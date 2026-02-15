Шансов на мир в ближайшие три месяца практически нет, Европа хочет воевать

Шансов на мир в ближайшие три месяца практически нет, Европа хочет воевать

Мира на Украине в ближайшее время не будет, как показала Мюнхенская конференция по безопасности, Европа намерена и дальше добиваться «поражения России». Так что следующий раунд переговоров в Женеве пройдет впустую. Об этом пишет украинская пресса.

Шансы на то, что мир наступит в ближайшие три месяца, как этого хочет Трамп, очень маленькие и не превышают 5%, как подсчитали аналитики. Зеленский, которому европейские спонсоры пообещали поддержку, становится все более дерзким и уже почти в открытую говорит об игнорировании мирного кейса, продвигаемого США. Выданный Киеву кредит в 90 млрд долларов позволит киевскому режиму воевать примерно до середины 2027 года, а там можно что-нибудь еще придумать. Сколько при этом еще погибнет украинцев, никого не волнует, Зеленского тем более.



Зеленский стал более дерзким в своих заявлениях против мирного кейса, так как ЕС/глобалисты выделили ему кредит на войну в 90 млрд., что ему хватит до весны 2027 года.


Как считают аналитики, «нелегитимный» будет всячески затягивать переговоры, дожидаясь промежуточных выборов в США и обвиняя во всех грехах Кремль. Трампу скоро будет не до Украины, он может потерять большинство в Конгрессе и превратиться в «хромую утку», т.е. президента без реальной власти.

Между тем на Украине подсчитали шансы на мирное соглашение и пришли к выводу, что раньше чем через год мира можно не ждать. В этом году мира точно не будет.

Шансы на мир в ближайшие 3 месяца — 5%. В ближайшие 6 месяцев — 20%, 9 месяцев — 40%, 12 месяцев — 55%.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +14
    Сегодня, 10:50
    Умеров хочет энергетического перемирия- а какую территорию он нам за это отдаст ? Сначала территорию - потом энергети еское перемирие .Территория должна в этом случае нас устраивать - Одесса ? Без неё тогда разговор не о чём .
    1. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 10:57
      Автор в статье правильно указал один момент-в первую очередь. глобалисты. Которым даже Трамп мешает.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:41
      tralflot1832
      Сегодня, 10:50

      hi С гейропой, как продажной проституткой, давно пора разговаривать в жёсткой форме с установки российского триколора на крыше бундестага, как в мае 1945 г., с помощью дружественных мигрантов из Африки, Сирии, а также над Елисейским дворцом и Брюсселем.
      А затем уже следовать советам наглосакских джентльменов и гангстеров понятным им языком, применяя метод доброго слова с пистолетом, чтобы добиться большего, чем одним добрым словом.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:04
        Иногда/не редко, позиция не против кого то, а только за себя и за своих товарищей, достаточно устойчивая, вполне рабочая.
        В нашем случае, с нашим народом и с нашими ресурсами, мы можем вполне успешно развиватся, когда будем делать ЗА СЕБЯ, в первую, во вторую и прочие очереди. И товарищам нашим это только на пользу пойдёт! soldier
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 10:52
    Шансов на мир в ближайшие три месяца практически нет, Европа хочет воевать

    Такое впечатление, что в руководстве России никак не могут подобрать весомые аргументы в свою пользу, а ещё и кормят Европу, мотивируя вседозволенность...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 12:51
      Аргументы у нас давно подобрали: ФАБ, Искандер, Герань... Проблема с тем, чтоб произвести достаточно этих самых аргументов.
  3. Андрей К Звание
    Андрей К
    +12
    Сегодня, 10:53
    Шансов на мир в ближайшие три месяца практически нет, Европа хочет воевать

    Шансы на мир появятся, когда Европа вместо желания повоевать захочет просто выжить.
    До этого скотского состояния её ещё надо довести.
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 11:04
      У евросоюза в компании с бритами, норвегами и швейцарцами население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал. В сумме они могут авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки (в том числе и атомные) и ядерное оружие тоже. Не забывайте, что они практически монополисты в мире в плане производства современных литографов. Когда ждать российский литограф способный делать что продвинутый тех процессов «каменного века». Надоели эти шапкозакидательства, чисто математически у кого больше шансов другой сторону в «скотское состояние» загнать.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +6
        Сегодня, 11:07
        У евросоюза в компании с бритами, норвегами и швейцарцами население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал
        А как у них с боевым духом? Полезут они из своих уютных квартир в окопы?
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +7
          Сегодня, 11:10
          Цитата: Schneeberg
          У евросоюза в компании с бритами, норвегами и швейцарцами население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал
          А как у них с боевым духом? Полезут они из своих уютных квартир в окопы?

