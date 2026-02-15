Навроцкий: Польше пора обзаводиться собственным ядерным оружием

Польша намерена обзавестись собственным ядерным оружием, просто размещение на территории страны американского Варшаву уже не устраивает. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

Польский лидер считает, что Польше уже пора обзаводиться собственным ядерным оружием, в первую очередь из-за России. Как заявил Навроцкий, он является «большим сторонником» ядерного оружия, а Польше пора присоединяться к ядерному клубу. В общем, Варшава планирует начало движения к получению собственной атомной бомбы.



Этот путь с соблюдением всех международных норм — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу.


Ранее предшественник Навроцкого Анджей Дуда выступал за размещение в Польше американского ядерного оружия и даже вел переговоры с американским руководством на эту тему, но получил отказ. Апелляции к тому, что Россия якобы «милитаризировала» Калининградскую область и разместила свое ядерное оружие в Белоруссии, приняты США не были.

В Москве предупредили Варшаву, что в случае появления на ее территории ядерного оружия объекты, где оно будет размещено, станут приоритетными целями для ВС РФ.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 15:53
    Нет, еще не пора. А вот если на Белорусию полезут, Батька обзаведет. Бесплатно.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 15:57
      Да и мы подкинуть можем. Что уж, мы не жадины tongue
      good
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +4
      Сегодня, 16:02
      Объясняю для тех кто не понял, скорей всего в течении пять – десяти лет европейский ядерный арсенал станет значительно больше и обзаведётся новыми видами вооружений. И я точно уверен, что ехидные комментарии на ВО на это не повлияют.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +2
        Сегодня, 16:18
        скорей всего в течении пять – десяти лет европейский ядерный арсенал станет значительно больше и обзаведётся новыми видами вооружений
        В Европе всего лишь полторы страны имеют ядерное оружие. Это Франция и Великобритания (имеет, но не совсем своё). Вы думаете, что американцы позволят ещё кому-нибудь создать свою атомную бомбу? Я думаю, что не позволят.
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 16:19
        А в аффинаж плутония кроме Франции кто умеет? А вообще у кого АЭС свои-то есть? Кроме опять-таки Франции? У фиников, к примеру - французская Олкилуото-3ий блок и два древних блока там же от конторы, которая давно АЭС строить не умеет - лет 40 как не умеет, даже больше, 45 примерно.
        Хотя там и по французам вопросы есть - с ураном топливным они работают, а вот с оружейным плутонием - далеко не факт, а это вещи разные
      3. Андрей К Звание
        Андрей К
        +6
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Bazyl LIVE
        Объясняю для тех кто не понял...
        ...И я точно уверен, что ехидные комментарии на ВО на это не повлияют.

        Дружище, не стоит недооценивать наших коллег - на ВО люди абсолютно не глупые.
        А по поводу ехидцы в комментариях - Вы же на них отреагировали и даже мысли свои изложили.
        Мы не можем знать что читает популист Навроцкий.
        Исходя из его предыдущей должности - президента Института национальной памяти, в голове у него жутчайший навоз, он историю переписывает как ему в черепушку взбредёт.
      4. Карельский Звание
        Карельский
        +1
        Сегодня, 17:11
        Всё так,только срок Вы прогнозирует большой,Все произойдет намного быстрее.
    3. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 16:08
      Кароль Навроцкий: ...с соблюдением всех международных норм...

      Так международные нормы прямо запрещают таким шибко умным обзавестись ЯО - пусть почитает интересный документик: "Договор о нераспространении ядерного оруужия", там подпись поляков стоит.
      В противном случае заокеанскому хехемону придётся принуждать поляков к порядку по примеру Ирана wassat
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 17:26
        Так международные нормы прямо запрещают таким шибко умным обзавестись ЯО - пусть почитает интересный документик: "Договор о нераспространении ядерного оруужия", там подпись поляков стоит.

        Отзовут эту подпись, как северные корейцы в своё время :((
        1. Андрей К Звание
          Андрей К
          0
          Сегодня, 17:30
          Цитата: solar
          Отзовут эту подпись, как северные корейцы в своё время :((

          Возможен такой вариант.
          Поэтому и написал, что матрасникам придётся отхеппибёздить поляков (сарказм если что) laughing
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Сегодня, 17:32
            А есть у них для этого реальные возможности? В Европе они в этом вопросе поддержки не найдут, скорее наоборот.
            1. Андрей К Звание
              Андрей К
              +1
              Сегодня, 17:40
              Цитата: solar
              А есть у них для этого реальные возможности? В Европе они в этом вопросе поддержки не найдут, скорее наоборот.

