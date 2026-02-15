Герасимов провёл совещание с командирами группировки войск «Центр»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр», прибыв на один из командных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».




Герасимов заслушал доклад командующего группировкой Валерия Солодчука, а также командиров частей и соединений по текущей обстановке и результатах выполнения боевых задач в зоне отвественности. Как подчеркивается, группировке поставлена задача продолжать освобождения территории ДНР.

Также глава Генштаба вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.

На данный момент войска группировки «Центр» наступают на Доброполье, а также продолжают освобождение Днепропетровской области.

    -глава Генштаба вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим...
    Интересно, себя не забыл?
    Чего это он по бумажке говорит? Своими словами не может?
      Он старый солдат,и не знает слов любви[quote][/quote] цитата
        Как "старый солдат" он должен в совершенстве владеть тремя языками: для доклада наверх, а также командным и матерным.
          Русским для доклада, и мат в совершенстве
          При докладе наверх должен иметь вид лихой и слегка придурковатый, командовать должен так, чтобы в случае чего невозможно было придраться, в матерном стиле должен ошеломлять подчиненных необычностью и сложностью словесных конструкций, побуждая их в исполнению приказа.
            даа прочитав ВСЁ вышеизложенное сделал вывод..наш главный енерал не пользуется популярностью в народе..а вот ЭТО достоинство или недостаток ???
    Что то не вижу интереса форумчан к фигуре главы Генштаба ... request пошто такое невнимание к нему?
      Он уже никому не интересен.
      Соратник Шойгу, столько проколов и обещаний Путину, никому уже не интересен. Интересно когда смена
        Видимо, за ним стоят очень мощные силы.
          Именно так. Интересно просмотреть всю его историю, от получения дворянского титула вместе с Шойгу, до травли Вагнера и бывшего командарма 58, упрятанного в тюрьму. Про доклады в кредит верховному и т.д.
            Рано или поздно узнаем. Нор для этого много что должно измениться.
      Заслужил видать . Ему к фамилии надо через тире добавить Курский. Герасимов - Курский . Что бы помнили все
      Что то не вижу интереса форумчан к фигуре главы Генштаба ... request пошто такое невнимание к нему?

      "Му-му" все читали, поэтому не интересно
    Прочитал на других каналах его тезисы из выступления. Такое ощущение, что эта сводка за декабрь месяц.
    Еще проверил не сбились ли дата и время.
    Или обстановка действительно соответствует заявленному и мы только еще выкуриваем противника из Дмитрова и находимся в южное его части.
    Я честно, в полной непонятке
      Цитата: МЮД
      Или обстановка действительно соответствует заявленному и мы только еще выкуриваем противника из Дмитрова и находимся в южное его части.

      А ты случайно не приписку из York Times в РБК к тезисам Герасимова прочитал?

      Ранее The New York Times со ссылкой на аналитиков сообщила, что ВСУ находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе.
      ВСУ кстати потерю Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и Гуляйполя действительно до сих пор не признают.
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Что то не вижу интереса форумчан к фигуре главы Генштаба ... request пошто такое невнимание к нему?

    Потому что генерал Путина - в погонах и паркетный, верный ,но не военный.
      Цитата: ximkim
      но не военный.

      С чего бы это не военный? Командовал войсками во Второй чеченской войне, руководил боевыми действиями в Сирии. Хотя бы с биографией ознакомились.
        В Чечне мы никого не победили а подписали Похабный мир в Хасавюрте, в Сирии мы в конце концов проиграли, не добив террористов, когда имели такую возможность. Герасимов это яркий представитель придворного генерала, который пойдёт на всё, даже на ложь, лишь бы угодить руководству...
          Цитата: ugos
          В Чечне мы никого не победили а подписали Похабный мир в Хасавюрте

          Да ну? А если ещё раз подумать и вспомнить, что Хасавюртом кончилась Первая чеченская война в 1996-м году? В моём комменте речь о Второй чеченской войне, которая очень печально кончилась для националистов и прочего террористического сброда
          Цитата: ugos
          Сирии мы в конце концов проиграли, не добив террористов, когда имели такую возможность.

          В Сирии не мы проиграли, а режим Башара Асада потерял власть из-за неудач в решении внутренних проблем. Или РФ должна была вписываться в крупный конфликт, при абсолютно невыгодной ситуации, чтобы исправлять ошибки сбежавшего президента?
    Вообще не понимаю ( почитав комменты), чем недовольны Герасимовым и что от него хотят? - чуда?!. Что б наша армия, при имеющемся раскладе, когда укру засыпает весь коллективный запад все возможным и нужным ей вооружением (наращивая в разы свои производства, притом), ресурсами, деньгами и тп., каким то образом быстро перемолола это все, в бешенных объёмах и освободила все нам нужное? При том еще, что тылы украины ( территории западных стран, где все нужное производится и готовится, в том числе обучаются укры и так называемые наемники), вообще никак не страдают, не разрушаются от' этой войны ( в отличие от российской территории, в том числе военной инфраструктуры).Но так не бывает!..., Герасимов или любой другой, кого бы не поставили - не волшебник и не может просто отменить имеющийся расклад и обстоятельства. Нужно реально рассчитывать свои силы и возможности и таковые противника, сопостовлять, просчитывать последствия в долгую тех или иных сценариев и тп.
    В общем, чудо не случается там где с помощью обычной математики и реальных обьективных просчетов имеющихся тенденций, сопоставления ресурсов и возможностей сторон и тп. - победа просто не возможна, с точки зрения здравого смысла, логики и анализа...
    В нашем положении, только верховный, если захочет конечно, может поменять стратегию этой войны, на более агрессивную, несущую угрозы и ущерб самому Западу, а не их укр. мариоретке, в общем поменять сценарий,на более успешный для нас, при расчетах. Но, ни до чего такого, чтобы координально поменять обстоятельства,понятное дело уже, Путин не дозрел и врят ли дозреет...((( Наоборот - главный враг сша - выведен из под удара, в рамках бесполезных для нас переговоров, только себе отхватывает плюшки, запад наглеет ( захватывает танкера и тп.) а мы не отвечаем, позволяем все больше и больше им эскалировать, бить нас.... А значит нас будут медленно но верно, давить экономически и военным образом, в рамках имеющегося сценария, и мы медленно но верно будем продвигаться к логическому концу... Теперь думаю, можно или смириться просто, наблюдая как известный и понятный сценарий постепенно воплощается в жизнь, или кто поумнее, может придумать, как ему спастись, вынырнуть из медленно шествующего, слепого стада, которое по выделенной ему колее ведут аккурат к пропасти...(((( увы...
      Чтобы не врал, вот и все, никаких чудес никто от него не ждет.
      Герасимов, конечно, не Суворов. Ни в плане стратегии, ни в плане отстаивания интересов Армии, перед властью. Вся его заслуга перед Кремлем, в полной лояльности и угодничестве. У меня такое ощущение, что Путин, военных вообще опасается. Поэтому на должность министра обороны, при нем, назначались люди от армии далёкие. Результат этого-нынешнее состояние российской армии и четыре года войны с Украиной.
        Цитата: Lako
        Путин, военных вообще опасается

        Он прекрасно помнит роль армии в 1993 когда расстреливали парламент СССР, Дом Советов. Помнит генералов Рохлина и Лебедя. Да и события 2023 года с участием Пригожина очень хорошо ложатся в действующую политику Кремля, что умных и думающих генералов в России не должно быть в принципе. Не просто так все подобные личности несмотря на заслуги были в оппозиции царям и императорам.
          Вот Лебедь сюда никаким боком не входит, это предатель который подписал Позорный мир в Хасавюрте...
    Смотришь на Герасимова и понимаешь почему высший генералитет и высшее руководство, что России, что Украины неприкосновенны.
    Цитата: Монтесума
    Цитата: ximkim
    но не военный.

    С чего бы это не военный? Командовал войсками во Второй чеченской войне, руководил боевыми действиями в Сирии. Хотя бы с биографией ознакомились.

    Чечня - отдельное государство в РФ.
    В Сирии террористов меньше не стало , стало больше,г лавного - Россия приняла в Кремле с кем боролась.
    Я нихочу читать биографию Герасимов.
    И так все видно.
    Его и Шойгу вообще бы по телеку не показывать.Парадные генаралишки
    По тому вранью что от него исходит, он давно Генералиссимус...