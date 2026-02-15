Трамп хочет склонить Иран к «ядерной сделке», перекрыв поставки нефти в Китай

Трамп хочет склонить Иран к «ядерной сделке», перекрыв поставки нефти в Китай

США намерены усилить экономическое давление на Иран, прежде всего в вопросе продажи нефти Китаю. По мнению Трампа, это поможет подтолкнуть Тегеран к заключению «ядерной сделки». А если не получится, то есть вариант с военной операцией, от нее никто пока не отказался.

США хотят перекрыть поставки иранской нефти в Китай, поскольку на сегодняшний день порядка 80% иранской нефти идет на китайские НПЗ. Как считают в Белом доме, экономическое давление сделает Тегеран сговорчивее. Все это будет проводиться параллельно с переговорами и наращиванием сил США на Ближнем Востоке. Если не удастся договориться, то в дело вступят самолеты и ракеты.



Мы договорились, что будем действовать в полную силу в рамках максимального давления на Иран, например, в отношении продаж иранской нефти Китаю.


Как отмечает американская пресса, на встрече Трампа и Нетаньяху вопрос Ирана был основным, причем израильский премьер и американский президент кардинально разошлись во мнениях. Нетаньяху считает, что договориться с Ираном не получится, а если получится, то выполнять свои обязательства он не будет. Поэтому вопрос нужно решать военной операцией. Трамп считает, что сумеет договориться с Тегераном, якобы у него большой опыт миротворца.

Между тем главные американские переговорщики Уиткофф и Кушнер считают, что сделку с Ираном будет заключить очень сложно или совсем невозможно.

Мы трезво и реалистично оцениваем иранцев. Мяч на их стороне. Если это не будет настоящая сделка, мы её не примем.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:41
    ❝ Если это не будет настоящая сделка, мы её не примем ❞ —

    — А настоящая сделка, по мнению американцев, это: «Делай, как я сказал» ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:09
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:41
      А настоящая сделка, по мнению американцев, это: «Делай, как я сказал»

      hi Уже ноги спотыкаются от тяжести сделок в карманах, пора и надорваться. am
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 06:56
    У Трампа выборы скоро ему надо Конгресс сохранять иначе охромеет на обе конечности,а в активе овощь да маленько, всё понадкусывал а до конца не довёл,да и в самих штатах всё под напряжением.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      +1
      Сегодня, 07:40
      если в Техасе прокинули консерваторов, то дела у них плохи.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 06:57
    прежде всего в вопросе продажи нефти Китаю

    И тут вступает Россия.... wink
    Не до конца Трамп просчитал... Просчитался..
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 07:04
      Зачем? Пусть Китай и отрабатывает, пора им. Они и начали уже, еще с Венесуэльского киднепинга, и сейчас продолжают
    2. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 07:08
      Вася, что за хрень? Нефть иранская, идет в Китай. Цинично говоря, меньше иранской - больше у нас купят, в Китай не обязательно танкеры гнать
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 07:10
        Бинго!... laughing ............
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 07:01
    Трамп хочет склонить

    У Эпштейна надо было склонять, сколько влезет...А здесь влезать в международные отношения без разрешения - можно и по наглой рыжей морде получить...Не будут тебя, Доня, терпеть...Ни тебя, ни твои выходки...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:39
      ROSS42 hi ,если верить СМИ то его уже однопартийцы осаживать начали не говоря уж про демократов,а это о многом говорит,если выборы в Конгресс профукает считай сольют его и те и свои с привеликим удовольствием. И думается мне Трамп об этом знает и ему кровь из носа надо зарабатывать хоть на чем,и хоть на ком.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:01
    Блокировка Ормузкого пролива заиграла новыми красками? bully
    А НАТО Европы отмобилизовано на защиту Гренландии ,ага счаз .Будут блокировать все танкера из наших всех портов на Северо-западе как вариант .Будет интересно.Во дают ,в стране угля ,мелкого но очень много .
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:06
      Цитата: tralflot1832
      Блокировка Ормузкого пролива заиграла новыми красками?

      А может статься так, что Мексиканский залив (или Карибское море) заиграет новыми красками...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 07:43
        ROSS42,а ведь помниться был у них там инцидент техногенного происхождения,в идеале бы ВЕРНУТЬ должок за С.П-2. Думаю и переговоры бы заиграли новыми красками.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 07:45
          Цитата: Ропот 55
          в идеале бы ВЕРНУТЬ должок за С.П-2.

          В идеале им пора устроить мораторий на получение углеводородов по трубопроводам...
          А заодно и проверить разные кабели...и выучку боевых пловцов ВМФ РФ...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 07:51
            ROSS42, технически очень сложно перекрыть всё,а вот "резануть" одну из артерий очень было бы пользительно для ОБЕИХ сторон.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 07:03
    Ну с Индией же получилось... Правда Индия ничего не сократила из поставок)))
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:10
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: tralflot1832
    Блокировка Ормузкого пролива заиграла новыми красками?

    А может статься так, что Мексиканский залив (или Карибское море) заиграет новыми красками...

    Вчера смотрел маринтрафик ,на кубинских танкерах у терминалов почти пусто/ пусто .А 4 дня назад было было более 2 000 000 барелей .300 000 тонн .
  8. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 07:19
    А куда Ирану девать нефть, если не в Китай? Да и ссориться с Китаем персам не сильно лучше, чем со Штатами. Вывод - нагнетание обстановки будет расти, война всё вероятней.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:46
      Pharmacist hi ,война мирового масштаба уже в дверь ломиться, президентам многих стран не терпится запустить "мясорубку" прививка Второй Мировой больше не действует, умственные способности руководства просели. Так что вопрос времени.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:23
    Цитата: Pharmacist
    А куда Ирану девать нефть, если не в Китай? Да и ссориться с Китаем персам не сильно лучше, чем со Штатами. Вывод - нагнетание обстановки будет расти, война всё вероятней.

    Доня работает - комплексно .Бахнул по Венесуэле ,а поплохело больше всего Кубе .
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:29
    Трамп пытаясь остановить поставки нефти из Ирана в Китай а это 80% поставок, вступает на минное поле. Венесуэле, Мексике, Бразилии запретил поставлять нефть на Кубу. Европа откажется от Российской нефти и газа через год. Как Трамп будет выбираться с этого минного поля? Остановить такой поток нефти, мало не покажется. hi
  11. IbukiSuika Звание
    IbukiSuika
    +1
    Сегодня, 07:29
    Расскажу забавную историю. В моём родном маленьком, никому не известном приморском уезде владелец небольшого нефтеперерабатывающего завода действительно попал в санкционный список США за импорт иранской нефти. Хотя он, скорее всего, никогда в жизни не ступит за пределы Китая.
  12. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 07:32
    Мы трезво и реалистично оцениваем иранцев. Мяч на их стороне. Если это не будет настоящая сделка, мы её не примем.
    Современные реалии -или делайте как мы вам говорит, или вам будет хуже... Надолго их хватит?