          А зачем? У них еще есть пушечное мясо в 404
        2. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          +3
          Сегодня, 11:12
          В РФ воевать тоже не рвутся всем народом в едином порыва, приходится стимулировать. Из 500 миллионного населения найти пару лимонов не геев, не трусов, не дураков - а отчаянных, смелых, находчивых и толковых чисто математически вполне реальная задача. Как и укомплектовать из самым современных и продвинутым вооружением. Одна только Польша если не миллион, так несколько сотет тысяч таких вполне способна выставить.
          1. matwey Звание
            matwey
            +7
            Сегодня, 11:32
            У евросоюза в компании с бритами, норвегами и швейцарцами население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал. В сумме они могут авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки (в том числе и атомные) и ядерное оружие тоже.

            Это им уже не понадобится и кто сказал что Россия будет использовать человеческий ресурс?
            1. Bazyl LIVE
              Bazyl LIVE
              -2
              Сегодня, 11:36
              Думаете все так просто, у бритов и французов хоть не так много, но тоже чего то в загашнике имеется. Если им уже будет нечего терять, боюсь, что сильно весело не будет.
              1. matwey Звание
                matwey
                +5
                Сегодня, 11:44
                Думаете все так просто, у бритов и французов хоть не так много, но тоже чего то в загашнике имеется. Если им уже будет нечего терять, боюсь, что сильно весело не будет.

                А им и не придётся что то терять, одну шавку сжечь а остальные сразу успокоятся, тут сыграет инстинкт, каждый сам за себя.
                1. Bazyl LIVE
                  Bazyl LIVE
                  +4
                  Сегодня, 11:53
                  Может и так, только проверять сыграет или нет придется на себе.
              2. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                -1
                Сегодня, 13:11
                Цитата: Bazyl LIVE
                Думаете все так просто, у бритов и французов хоть не так много

                Слышали, что говорил Путин?
                Если Европа начнет войну с Россией, то очень быстро может наступить ситуация, когда Москве просто не с кем будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

                Вряд ли Британия или Франция отважатся применить «что-то не так много» по России. У России имеется ПРО, а российские «Сарматы» в количестве (от силы) двух единиц вычеркнут Британию из списков стран мира. Что после этого сможет обделать Макрон — можно только догадываться...
                1. Bazyl LIVE
                  Bazyl LIVE
                  +1
                  Сегодня, 13:28
                  Вряд ли Британия или Франция отважатся применить «что-то не так много» по России. У России имеется ПРО, а российские «Сарматы» в количестве (от силы) двух единиц вычеркнут Британию из списков стран мира.


                  Так вы сами мои слова и подтверждаете, если бритам уже будет нечего терять….
            2. Десница ока Звание
              Десница ока
              +3
              Сегодня, 11:58
              А какой ресурс она использует сейчас?
              Да, воевать с войсками Европы на территории укры и России будем своим чел. ресурсом, в том числе.
              Бить по Европе, хоть чем, хоть куда, мы точно не будем, это уже понятно... Нам внушили из каждого утюга, абсурдную установку, что если посмеем - запад сразу начнет с нами ядерную войну.
              В общем, я уж точно не жду окончания войны еще несколько лет, как минимум, если конечно не случится какое-нибудь чудо, форсмажер и тп., что позволит закончить ее резко... Сценарий, по которому воюем сейчас, со всем Западом на укре и при этом их ( запада) люди, инфраструктура, да вообще ничего - не подвергается поражению - как раз и задуман Сэмом для нас и наши верха, чётко следуют ему... И, математика такой войны на истощение - 100% в пользу коллективного запада...
              Про Трамп наш с переговорами, даже не упоминать... Этот лжец ( стоящие и за ним) самый опасный наш враг сейчас и сделает все, что бы лягушка таки сварилась, не посмев нанести ущерб самому гегемону и его западным вассалам.
              1. Bazyl LIVE
                Bazyl LIVE
                +2
                Сегодня, 13:30
                Проблемы будут лет через 5 – 10. Роботизированные системы и искусственный интеллект сильно изменят характер боевых действий. Уверен, что через несколько лет операторы дронов будут уже нафиг не нужны. Да и появление терминаторов как в фильмах вполне себе не сильно далекая вещь. У этих ребят есть доступ к передовому оборудованию и технологиям, у РФ с этим куда хуже.
                1. Десница ока Звание
                  Десница ока
                  0
                  Сегодня, 13:51
                  Да, в общем, согласна...
          2. Не_боец Звание
            Не_боец
            +2
            Сегодня, 11:50
            Предел мобилизации - 5% от населения. В крайнем случае 10% но это не надолго, вся экономика рухнет.
        3. Десница ока Звание
          Десница ока
          -1
          Сегодня, 12:22
          Ну украинцы и россияне полезли же.... И эти полезут, тем более Западу много и не надо, со всех по чуть и в парумиллионную армию можно легко вложиться... Да и спрашивать никто западных баранов не будет, как на укре, с помощью тирании и диктатуры бандеровско-нацистской хунты, принудительной мобилизации и тд. погнали баранов дохнуть, так и сначала прибалтийцев, поляков и тп. из ближнего нашего зарубежья погонят, а потом, если что и европейцы пойдут в расход.
        4. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 12:54
          Цитата: Schneeberg
          А как у них с боевым духом? Полезут они из своих уютных квартир в окопы?

