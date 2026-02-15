Индия докупит корабельные истребители Rafale-M для своих авианосцев

4 310 35
Индия докупит корабельные истребители Rafale-M для своих авианосцев

Индия планирует расширить заказ на французские истребители Rafale. Как пишет французская пресса, Нью-Дели планирует оснастить корабельной версией истребителя все свои авианосцы.

Индийцы решили не ограничиваться закупкой 114 истребителей Rafale для ВВС страны, заказав еще корабельную версию самолета Rafale-M. Предварительно, речь идет о еще 31 истребителе. Пока другие подробности возможной сделки отсутствуют, но если и это соглашение будет подписано, то в общей сложности Индия закупит у французов 145 истребителей Rafale.



Как пишет пресса, выбор французских самолетов является политическим решением, а не военным. С другой стороны, в ВВС страны уже эксплуатируются 36 истребителей Rafale, они даже принимали участие в конфликте с Пакистаном. А ВМС Индии в прошлом году заказали 26 самолетов в корабельной версии для нового авианосца.

​Закупка — это прежде всего политический выбор Дели. Французская Dassault Aviation совместно с индийским оборонно-промышленным комплексом реализует программу локализации производства.


Как уже сообщалось, индийцы планируют получить из Франции всего 18 истребителей, а остальные собирать у себя на предприятии частной компании Reliance Defence в городе Нагпур. На начальном этапе Индия сосредоточится на изготовлении фюзеляжей и компонентов планера. Затем производство будет расширяться. Обслуживанием самолетов и интеграцией индийского вооружения на французские самолеты займется государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:20
    Трамп должен устроить кидняк " на доверии " . lol
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 12:37
      кидняк " на доверии "

      Буду с большим интересом наблюдать за развитием ситуации.
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 14:14
        Кидок можно предположить, но трамп тут не при чем... Если индусам удастся прокинуть легушатников, я их снова зауважаю. Через пару лет посмотрим каким танцем это закончится.
  2. Maxim G Звание
    Maxim G
    +3
    Сегодня, 12:29
    Ну так даже пакистанцы в СМИ открыто признали, что это серьёзный современный самолёт.
    Да и Франция давний партнёр Индии в авиации, как впрочем и Китая с его поделками.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 12:52
      Пакистанские военные официально заявили, что в ходе боя им удалось сбить по меньшей мере 5 самолетов ВВС Индии. Как добавили источники, в их число входят три Rafale, а также по одному Миг-29 и Су-30МКИ (об этом свидетельствует фотография катапультного кресла К-36ДМ). Таким образом, наибольшие потери понесли истребители французского происхождения, 36 экземпляров которых было закуплено в 2016 году. Всего неделю назад также были приобретены 26 единиц в палубном варианте (Rafale M).


      Может пакистанцы и признали его хорошим - вот только для чего он хорош ???
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        -4
        Сегодня, 12:54
        А Вам какая разница?
        Цитата: Андрей Малащенков

        Может пакистанцы и признали его хорошим - вот только для чего он хорош ???
        1. Андрей Малащенков Звание
          Андрей Малащенков
          +2
          Сегодня, 13:00
          На глупый вопрос может быть дан только глупый ответ поэтому позвольте вам не отвечать ...
          1. Maxim G Звание
            Maxim G
            -2
            Сегодня, 13:08
            Позволяю.
            Впредь задавайте умные вопросы.
    2. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 14:52
      Кто бы спорил - вопрос больше в неадекватности цены, и жульничестве как Франции, так и Индии
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        +2
        Сегодня, 15:07
        Насчёт цены.
        Контракт жене только самолеты включает, но и обслуживание и запчасти.
        1. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 15:07
          Тем более, тут жабоеды впереди планеты всей
        2. Wildcat Звание
          Wildcat
          +1
          Сегодня, 15:38
          Насчёт цены.
          Контракт жене только самолеты включает, но и обслуживание и запчасти.
          Местный бомонд даже слов таких не поймет.
          Надо писать попроще: "Лягушатники впарят танцорам диско еще и сервис-шиномонтаж с покраской, ТО и замену масла; а еще расходники продадут и елку-пахучку в салон. Только не для Пежо, а для Рафаля.
          Хитровыделанные чалманосители! (тм)".
          request
          1. Maxim G Звание
            Maxim G
            +2
            Сегодня, 16:13
            Ребята не в курсе, что французские вертолёты по лицензии производились в Индии.
            А сейчас французские двигатели стоят на новых моделях.

