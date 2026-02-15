Зеленский требует перемирия для проведения выборов на Украине

7 921 59
Зеленский требует перемирия для проведения выборов на Украине

Выборов на Украине не будет, по крайней мере в озвученные Трампом сроки. Зеленский выдвигает требования, которые Россия не примет ни при каких условиях. Киев, в свою очередь, не намерен идти на условия России.

Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что готов провести выборы президента на Украине, но только в случае двухмесячного перемирия. То есть российские войска должны прекратить наступление и удары по Украине, чтобы киевский режим мог спокойно подготовиться к выборам и провести их. А заодно ротацию войск, подтягивание резервов и все остальное, чего сейчас сделать не может. Всем ясно, что перемирие будет использовано в военных целях, а не для выборов, поэтому Москва на это не пойдет.



Москва предлагает другой вариант, но здесь нужно согласие ООН. Сначала на Украине вводится внешнее управление, а затем проводятся выборы президента и заодно в Верховную Раду. При этом Москва гарантирует, что в день выборов временно прекратит огонь. То есть введет перемирие на один день, которого хватит для проведения голосования. Вполне рабочий вариант. Вот только Зеленскому и политической верхушке киевского режима он не подходит.

Как ранее заявил один из украинских нардепов, если бы Зеленскому гарантировали победу на выборах, они состоялись бы в ближайшее время, несмотря на военное положение и боевые действия. А так он будет тянуть до последнего.
59 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +34
    Сегодня, 11:36
    Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что готов провести выборы президента на Украине, но только в случае двухмесячного перемирия.
    Я до сих пор не пойму, а зачем Россия должна хотеть выборов на Украине ?
    Капитуляцию Германии подписал Кейтель, также и капитуляцию Украины подпишет Сырский.
    1. Appraiser Звание
      Appraiser
      +19
      Сегодня, 11:42
      Очередной "укро еврейский" подход, тут как в анекдоте: "англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит". Добивать следует этот балаган время не ждёт.... soldier
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +6
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Appraiser
        Очередной "укро еврейский" подход

        Наркоман президент, вся страна на «передозе» сидит.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 16:52
          Цитата: carpenter
          Когда изредка говорю с гастерами (с ними лучше не разговаривать) они себя умными считают, а остальных айдиотами.

          Ну так ведь они из недостраны 404 - да ещё и под наркотой или выпивкой - действительно с малолетства верят, что именно они богом самые избранные, а даже ни какие-то там евреи!!!

          При этом базарные байки о том, что
          - это именно "украинцы" первыми на заре мировой истории выкопали когда-то своими руками всё Чёрное море
          - и что именно поэтому это славное Чёрное море и всё его побережье вместе с Крымом якобы по справедливости должно принадлежать исключительно только им одним - в прежних границах Украины 1991 года - как их наследственная историческая собственность,
          - и что вот якобы проклятые москали его - Чёрное море - у них захватили и поэтому им надо "Москаляку на гиляку!" -
          говорит не просто о недалёкости украинских нацистов западно-бандеровского помёта, захвативших государственную власть в стране 404 во главе с украинскими евреями как о жадных, завистливых и пьющих, но и как о буйно помешенных с русофобской ненавистью во лбу!
          И не зря про них существуют исторические народные поговорки:
          "Там, где "украинец" украинец прошёл, еврею уже делать нечего!"
          "Когда евреи шли завоёвывать Иерусалим, то "украинцы" украинцы с мешками уже шли обратно!"
          "Когда "украинец" украинец родился, еврей заплакал!"

          Однако при этом в настоящее время есть один нюанс. А именно.
          Если учесть, что в Киеве Украиной правят всё-таки евреи как раз именно сионо-нацистского глобалистского толка во главе с их ставленником Кроваым клоуном - евреем и диктатором во власти Украины Зеленским, то все эти поговорки об "украинцах" и евреях говорят только обо одном, что и те и другие стоят друг друга! Но сионо-нацисты всё-таки круче! И вот почему.