          Вам про математику, а Вы про боевой дух. Запомните. Никогда одухотворённая сторона не побеждала, тех, кто технически более развит и кого при этом больше. Никогда. В худшем для себя случае развитая сторона уходила с чем пришла, а одухотворённая оставалась в руинах, не получив ничего взамен.
          1. Бан Зай
            Бан Зай
            0
            Сегодня, 14:24
            На самом деле все сложнее, и какие параметры повлияют на исход больше, важнее как потом кто как оценит, и какие акценты расставит. Классический пример бомбардировка Дрездена: трактовка классическая, и есть вариант более правдоподобный, потому, что первый вариант, появился как следствие холодной войны
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:30
        Цитата: Bazyl LIVE
        В сумме они могут авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки

        Только вот воевать Европа уже не может, в том заслуга США, они за время оккупации, из европейцев сделали тряпки, а не солдат. Те же «белокурые бестии» исчезли после ВМВ, как будто их дустом вытравили.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 13:39
          Цитата: carpenter
          Те же «белокурые бестии» исчезли после ВМВ, как будто их дустом вытравили.

          Пассионариев выбили на фронте - формула- "Помирать - так с музыкой! (С)она и в Вермахте работала.
          1. Бан Зай
            Бан Зай
            0
            Сегодня, 16:03
            Кстати для арийцев именно немцы создали первых резиновых кукол, чтобы не мешать "священную" кровь, с недонациями, именно так работают все нацио-нацисткие идеи, и назвалась данное изделие Дора , как и суперпушка Гитлера,
      3. kventinasd Звание
        kventinasd
        -1
        Сегодня, 12:04
        Цитата: Bazyl LIVE
        население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал.

        Никто с этой евро гопотой церемониться не будет. Все их потенциалы и триллионы в один миг накроются медным тазом, если они в открытую полезут на Россию, а 500 миллионное население, разбежится по африкам, австралиям и антарктидам, если успеет конечно.
        Америка даже не полезет вмешиваться, дабы самой остаться в живых.
        1. Бан Зай
          Бан Зай
          0
          Сегодня, 14:32
          А зачем им к нам лезть?, мы так "успешно" развиваемся, что постоянно в роли догоняющих, самые простой пример дроны, танки в соединениях ВДВ, после после каклов сделали... А где то и безнадежно отстали
      4. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Bazyl LIVE
        В сумме они МОГУТ belay авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки (в том числе и атомные) и ядерное оружие тоже.

        Главное слово "могут" - но денег на это нет.
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          -1
          Сегодня, 13:37
          Не смешите, они столетиями весь мир грабили, денег там просто фантастически много. Ну а даже если бы и не было, то придумают где взять. Не удивлюсь, что все фокусы с тем же короновирусам были придуманы специально, что бы сделать жизнь более дорогой, а на самом деле заранее планировали теперешние события, что бы на конфликт денег хватило. Умеют там и деньги считать и с ними «фокусы» проворачивать.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -1
            Сегодня, 13:55
            Цитата: Bazyl LIVE
            Не смешите, они столетиями весь мир грабили, денег там просто фантастически много. Ну а даже если бы и не было, то придумают где взять.

            Вы забываете что и оружие сейчас стоит фантастически дорого - за стоимость авианосца сейчас 2 эскадры наклепать можно было в ВМВ
            1. Bazyl LIVE
              Bazyl LIVE
              -1
              Сегодня, 13:56
              И что вы мне хотите доказать, а в РФ авианосец стоит построить так в 300 раз дешевле?
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                Сегодня, 14:03
                Цитата: Bazyl LIVE
                И что вы мне хотите доказать

                Я напоминаю вам всего лишь - что ваш тезис не работает про "фантастически много денег"
                Цитата: Bazyl LIVE
                Не смешите, они столетиями весь мир грабили, денег там просто фантастически много
                1. Bazyl LIVE
                  Bazyl LIVE
                  -1
                  Сегодня, 14:27
                  Ну а как с деньгами в РФ обстоит, фантастически много?
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    0
                    Сегодня, 16:03
                    Цитата: Bazyl LIVE
                    Ну а как с деньгами в РФ обстоит, фантастически много?

