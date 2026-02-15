Главный фигурант дела о коррупции Галущенко попытался сбежать из Украины

Этой ночью под утро Германа Галущенко сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины. Речь идет о рейсе, который отправляется вечером из Киева, проходит через Ковель и пересекает границу на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши.

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко, проходящий по коррупционному делу, попытался сбежать из страны, но был задержан. Предварительно, его сняли с ночного поезда на Варшаву.Галущенко является ключевой фигурой вместе с Миндичем в деле о коррупции в окружении Зеленского. А поскольку Миндич успел сбежать и сейчас находится в Израиле, то на Галущенко вешают всех собак. Ну не Ермака же с Умеровым привлекать? Они птицы слишком высокого полета. Вот и решил Галущенко не дожидаться вручения подозрения и сбежать в Польшу. Но не удалось.В НАБУ подтвердили задержание экс-министра, на данный момент с ним проводят первоочередные следственные действия, возможно, что арестуют. Подозрение ему все же вручили, как раз когда снимали с поезда.Как утверждают украинские медиа, НАБУ и САП снова взялись за окружение Зеленского, видимо, поступила команда из США. Скорей всего, Трамп хочет надавить на «нелегитимного» для заключения мирного соглашения.