            Сотрудничество давнее.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 12:30
    Ощущение, что количество самолетов у Индии, как говорится не в коня корм. Самолетный парк то в принципе хорош, но при прочих равных они продуют любому сопернику своему.
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Антоний
      Ощущение, что количество самолетов у Индии, как говорится не в коня корм. Самолетный парк то в принципе хорош, но при прочих равных они продуют любому сопернику своему.

      Может индусы не лучшие в мире пилоты, но на наших Су-30МКИ они неоднократно надирали задницу в учебных боях америкосам. Так что, не все однозначно.
      А Рафали купила авиационная элитка из касты кшатриев. Ну, это как -- что навороченне... Мерс, Форд, Альфа Ромео или Рено? А не по проходимости -- Нива или Буханка... К тому же откаты идут от суммы сделки. Вот и получили "политический" выбор коня, а не боевой!
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        +4
        Сегодня, 14:45
        Да нет, просто МиГ-29 устарел, а МиГ-35 оказался не таким как про него говорили. Индия купила Рафали, потомучто Россия ничего толкового предложить не смогла и упустила шанс заработать и развить свою авиацию.

        Это очередной провал Ростеха и лично его руководителя Чемезова.
        1. Патриот слушает Звание
          Патриот слушает
          0
          Сегодня, 17:24
          А чего сразу Ростех, какой бюджет такой товар.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 12:33
    Жабоеды уже локализовывали производство в Индии - передали второстепенные технологии, которые никому не нужны))) теперь второй заход, индейцы решили попрыгать на новых граблях)))
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 12:45
    Помнится, британцы привязывали индусов к пушкам, теперь французы встали в очередь...
    А я каждый день смотрю на индийских студентов из Кемеровского государственного медицинского университета (КемГМУ) и спрашиваю, за чей счёт и с какого хрена такой аттракцион неслыханной щедрости...
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      0
      Сегодня, 17:26
      В Индии средний возраст в районе 20 лет, когда в России уже 35. У них очень много молодого населения и быстро растущая экономика. Почему бы и нет
  6. Товарищ И Звание
    Товарищ И
    +2
    Сегодня, 12:46
    Закупка — это прежде всего политический выбор Дели.

    А что, есть альтернативы лучше? Чтобы выбор был не "политический", какие должны были купить?
    1. HAM Звание
      HAM
      -2
      Сегодня, 12:56
      "Пингвинов".....и никакой политики,чистый бизнес. bully
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 13:59
        "Пингвины" - тоже весьма проблемный самолет, а главное никаких передач технологий. Даже союзники по НАТО, только на подхвате.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Товарищ И
      Закупка — это прежде всего политический выбор Дели.

      А что, есть альтернативы лучше? Чтобы выбор был не "политический", какие должны были купить?

      Автор ссылается на некую прессу о том,, что "это политический выбор" Да мало ли о чем пишет пресса. Индусы не совсем без мозгов, как их нам тут представляют. И выбор этот обусловлен тем, что мы палубный самолет с хорошими характеристиками, подобными "Рафалю", индусам предложить не можем. Причина проста, - не имея авианосца, который не предвидится в обозримом будущем, нет смысла разрабатывать такой самолет. Так что, никакой политики. Все дело в технике.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -3
        Сегодня, 14:11
        Насколько я помню у нас имеются два сухопутных тренировочных комплекса в виде палубы авианосца, значит можно разрабатывать палубные самолёты. Как обычные палубные так и СВВП. Пока главное не потерять навык и школу конструирования таких самолётов. hi
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:57
      Если нужен универсальный самолёт - то f-18.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: ROSS 42
    такой аттракцион неслыханной щедрости...

    Скажу по секрету танкер Кемерово возит нефть в Индию. wassat hi
  8. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Сегодня, 13:15
    в ВВС страны уже эксплуатируются 36 истребителей Rafale, они даже принимали участие в конфликте с Пакистаном.

