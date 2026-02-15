ВС РФ освободили Цветковое в Запорожской области и Голубовку в ДНР

ВС РФ освободили Цветковое в Запорожской области и Голубовку в ДНР

Отбив контратаки противника к северу от Гуляйполя, российские войска продолжили продвижение в западном направлении. Стало известно о том, что Вооружённые силы России, нанеся огневое поражение противнику к северо-западу от Гуляйполя, освободили село Цветковое Запорожской области.

Одновременно с этим под контроль наших войск перешла восточная часть села Криничное. Противник с потерями отступил в Верхнюю Терсу. Этот населённый пункт после потери ВСУ Гуляйполя превратился в один из основных узлов логистики в восточной части Запорожской области. Через Верхнюю Терсу проходит фактически рокадная дорога – в направлении Рождественского. Эта дорога уже находится под частичным огневым контролем армии России.





Успеха российские войска добились и на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. Там, по последним сведениям, освобождено село Голубовка, находящееся на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс.



Напомним, что ранее ВС РФ перешли на западный берег этого канала южнее – в районе сёл Марково и Новомарково.

Продвижение ВС РФ фиксируется также в районе Купянска, включая территории на восточном берегу реки Оскол - в Харьковской области. Напомним, что там противник вёл активные контрнаступательные действия с последней декады декабря 2025 года.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +4
    Сегодня, 10:40
    Молодцы! Медленно но верно 👍
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 11:28
    Что-то на Днепропетровском направлении тихо. Там какие-нибудь наступательные действия идут или только позиционные бои?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 13:57
      то-то на Днепропетровском направлении тихо

      это у нас тихо...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 12:43
    Распиаренная украми оборонительная линия (Мажино, Зигфрида, а по сути РАспила) осталась позади наших атакующих войск.
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    -1
    Сегодня, 13:16
    Замечательно! На севере, где противник пытается заткнуть дыру, которая наметилась в глубокий тыл Запорожья, потихоньку перемалываем его очередные "последние" резервы. А на юге осталось совсем немного, чтобы взять под полный контроль ж/д на участке Цветковое-окрестности Дорожнянки, а с ней и контроль над господствующими высотами, по которым и проходит она. Ну и приступить к новому этапу - освобождение Верхней Терсы. Удачи мужикам!