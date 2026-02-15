Рубио торопит Россию и Украину с подписанием мирного соглашения

4 881 42
Рубио торопит Россию и Украину с подписанием мирного соглашения

Соединенные Штаты считают, что ни Россия, ни Украина в конфликте победить не смогут, поэтому нужно завершать его как можно скорее. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, США продолжают вооружать Украину и вводить санкции против России, одновременно выступая в роли посредника, которому удалось усадить Россию и Украину за стол переговоров. Кроме того, США в начале конфликта помогли Украине устоять под натиском России. Теперь же США хотят завершить конфликт как можно скорее, Трампу необходимо это сделать до промежуточных выборов, чтобы было с чем на них идти.



По мнению главы Госдепа, конфликт на Украине вряд ли завершится классическим поражением одной из сторон, а Россия уже не сможет достигнуть заявленных ей целей. В общем, американец ведет к тому, что нужно соглашаться на сегодняшнюю ситуацию и прекращать боевые действия на текущих позициях. Якобы лучше уже не станет. А вот в Москве с этим не согласны, Россия не намерена останавливаться, делая ставку на боевые действия, а не на переговоры.

Ранее в Мюнхене Рубио провел встречу с Зеленским, обсудив с ним перспективы мирного соглашения, а также другие вопросы, касающиеся США и Украины.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:31
    От же-ж торопыга...
    Так и хочется ему, таким, напомнить, когда торопливость нужна, а когда... поспешай не торопясь.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: rocket757
      От же-ж торопыга...
      Так и хочется ему, таким, напомнить, когда торопливость нужна

      А сейчас России торопиться нечего, это нужно Трампу, у него за спиной демократы дышат.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:43
        Хочется разобратся со своими делами побыстрее, но увы, делаем что можем, как можем, основательно и навсегда....
    2. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Сегодня, 14:38
      Цитата: rocket757
      От же-ж торопыга...

      Он не торопыга. Ему не нужна победа России, и он ускорением процессов хочет застолбить ситуацию по ЛБС. Иначе США лишается приятного бонуса в виде активов, подписанных недопрезом Украины в пользу США. А вообще этот латинос вполне себе последователь deep state и в глубине души больше работает на демпартию и глобалистов, чем на Трампа. Он в принципе согласен сохранить существующий на Украине режим , но очевидно под другой, более уравновешенной головой. К Зе у него явно неприязненные отношения.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:42
        Понятно, чего хотят полосатики, окружение Трампа...
        Но, у них свои дела, у нас свои и пересекаются такие дела, весьма условно/относительно.
  2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +6
    Сегодня, 13:37
    Америка зря суетится.
    Если бы она стопроцентно хотела всё это закончить,то спокойно бы размазала Украину своими санкциями, разведданными ,тарифами помогающим...ноне смогла или не хочет.
    А потому пусть сидит и наблюдает ,как это решается по существу.
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +5
      Сегодня, 13:39
      Америкосам не нужен никакой мир, им просто надо сейчас всех занять тупой болтовней и по очереди разбираться со своими противниками. Следующий Иран. Мы видимо потом.
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +2
        Сегодня, 13:43
        Мы не потом. Сейчас время настолько сжато для принятий решений,что они четко понимают: дальше про нас с ними со сносом с планеты Земля.
        Вот и думают,как вырулить-разрулить.
        1. lubesky Звание
          lubesky
          +4
          Сегодня, 14:12
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          дальше про нас с ними со сносом с планеты Земля


          А если нас хотят снести, тогда зачем эта планета нужна? Без нас? hi
          1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
            Себастьян Аристархович Перейра
            +1
            Сегодня, 14:14
            Хороший ответ.
            Там тоже понимают,что их народонаселению этот вариан ВАЩЕ не понравится.
            Потому пусть думают,прикидывют и разруливают.
            На сегодняшний день этому равновесию мешает членопеанизд с украины. Не слишком ли он о себе возомнил ???
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Если бы она стопроцентно хотела всё это закончить,то спокойно бы размазала Украину своими санкциями

      Да США больше, чем Европа хотя продолжение войны с Россией, но трупами украинцев, ресурсами и деньгами Европы, как и европейцами на ЛБС .
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 13:37
    Да класть на Рубио с прибором. Мало ли чего он хочет... Мы может Одессу хотим и Чернигов , Полтаву и Киев.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +3
      Сегодня, 13:39
      Цитата: FoBoss_VM
      Да класть на Рубио с прибором. Мало ли чего он хочет... Мы может Одессу хотим и Чернигов , Полтаву и Киев.