              Да нет у них таких возможностей - ни в технологиях, ни в наличии сырья, ни в промышленных цепочках.
              Сплошные слюняво-шизоидные хотелки.
              Наверное хотят по типу мелкобритании - чтоб дядя Сэм сделал и дал "погонять".
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:40
      Удивляет тупость главпшека))) можно подумать, что спецБЧ с носителем продается на варшавской барахолке)))
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:41
        Ну, евреи, купили же где-то?
  2. Митрич73 Звание
    Митрич73
    +9
    Сегодня, 15:54
    Польский гонор не раз приводил их на грань уничтожения. Поляки хотят первыми быть в очереди на тот свет.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 16:57
      Гонор появляется только тогда, когда есть уверенность, что с ними не произойдет то, что США и Израиль сделали с Ираном.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 15:54
    Анджей Дуда выступал за размещение в Польше американского ядерного оружия и даже вел переговоры с американским руководством на эту тему, но получил отказ.

    Ага. Чужое потрогать не дали, а теперь сделать своё позволят. Да ещё и с "с соблюдением всех международных норм"... Наивный полянин. fool
  4. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 16:01
    Янки пшеков будут бомбить как Иран?Или это другое?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 16:07
      Цитата: HAM
      Янки пшеков будут бомбить как Иран? Или это другое?

      Зачётный комментарий!
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 16:27
      Видимо не подумал, что ему какой -нибудь король сделает такой Навротский laughing
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 16:02
    Полякам дай ядерное оружие- они сами- себя уничтожат. Исторически,польская шляхта,веками друг- друга за чубы таскала и конфликтовала со всеми,соседями. Спесь- исконно польское качество. Видимо,поэтому государство Польша так и осталось,в собственных лилипутских,размерах. Немного им по доброте душевной, И.В.Сталин, нарезал.
  6. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 16:05
    Этим ЯО противопоказано - угробят и себя и окружающих....
  7. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 16:08
    Давайте немного отдадим его с нашего арсенала чтобы вероятный партнер не тратил силы попросту. Только надо сначала у Розы Ветровой спросить где лучше передать...
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:09
    ❝ Варшава планирует начало движения к получению собственной атомной бомбы ❞ —

    — Начало движения к лидерству на «собственном глобусе» ...
    1. Leon68 Звание
      Leon68
      -1
      Сегодня, 16:42
      Владимир, ну что ж вы так пшеков обидели? Обрезали им на глобусе часть земельки фрицов, РФ, белорусов, украинцев и других соседей. Не хорошо. Им абыдна
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:10
    Польский лидер считает, что Польше уже пора обзаводиться собственным ядерным оружием, в первую очередь из-за России.

    Не помню в каком обществе принято за базар отвечать, но точно не в польском...
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 16:23
      Уже никто не помнит и никто из начальства не отвечает. Вроде живут не по закону, а по понятиям, но и понятия у них, как дышло.
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:14
    Навроцкий: Польше пора обзаводиться собственным ядерным оружием

    А у вас есть справка из дурдома о вашей и следующих за вами политиков вменяемости?
    Спички "детям", особенно неадекватам, не "игрушки". request
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 16:15
    Уж лучше кнопку папуасам доверить
  12. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +2
    Сегодня, 16:18
    В Москве предупредили Варшаву, что в случае появления на ее территории ядерного оружия объекты, где оно будет размещено, станут приоритетными целями для ВС РФ.
    Стандартная фраза,которая никого уже не пугает. Но Польша всё же нарвётся, и как на Украине там точно не будет. Будет, я надеюсь, показательная дефлорация. В принципе это было бы полезно и для нас и для Европы.
  13. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +1
    Сегодня, 16:19
    Полякам не ймется..... Все ищут на свою пятую точку приключений.
    А вот где они могут оружейным плутонием обзавестись?
  14. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 16:22
    И где поляки центрифуги прячут?
    - Не пора ли пристрелять.
    Хотя у них даже АЭС нет.
  15. -ш- Звание
    -ш-
    +1
    Сегодня, 16:22
    а ктото им разрешал?) смелые
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 16:34
    От хотеть, до момента, могу сделать, путь не близкий и дорогой...
    По тихому такое не провернёшь, а кто помочь, поспособствовать может, таких не много, все они на перечёт.
    Вопрос... а тем, кто на перечет, такой гемор нужен?
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 16:36
      Месторождения урана на польской территории должны быть в наличии...
      1. Патриот слушает Звание
        Патриот слушает
        +2
        Сегодня, 16:57
        Купят у Казахстана или Австралии
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          -1
          Сегодня, 17:25
          Ладно, купят кучу кучу РУДЫ... можно сказать, первичное сырье, а дальше что с ней делать? Там ведь в процессе переработки отходов тоже КУЧА, большая...
          Да и сам процесс обогощение, это целая отрасль промышленности, да ещё такая, которую могут позволить себе иметь, очень мало кто!
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 17:20
        Урановый "шлам" есть много где... вопрос ЦЕНЫ!!! Добыча, переработка, обогощение и огромная куча не самых пприятных/не безопасных отходов!!! Никто в гейропах на такое не подпишется, а уж зелёные будут верещать так, что... в общем, понятно.
  17. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:38
    Когда оно стало президентом, ещё было похоже на человека , теперь заболело гейропейностью.
    1. Патриот слушает Звание
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 16:58
      Смешно как самую консервативную страну ты называешь гейропой. Там кстати муслимов почти нет, запрещают устраивать намазы на пол улицы и истории, где мигранты побили местных нет. Это у поляков Россия гейропа будет в этом плане
  18. poquello Звание
    poquello
    -1
    Сегодня, 16:54
    Вау, Польша хочет получить ядерным оружием
  19. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 16:55

