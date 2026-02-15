Индия докупит корабельные истребители Rafale-M для своих авианосцев

Индия планирует расширить заказ на французские истребители Rafale. Как пишет французская пресса, Нью-Дели планирует оснастить корабельной версией истребителя все свои авианосцы.Индийцы решили не ограничиваться закупкой 114 истребителей Rafale для ВВС страны, заказав еще корабельную версию самолета Rafale-M. Предварительно, речь идет о еще 31 истребителе. Пока другие подробности возможной сделки отсутствуют, но если и это соглашение будет подписано, то в общей сложности Индия закупит у французов 145 истребителей Rafale.Как пишет пресса, выбор французских самолетов является политическим решением, а не военным. С другой стороны, в ВВС страны уже эксплуатируются 36 истребителей Rafale, они даже принимали участие в конфликте с Пакистаном. А ВМС Индии в прошлом году заказали 26 самолетов в корабельной версии для нового авианосца.Как уже сообщалось, индийцы планируют получить из Франции всего 18 истребителей, а остальные собирать у себя на предприятии частной компании Reliance Defence в городе Нагпур. На начальном этапе Индия сосредоточится на изготовлении фюзеляжей и компонентов планера. Затем производство будет расширяться. Обслуживанием самолетов и интеграцией индийского вооружения на французские самолеты займется государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