          Надо понимать истинное предназначение таких пословиц и национальность их авторов.
          Во-первых. Их предназначение - это именно подавление в гоях проявления у них антисемитизма,
          А во-вторых. Антисемитизм отчасти специально задаётся самими же евреями сионо-нацистского толка для обмана гоев с целью облегчения вхождения им во власть гойского национального государства с последующим затем уничтожением суверенности этого гойского национального государства исключительно в пользу создания на их земле собственного еврейского государства и мирового господства именно только евреев по законам Торы, Талмуда и Тании.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 17:06
            Цитата: Татьяна
            действительно с малолетства верят, что именно они богом самые избранные,

            Всё это стало заметно, где то с «горбатой перестройки» и особенно в 1989-1991 годах, перед самим развалом, Это я увидел не на Украине, а в Архангельске.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +1
              Сегодня, 17:27
              Цитата: carpenter
              Всё это стало заметно, где то с «горбатой перестройки» и особенно в 1989-1991 годах, перед самим развалом, Это я увидел не на Украине, а в Архангельске.

              Это у детей с Украины было уже от родителей и их дедов после того, когда бандеровцы были массово амнистированы Хрущёвым (в отместку Хрущёвым Сталину), вернулись с большими деньгами из мест заключения в разорённую войной обнищавшую Украину, перекрасились в коммунистов и на подкупах практически массово п сути вошли во власть УкрССР - опять же с русофобией и бандеровской исключительностью и нацистским реваншизмом во лбу!
    2. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      +11
      Сегодня, 11:48
      И их фюрер обязательно должен быть уже мёртвым.
      1. Serafim Звание
        Serafim
        +6
        Сегодня, 11:53
        И фюрер, и вся его бражка, как Дуче ( Муссолини).
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 11:55
        Цитата: Отставной старлей
        И их фюрер обязательно должен быть уже мёртвым.

        Фюрер мертв, но Карл Дёниц был назначен президентом Германии после Адольфа Гитлера, но он тоже был не легитимным.
        «Фюреры всегда умирают раньше , чем государства».
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          +3
          Сегодня, 12:16
          Да какой фюрер?! Даже не близко, вот с Бандерой - одна рожа, даже фамилию надо дать как у Бандеры в аусвайсе было - Сопля. предыдущий видать тоже кокос нюхал да носом шмыгал, торчок заднеприводный
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 13:27
            Вас понимаю, настрой патриотический. Но. Переплюнул он Адика. Рукопожатен везде и всеми. Дальше надеюсь можно не продолжать.
            1. Foggy Dew Звание
              Foggy Dew
              +1
              Сегодня, 14:25
              Хы, Адик-то как раз всеми был рукопожатен, человек года в Таймс и прочие рыгалии, его партии в Англии и США строем по центральным улицам ходили. в свое время. А где партия Зеленского в США? Там же, где была партия Бандеры, ничего он не переплюнул, один педик был, другой торчок, Гитлер по сравнению с ними всего-то сифилитик, череп очень характерный, башенный, это такой клинический признак врожденного сифилиса
              1. Себенза Звание
                Себенза
                0
                Сегодня, 14:48
                До момента ловли шизы. Рифеншталь- хороша. Этот ушлёпок не то что бегает, летает.
      3. Горизонт Звание
        Горизонт
        +2
        Сегодня, 12:37
        Жаль нашему гаранту в голову не влезешь и не посмотришь, почему их нарик со своей бандой до сих пор живы.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:50
      , carpenter,ну так если не ошибаюсь наше руководство заявляло что упразнение Украины как государства в планы России не входит,а соответственно и выборы нужны,только кто будет участвовать в этой гонке даже если Зеленский согласиться на внешнее управление? Он,Арахамия и террорист? Ну и зачем одного русофоба на другого менять,а пророссийского кандидата на пушечный не подпустят. Вон бабла на оружия до 2027 выделили.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Ропот 55
        Ну и зачем одного русофоба на другого менять,а пророссийского кандидата на пушечный не подпустят.