                    Еще раз повторюсь - вы говорили не о Российских деньгах, а о Европейских. Если бы разговор шел о Российских - мы обсуждали бы наши перспективы.
                    Но вы повторюсь задвигали
                    Цитата: Bazyl LIVE
                    они столетиями весь мир грабили, денег там просто фантастически много.
          2. Бан Зай
            Бан Зай
            -1
            Сегодня, 14:37
            Так цены при ковиде, на продукты выросли в 3 раза, при минимальном повышении затрат на из воссоздание, все делается искусственно, с определенной общей целью, которая нам не известны, а наличие этих целей , в том числе подтверждается файлами Эпштейна
      5. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 13:39
        евросоюза в компании с бритами, норвегами и швейцарцами население за 500 миллионов переваливает и суммарный ввп за 25 триллионов. Я уже молчу про научно – технический потенциал. В сумме они могут авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки (в том числе и атомные) и ядерное оружие тоже

        Могут, но только где возьмут ресурсы, они поднялись то за счёт дешёвый российских ресурсов, от которого сами отказываются, а грабить больше не кого ю, если только шумер ю, после того как последний украинец уйдет...
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          0
          Сегодня, 13:41
          Они поднялись не одно столетие назад, да и земля большая, хватает мест где ресурсами поживиться - что в мире «папуайсий» мало.
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Сегодня, 13:47
            хватает мест где ресурсами поживиться - что в мире «папуайсий» мало.

            Мест уже нет, сейчас не прошлые столетия, и "папуасия" уже не та, их рабами не сделаешь, они наоборот в гейропы придут, чтобы пожит в свое удовольствие...
            Франция тому пример...
            1. Bazyl LIVE
              Bazyl LIVE
              0
              Сегодня, 13:51
              Да и не надо рабами никого делать, договариваешься с местным царьком, вкидываешь деньги и технологии…и вуаля царек сам всех простимулирует, что бы пахали.
              1. Ильнур Звание
                Ильнур
                0
                Сегодня, 13:55
                договариваешься с местным царьком, вкидываешь деньги и технологии…и вуаля царек сам всех простимулирует, что бы пахали.

                Да, согласен, можно и так...
                Как это было с Россией в 90-х и после ...
                1. Bazyl LIVE
                  Bazyl LIVE
                  0
                  Сегодня, 13:59
                  Как это было с Россией в 90-х и после ...


                  Во - во... тут они смогли, а больше нигде и никогда типа не смогут


                  Меня поражают местные «эксперты» - занимать детскую позицию «я в домике». Что то лихое и отчаянное сделать мы можем, а вот противник даже если и может, обязательно испугается и не посмеет. Илу у него не получится или там денег не хватит, либо других экономических, политических или просто волевых качеств.
                  1. Бан Зай
                    Бан Зай
                    +1
                    Сегодня, 14:45
                    Вот это настоящее экспертное мнение, про возможности наших оппонентов, в противовес всем этим статейкам, в заголовках которых вечное "Запад испугался, ВСУ обеспокоены, Европа не в состоянии" и в таком роде бред пропоганды ,сивой кобылы
                    1. Bazyl LIVE
                      Bazyl LIVE
                      -1
                      Сегодня, 15:22
                      Спасибо :)

                      Сами подумайте, так столетиями элиты сидят которые свои интересы проецировали на весь земной шар. Ну а тут возьмут они прямо и испугаются, вернее может и испугаются, только лапки вверх подымать не будут. Они будут вполне разумные вещи, мутить, крутить, изворачиваться – все дело делать для того, что бы ситуацию повернуть в свою пользу и не допустить, что бы кто то мог действительно надавить силой и заставить делать то, что им совсем не хочется.
                      1. Бан Зай
                        Бан Зай
                        -1
                        Сегодня, 15:27
                        Те кто отдают приказы, сами никогда ничем не рискуют, поэтому олицетворять, их вместе с остальными, это манипуляция общественности
                      2. Bazyl LIVE
                        Bazyl LIVE
                        -1
                        Сегодня, 15:28
                        И это тоже верно...они в бункерах чуть что планируют отсидеться...
              2. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 17:26
                Цитата: Bazyl LIVE
                договариваешься с местным царьком, вкидываешь деньги и технологии…и вуаля царек сам всех простимулирует, что бы пахали

                В каком конкретно месте это возможно?
                Из Африки европейцев уже практически выперли. Так же, как из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. А Китай, так и вовсе, сейчас сам царьков покупает.
      6. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Bazyl LIVE
        В сумме они могут авианосцы, современные боевые самолеты, различную бронетехнику, системы пво, различные ракеты и подводные лодки (в том числе и атомные) и ядерное оружие тоже

        А успеют?
        Даже, если захотят – всё перечисленное немалых денег стоит, которые надо у кого-то отобрать.

