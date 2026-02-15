Главный фигурант дела о коррупции Галущенко попытался сбежать из Украины

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко, проходящий по коррупционному делу, попытался сбежать из страны, но был задержан. Предварительно, его сняли с ночного поезда на Варшаву.

Галущенко является ключевой фигурой вместе с Миндичем в деле о коррупции в окружении Зеленского. А поскольку Миндич успел сбежать и сейчас находится в Израиле, то на Галущенко вешают всех собак. Ну не Ермака же с Умеровым привлекать? Они птицы слишком высокого полета. Вот и решил Галущенко не дожидаться вручения подозрения и сбежать в Польшу. Но не удалось.



В НАБУ подтвердили задержание экс-министра, на данный момент с ним проводят первоочередные следственные действия, возможно, что арестуют. Подозрение ему все же вручили, как раз когда снимали с поезда.

Этой ночью под утро Германа Галущенко сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины. Речь идет о рейсе, который отправляется вечером из Киева, проходит через Ковель и пересекает границу на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши.


Как утверждают украинские медиа, НАБУ и САП снова взялись за окружение Зеленского, видимо, поступила команда из США. Скорей всего, Трамп хочет надавить на «нелегитимного» для заключения мирного соглашения.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +5
    Сегодня, 14:12
    Вот уж чудо! Миндич сбежал, а этого поймали!)))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вот уж чудо! Миндич сбежал, а этого поймали!)

      Никакого чуда. Миндич местечковый, а Галущенко селюкович.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:30
        ..главный подход: употай покрасти и вовремя стикати... laughing но, видимо, не свезло...
      2. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 15:15
        Кто-то должен ответить, ну, пусть он
      3. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 16:20
        Галущенко сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава

        Это ж что такое, железная дорога функционирует, нехорошо !!!
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +4
      Сегодня, 14:33
      Поймали еще не значит, то осудили - суд процесс не быстрый, залог внесут и пр. (то же Коломойский). А потом может спектакль разыграли - ему на ушко скажите езжай всё нормально, он поверил и поехал - а его поймали - кто то получил повышение рейтинга (боремся, бдим, не повторяем ошибок - на словах)
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:07
      Главное-вовремя смыться. А теперь повесят ВСЕ на него. И свидетель станет обвиняемым, а обвиняемые свидетелями. Беда еще и том, что нет у него дальних родственников на Ближнем Востоке.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:29
    Как утверждают украинские медиа, НАБУ и САП снова взялись за окружение Зеленского
    Вот взялись бы они за Зеленского!
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 14:37
    Да нет же! Галущенко возглавляет контрнахрюк ВСУ в привычном им всем направлении - в сторону Польши!
    Просто те кто похитрее уже кончились, у папередников ума скрутить вовремя хватило - Кролик там, Сырский и прочие Кулебы, у оставшихся даже свинтить мозгов не хватает))) Маемо шо маемо
  4. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +5
    Сегодня, 14:42
    Сюрреализм какой-то: "спокойно сесть вечером на поезд в киеве и утром проснулся в варшаве"
    Ни тебе бомбежки эшелонов и узловых жд станций, мосты целые стоят, тоннели никто пальцем не трогает. Какая трогательная забота о братьях наших злейших на этой СВО...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Щирый прапор
      Ни тебе бомбежки эшелонов и узловых жд станций

      А есть возможность бомбежки? Ну чтоб прям вот прилетел бомбер и высыпал десяток ФАБ-50( хотя бы)??? Или чтоб пара десятков прилетела и высыпала в тонном эквиваленте?
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 17:38
      Ни тебе бомбежки эшелонов и узловых жд станций, мосты целые стоят, тоннели никто пальцем не трогает.

      ну да, типа Брянская область - не в счет...
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:49
    Это каким надо быть глупым, чтобы пытаться сбежать на поезде?!
    Я даже не знаю, был ли смысл... Его бы и на Фолклендах нашли. Потому, что это не лечится. smile
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:00
      Цитата: Дед-дилетант
      Это каким надо быть глупым, чтобы пытаться сбежать на поезде?!
      Я даже не знаю, был ли смысл... Его бы и на Фолклендах нашли. Потому, что это не лечится. smile

      Вмдимо жадным был, раз решился с экономить с самолёта на поезд...
      Ему нужно сразу слетать в сию или Кандоссию.
      Фрайера жадность сгубила, не долго музыка играла...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 15:07
        Фрайера жадность сгубила, не долго музыка играла...

        ...Фраер, честный фраер
        На рояле нам играет.
        Девочки танцуют, и пижоны поправляют свой кис-кис... smile
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +4
    Сегодня, 14:55
    Хорошо работают НАБУ , хоть кого то из главных действующих лиц задержали.
    На претензии ультра-патриотов могу ответить только одно , где Кох ,Чубайс , Шевцова...и десятки других проворовавшихся деятелей?
  7. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 15:01
    Отпустят. Ну или на передовую отправят, чтобы "геройски" погиб и унес с собою все тайны двора его зеленского ничтожества.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:29
    Как-то очень не вовремя попытался, прямо перед переговорами в Женеве)))
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 17:35
    Главный фигурант дела о коррупции Галущенко попытался сбежать из Украины

    вот оказывается как, "а парни то и не знали..."
    А Оруэлл давно об этом сказал:
    "Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие"
    т.ч. рога будут крутить только ему одному...