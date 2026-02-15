Операцией США по захвату Николаса Мадуро руководила нейросеть

Операцией США по захвату Николаса Мадуро руководила нейросеть

Операцией американских сил по захвату Мадуро руководила нейросеть. Как пишет Wall Street Journal, это первая в мире операция, спланированная и проведенная искусственным интеллектом.

Американские военные задействовали нейросеть Claude при проведении вторжения в Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро. При этом компания-разработчик данной нейросети выступила категорически против применения искусственного интеллекта для любых насильственных действий. Впрочем, военных США это не остановило, Claude использовали в сочетании с аналитической платформой Palantir Technologies, специализирующейся на обработке больших массивов данных.



Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции. Использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах — должно соответствовать нашей политике использования, которая определяет способы применения Claude.


По данным WSJ, нейросеть Claude использовали не только на этапе подготовки, но и в самой активной фазе операции. Это первый случай в истории, когда нейросеть использовали таким способом. Ранее искусственный интеллект тоже привлекали к военным операциям, но только для анализа разведданных или спутниковых снимков.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 09:11
    Операцией США по захвату Николаса Мадуро руководила нейросеть

    Это противоречит утверждению рыжего лохотронщика из Фашингтона, клявшемуся о применении сверхсекретного оружия - дискомбобулятора.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:18
      Цитата: ZovSailor
      применении сверхсекретного оружия - дискомбобулятора.

      Нейросеть - это примитивно, а вот дискомбобулятор - звучит! Все равно как у нас "мэнеджер", а если перевести? Всего то "управляющий" laughing
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 09:16
    Операцией США по захвату Николаса Мадуро руководила нейросеть

    Так может и нам заменить многих эффективных менеджеров, депутатов, (список продолжите сами) на нейросеть. Думаю никто бы и не заметил разницы. drinks
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 09:20
    У самих мозгов не хватило ??????


    У самих мозгов не хватило ??????
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 09:32
      Цитата: Андрей Малащенков
      У самих мозгов не хватило ??????

      Именно хватило. И, для того чтобы создать нейросеть, и для того чтобы ее использовать. Результат неплохой для первого использования.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 09:32
      Это очередная сказка от матрасов.
      Операцией по захвату Мадуро руководили предатели из Венесуэлы...