        А на Украине сейчас нет не русофобов - русофилов, одни русофобы остались.
        Ну если только Януковича из рундука вытащить.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 11:53
      Цитата: carpenter
      Капитуляцию Германии подписал Кейтель, также и капитуляцию Украины подпишет Сырский.
      Только Кейтеля это не спасло от петли. Сырскому тоже неплохо об этом помнить.

      Цитата: carpenter
      Я до сих пор не пойму, а зачем Россия должна хотеть выборов на Украине ?
      Да ещё каким-то образом связывать эти выборы с каким-то "перемирием". На ДВА МЕСЯЦА!!!!
      Украина, в очередной раз, включила "хитрого селюка на базаре", который считает, что он самый хитрый и никто его хитрости не видит? Никто даже не подозревает, зачем Украине эти два месяца?

      Вот её-богу - для таких разговоров не верхушка, а ВСЯ Украина должны быть либо клиническими идиёттами, либо таковыми считать весь мир, кроме себя.

      Всё-таки, их там чем-то с самолётов опыляют. Как известно из классики советской мультипликации, с ума сходят по одному. Только гриппом все вместе болеют. А тут налицо - небывалая массовость.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Zoldat_A
        Украина, в очередной раз, включила "хитрого селюка на базаре", который считает, что он самый хитрый и никто его хитрости не видит?

        Жил я в коммуналке, а соседом был Хирш с семьей.
        Вот как то в разговоре он сказал :«Мы евреи думаем, что мы самые хитрые, мы вас русских обманываем, а вы этого не видите, ну вы же Дима все видите ? »
        Я ответил - "Видим и хорошо видим и даже «подарки» вам выписываем периодически ".
        И сейчас это штучки, не глупых селюков, а ушлого местечкового еврея..
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Zoldat_A
        ВСЯ Украина должны быть либо клиническими идиёттами, либо таковыми считать весь мир, кроме себя.

        Когда изредка говорю с гастерами (с ними лучше не разговаривать) то они себя умными считают, а остальных айдиотами.
    5. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 11:55
      Цитата: carpenter
      Я до сих пор не пойму, а зачем Россия должна хотеть выборов на Украине ?
      Капитуляцию Германии подписал Кейтель, также и капитуляцию Украины подпишет Сырский.

      yes Верно. Агент Сыр вполне сгодится как подписант. Основную массу ВСУк он уже угробил, теперь дело за актом!
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +2
        Сегодня, 12:31
        агент зе отомстил бендеровцам за "родственников"
    6. urik62 Звание
      urik62
      +1
      Сегодня, 12:54
      Это конечно вы правы, только вот заставили Гитлера самоубиться и Кейтеля подписать Советская Армия и Советский народ. В сегодняшних условиях тоже самое провернуть с Украиной не представляется возможным . Пока что.
    7. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -1
      Сегодня, 13:24
      Кейтель имел полномочия от Деница, к тому же подпись ставил только за сухопутные войска. За Кригсмарине и Люфтваффе были отдельные два подписанта - Фридебург и Штумпф.
    8. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:08
      У них есть второе, треть лицо в государстве... все одним миром мазаны.
      Выборы вообще ничего не изменят, хозяин то у них у всех один и тот же...
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 11:51
    Во-первых, Зе еще ничего не требовал ни у кого для проведения выборов, потому как еще не рашил когда их проводить. На зачем обсуждать то чего нет?
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 11:53
    Если друг Дональд попросит своего друга Владимира взять паузу на два месяца, то Россия прекратит боевые действия на Украине .
    В принципе, такой поворот событий реалистичен.
  4. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Сегодня, 11:57
    Возможно как с энергетическим перемирием на неделю - нам могут просто не сказать.
    А то что оно было мы узнаем мимоходом от Трампа.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 12:00
    Хитрозадая обезьяна
    Иных определений не имею
  6. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:01
    По факту - мяч будет на стороне России, так как довели до такого.
    Отказ-плохо.
    Согласие-плохо.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 12:05
    Народная мудрость говорит - на хитрую дупу есть болт с обратной резьбой.
  8. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 12:05
    А наЗачем нам их выборы?
    И наЗачем нам их капитуляция?
    Заберем себе и никого спрашивать не будем.
    С Уважением
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -3
      Сегодня, 12:22
      Цитата: nobody75
      Заберем себе и никого спрашивать не будем.
      С Уважением

