ГУР Украины поставил корейскую армию на третье место по уровню применения БПЛА

4 634 8
ГУР Украины поставил корейскую армию на третье место по уровню применения БПЛА

Часть подразделений Корейской Народной Армии по-прежнему находятся на территории Курской области и действуют вместе с российскими войсками. Об этом сообщает украинская военная разведка.

КНДР не выводит свои войска из России, часть подразделений КНА продолжают принимать участие в совместных с ВС РФ операциях в Курской области, возможно, что и в других приграничных регионах. Кроме того, корейцы перенимают опыт современной войны у российских бойцов, делая акцент на применении беспилотников, а также технологиях радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ). Как заявил представитель украинской разведки Андрей Черняк, корейцы уже входят в тройку лучших армий мира по этим показателям. На первом и втором местах Черняк разместил армии Украины и России.



Мы четко видим: по информации военной разведки Украины, военнослужащие Северной Кореи управляют, используют боевые дроны. И не только дроны. Важно, что они уже умеют пользоваться средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.


Напомним, что Пхеньян отправил на помощь российской армии часть своих подразделений, которые помогли освободить от ВСУ территорию Курской области. Кроме того, КНДР поставляет России артиллерийские снаряды, ракеты, а также некоторые виды вооружений.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 12:56
    Я и не сомневался, что корейцы станут быстро осваивать это дело. Там у Кима тупить не получится. Остается только сожалеть, что для биатлон-парадных обладателей больших звезд на погонах, все эти беспилотники, разведка, космос, искусственный интеллект, интернет, космос, дроны, связь, новые технологии, спутники - являются по сути ругательными словами. Они так и застряли в прошлом, для них приоритете, да по сути ничего дальше и не видят чем прапора стянувшего краску со склада и срочника этой краской красящего забор на даче...
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 12:56
    Молодец товарищ ЫН - так держать он мудро поступил отправив войска - все познается на фронте и учаптся так же лучше всего на фронте ни одна учебка не даст тех же результатов..
  3. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 13:21
    Корейця и китайця наши братья навек!
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: reframing
      Корейця и китайця наши братья навек!

      Для китайцев мы временные попутчики, до тех пор, пока им это выгодно.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:34
    А что не так?
    Изучай чужой опыт, а лучшее обучение именно там, в первых рядах, а не где то там вдали...
  5. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 14:50
    Принцип огнетушителя(пока не звезданёж - не заработает) никто не отменит. Безотказен. Бандерлоги огребают от корейцев. Больно и профессионально. Спасибо корейцам. А удары в табло противнику всегда вызывают как озлобленность так и уважение. Ни добавить,ни убавить.
  6. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 14:53
    На первом месте ГУР Украины, конечно, видит ВСУ) fellow
  7. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:46
    Важно, что они уже умеют пользоваться средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

    ГУР уверена, что КНДР узнала о РЭБ только в 2024 году?