Алиев обвинил Россию в якобы целенаправленных ударах по посольству Азербайджана
4 46035
Алиев обвинил Россию в якобы намеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции, где провел встречу с Зеленским.
По версии президента Азербайджана, российские войска трижды специально били по посольству республики, находящемуся в столице Украины. По его словам, это были якобы целенаправленные удары, после которых России была вручена нота протеста. При этом он игнорировал тот факт, что в первый раз по посольству вообще прилетела украинская зенитная ракета от комплекса Patriot.
После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств — консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара.
Странно слышать такое заявление от главы государства, тем более что украинцы сами признавались в падении зенитной ракеты на территории азербайджанского диппредставительства в ноябре прошлого года при отражении ракетной атаки. Также были еще две атаки на объекты, находящиеся недалеко от посольства республики, так что обломки могли долетать и до территории диппредставительства.
Между тем Алиев и Зеленский на встрече в Мюнхене предпочли общаться на английском языке, хотя оба прекрасно говорят на русском.