        Цитата: Bazyl LIVE
        как с деньгами в РФ обстоит, фантастически много

        Авианосцы нам строить не надо, а ядерное оружие у нас уже есть в таких количествах, что всю Европу можно выжечь и ещё останется.
    2. Митрич73 Звание
      Митрич73
      0
      Сегодня, 11:24
      Для этого Российская армия должна показать такую сокрушающую всё силу, что у противников будет подавлена воля к сопротивлению. Они должны убедиться, что через 2 хода им мат....
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +3
        Сегодня, 12:09
        Для этого, нужно было еще вчера, после первых же прилетеов по территории РФ ( а так и еще раньше) западными дальнобоями, сначала предупредить Запад о том, что если прилетит еще, будем бить по инфраструктуре, военным заводам и тп. той страны, которая поставила их, ну а если бы, предупреждение не помогло - сразу нужно было бить по-настоящему и крайне мощно ( чтоб красные линии не расходились с действиями)... И, пусть бы тогда запад стоял перед выбором - отвечать нам ЯО, развязывая ядерную войну или таки отстать от Украины и жить
        себе долго и спокойно.... Ну и тд., короче.
        Сейчас же, почти уверена, - поздно уже, слишком далеко позволили им зайти без последствий, спровоцировав таким образом их на дальнейшую, максимальную. агрессию против РФ, в удобном для них и совсем безопасном сценарии...
        Теперь, я надеюсь только на какой-то форсмажор, фатальное событие и чудо)))).
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          -1
          Сегодня, 13:52
          нужно было еще вчера

          Нужно было, это мы понимаем, но принимают решения те, кто связан разными договоронностями как внутренними, так и внешними, кому на ухо шепчуть, что у них там дети, дома, яхты, капиталы, поэтому низьяя бить по их основному месту жительства...
          1. Патриот слушает Звание
            Патриот слушает
            -1
            Сегодня, 17:31
            А вы не думали, что все в разы проще? Просто страшно идти против НАТО, страшно идти против стран которые превосходят экономики в разы? Я в принципе понимаю в этом плане Путина, одно дело говорить, что НАТО слабое другое дело проверять
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 17:29
          Цитата: Десница ока
          И, пусть бы тогда запад стоял перед выбором - отвечать нам ЯО, развязывая ядерную войну или таки отстать от Украины и жить себе долго и спокойно

          Полагаете, что Запад выбрал бы второй вариант? А если нет?
    3. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      -1
      Сегодня, 17:28
      "До этого скотского состояния её ещё надо довести." Чем и как? И кто это будет делать?
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +11
    Сегодня, 10:55
    Выданный Киеву кредит в 90 млрд долларов позволит киевскому режиму воевать примерно до середины 2027 года, а там можно что-нибудь еще придумать. Сколько при этом еще погибнет украинцев, никого не волнует, Зеленского тем более.

    А кого-нибудь волнует, сколько за это время погибнет граждан России?
    1. Гиперион Звание
      Гиперион
      +11
      Сегодня, 11:05
      Цитата: ROSS 42
      А кого-нибудь волнует, сколько за это время погибнет граждан России?

      Ну зачем вы такие неудобные вопросы задаёте? В пропаганде не желательно говорить о своих потерях. Надо фокусироваться на потерях противника. А у нас всё по плану.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:14
      ROSS42 hi ,почти каждый день гибнут мирные жители пограничья и это никого не волнует,общими фразами отделываются и лозунгами а-ля не забудем не простим,опять назначены переговоры которые ни к чему не приведут,опять дали Е.С. надежду что они что то значат согласившись на место встречи в враждебной стране. С французским петухом технические контакты налаживают, а вы говорите.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 10:55
    Сколько при этом еще погибнет украинцев, никого не волнует, Зеленского тем более.
    А когда евреи местечковые, жалели украинцев ? Может когда поляки евреев назначали управляющими на Украине ? Историк Кастомаров хорошо описал.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:11
      carpenter hi , помнится В.В.П. в начале С.В.О. предлагал военным Украины брать власть в свои руки и договорится,те забили, помнится народ этой Украины криком кричал мы здесь власть,не устроит эти смете и этих а сейчас молчат wink и терпят значит всё устраивает отсюда вывод не кого там жалеть,и нет там тех кто за Россию,остались отбитые неонаци и хатаскрайники этим вообще фиолетово кто у власти
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Ропот 55
        не кого там жалеть,и нет там тех кто за Россию,остались

