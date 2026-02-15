Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров

Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила «требования» Европы к России. Сделала она это в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Каллас отказалась считать Россию сверхдержавой, да и вообще, как заявила представитель ЕС, Россия, оказывается, лежит в руинах, экономика вся разрушена, а российские граждане тысячами бегут из страны. Все беды в России из-за того, что ее отключили от европейских энергетических рынков. Видимо, Каллас перепутала Россию с Украиной. Если убрать название нашей страны из ее речи, а поставить Украину, то все сходится.



По мнению Каллас, Россия не имеет права требовать от Украины уступок, потому что она «не побеждает» на поле боя. Да и вообще, Европа в лице главы европейской дипломатии требует от России сократить армию, выдать всех военных преступников, выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб и вообще сдаться. Возникает такое ощущение, что Россия уже проиграла войну Европе, которая диктует свои условия.

Если размеры украинской армии будут ограничены, то и российская армия тогда должна быть ограничена. Если Россия нанесла ущерб Украине, то она должна за это заплатить. Никакой амнистии за военные преступления. Возврат депортированных украинских детей.


Европа упорно лезет за стол переговоров, постоянно что-то требуя от России. Как заявил в прошлом году Владимир Путин, пускай Европа требует у кого-нибудь другого, Москва все эти заявления игнорировала и будет игнорировать дальше.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 14:54
    Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров

    А мы, Кая, требуем немедленно прекратить военные и финансовые поддержки Укрорейха.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Joker62
      Каллас потребовала от России

      После этого вступления от Каи, дальше можно уже не читать - очередные хотелки психопатической русофобки.
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +2
        Сегодня, 15:34
        Цитата: Монтесума
        очередные хотелки психопатической русофобки.

        Эта говорящая голова всего лишь озвучивает направление, в котором работают европейские политики. Все бы весело было, если бы мы не знали, что огромная часть отпрысков российской "элиты" проживает в европе. Так что лично у меня не возникает пренебрежительной улыбки, когда слышу требования политиков с западной стороны. Почему то не возникает. request
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Alexej
          часть отпрысков российской "элиты" проживает в европе.

          И не только часть "отпрысков элиты". Пусть живут, они уже не россияне. Что касается их покровителей, то не такие уж они всесильные.
          Цитата: Alexej
          лично у меня не возникает пренебрежительной улыбки, когда слышу требования политиков с западной стороны

          Если говорить серьёзно, то частично они правы - последствия санкций достаточно ощутимы, но это не повод реально надеяться увидеть Россию на коленях. Сейчас создалась ситуация, когда жизненно необходимо настаивать на своих объявленных условиях по мирному соглашению и не уступать давлению - иначе, зачем было начинать СВО? Теперь уже надо идти до конца, чтобы подтвердить право и достаточные возможности России для самостоятельного решения вопросов своей безопасности.
          1. newtc7 Звание
            newtc7
            +4
            Сегодня, 16:28
            До конца надо было идти с самого начала а не вот эти вот все зерновые сделки, жесты доброй воли, айфоны азовцам, здесь бьем здесь не бьем и так далее.
            По факту как бы грустно это ни было - Каллас имеет право говорить что она говорит, мы и правда не побеждаем на данный момент. А готовность и желание заключить договорняк - исходя из постоянных переговоров - очень большая. Поэтому Европа давит, потому что она знает что давить можно и нужно что давить есть куда. Если бы Путин воевал по нормальному с полным уничтожением противника и всех его центров принятия решений - они бы так не говорили. А так, по сути то что она транслирует - частично хотелки типа репараций, а частично вполне в русле того что происходит .
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 15:49
        Европа в лице главы европейской дипломатии требует от России сократить армию, выдать всех военных преступников, выплатить репарации ... и вообще сдаться.