    Уже не 36 после конфликта.
  9. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +9
    Сегодня, 13:16
    Вообще - дело примерно ясное.
    Индусам для их бескатапультных авианосцев подойдут только МиГ-29К, Рафаль-М, "СуперХорнет" и Ф-35В
    Пингвин-вертикальный очень дорогой и требовательный в эксплуатации, настолько, что даже в самих США летает только по большим праздникам. Да и ТТХ у вертикалки - такие себе. Так что это Индии точно не нужно.
    МиГ-29 - увы, то что КБ практически при смерти, видно невооруженным глазом, а Миг-29К для индусов оказался проблемным самолетом. Тут, правда, индусы сами виноваты, так как пытались уйти от услуг МиГ обслуживая МиГ-29К самостоятельно, но...
    Но есть простой факт - палубный истребитель не на десяток лет покупается, а тут, выходит, индусы рискуют тем, что РСК МиГ протянет ноги и не сможет его обслуживать а у самих индусов не получилось. И зачем им такой ребус?
    Так что остается француз и американец - старый добрый Шершень. Ну, в связи с тем, что Рафали у Индии уже есть, а Хорнетов - нет, как бы выбор в пользу франков очевиден.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:03
      Читал летчика, который учил индейцев взлетать и садиться с "Горшкова". Так вот, даже при условии, что посадка на палубу - это управляемое падение, индейцы умудрялись так "прикладывать" МиГа об палубу, что ему становилось страшно - как бы не развалился. От чего это происходило он не знает. Толи летчики-индейцы плохо обучены, толи им было все барабану. Поглядим на сколько хватит "рафаля" при таких "жестких" посадках.
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 14:24
        Индийские лётчики на МиГ-29К постоянно превышали посадочную скорость на 10-20 км/ч, мотивируя это вроде бы недостаточной маневренностью на скорости, указанной в РЛЭ. КБ отмахивалось от этих замечаний, кто прав, кто нет - судить не берусь. Но точно знаю про такой случай - индийцы выставили претензию по поводу светопропускания стекла фонаря, мотивируя это тем, что "лётчик так говорит". Никакого технического обоснования претензии не было приведено, поэтому их корректно послали танцевать.
  10. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 14:04
    ...индийцы планируют получить из Франции всего 18 истребителей, а остальные собирать у себя на предприятии частной компании Reliance Defence в городе Нагпур. На начальном этапе Индия сосредоточится на изготовлении фюзеляжей и компонентов планера. Затем производство будет расширяться. Обслуживанием самолетов и интеграцией индийского вооружения на французские самолеты займется государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

    Нам бы уже у Индии учиться надо:
    "1."ВВП Индии по годам: 1980 – 2025 (в текущих ценах, данные МВФ)
    2013г. – 1 трлн. 856.7 млрд. долларов
    2014г. – 2 трлн. 039.1 млрд. долларов
    ....
    2024г. – 3,91 трлн. долларов
    2025г. – 4,19 трлн. долларов (прогнозная оценка)"

    2. "ВВП России в долларах США по годам, 1992 – 2025 (в текущих ценах, данные МВФ):
    2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
    2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
    ....
    2024г. – 2,16 трлн. долларов
    2025г. – 2,08 трлн. долларов (прогнозная оценка)"
    http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/"
    10 лет - ВВП в два - ДВА - раза у Индии увеличился.
    У нас.. ну...
    request
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:24
    Индия закупит у французов 145 истребителей Rafale.
    Неплохая сделка. И, вероятно, неплохо французы занесли тому, кто принимает решения о закупках
  12. hiller Звание
    hiller
    -1
    Сегодня, 14:53
    Индусы планируют??? У них семь пятниц на неделе. Сегодня - планируют, завтра -отказываются, послезавтра - думают. "Плавали - знаем". Хитровыделанные чалманосители!
  13. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 15:09
    А какой у них выбор для палубников?
    Или Суперхорнет, или Рафаль.
    МиГ-29К и Су-33 - оба проблематичные, с массой аварий.
    F35C американцы не продают. Их им самим не хватает и они недостаточно обкатаны на авианосцах