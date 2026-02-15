Каллас потребовала от России сократить армию и пустить ЕС за стол переговоров
Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила «требования» Европы к России. Сделала она это в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Каллас отказалась считать Россию сверхдержавой, да и вообще, как заявила представитель ЕС, Россия, оказывается, лежит в руинах, экономика вся разрушена, а российские граждане тысячами бегут из страны. Все беды в России из-за того, что ее отключили от европейских энергетических рынков. Видимо, Каллас перепутала Россию с Украиной. Если убрать название нашей страны из ее речи, а поставить Украину, то все сходится.
По мнению Каллас, Россия не имеет права требовать от Украины уступок, потому что она «не побеждает» на поле боя. Да и вообще, Европа в лице главы европейской дипломатии требует от России сократить армию, выдать всех военных преступников, выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб и вообще сдаться. Возникает такое ощущение, что Россия уже проиграла войну Европе, которая диктует свои условия.
Европа упорно лезет за стол переговоров, постоянно что-то требуя от России. Как заявил в прошлом году Владимир Путин, пускай Европа требует у кого-нибудь другого, Москва все эти заявления игнорировала и будет игнорировать дальше.