        В этом я давно не сомневаюсь, если гастеры и бешенцы драпанувшие из неньки, ратуют за местечкового и желают смерти ВВП и всем русским.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 11:00
    Российское руководство своими заявлениями само вселяет уверенность еврорейховских политиков в своей победе.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:06
    Цитата: knn54
    глобалисты. Которым даже Трамп мешает.
    Трамп им не мешает. Он с ними, наоборот, борется!
  8. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 11:18
    А чужими руками они горазды, железок им не жалко, наделают, пока киевский режим готов воевать.
    Всё зависит от успеха наших военных, тогда запад будет сговорчее, когда будет близко крах всу.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 11:23
      Война чужими руками это самый выгодный способ ведения конфликтов. Твои граждане не гибнут, твоя территория не отстреливается. Именно так ведут конфликты взрослые дяди
    2. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      -1
      Сегодня, 17:33
      Умный человек всегда воюет чужими руками, сам факт того, что ты воюешь своими руками это проигрыш
  9. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:28
    Выданный Киеву кредит в 90 млрд долларов позволит киевскому режиму воевать примерно до середины 2027 года. А что МО России готово воевать до этого времени, нам то помогать не кому и рассчитывать не на кого! Может пора начать воевать а не дурака валять!
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      -1
      Сегодня, 14:50
      Тут в сентябре 25-го , статья была о мангалах танковых, и в комментариях был анализ по танковому парку РФ, и там дата была февраль 2027 года, вопрос простое совпадение?, хотя народ то и не знает наверное тутошный
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 15:24
      Да как кончится, евросоюз еще еврасиков напечатает…там и печатать на надо, достаточно одну кнопку на компе нажать, что бы эмиссию раздуть.
    3. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      -1
      Сегодня, 17:34
      "Может пора начать воевать а не дурака валять!" Например как? Мобилизацию начать? Экономика не выдержит. Ядерку? Так китай потом сам на Россию пойдет.
  10. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 11:33
    Нееее так дело не пойдёт. Говорили, что к февралю деньги у Киева закончатся, а теперь им выдали 90 млрд. Такими темпами будем реально воевать как со Швецией.
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      -1
      Сегодня, 14:51
      Чтоб продолжать данное мкроприятие, будут задвигать любую инфу, если вам не очевидно, то жаль мне вас
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 11:37
    Европа договорится, добазарится до того что и Россия захочет воевать во всю ширь и длину по Европе. НАТО собрало к себе в кучу всех желающих и можно бить без разбора. Как говорится плюнь в Европе хошь не хошь а в натовца попадёшь. Дания вот хочет бить в глубь России, а Россия может в глубь НАТО по самые гланды Дании достать. negative hi
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Солдатов В.
      Дания вот хочет бить в глубь России, а Россия может в глубь НАТО по самые гланды Дании достать.

      Кстати. Дания сейчас активно приглашает к себе украинцев. В первую очередь студентов колледжей. Т.е. у этих ребят практически есть уже профессия, а возраст подойдет - можно и на войну отправить. Сначала их помещают в эмиграционный лагерь на обеспечении государства, потом гарантированно ПМЖ
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      +1
      Сегодня, 14:54
      А ваши хотелки соответствует военному потенциалу?, или вам из МО,прямые данные дают, давайте опишите какими армиями мы будешь душить Европу, и отбросим поганых амеров обратно на свой материк
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -2
        Сегодня, 15:07
        Мы не сухопутной армией будем душить Запад пешим ходом, а различными ракетами и БПЛА. По своей доброте нам надо вбить в их нее сознание что так делать нельзя.
        1. Бан Зай
          Бан Зай
          0
          Сегодня, 15:19
          Этими ракетами и БПЛа мы вогнали 404-ую в каменный век и они уже сдались? Сюр в головах, один Кинжал стоил, вначале 900 000 000₽, туда закидали уже всего, а лунные пейзажи на ЛБС?, противник сдается ?
  12. мазута Звание
    мазута
    +3
    Сегодня, 11:47
    Руководство России по каким то им хорошо известным причинам упорно не желает понимать реалий-НИКТО,НИ О ЧЁМ договариваться с Россией на её условиях не собирается.Рецепт мира подсказывает сам наркоман,убивать больше чем призывается в ряды всу.Европу всё устраивает,у нее и "хлеб и масло".Как впрочем и у Трампампама.Сколько это будет продолжаться,известно видимо только ВВП,который выдаёт гарантии безопасности тому,кто должен давно уже кормить червей внутри земного шара.Пока же "потенциальный обед"для червяков выступает по "мюнхенам"...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: мазута
      Руководство России по каким то им хорошо известным причинам упорно не желает понимать реалий-НИКТО,НИ О ЧЁМ договариваться с Россией на её условиях не собирается.

      А вы видите реальное желание договориться со стороны России? Я вот вижу категорически не приемлемые условия для Украины - которые они физически принять не могут....

      Цитата: мазута
      Сколько это будет продолжаться,известно видимо только ВВП,который выдаёт гарантии безопасности тому,кто должен давно уже кормить червей внутри земного шара.Пока же "потенциальный обед"для червяков выступает по "мюнхенам"...
      вы всерьез считаете что через 5 минут после смерти Зе ВСУ начнут белыми флагами махать, а бандеровцы - памятники Бандере крушить?
      На мой взгляд - в мае 1945 когда Гитлера понесли в коврике на мусорку - у него тут же нашелся приемник. Хотя мог отмазаться "Абонент вне зоне действия сети".....
      А на Украине сейчас не 1945, США будут назначать новых президентов безо всяких выборов - хоть дворника посольства. И никто не вякнет против - деньги США дает, кто девушку ужинает тот ее и танцует
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 17:42
        Я вижу что по времени проведения мы переплюнули уже Великую Отечественную войну,постепенно догоняем теперь видимо Вторую Мировую.Вижу что удары по российской территории имеют тенденцию к увеличению,что по географии,что по возрастающим убыткам.Вижу что танкеры перевозящие основной источник дохода страны постепенно,плавно но с постоянством берутся на абордаж.Слышу и вижу выступления губернатора Гладкова,который уже дошёл до эвакуации уязвимых групп населения,плюс констатация им же факта,что горячего водоснабжения в Белгороде больше до конца отопительного сезона не будет.А вот жертвы увы есть.Дезорганизация,обезглавливание верхушки врага основа крепкой переговорной позиции.Каждый "оттанцевавший"последующий будет настроен на поиск решения.Пока этого не наблюдается.
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      +2
      Сегодня, 14:56
      Ну неужели неочевидно, что ОБЕ стороны, по определению, выдвигают НЕВЫПОЛНИМЫЕ требования для оппонента, из чего и следует, что в МИРЕ, никто не заинтересован
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:06
    ❝ Европа хочет воевать ❞ —