    Польша намерена обзавестись собственным ядерным оружием, просто размещение на территории страны американского Варшаву уже не устраивает. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.

    Политики Польши готовят поляков к разработке ядерного оружия. Решение правильное, это позволит Польше сохраниться как государство не зависимо от США.
  20. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    Сегодня, 17:09
    Дни ядерной бомбы пусть устраивают. Дни моря, дни колоний уже были. Видимо, опять, как в 30-е, будут требовать, чтобы им это предоставили. Что ляхи, что подляшки - одни ментальные закидоны.
  21. Essex62 Звание
    Essex62
    -1
    Сегодня, 17:17
    Всем предупреждениям башен грош цена. Разрешит пшекам или нет гегемон ,вот и весь вопрос.
  22. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 17:22
    Навроцкий: Польше пора обзаводиться собственным ядерным оружием

    Захотел иметь бутылку с Джином??? wassat
  23. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    -1
    Сегодня, 17:24
    Хороший повод для очередного раздела этой гиены Европы!
  24. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 17:28
    А вот мне интересно откуда такие мысли появились в голове у пана Навроцкого ?

    Думаете это он опасается России ?

    Как бы не так! Он конечно русофоб ,но опасается он прежде всего Германии ! Да и вообще Польша опасается именно Германии, с которой сегодня состоит формально в союзе, но союз этот очень хрупкий и держится только на ЕС и общеевропейской поддержке Украины ,которая тоже является естественным геополитическим врагом Польши и вот этот самый антипольский альянс Германии и Украины который намечался еще со времен Гитлера он опять возрождается . Можно сказать что сегодня Украина это та самая причина ,которая пока еще объединяет Европу но уже явственно проступают их противоречия и в этом союзе уже видна фальшь

    Представляю себе как отнесуться к таким хотелкам Навроцкого немцы )))
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 17:34
      Нормально отнесутся, и, возможно, будут делать это вместе с поляками :((...
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 17:42
        Никто не будет такое проворачивать совместно, а про Германию и Польшу такое даже трудно себе представить
        Вы наверное плохо знаете историю взаимоотношений этих государств
        К тому же после 2МВ Польша оттяпала от Германии большую часть исконно немецких территорий и изгнала до 10 млн немцев
        Вы думаете в Германии это забыли ?
        Как бы не так !
  25. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 17:31
    В своё время Штаты дали гарантии нанести удар в ответ по тому, кто применит ЯО против Европы. Это привело к тому что европейцы массово присоединились к ДНЯО, даже Швеция, которой до собственного ЯО оставалось один шаг. Сейчас "благодаря" Трампу и его болтовне в эти гарантии верят все меньше. В такой ситуации своё ЯО в Европе- вопрос времени :((...
  26. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:31
    Ядерное оружие это такая огромная дубина.
    Огромную дубину во времена, когда человек только учился пользоваться огнём, могли поднять самые большие в стае.
    А еще в стае были хитрые, умные и те, кто научился поддерживать огонь и добывать рыбу сеткой, а не ударом дубины по поверхности воды, и загонять большое мясо в капкан, а не бить это мясо в лоб большой дубиной.
    Кто из глав стран был самым большим среди подданных?
    Хотя бы кто то был таковым?
  27. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 17:35
    Цитата: Андрей К
    Мы не можем знать что читает популист Навроцкий

    А особенно - что употребляет при этом! И с кем...
  28. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 17:38
    Помнится, в начале 30-х годов прошлого века Польша и в "линкорный клуб" вступить хотела.
    Но в 1939 году ей быстро показали, где ее место.