Зеленский требует перемирия для проведения выборов на Украине
Выборов на Украине не будет, по крайней мере в озвученные Трампом сроки. Зеленский выдвигает требования, которые Россия не примет ни при каких условиях. Киев, в свою очередь, не намерен идти на условия России.
Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что готов провести выборы президента на Украине, но только в случае двухмесячного перемирия. То есть российские войска должны прекратить наступление и удары по Украине, чтобы киевский режим мог спокойно подготовиться к выборам и провести их. А заодно ротацию войск, подтягивание резервов и все остальное, чего сейчас сделать не может. Всем ясно, что перемирие будет использовано в военных целях, а не для выборов, поэтому Москва на это не пойдет.
Москва предлагает другой вариант, но здесь нужно согласие ООН. Сначала на Украине вводится внешнее управление, а затем проводятся выборы президента и заодно в Верховную Раду. При этом Москва гарантирует, что в день выборов временно прекратит огонь. То есть введет перемирие на один день, которого хватит для проведения голосования. Вполне рабочий вариант. Вот только Зеленскому и политической верхушке киевского режима он не подходит.
Как ранее заявил один из украинских нардепов, если бы Зеленскому гарантировали победу на выборах, они состоялись бы в ближайшее время, несмотря на военное положение и боевые действия. А так он будет тянуть до последнего.