    — Европа хочет воевать, но чужими руками, чужой кровью ...
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      0
      Сегодня, 17:36
      Блин, надо бы так научится
  14. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 12:09
    А это всё последствия всех этих наших половинчатых и непоследовательных действий, а так же нашей чрезмерной мягкости, терпимости и уступчивости, ну нельзя пытаться заискивать с врагами и всячески давать им понять что мы готовы с ними договариваться на их условиях, которые явно противоречат нашим национальным интересам, соглашаться на навязанные Западом решения во вред своим собственным интересам - это полнейшая глупость и абсурд.
  15. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 12:20
    А не пора ли ликвидировать Зелика?
    Другой президент может стать более сговорчивым.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Million
      А не пора ли ликвидировать Зелика?
      Другой президент может стать более сговорчивым.

      С чего бы вдруг? Ему деньги давать перестанут что ли?
      Не для того его ставили чтоб от него что либо зависело...
  16. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:31
    Цитата: мусоргский
    Выданный Киеву кредит в 90 млрд долларов позволит киевскому режиму воевать примерно до середины 2027 года.

    А потом еще выделят... И еще и еще..., а потом уже может, больше и не понадобится... Все же худой ( а мы по сравнению с коллективным Западом, во всех сферах тактвые) сдохнет раньше...
  17. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 12:34
    Нам уже давно пора прекратить надеяться на каких то "трампов" "еэсов","коалиций жаждущих" и "союзов неимущих"
    Никакие надежды ,кроме как на команды ежедневного конкретного лупасенья по башке всем этим "новообразованиям".
    Когда какаешь в пакет ,а писаешь в окно, когда вместо доброго утра к тебе летит ФАБ ,то стремление к миру обретает неизмеримо большие формы.
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 14:59
      Зачем бомбили Дрезден? В ВМВ, это вопрос не про результаты и последствия
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        0
        Сегодня, 15:33
        ддя создания НЕВЫНОСИМОСТИ бытия.
        для принятия ВОЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
        1. Бан Зай
          Бан Зай
          0
          Сегодня, 15:34
          Ответ неверный, садитесь "два" 😁
          1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
            Себастьян Аристархович Перейра
            0
            Сегодня, 15:37
            Мощно,содержательно,информативно,но нет,...не получилось.
            Прощаюсь с Вами окончательно.
            Больше не буквы ,ни запятой,удачи !
            1. Бан Зай
              Бан Зай
              0
              Сегодня, 15:44
              Фомам неверующим, и не надо что то доказывать, они и так все знают😁. Сократ:"Я знаю, что ничего не знаю,но многие, и этого не знают"
        2. Бан Зай
          Бан Зай
          0
          Сегодня, 15:49
          Союзная авиация наносила удар по инфраструктуре Дрездена, чтобы нарушить логистику 4ТА Вермахта, наносящих контрудар, в фланг наступающих с южного направления на Берлин 52 СА и 2 ПА( пишу по памяти), последствия масштабных бомбометаний в силу технологических причин, учись студент, Сократ не даст соврать
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 15:54
      Если ФАБы были максимально эффективны, опорников у ВСУ не было бы, в так пукать об этом, толерантно и патриотично, воюем с тем, что есть, нет никакого абсолютного оружия орехового типа
  18. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -3
    Сегодня, 13:11
    Мир будет только тогда, когда всё постсоветское пространство станет Большой Россией.
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 15:00
      Это все равно что хотеть, выиграть миллион долларов в лотерею, хотелки и не более
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 13:13
    Шансы на мир возростут практически до 100% если Россия разнесет * (до основания) Банковую, мосты через Днепр, Бескидский тоннель и все Ж/Д станции на границе с Польшей. Выжечь тылы ВСУ в 30-км полосе ОДАБ тоже будет неплохо.
    А вот заболтать этот гадюшник на переговорах не удастся никому и никогда.
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      +1
      Сегодня, 15:03
      Вы как будто в стратегию играете, с такими рассуждениями
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -2
        Сегодня, 15:06
        Я же на диване сижу, а не в Генштабе, что бы всякую тягомотину разводить четыре года.
        Если делать - то по большому
        (Лозунг советских пионеров)
    2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      -3
      Сегодня, 15:17
      Наизолотейшие слова ! Я бы еще и львивы снес, чтобы пару веков вспоминали. " а нас за що??? "???
  20. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 13:36
    Шансы на мир в ближайшие 3 месяца — 5%. В ближайшие 6 месяцев — 20%, 9 месяцев — 40%, 12 месяцев — 55%.

