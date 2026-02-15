Если размеры украинской армии будут ограничены, то и российская армия тогда должна быть ограничена. Если Россия нанесла ущерб Украине, то она должна за это заплатить. Никакой амнистии за военные преступления. Возврат депортированных украинских детей.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила «требования» Европы к России. Сделала она это в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.Каллас отказалась считать Россию сверхдержавой, да и вообще, как заявила представитель ЕС, Россия, оказывается, лежит в руинах, экономика вся разрушена, а российские граждане тысячами бегут из страны. Все беды в России из-за того, что ее отключили от европейских энергетических рынков. Видимо, Каллас перепутала Россию с Украиной. Если убрать название нашей страны из ее речи, а поставить Украину, то все сходится.По мнению Каллас, Россия не имеет права требовать от Украины уступок, потому что она «не побеждает» на поле боя. Да и вообще, Европа в лице главы европейской дипломатии требует от России сократить армию, выдать всех военных преступников, выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб и вообще сдаться. Возникает такое ощущение, что Россия уже проиграла войну Европе, которая диктует свои условия.Европа упорно лезет за стол переговоров, постоянно что-то требуя от России. Как заявил в прошлом году Владимир Путин, пускай Европа требует у кого-нибудь другого, Москва все эти заявления игнорировала и будет игнорировать дальше.