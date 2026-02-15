Если США вынудят Украину заключить несправедливую сделку, мы продолжим выполнять свои обязательства перед Украиной. Именно Украина решит, когда заключать сделку. И тогда Путин не сможет нас игнорировать, потому что мы станем главным поставщиком для Украины.

Польша продолжит оказывать военную помощь Украине, если посчитает, что США вынуждают Киев заключить «несправедливую сделку» по мирному соглашению. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, возмущенный заявлением Зеленского о спонсорах Киева.Зеленский должен сам определять, какое мирное соглашение ему заключать, поэтому Польша не приемлет давление США на Киев. В случае, если Трамп заставит Украину принять «несправедливое» решение, то Польша продолжит военную поддержку киевского режима. По мнению Сикорского, Москва и Вашингтон не должны игнорировать Европу, которая очень хочет занять место за столом переговоров по Украине.Вообще же Сикорского очень возмутил тот факт, что Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции не назвал Польшу в числе «самых главных» спонсоров Киева. А Польша очень хочет стать «самой главной» не только в Европе, но и во всем мире. Пока же Сикорский жаждет влезть в переговоры, чтобы там услышали «польскую позицию».