        Это все? Может еще дать этой особе возможность подумать и огласить весь перечень списка требований от ЕС и НАТО ?
        1. Vovanya Звание
          Vovanya
          +3
          Сегодня, 16:07
          Цитата: frruc
          огласить весь перечень списка требований от ЕС и НАТО

          А вы помните как раздербанили Германию после первой мировой? Если бы на месте Германии были мы, то "список требований" был бы нескончаемым - это "гуманные" страны...
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 16:53
        Баба окончательно сдурела! Видимо, в детстве болела менингитом)))
        Уже писал не раз, пора прекратить публикации высказываний этих недоумков!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 15:15
      „Нет лучшего способа для создания идиотов, чем алкоголь при его продолжительном употреблении.“
    3. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +4
      Сегодня, 15:16
      А мы, Кая, требуем немедленно прекратить военные и финансовые поддержки Укрорейха.
      И сократить численность армий НАТО!
      1. Патриот слушает Звание
        Патриот слушает
        +1
        Сегодня, 17:19
        А есть сила и экономика, чтобы требовать хоть что-то от НАТО. Помнится последний раз когда Россия требовала от НАТО было в 2021 году. Всем было все равно, а тогда Россия была очень сильна
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +1
          Сегодня, 17:26
          Тогда о реальном состоянии ВС РФ знали лишь очень компетентные люди, в задачи которых входило изучение потенциального врага. У нас же всех тех, кто говорил, что в российской армии очень большие проблемы с боеготовностью и боеспособностью , было принято записывать в агенты Госдепа и прочее. Реальность как всегда стала холодным душем.
          1. Патриот слушает Звание
            Патриот слушает
            0
            Сегодня, 17:49
            Да я это понимаю, я вот наглость европейцев при ядерном оружии России не понимаю. Возможно с ядерным оружием что-то не так или они знают неведомое нам
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 14:55
    Европа упорно лезет,ага. А зачем тогда проводит очередной раунд переговоров не о чём на её территории??? Чтоб дать надежду что они что то решают,сделать так сказать приятно?!
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 15:02
      Какую -то она неправильную книжку читает... Начала бы хоть с колобка wassat
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 15:05
        Горыныч1 hi ,а походу она с этой начала
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +4
          Сегодня, 15:13
          Эту она осилила. Но не поумнела wassat
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Горыныч1
        Какую -то она неправильную книжку читает... Начала бы хоть с колобка wassat

        Ей сообщили, что Колобок повесился - она поверила, и книжка осталась непрочитанной. laughing
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 15:16
          Не, Я думаю, что ей сказали, что это москальская книга. Сейчас на своей сходке запрещать будут laughing
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +6
            Сегодня, 15:30
            Цитата: Горыныч1
            Не, Я думаю, что ей сказали, что это москальская книга. Сейчас на своей сходке запрещать будут laughing

            Анекдот вспомнился.
            Эстонец поймал Золотую рыбку, снял ее с крючка, а она говорит ему:
            "Отпусти меня, я исполню любое твое желание". В ответ эстонец со всей дури лупит ее об дерево со словами: "Не сметт расгофарифатт по-русски!" lol
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 16:11
            Цитата: Горыныч1
            Я думаю, что ей сказали, что это москальская книга.

            Сергей, похоже, что некоторые комментаторы не поняли прикол насчёт Колобка в моём комменте, минусов понаставили. smile
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +2
              Сегодня, 16:13
              Видимо да. Что удивительно. Я честно плюс ставил
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 16:16
                Цитата: Горыныч1
                Видимо да. Что удивительно.

                Как ни странно, я такое реально наблюдал - не до всех быстро доходил юмор ситуации. yes

                Цитата: Горыныч1
                Я честно плюс ставил

                Нисколько не сомневаюсь. hi
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 15:05
      Александр, hi
      Тараканы тоже лезут. И даже не говорят, зачем. И так ясно.
      И европейцы, как тараканы... Только тараканов можно уважать, одновременно минусуя тапком. С европейцами не получается: тапок есть, но мы их определенно жалеем...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:08
        Дед-дилетант hi ,мне интересно не зачем они лезут,зачем им под игрывать,зачем создавать иллюзию(если иллюзию) что их мнение что то решает,зачем надо было начинать диалог пусть и технический с Макроном,а теперь ещё и говорильня не о чём у них "дома" пройдет.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 15:14
          Дед-дилетант hi ,мне интересно не зачем они лезут,зачем им под игрывать,зачем создавать иллюзию(если иллюзию) что их мнение что то решает

          Я Вам, таки, имею ответить.
          Один: зависимость от США. Полная.
          Два: Хочется самим рулить, но - смотрим пункт раз.
          Третье: Смотрим раз, и два. Три - наш ВПК, с которого мы все имеем небольшой гешефт, нам таки слегка должен! Пару сотен триллионов евро. Как отдаст, так мы и свалим. Куда? В США, конечно!.. smile
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:52
      Цитата: Ропот 55
      Европа упорно лезет,ага. А зачем тогда проводит очередной раунд переговоров не о чём на её территории??? Чтоб дать надежду что они что то решают,сделать так сказать приятно?!

