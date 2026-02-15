Под ударами БПЛА Сочи, Анапа, Крым, Ставрополье: противник увеличил число атак

5 118 30
Под ударами БПЛА Сочи, Анапа, Крым, Ставрополье: противник увеличил число атак

Чем ближе очередной раунд переговоров (теперь в Женеве), тем активнее противник бьёт по регионам России. Эту тенденцию вполне можно связать с нежеланием Киева выходить в итоге на соглашение с Москвой, равно как и с откровенным игнорированием требований России. Покушение на замглавы Главного управления Генштаба – очередное тому подтверждение.

В ночное время суток массированные удары противником были нанесены по населёнными пунктам Краснодарского края. Вот что по этому поводу пишет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев:

Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка города Анапы.

Сообщается о повреждениях резервуара с нефтепродуктами, склада и терминалов в упомянутом посёлке Волна. Ранения получили двое местных жителей.

На территории края вспыхнули несколько пожаров, которые, по словам главы региона, тушат с использованием 34 единиц техники.

Кондратьев:

В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом - выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло.

Дроны противник нацеливал и на целый ряд других регионов страны. Это Курская область, Ставропольский край, Севастополь, Республика Крым. В очередной раз за последние несколько суток воздушная тревога объявлялась в Волгоградской области.

Это является свидетельством того, что киевский режим продолжает получать военную, финансовую и техническую помощь от своих спонсоров, и те отказываться от таких поставок принципиально не собирается, даже если это идёт вразрез с интересами их собственных экономик и народов.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +15
    Сегодня, 07:43
    Пора что-то делать и с Киевом, и с Зеленским, и с его бандой...Отмените для начала мораторий на смертную казнь в отношении военных преступников и дайте свободу полевым судам...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 07:46
      Ради справедливости, Зеленский всего лишь исполнитель, не будет Зеленского найдут другого.
      Тут надо "работать" с нашими "дорогими партнёрами"...
      1. Kusja Звание
        Kusja
        +9
        Сегодня, 07:51
        Ради справедливости всего лишь исполнителем он был в начале своей карьеры. Теперь он вошёл в роль и вовсю ставит раком всех его европокровителей, и не только евро.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +3
          Сегодня, 07:54
          То что он "ставит раком" это всего лишь "картинка" устраивающая нашего "главного партнёра".
          Неужели вы и правда верите, что при желании "партнёр" Дони не решил бы вопрос с Зеленским?...
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +7
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Владимир М
        Ради справедливости, Зеленский всего лишь исполнитель, не будет Зеленского найдут другого.

        Вы знаете, всякий раз, когда я читаю подобное, мне вспоминается Чикатило...
        Ну, не было бы его, был бы кто-то другой...
        Зеленский УЖЕ заработал себе ИМСЗ. Таких упырей не должно быть на земле...
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +2
          Сегодня, 08:16
          С тем, что Зеленский преступник и заслуживает наказание, я и не спорил.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 09:14
            Цитата: Владимир М
            С тем, что Зеленский преступник и заслуживает наказание, я и не спорил.

            О чём тут речь? Его можно вешать только за приказ убивать по 50 тысяч русских в месяц...
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 09:26
              Вы мне доказываете, что Зеленский преступник и его следует за это повесить. Так я с этим и не спорю.
              Я же говорил, что Зеленский никто без наших "партнёров".
    2. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 07:49
      Простите а у нас уже есть военно полевые суды ? Или комендачам такое поручили ? Вероятно что б дать свободу полевым судам их надо создать хоть при комендатурах.. Но засада то не в ближнем тылу и не на передке дело все в политической плоскости.
    3. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +6
      Сегодня, 07:58
      Смертная казнь необходима не только для военных преступоений, но и для коррупционных. Но смертная казнь в России это же не гуманненько и не либеральненько. Что вообще происходит на наших глазах? Почему мы должны любоваться мерзкой, ухмыляющейся рожей уже арестованного тимура иванова, к примеру? Думаю все кто этим хаосом управляет, в итоге получит то чего заслуживает.
      1. Lykases1 Звание
        Lykases1
        +6
        Сегодня, 08:07
        Смертная казнь - это не плохо. Но, на мой взгляд, чтобы минимизировать вероятность ошибки, её нужно сделать отсроченной. Как в штатах, по моему. Там казни ждут несколько лет. И обязательно нужно вводить конфискацию имущества у виновника и близких. Но, это мечты.
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          0
          Сегодня, 08:10
          Ну вот снова эта бесконечная риторика про вероятность ошибки. Государстао трещит по швам от страшной коррупции, а мы сидим 35 лет рассуждаем про вероятность ошибки.
          1. Lykases1 Звание
            Lykases1
            +1
            Сегодня, 08:13
            Ну, если человека расстреляют, а потом окажется , что не надо было. Перед родными извиниться? Пусть посидит лет 3-5-7, а потом к стенке. Куда спешить?
            1. Denissdaf Звание
              Denissdaf
              +2
              Сегодня, 08:16
              Для начала можно было бы ввести смертную казнь для казнокрадов уровня тимура иванова. По моему в этом деле все очевидно. Или у Вас теплится надежда что перед ним государство еще будет извиняться?
              1. Lykases1 Звание
                Lykases1
                +1
                Сегодня, 08:40
                Если закон будет принят, он должен быть един для всех. Этого уровня подсудимый, или другого. С этим, на мой взгляд, у нас проблемы. Как и с неотвратимостью наказания. Пример - дедушка поднял купюру у банкомата. Обещали ему семь лет. Не интересовался, чем дело кончилось, но всё же. А мэр одного города, потянул 850млн - дело закрыто за истечением сроков. Не должно такого быть
                1. Denissdaf Звание
                  Denissdaf
                  0
                  Сегодня, 08:49
                  Причем тут дедушка у банкомата. Почитайте статью 290 УК РФ. Так сложно за взятки в особо крупном размере сажать на электрический стул? А далее по нисходящей, до взяток, например, от 100 т.р.
                2. Denissdaf Звание
                  Denissdaf
                  0
                  Сегодня, 08:53
                  За взятку от 100 до 500 т.р. газовая камера, от 500т.р до миллиона повешанье, свыше миллиона электрический стул. И показывать все казни по центральному телевиденью в позднее время.
          2. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 09:11
            Цитата: Denissdaf
            Ну вот снова эта бесконечная риторика про вероятность ошибки.

