целенаправленно дать ракетой по посольству. Чтобы была видна разница. А что же до дипломатических последствий - о небезопасности размещения посольств их предупреждали. Все
  9. nikon1590205 Звание
    nikon1590205
    +5
    Сегодня, 06:59
    азербайджанец Алиев просто провокатор и пустой глупый человек.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 07:15
      То что Алиев провокатор - согласен, а вот в чем его глупость? Чего ему бояться?
      Алиев ведёт себя так, как ему позволяется.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 07:41
      Так то бай Азербайджана есть курд по национальности. Такая малость , просто для уточнения.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:11
    Цитата: Владимир М
    За Державу обидно.

    Наш МИД постоянно оправдывается, там где этого делать нельзя ни в коем случае.
    Попровал бы кто нибудь заставить оправдываться Трампа и его банду в Белом доме.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 07:34
      Не понятно, на что мы надеемся в отношениях с США. США нас равноправными не считает и что характерно, мы сами в этом виноваты. hi
  11. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 07:11
    Этот алиев - та ещё профура. Фотка понравилась. Какие у пердизентов шнобеля сходные! И язык общий нашли (я имею ввиду разговорный, а не тот, которым они лижут) .
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Сегодня, 07:38
      А улыбки? Я Как увидел, заржал в слух.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 07:46
        Да, уж... Они не родня, случаем? Иврит обоим не помешал бы.
  12. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 07:32
    Загавкали псы чтобы выслужится перед хозяином, чтобы еще раз без повода укусить Россию.
    Мерзкие и двуличные. negative
  13. Lptsk Звание
    Lptsk
    +1
    Сегодня, 07:38
    Вэнс взбодрил видать. кто там следующий
  14. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 08:44
    С такими друзьями как Алиев и врагов не надо.
    Не делай добра- не получишь зла.
  15. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 09:16
    давно пора перекрыть весь бизнес помидорно-гранатовый из Азербаджана