      Напомню вам, а то вы забыли feel - Швейцария НЕ член Евросоюза.
      Поэтому если и сделали приятно - то только Швейцарии......
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 16:11
        свой1970 hi ,напомню вам а то вы забыли Швейцария это Европа ,и в своё время не смотря на нейтралитет показной с нацистами мутили бизнес,а сейчас вы думаете что они прям дико не зависимые и европейские интересы им чужды????
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Ропот 55
          свой1970 hi ,напомню вам а то вы забыли Швейцария это Европа ,и в своё время не смотря на нейтралитет показной с нацистами мутили бизнес,а сейчас вы думаете что они прям дико не зависимые и европейские интересы им чужды????

          Вполне достаточно того что они не входят в ЕС а значит все Евробюрокрыты для них - никто и своей валюты - не евро.
          Поэтому интересы ЕС им вторичны - после своих могут послушать "как космические корабли бороздят Мировой океан" (с), не более
    4. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      0
      Сегодня, 16:22
      Швейцария в ЕС не входит же
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 14:55
    ❝ Европа упорно лезет за стол переговоров, постоянно что-то требуя от России ❞ —

    — Полезай под стол и требуй оттуда ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Полезай под стол и требуй оттуда ...

      КаКа и под столом никому не нужна...Уж очень страшна и глупа. no
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 15:11
        Uncle Lee hi ,под столом не видно морды-лица а умная или глупая думаю в том деле на которое намекает Воронцов интеллект не нужен laughing
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Ропот 55
          в том деле на которое намекает Воронцов

          Александр hi Ну это уже совсем себя не уважать....
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 15:19
            Uncle Lee, а это не я recourse ,это Владимир Владимирович Воронцов про под стол написал.
      2. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 15:21
        У КаКи было три мужа,есть трое детей,знает несколько языков.........но ЭТО не повлияло на хуторской таллинский менталитет,...не зря же даже в Брюсселе её зовут "просто дурой"..навеяло:"пусти свинью за стол,так она и ноги-на стол"...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 15:01
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Полезай под стол и требуй оттуда
    Лучше под плинтус. Надежнее
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 15:02
    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила «требования» Европы к России.

    Интересно, если я, как гражданин России, озвучу свои требования к Каллас, она их выполнит?..
  6. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 15:02
    Киев на грани катастрофы, канализация, вода, электричество - все вот вот совсем исчезнет и тогда по городу потекут реки фекалий, а обделавшиеся громадяне рванут в гейропу. Потому и визжит это чучело с низкой социальной ответственностью.
  7. Saler Звание
    Saler
    +4
    Сегодня, 15:03
    Существо с фамилией КАЛлас не имеет право ничего требовать. laughing
    Пусть идет лесом. wink
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 15:03
    Европа в лице главы европейской дипломатии

    Какая отвратительная рожа!©
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +4
    Сегодня, 15:06
    Европа упорно лезет за стол переговоров

    Холопы упорно лезут за стол к господамъ. Какое свинство! 😂
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 15:22
      За отмыванием денег ей, наверно, и руки некогда помыть, а уже за стол собралась! laughing
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 15:27
      Свинство не свинство, но иногда со стола что-то в рот.
  10. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 15:09
    " Возникает такое ощущение, что Россия уже проиграла войну Европе, которая диктует свои условия." Возникает не только у тебя. Иди ко мне, если случится ночь, нам станет печально. Ко мне. Надеюсь, что жёнушка Кинчева не против ковычек.
  11. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 15:13
    Требовать эта мадам у мужа будет... А Россия никому и ничего не должна!!!!
  12. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 15:14
    Чем больше мы будем играть в переговоры идя на компромиссы, о которых нас никто не просил, тем чаще и жёстче будут требования к нам. Грузят того кто грузится
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 15:14
    Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров

    Таких, как Каллас, в XIX-м веке не во все дома пускали, а знакомство с ними считалось дурным тоном...
    Можно посоветовать ей поехать на ЛБС и высказать это в лицо российским военнослужащим, хотя это будет оскорблением наших бойцов...
  14. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 15:18
    Еще раз перечитал "требования" этой Каки..... Так ей срочно нужно к психиатру!!! Срочно! Нельзя терять ни часа...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 15:23
      wassat Какой там час??? Счёт на секунды идёт crying
  15. Кармела Звание
    Кармела
    +4
    Сегодня, 15:25
    Над убогим грех смеяться.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 15:38
      Мы не смеёмся. Просто волнуемся, что кукушонок окончательно покинет часы wassat
  16. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 15:26
    На фоне Каллас - Меркель гигантша мысли.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Hitriy Zhuk
      На фоне Каллас - Меркель гигантша мысли.

      Ну та ухитрялась со всеми не ссориться и получать халяву....
      Сейчас наверное она по ночам просыпается в испуге и креститься "Господи пронесло!!!!!"
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:38
    У каллас калапс мозгов или того, что их заменяет... не интересно, их дела... fool
  18. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:43
    Никакой амнистии за военные преступления.

    Это верно. Всех, кто пытал и расстреливал наших пленных -найти и повесить (временно отменив мораторий на смертную казнь)
  19. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 15:48
    По мнению Каллас, Россия не имеет права требовать от Украины уступок, потому что она «не побеждает» на поле боя. Да и вообще



    И ведь свято верят в это. smile
  20. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 15:48
    Неудовлетворенная баба старше 40 лет застеклит любого если ей покажется что на нее не так посмотрели.Эта особа находит выход в неуемной жажде впадать в русофобскую истерику. fool
  21. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 15:51
    Кая Каллас и другие западно европейские политики, могут взять свои требования и засунуть куда нибудь или сделать оригами. request
  22. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:51
    И чего, с такими вообще разговаривать?
    Это же не люди в нормальном смысле слова, как, впрочем и ЕС - это не государство, а не пойми что с самозванными полномочиями.
  23. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 15:53
    Зачем вообще тащить сюда эту полоумную? 3 года (2021-2024) ее премьерства тут в Эстонии, самые худшие с 1991. Вот реально, даже первые годы после 1991 и то лучше были.
    1. Бурильщик Звание
      Бурильщик
      0
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Антоний
      Зачем вообще тащить сюда эту полоумную?

      Странный вопрос. Вы же комментируете-вот за этим. Ни для чего большего вы тут не нужны.
  24. rusich Звание
    rusich
    +2
    Сегодня, 15:57
    Вопрос "просроченных шпрот или мухоморов она обожралась" чтоб нести такую хрень????
  25. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 16:05
    Сразу после возврата НАТО до границ 1991 года.
  26. Камалов Звание
    Камалов
    +1
    Сегодня, 16:08
    её рот как задница поносит
  27. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Сегодня, 16:14
    Я думаю, что любая кухарка из столовой гораздо больше разбирается в геополитике и лучше бы справилась с управлением европейской дипломатии.
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 17:17
      Вопрос, судят любого именно по результатам работы. Есть ли какие нибудь провали у европейской дипломатии? Чуть ли каждая страна мечтает торговать с ЕС, все крупнейшие экономики главные ее торговые партнеры.
  28. скептик Звание
    скептик
    +1
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Joker62
    Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров

    А мы, Кая, требуем немедленно прекратить военные и финансовые поддержки Укрорейха.

    Ну к чему, так мелко? Россия может согласиться (на сокращение ВС), если страны НАТО откажутся от своих вооруженных сил.
  29. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 16:33
    Эта безмозглая что делает? Требует??? От России??? Она, что, вместе с бункерным наркоманом перед выступлением пару дорожек занюхала?
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 17:12
      А почему она не может требовать? А кто запретит? Это не российское оружие бьет по их городам и войскам, а наоборот. В ее силах увеличить поставки и бюджеты в сторону Украины
  30. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 16:36
    "Если размеры украинской армии будут ограничены, то и российская армия тогда должна быть ограничена..."

