Под ударами БПЛА Сочи, Анапа, Крым, Ставрополье: противник увеличил число атак

Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка города Анапы.

В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом - выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло.