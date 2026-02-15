Зеленский стал более дерзким в своих заявлениях против мирного кейса, так как ЕС/глобалисты выделили ему кредит на войну в 90 млрд., что ему хватит до весны 2027 года.

Шансы на мир в ближайшие 3 месяца — 5%. В ближайшие 6 месяцев — 20%, 9 месяцев — 40%, 12 месяцев — 55%.

Мира на Украине в ближайшее время не будет, как показала Мюнхенская конференция по безопасности, Европа намерена и дальше добиваться «поражения России». Так что следующий раунд переговоров в Женеве пройдет впустую. Об этом пишет украинская пресса.Шансы на то, что мир наступит в ближайшие три месяца, как этого хочет Трамп, очень маленькие и не превышают 5%, как подсчитали аналитики. Зеленский, которому европейские спонсоры пообещали поддержку, становится все более дерзким и уже почти в открытую говорит об игнорировании мирного кейса, продвигаемого США. Выданный Киеву кредит в 90 млрд долларов позволит киевскому режиму воевать примерно до середины 2027 года, а там можно что-нибудь еще придумать. Сколько при этом еще погибнет украинцев, никого не волнует, Зеленского тем более.Как считают аналитики, «нелегитимный» будет всячески затягивать переговоры, дожидаясь промежуточных выборов в США и обвиняя во всех грехах Кремль. Трампу скоро будет не до Украины, он может потерять большинство в Конгрессе и превратиться в «хромую утку», т.е. президента без реальной власти.Между тем на Украине подсчитали шансы на мирное соглашение и пришли к выводу, что раньше чем через год мира можно не ждать. В этом году мира точно не будет.