    Логично. Если подразумевается, что российская армия по численности будет сопоставима с армиями всех стран, входящих в НАТО и тех стран, которые политически близки НАТО, АСЕАН и тех, кого не вспомнил сразу, совокупно.
  31. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 16:40
    Кто такая Кака? Какая то тетка из ЕС. Обезумевшая и охамевшая. Да мне абсолютно безразлично, что какие то личности в бреду изрекают. А на страницах ВО, что не день, то статья о том, что Калас сказала...
    А волнует меня на сколько армия России хорошо вооружена и оснащена. И кто повинен в том, что нашим бойцам чего то может не хватать.
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 17:09
      Каллас не кто то там, а высокий чиновник сильнейшего экономического союза на планете. Она говорить может много что, важно будет ли оно иметь значение. Пока Трамп у власти и терки США-ЕС будут, то можно смело не слушать ее, но когда придет Рубио или демократы к власти, то будет веселее
  32. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 16:41
    Цитата: Антоний
    Зачем вообще тащить сюда эту полоумную? 3 года (2021-2024) ее премьерства тут в Эстонии, самые худшие с 1991. Вот реально, даже первые годы после 1991 и то лучше были.


    Вы хотите сказать, что эстонцы постарались сбагрить хоть куда премьера, что 3 года повышала благосостояние эстонцев всеми доступными способами налоговой, социальной и межнациональной политики?
  33. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 16:50
    Когда маленькая оса атакует огромное насекомое, допустим богомола, то она впрыскивает парализатор в три нервных узла, три точки, отключая сознание в огромном организме. Потом эта туша без сознания становится источником питания для детишек осы. Подобной стремительной атаке подверг Европу в прошлом веке Гитлер. Несколько коротких компаний и Европа превратилась в источник процветания Германии. Сегодня центры принятия решений Европы - нервные узлы могут быть отключены за более короткий срок.
  34. dfg Звание
    dfg
    +2
    Сегодня, 16:56
    Не все так весело как тут в комментариях . Если учесть что х охлы насыпают европейских беспилотников с каждым днем все больше и каждый день убивают мирняк а европейцам за это ничего не перепадает то она правильно требует . По факту порты целы транспортная система тоже боеприпасы поставляются и применяются руководство цело и мало того ничего не боится а мы все надеемся на переговоры ...то кто проигрывает ????
  35. james Звание
    james
    +3
    Сегодня, 17:01
    Ну что? Доигрались со своими красными линиями.
  36. Патриот слушает Звание
    Патриот слушает
    +1
    Сегодня, 17:05
    "Каллас отказалась считать Россию сверхдержавой, да и вообще, как заявила представитель ЕС, Россия, оказывается, лежит в руинах, экономика вся разрушена, а российские граждане тысячами бегут из страны. Все беды в России из-за того, что ее отключили от европейских энергетических рынков". Она жестко преувеличивает, но в целом правда. Китай покупает не так много и жестко дифференцирует поставки. Индия уже почти отвалилась. Если с экономикой все хорошо то чего утильсбор вели, увеличили налоги на бизнес, цены на ЖКХ сильно подросли, процентная ставка высокая и т.д. На украине и вправду все хуже, но проблемы в России есть
  37. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 17:07
    Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров
    - прямо так и потребовала? - а не потребовать ли, чтобы она шла на кухню щи варить?! - стелька эстонская.
  38. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 17:12
    а на спинку её не пописить, что бы морем пахло
  39. Валюша Звание
    Валюша
    0
    Сегодня, 17:20
    Полезная дура. Мы всегда в курсе их планов и хотелок.
  40. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 17:39
    Каллас озвучила «требования»

    А иначе - что?
  41. AlexFly Звание
    AlexFly
    0
    Сегодня, 17:40
    С какого перепугу?? Армия ЕС (дейстенная и резервисты) более 3 млн. Может ещё и ключи дать отквартиры где деньги лежат...
  42. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 17:41
    У больной на голову русофобки, Каллос, совсем уже кукуха поехала, несёт такой нелепый бред, такую паранойю, нормальному адекватному человеку такое дерьмо просто и в голову никогда не придёт.