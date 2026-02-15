Под ударами БПЛА Сочи, Анапа, Крым, Ставрополье: противник увеличил число атак
Чем ближе очередной раунд переговоров (теперь в Женеве), тем активнее противник бьёт по регионам России. Эту тенденцию вполне можно связать с нежеланием Киева выходить в итоге на соглашение с Москвой, равно как и с откровенным игнорированием требований России. Покушение на замглавы Главного управления Генштаба – очередное тому подтверждение.
В ночное время суток массированные удары противником были нанесены по населёнными пунктам Краснодарского края. Вот что по этому поводу пишет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев:
Сообщается о повреждениях резервуара с нефтепродуктами, склада и терминалов в упомянутом посёлке Волна. Ранения получили двое местных жителей.
На территории края вспыхнули несколько пожаров, которые, по словам главы региона, тушат с использованием 34 единиц техники.
Кондратьев:
Дроны противник нацеливал и на целый ряд других регионов страны. Это Курская область, Ставропольский край, Севастополь, Республика Крым. В очередной раз за последние несколько суток воздушная тревога объявлялась в Волгоградской области.
Это является свидетельством того, что киевский режим продолжает получать военную, финансовую и техническую помощь от своих спонсоров, и те отказываться от таких поставок принципиально не собирается, даже если это идёт вразрез с интересами их собственных экономик и народов.
