Москва допускает введение временного внешнего управления Украиной

Москва допускает введение внешнего управления Украиной после завершения военного конфликта и готова обсуждать этот вопрос. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Идея внешнего управления Украиной после завершения конфликта не является новой, поэтому Москва готова обсудить это предложение. По сути, ООН могла бы взять на себя временное управление страной, пока там не будут проведены нормальные выборы президента и Верховной Рады, пишет ТАСС. А уже с выбранным президентом можно будет заключать мирное соглашение.



Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН не нова. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления.


Судя по всему, Россия не рассматривает Зеленского во главе Украины, киевский режим не останется у власти в любом случае. Да и подписывать с «нелегитимным» мирное соглашение Москва не собирается, ей нужен нормальный законный президент или спикер Верховной Рады. Зеленский понимает, что победа России означает его политическую смерть, поэтому двумя руками держится за кресло президента Украины, отправляя украинцев в окопы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:05
    ❝ Москва допускает введение внешнего управления Украиной ❞ —

    — А сейчас там какое? ...
    (Видимо смешанного, вернее намешанного, типа)
    1. Boris55
      Boris55
      -1
      Сегодня, 08:35
      Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — А сейчас там какое? ...

      А сейчас там не наше, а должно быть наше.
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +10
      Сегодня, 08:41
      Посходили с ума в России от безвыходности - соглашаться на внешнее управление врагом - это просто абсолютная импотенция власти… А он видите-ли о традиционных ценностях в который сотый раз озаботился… на смену «самодержавию, православию и народности» - справедливость, социальное государство, семья…

      Бред на пятом году войны….
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +2
        Сегодня, 08:59
        справедливость, социальное государство, семья…

        Вот это нам подходит, это правильное направление. К этому добавим национализацию крупной собственности, высокий прогрессивный налог, парламентскую форму правления, социал-демократию.
        1. Горизонт Звание
          Горизонт
          0
          Сегодня, 09:22
          Нет, парламентская форма правления это не про Россию. Какя нибудь маленькая и спокойная страна может управляться парламентом. А такая громадина категорически нет.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 09:33
            Ну что ж, для монархистов единственно возможная и идеальная форма правления это самодержавная абсолютная монархия, во главе с "царем-богом" request
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +4
      Сегодня, 08:42
      Какая ООН, эта та организация которая себя дискредитировала давным давно? Чего только стоит заявление дурня Гутериша о том что волеизьявления народа ДНР, ЛНР и Крыма не считается.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 08:49
        Гутериш вместе с ООН имеет столько же авторитета,сколько авторитета у вокзальной шавки. Гутериш там,для мебели...После пробирок и бомбежек Югославии.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:21
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 08:05
      А сейчас там какое? ...
      (Видимо смешанного, вернее намешанного, типа)

      hi Надеюсь, это неточный перевод с русского языка на международный дипломатический, но не исключаю провокационного мяча, запущенного МИД РФ прощупать мнение врагов-наглосаксов. fool
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +12
    Сегодня, 08:06
    Внешнее управление под эгидой ООН? Вы серьёзно? Как и кто их потом выгонять будет оттуда?
    Только военные комендатуры, только наши… но, далеко ещё до этого.
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 09:11
      Боюсь что да серьезно . Опасаюсьвсе кончится именно так . Но это будет поданно как эпическая победа и одоление.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:12

    Москва допускает введение внешнего управления Украиной после завершения военного конфликта и готова обсуждать этот вопрос. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин

    Я так понимаю, что временного, а знач постоянного
  4. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 08:17
    Любой результат, кроме вхождения бывшей Украины в состав России, является для Кремля (и лично "великого геополитика") проигрышем,поражением. Никаких переговоров, никакого "внешнего"управления. Всё это "внешнее управление" закончится захватом территории Украины поляками и создание новой Речи Посполитой,от "моря до моря". Поляки в 16 веке получили западные русские земли на халяву от ВКЛ ,в результате "Люблинской унии", теперь хотят получить от НАТО и ЕС под "внешнее управление".
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 08:27
      Цитата: двп
      Всё это "внешнее управление" закончится захватом территории Украины поляками

      Если и допустить "внешнее управление", то только такое, как говорил мольфар Нечай!
      Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и Центральная Украина будет под Россией, Буковина будет под Румынией.

      Все логично и пусть бандеровские осколки достаются Европе. Пусть с ними НАТО разбирается. fellow А нам тоже придется еще чистить и чистить.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 08:23
    поэтому Москва готова обсудить это предложение.

    С Гуттерешем что ли?
    Этот фрукт уже высказался по Донбассу и Крыму...в опасные игры в Кремле играют с жуликами ООН...обманут снова.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 08:23
    Переговоры военных в Абу-Даби ничего не дали. В Кремле поняли, что толку особо не будет и поэтому на следующие едет Мединский....хоть о пленных и погибших бойцах договорится,может быть.... и...всё....военные поняли -кохлы не договороспособны..
    А все разговоры про управление под эгидой ООН-для "бедных"....все прекрасно понимают что такого не будет.Сама ООН на ладан дышит,ещё и кем то "управлять" должна.....авторитет не тот,да и силы тоже нет.А "допускать" можно что угодно.....политика и политес....
  7. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 08:42
    Опять обманут Москву.Не впервой.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 08:50
    Цитата: Михаил Драбкин
    Бред на пятом году войны….
    Потому она и идёт пятый год wink
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 08:58
    Внешнее управление можно допустить только из Москвы, или из Управления Тыла Министерства обороны России и Управления контрразведки ФСБ. soldier
  10. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    0
    Сегодня, 09:03
    Пусть Москва и управляет.
    А кто еще то?
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 09:25
    Я с самого начала был за разделение Украины на 2 государства по линии "восточная граница Винницкой и Житомирской областей", восточное русское государство, западное - гнездо бендеровцев, и чтобы между ними была линия военной границы как между двумя Кореями. Периодически между ними будут вспыхивать конфликты, тогда западные страны будут поддерживать западное государство, Россия - восточное. По-другому не получится, эти два государства будут балансировать друг друга, а для этого, во всяком случае, восточное государство, должно быть очень сильным, с многочисленной хорошо вооруженной и обученной армией, авиацией, танками, беспилотниками, ракетами, в союзе с Россией и Белоруссией, это государство должно быть первой линией обороны с запада, военизированное государство, чисто русское
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:25
    Это называется "каждое следующее предложение России о мире будет хуже прежнего"? Хуже пока предложения становятся только для России, причем устами же ее "политиков".