      Не проще сказать - хотим всю МалоРоссию и НовоРоссию, а не скусками.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 15:04
        По словам Рубио, США продолжают вооружать Украину и вводить санкции против России, одновременно выступая в роли посредника

        Бред же, по-моему
    2. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Сегодня, 16:10
      Рано ещё на амеров класть с прибором. Они пока изображают беспристрастных посредников, а мы пока как буд-то в это верим. Сейчас важно, что амеры в открытую не помогают хозлам,маскируясь нейтральным статусом. Если их послать, они будут усиленно помогать в открытую. Естественно, что мы не забыли кто организовал и обеспечивал майдан, кто обеспечивает ВСУ связью и разведданными, кто "проводит" украинские дальние беспилотники по безопасным маршрутам.Но пока рано это всё предъявлять американцам. Надо побеждать, а уж затем доказательно высказывать амерам об их истинной роли в этой войне. А Одессу и Николаев надо не просто хотеть, а освобождать от нацистского рагулья.
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Сегодня, 13:38
    То есть стороны должны сесть за "стол", только чтоб помочь Дону решить его внутренние междусобойчики?
    А если не сядут? Какая необходимость России лить воду на мельницу Дона и Ко?
  5. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 13:46
    Как то не хочется писать банальное,но янкам для достижения мира на краине надо начинать с себя,а не лезть с указаниями к другим.. hi
  6. Динич Звание
    Динич
    -1
    Сегодня, 13:48
    Лоперамид пусть примет пару таблеток. Помогает.
  7. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +4
    Сегодня, 13:50
    Маневрами вокруг Венесуэлы, Ирана, Кубы, выкручиванием рук Индии за закупку нашей нефти и проч., Трамп сменил настрой нашего руководства.
    Именно в последние недели Лавров стал жестче в оценке США. А Лавров - это спикер тем, которые ВВП не желательно до времени озвучивать.

    Отсюда такая петрушка:Трамп нам как будущий президент США уже не интересен. Кто там будет следующий - хуже-лучше, РФ уже пофиг сейчас. Зато Россия вполне найдет пользу в смене Трампа на кого-то другого.
    От смены президентов, в США усилится контрпродуктивные политические внутренние процессы, а внешнеполитические - потребуют времени на установку нового курса.
    Думаю, сейчас уже "дух Анкориджа" уходит в историю, а в Москве меняют стратегию в отношении США. Может не так явно, но видимо окончательно.
  8. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 13:50
    Если сейчас всё не остановится и Россия действительно победит а не подпишет "мир" по чужим правилам - все редкозёмы останутся на нашей территории, америкосы не получат ничего от этой войны кроме потери престижа, поэтому и торопят.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +5
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Роман Ефремов
      все редкозёмы останутся на нашей территории

      А, кто действительно верит в эти мифические сокровища?
    2. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 15:42
      . все редкозёмы останутся на нашей территории, америкосы не получат ничего

      Американцы в любом случае не получат ничего, так как напряг на Украине с редкоземами.
  9. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 14:02
    Соединенные Штаты считают, что ни Россия, ни Украина в конфликте победить не смогут, поэтому нужно завершать его как можно скорее. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

    Креативности кандидату от Республиканской партии не хватает.
    Бывают войны без побед, но не бывает без поражений. Даже в Ирано-Иракской фактическое поражение потерпел Ирак, так как своих целей в войне не добился.
    Так что он фактически призывает россию признать поражение и смериться со всеми последствиями этого принятия.
    Только это понимают и в Кремле, а стало быть не допустят.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 14:12
      Чёрт! Написал "Россию" со строчной, прошу прощения.
  10. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 14:08
    Лучше быть младшей сестрой Китая, чем вассалом США или Британии.
    Все эти гады хотят нашего поражения и не скрывают этого.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 14:08
    Это просто опупеть!
    На трех стульях усидеть
    Хочет Рубио, к тому-же, он боится с них слететь.
    Трамп, конечно, молодец.
    Но, как водится, конец
    Все равно американцам постучится во дворец!
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:08
    Соединенные Штаты считают, что ни Россия, ни Украина в конфликте победить не смогут, поэтому нужно завершать его как можно скорее.

