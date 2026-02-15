Москва допускает введение временного внешнего управления Украиной
Москва допускает введение внешнего управления Украиной после завершения военного конфликта и готова обсуждать этот вопрос. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
Идея внешнего управления Украиной после завершения конфликта не является новой, поэтому Москва готова обсудить это предложение. По сути, ООН могла бы взять на себя временное управление страной, пока там не будут проведены нормальные выборы президента и Верховной Рады, пишет ТАСС. А уже с выбранным президентом можно будет заключать мирное соглашение.
Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН не нова. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления.
Судя по всему, Россия не рассматривает Зеленского во главе Украины, киевский режим не останется у власти в любом случае. Да и подписывать с «нелегитимным» мирное соглашение Москва не собирается, ей нужен нормальный законный президент или спикер Верховной Рады. Зеленский понимает, что победа России означает его политическую смерть, поэтому двумя руками держится за кресло президента Украины, отправляя украинцев в окопы.