    Если не уничтожать высших должностных лиц,вообще нет шансов
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: skept
      Если не уничтожать высших должностных лиц,вообще нет шансов

      Как же СССР победил Германию, не уничтожая высших должностных лиц?
  21. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -2
    Сегодня, 13:47
    Берлин с Лондоном бомбить не пробовали?
    Практика показала что помогает, но только придётся идти до конца и разговаривать потом с оставшимися после оплавления камней до стеклянного состояния. Если будет с кем говорить.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 14:30
      Только перед этим надо эвакуировать население Москвы и Санкт-Петербурга.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        0
        Сегодня, 15:27
        Хоть кто тут умеет пользоваться органом который ближе к верней части туловища находится, а не нижней.
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      +1
      Сегодня, 15:01
      Это помогло весьма посредственно, помог физический захват Берлина, правда для этого пришлось многое еще чего сделать, крайне ресурснозатратно
      1. Щирый прапор Звание
        Щирый прапор
        0
        Сегодня, 15:24
        История умалчивает об американских потерях по захвату Хиросимов и Нагасаков
        1. Бан Зай
          Бан Зай
          0
          Сегодня, 15:28
          Простите, а их кто интересно захватывал?, просветите пжл
          1. Щирый прапор Звание
            Щирый прапор
            0
            Сегодня, 15:35
            Ну вот в том и был ответ. Это же вы пишете что берлин снова потребуется заливать пехотой, а предлагалась складывание и карамелизация ж/бетонных конструкций.
            1. Бан Зай
              Бан Зай
              0
              Сегодня, 15:42
              Неверно утверждение, объясню на примере из истории, Наполеон напал на Россию, не неожиданно, это понимали соответствующие должностям персонажи, причем компетентные, так вот военный министр Барклай де Толли, спланировал все военную компанию против Бонапарта в 1810, исходя из того, что даже Россия в то время не могла противопоставить превосходство в живой силе в 3-5 раз, перед противником, именно поэтому стратегический план заключался в растягивание логистики французов, не давая генерального сражения, и Кутузов лишь исполнял этот план, и сам план был практически реализован в точности, за исключением соединения, армии под Смоленском, Берещина там тоже была в плане, великие люди были и умели в планирование, там еще где Клаузевиц на службе был
              1. Щирый прапор Звание
                Щирый прапор
                -1
                Сегодня, 16:27
                В условиях имеющихся средств мгновенной доставки тотального уничтожения, оперировать аналогичными планами игры вдолгую это как сидение кролика перед удавом, или то чем занимаются наши вожди, глядя на милитаризацию и без того небезоружной европы.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Щирый прапор
      Берлин с Лондоном бомбить не пробовали?

      Во Второй Мировой немцы бомбили Лондон, а англичане бомбили Берлин. И?
  22. Бан Зай
    Бан Зай
    -1
    Сегодня, 14:18
    Абсолютно ясно, ни одна из сторон не хочет мира, есть фильм, где главный герой в лице Козловского-орет: бабки, бабки, бабки, сотрясая руль авто
  23. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    Сегодня, 14:34
    Цитата: Дмитрий Ригов
    Только перед этим надо эвакуировать население Москвы и Санкт-Петербурга.

    Питер- да, пусть тренируются. а мск единственная из всей страны прикрыта ситемой ПРО. И по большому счету это не Россия. Кстати её уже один раз в недавней истории спалили и ничего, страна не пропала.
  24. Hagen Звание
    Hagen
    -1
    Сегодня, 14:53
    Европа намерена и дальше добиваться «поражения России».

    Европа воевать в ближайшие пару лет не готова, и она знает об этом. Ей надо взвинчивать обстановку, для облегчения приемки бюджетов в нац.государствах с увеличенной долей военного производства (для транснациональных финансово-производственных монополий). Принимаемы программы сильно бьют по соц.сфере Европы, и правящей элите ЕС надо довести свои страны практически до полувоенного положения, чтобы легче работалось в направлении вычищения оппозиции, которая уже начинает поднимать головы.
  25. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 15:35
    Вчера Зеленский едва ли не прямым текстом заявил, что Украина создает видимость заинтересованности в переговорах, чтобы США не обвинили ее в срыве мирного процесса.
    Сегодня ровно тоже самое, но совершенно без слов, дала понять Россия, вновь отправив рулить переговорами Мединского, которого на Украине воспринимают как однозначно негативную фигуру для таких встреч.
    ...
    Если бы стороны действительно пытались договориться как можно быстрее, то просто не занимались бы таким.