            Об этом я всякий раз пытаюсь рассказать. Есть преступления, когда вина просто очевидна, а любое финансовое преступление оставляет следы...
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +11
    Сегодня, 07:44
    .
    Чем ближе очередной раунд переговоров (теперь в Женеве), тем активнее противник бьёт по регионам России.

    Я думаю увеличение количества ударов связано не с переговорами в Женеве а с приближением 24 го февраля, когда будет ровно 4 ( четыре!) года с начала сво.
    Стыд и позор. Причем никто из высопоставленных чиновников до сих пор не вышел и не извинился перед народом за ошибки в планировании и проведении сво. Как будто так и надо.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Александр Елизаров
      с приближением 24 го февраля,

      Вы и 23 февраля не забывайте. Наш праздник всей Европе как по яйцам серпом! Ехидненько втихомолку ухмыляются. Эх!! Где она советская Красная армия!
    2. maximkrivihin Звание
      maximkrivihin
      0
      Сегодня, 09:00
      А какие ошибки были ? Вам надо скорой победы , что бы как в ВОВ - вперёд и вперёд , не считаясь с потерями ? Себя Вы , конечно , или кого из ваших родных , в числе этих потерь , увидеть нет готовы. Или готовы ? Вы готовы , вместо того , что бы только критиковать и в негодовании требовать победы , встать с дивана и пойти и записаться добровольцем , либо работать на заводе или каком ещё производстве по 12 часов в день , без выходных , ради победы ?
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 07:45
    киевский режим продолжает получать военную, финансовую и техническую помощь от своих спонсоров, и те отказываться от таких поставок принципиально не собирается

    200 миллиардов долларов вложила Европа и США в нацисткий режим Киева...термин что Украина таран в руках Запада против России не пустой звук.
    Переговоры не решат теперь эту проблему...только капитуляция и стратегическое поражение Украины выбьет этот инструмент из рук Запада.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:54
    Долбить, долбить и долбить.... Глядишь и перевогоровы в нужное русло войдут...
    Мож и вообще не нужны будут...
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 08:17
    Нужно сносить весь Киев кроме исторических районов и православных церквей. Потом из Киева сделать ПРТ (посёлок районного типа). Также сносить уже под ноль Львов. Будут опять атаковать Россию следующий бандеровский город сносить. Другого пути уже нет. Как вбили в украинские головы нацизм так можно и выбить его оттуда. Или пусть бегут в Канаду.
    Уже сейчас надо выбирать столицу Малороссии и формировать руководящие органы и подбирать губернаторов новых губерний. hi
  6. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 08:31
    Цитата: Солдатов В.
    Нужно сносить весь Киев кроме исторических районов и православных церквей. Потом из Киева сделать ПРТ (посёлок районного типа). Также сносить уже под ноль Львов. Будут опять атаковать Россию следующий бандеровский город сносить.

    Каким образом? Для этого нужна авиация и господство в воздухе. А для этого нужно понимать современные реалии войны, а с этим глухо у многозвездных обладателей лампасов. Ругаем Америку и Израиль, но как бы там ни было, а они могут обеспечивать господство в воздухе.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:52
    Цитата: Denissdaf
    Для начала можно было бы ввести смертную казнь для казнокрадов уровня тимура иванова
    Прелюдную! Как в Китае! И показать это все по ТВ
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 09:01
    Все в мире неправильно. Заметка должна начинаться с другой фразы.
    «Чем ближе очередной раунд переговоров (теперь в Женеве), тем активнее РФ бьёт по Украине.»
  9. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 09:05
    Цитата: ROSS 42
    Пора что-то делать и с Киевом, и с Зеленским, и с его бандой...Отмените для начала мораторий на смертную казнь в отношении военных преступников и дайте свободу полевым судам...

    ...А может быть Зелечку предать анафеме? Не?...
    ....Надо сначала его поймать, а потом уже решать что с ним делать...Когда говорят про смертную казнь в отношении бандеровцев я , почему-то, всегда вспоминаю про "экстракцию". Не надо делить шкуру не убитого медведя. И не надо говорить "гоп" пока не перепрыгнешь. И про Красные Линии не надо говорить.
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 09:20
    Вот к чему привела война в белых перчатках. Кому-то все равно ибо у него есть развитая система убежищ, построенных в советское время. А вот простые граждане уже стали откровенными заложниками данной "мудрой" политики.
  11. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 09:22
    "Это является свидетельством того, что киевский режим продолжает получать военную, финансовую и техническую помощь от своих спонсоров, и те отказываться от таких поставок принципиально не собирается, даже если это идёт вразрез с интересами их собственных экономик и народов."
    Ну надо же...! А, что - разве режим обещал кому-то не получать, а "те" собирались прям принципиально прекратить...Вроде нет.., тогда в чём "новость"? А, ну да - мы же переживаем за интересы их собственных экономик и народов. request