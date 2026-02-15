Трамп хочет склонить Иран к «ядерной сделке», перекрыв поставки нефти в Китай
США намерены усилить экономическое давление на Иран, прежде всего в вопросе продажи нефти Китаю. По мнению Трампа, это поможет подтолкнуть Тегеран к заключению «ядерной сделки». А если не получится, то есть вариант с военной операцией, от нее никто пока не отказался.
США хотят перекрыть поставки иранской нефти в Китай, поскольку на сегодняшний день порядка 80% иранской нефти идет на китайские НПЗ. Как считают в Белом доме, экономическое давление сделает Тегеран сговорчивее. Все это будет проводиться параллельно с переговорами и наращиванием сил США на Ближнем Востоке. Если не удастся договориться, то в дело вступят самолеты и ракеты.
Как отмечает американская пресса, на встрече Трампа и Нетаньяху вопрос Ирана был основным, причем израильский премьер и американский президент кардинально разошлись во мнениях. Нетаньяху считает, что договориться с Ираном не получится, а если получится, то выполнять свои обязательства он не будет. Поэтому вопрос нужно решать военной операцией. Трамп считает, что сумеет договориться с Тегераном, якобы у него большой опыт миротворца.
Между тем главные американские переговорщики Уиткофф и Кушнер считают, что сделку с Ираном будет заключить очень сложно или совсем невозможно.