    Ню-ню...
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Сегодня, 14:13
    В общем, американец ведет к тому, что нужно соглашаться на сегодняшнюю ситуацию и прекращать боевые действия на текущих позициях.

    Пишите как есть.. - " в общем, американец ведет к тому, что бы РФ согласилась на заморозку конфликта, без решения основополоающих причин конфликта, достижения договоренностей на долгую перспективу, признания за нами официально хотя бы, отбитых уже территорий и тд." Все переговоры америка ведет лишь для того, чтобы склонить Российскую сторону к этой, столь нужной им заморозке. Вот и все.. Про наши условия, желание американской стороны принять их, заставить укру это сделать и тп., они даже и не заикаются на официальном уровне, даже на словах Трамп не обещает этого нам и тп. Но, розовые пони, во что хотят верить в то и верят... И им вполне достаточно, что некоторые западные дезинформационные в том числе, источники инфы, сми иногда заикаются о том, что Трамп, к чему то там принуждает ( впрочем безрезультатно) зелю, к каким то уступкам, принятию наших условий и тп. Хватаются за эти безосновательные брошенные им врагами соломинки и радостно разносят, в упор стараясь не замечать, настоящих, последовательных и исключительно враждебных действий сша ( Трампа и ко) в отношении России, свидетельствующих об их настоящих планах и целях ..
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:15
    Да не смешите с этой сделкой по Украине. 60% - 70% избирателей в слове Украина сделают три ошибки и искать её будут в Латинской Америке.В США на выборах за обе партии голосует холодильник ,кошелёк и банковская карта .Американцам ( избирателям ) глубоко нас - рать на эту украину .Их больше интересуют Куба ,Гренландия ,Канада и мигранты .Всё .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:37
      США примкнут к тем кто будет победителем ,как обычно .Ничья их нe устроит..Зеля в курсе, как бы он не хорохррился .На этом его ставка .
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 17:01
      А Куба какое отношение к холодильнику и банковской карте пин до сов имеет? А тем более Гренландия.
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 14:15
    А давайте Россия будет ежедневно торопить США со снятием санкций и разморозкой активов...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:33
      Цитата: ROSS 42
      снятием санкций и разморозкой активов...

      Разморозка активов нам совершенно не нужна, потому как мы им должны больше чем они нам.
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 14:18
    Соединенные Штаты считают, что ни Россия, ни Украина в конфликте победить не смогут,
    Ну считать то они что хочешь могут. Асфальтовый каток тоже медленно едет....
  17. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 14:21
    Рубио торопит Россию

    шел бы он - лесом...
  18. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:27
    а не пошел бы он в пешее эротическое путешествие......
  19. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 14:38
    Вооружают Украину для того, что бы она переговариваться начала what что за бред?
  20. BSD-Fan Звание
    BSD-Fan
    +3
    Сегодня, 14:41
    США - сторона конфликта! Давно пора подтереться "духом Анкориджа" и действовать. пропорционально тому как действуют штаты! Вооружаете украину, мы вооружим Кубу, Иран и т.д. А для пущей красоты, показательно передавать им трофейную технику НАТО после ремонта и вооружение.
  21. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 14:55
    Вот если мы остановимся там, где сейчас, то лучше точно не будет, точно будет хуже. Никакого "мирного" соглашения, только капитуляция с передачей в пользу России всех интересующих нас земель.
  22. Жека111 Звание
    Жека111
    -3
    Сегодня, 15:13
    Ошибочное мнение. Россия все ближе к своей победе над Украиной.
    Американцы хотят как можно скорее обезопасить себя от потери власти над Украиной, поэтому хотят оставить сво
  23. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 16:10
    Эти миротворцы похожи на козла, который все рвется в огород.
  24. никникник Звание
    никникник
    +1
    Сегодня, 16:27
    Интересно, что бы он сказал, если наша верхушка не убирала наших героев пригожинцев и самого Пригожина, если не отправила в отставку Суровикина, не запрятала Попова (и многих хороших военачальников, в угоду Шойгу да и Герасиму) ? Мы уже давно были бы на западной Украине. А так бизнес приближенных продолжается, новые миллиардеры прибавляются