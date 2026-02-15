Корабли класса Liberty: в США активизировали создание безэкипажного флота

Корабли «Либерти» призваны поддерживать логистические задачи, а также задачи по обеспечению военных операций.

Класс Liberty отражает нашу ориентацию на создание автономных кораблей, изначально предназначенных для длительных операций и серийного производства. Адаптировав проверенный корпус и перепроектировав его для беспилотных операций, мы создаем судно, способное работать в течение длительных периодов времени без экипажа, при этом его производство осуществляется в темпах, крайне необходимых ВМС. Это современный взгляд на старую идею: быстрое и масштабное строительство боеспособных кораблей.

В США активизируют деятельность по созданию беспилотных морских судов для выполнения самых разных операций. Одним из масштабных проектов такого рода является проект по строительству автономных автоматизированных кораблей класса «Либерти».Это беспилотные корабли длиной 60 м, которые будут создаваться на верфи Conrad Shipyard с марта 2026 года. Для реализации выбран стандарт корпуса Stan Patrol 6009. Этот корпус благодаря его запатентованной особой форме носа Axe Bow, разработанной при участии специалистов Делфтского технологического университета, минимизирует сопротивление движению от ударов волн.Первый безэкипажный «Либерти» должен быть построен до конца текущего года. По крайней мере, такие планы озвучивают в компаниях Damen и Blue Water Autonomy, скооперировавшихся для реализации проекта.В ходе презентации о кораблях было сказано, что они предназначены для длительных беспилотных операций, обеспечивая дальность плавания более 10 тысяч морских миль. Грузоподъёмность таких судов составит не менее 150 тонн.Гендиректор Blue Water Autonomy Райлан Гамильтон:Планируется масштабировать производство до 20 таких кораблей в год. Общая сумма контракта пока не называется.