      И все долги Украины и кредиты, вы тоже оплачивать собираетесь ?
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +2
        Сегодня, 12:25
        Какие долги? Какой украины? Никогда такой не было! По этому все долги объявим одиозными.
        С Уважением
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 12:32
          Цитата: nobody75
          Какие долги? Какой украины? Никогда такой не было!

          Даже отобрав у Швеции Эстляндию и Лифляндию, Петр Первый заплатил Швеции за эти территории.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            0
            Сегодня, 12:34
            За это время в международных финансах много войны утекло. Мы уже сейчас отрезаны от традиционных фин рынков запада. И Слава Богу! Лучшее - враг хорошего. А новая фин система создается прямо сейчас.
            С Уважением
          2. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            -1
            Сегодня, 13:27
            Просто там наготове английская эскадра стояла, пришедшая на Балтику по приглашению шведов, и была неиллюзорная возможность получить войну с англосаксами. Поэтому пришлось срочно замиряться.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 15:37
              Цитата: Metallurg_2
              Поэтому пришлось срочно замиряться.

              Нет ото было обычаеми, выкупать земли, если они и завоёванные.
        2. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 13:04
          Цитата: nobody75
          Какие долги? Какой украины? Никогда такой не было! По этому все долги объявим одиозными.

          Полностью с Вами согласна! Но есть нюанс!! Как быть с теми иностранными компаниями, которые скупили с/х земли и производство? Вот здесь нельзя слабину дать и им все отстраивать.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            +3
            Сегодня, 13:11
            Как быть с теми иностранными компаниями, которые скупили с/х земли и производство

            Юридическая чистота сделок с землей сельхоз назначения даже по "украинским" законам сомнительна. Производственные предприятия перешли под контроль "продавцов" в результате рейдерских захватов. По другому вна "украине" не бывало. Поэтому я особых проблем не вижу.
            С Уважением
          2. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            0
            Сегодня, 13:29
            Сказать им, как царь Леонид у Фермопил:
            Прийди и возьми!
          3. ANB Звание
            ANB
            +1
            Сегодня, 15:30
            . Как быть с теми иностранными компаниями, которые скупили с/х земли и производство? Вот здесь нельзя слабину дать и им все отстраивать.

            Есть крамольная идея.
            Мы признаем право собственности, компании признают российскую юрисдикцию на этой территории.
            Свое мы вернем на налогах.
            Ну и остраивают всё собственники, само собой.
            1. Metallurg_2 Звание
              Metallurg_2
              0
              Сегодня, 17:36
              Я не думаю, что западные акулы капитализма на это пойдут. А те наши олигархи, которые ведут с ними дела - это поддержат.
      2. reframing Звание
        reframing
        +1
        Сегодня, 13:26
        Вы сказали чепуху.
        Вопрос о долгах украины будет решаться после капитуляции Киева.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 15:41
          Цитата: reframing
          Вы сказали чепуху.
          Вопрос о долгах украины будет решаться после капитуляции Киева.

          И кто будет решать, долги платит тот кто поимел и присоединил страну.
          Много наивных людей, которые в халяву верят.
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 12:17
    Цитата: Ропот 55
    наше руководство заявляло

    Наше руководство много что заявляло.
    Достаточно почитать обновлённую ядерную доктрину России и сделать выводы, что многие заявления, всего лишь пустые слова.
    Этими бумажками и сотрясениями воздуха запад не напугать, они там давно это поняли, поэтому так нагло и ведут себя.
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 12:26
    Зеленский требуе ..?!?! laughing
    А пусть он мне "Мурку" на рояли забацает сначала !!!
  11. Динич Звание
    Динич
    +1
    Сегодня, 12:35
    Объявите Зеленского террористом, ликвидируйте и Украина сразу захочет провести выборы без перемирия.
  12. Антоний Звание
    Антоний
    +5
    Сегодня, 12:35
    Их выборы России вообще до лампочки должны быть. Пусть хоть каждый день их проводят, хоть совсем никогда. Ультиматум - 300 млрд вернуть, санкции откатить к 2013, ВСЕ новые территории освободить от своего присутствия, преследование русских и церкви прекратить, церкви вернуть все храмы отобранные с 1991, официально признать новые территории. Тогда остановимся. И никак иначе. Не согласны? Ну значит возвращаем всю Украину обратно в состав Руси.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 12:38
      Сразу видно,что в Эстонии есть умные и думающие люди. Приезжай к нам, тебе будут рады !
  13. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 12:37
    Если наши поведутся на лай этого пса,то кроме Минска 4...5....6ничего не получится !
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:39
    На всех снарядах, ракетах, БПЛА — на всём, что полетит на Украину, оттрафаретить: «Перемирие» — пусть хавает...
  15. udushyev Звание
    udushyev
    +1
    Сегодня, 12:59
    выберут. Без вариантов
  16. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +1
    Сегодня, 13:07
    Решение по Украине в пользу народа России только одно. Государство Украина должно перестать существовать. Вся территория Украины, в границах 1975 г., должна вернуться в состав России, в виде областей. Не надо ни у кого спрашивать разрешения, надо всё сделать в одностороннем порядке. Нет государства, Украина, нет долгов, нет правительства Украины в изгнании, нет легальных бандеровцев, нет участников Украины в различных международных организациях, нет враждебного государства на границе РФ. Россия усилит в мире своё экономическое и военно-политическое влияние, будет прямой выход в Тирасполь и Кишинев. Северо-западная часть акватории Черного моря будет принадлежать России. У НАТО исчезнет возможность использовать Украину против России.
    Если даже часть государства Украина оставить, то сегодня и в будущем, всегда у России будет враг в лице Украины. Украина обязательно вступит в НАТО и обязательно нападёт на Россию. Всё, что обещают и будет прописано в Конституции Украины, в её документах, Украина изменит, так, как выгодно США и его сателлитам.
    Любое половинчатое решение, это поражение и капитуляция РФ перед НАТО.
    Русским выборы на Украине не нужны, выборы нужны евреям.
  17. skept Звание
    skept
    +1
    Сегодня, 13:32
    Выборы нужны только после полной капитуляции этого режима.Иначе это будут не выборы а подтасовка при подсчете голосов.Очень хочется надеяться,что это понимают,те кто принимает решения.
    А иначе никак.
  18. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:54
    Зеленский требует перемирия для проведения выборов на Украине

    Как хозяин поступает с взбесившимся ослом, который никак не хочет таскать поклажу и все время лягается!? Ответ, ведь, известен каждому...
    Так, что главарю укробандеровской шайки лучше не требовать, а поразмыслить над тем, что с ним будет на примере взбесившегося осла...
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:14
    Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
    А пусть он мне "Мурку" на рояли забацает сначала !!!
    Руками? Или????? wink
  20. Piramidon Звание
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 14:22
    Вот когда ТЦК смогут во всю ширь развернуться на избирательных участках.
  21. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 14:46
    Зе хочет под предлогом выборов добиться перемирия, чтобы заставить европейцев зайти своими войсками на Украину. Выборы ему серпом по.... сердцу. Еще пара лет власти Зе, и он по камерам рассадит всех от Порошенко и Тимошенко до Кличко... А потом самовыберется... на новую пятилетку и опять будет добиваться новой войны России уже с Европой и стричь крошки от помощи в свой карман, обильно делясь с брюссельскими и лондонскими хозяевами.
  22. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:48
    Как обеспечить голосование граждан Украины, находящихся на территории России? Их тут полно