Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу

Нигер не продавал уран ни Китаю, ни Ирану, как утверждают французские медиа. Но Нигер готов поделиться ураном с Россией, да и не только ураном. Страна предлагает России разработку полезных ископаемых взамен на размещение на территории Нигера российской военной базы.

После военного переворота и изгнания французов Нигер не поставлял уран на экспорт. Ранее уран уходил французам по очень низкой цене, Париж попросту грабил Нигер, а эта страна обеспечивала до 27% от всех поставок урана во Францию. Теперь французам остается только обвинять нигерцев в якобы продаже урана, причем врагам демократии — Китаю и Ирану. Да еще и России.



А между тем министр горнодобывающей промышленности Нигера заявил, что Россия приглашена к разработке полезных ископаемых Нигера, в том числе и урана. Нигер заинтересован в сотрудничестве с Россией, поскольку Москва помогла Ниамею избавиться от французского колониального ига.


На сегодняшний день на территории страны действуют подразделения российского Африканского корпуса, они заняли военные базы, в том числе бывшие французские. Власти Нигера хотят, чтобы Россия развернула постоянную военную базу, с опорой на которую можно было бы добиться стабильности в стране. А разработка полезных ископаемых — это бонус для России от местных властей.
  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +2
    Сегодня, 16:56
    Пламенный привет мистеру и мистеру Макронам от Владимира Владимировича...)))
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 16:56
    Ну посмотрим что ответит Кремль на такие предложения,тем более в свете налаживания технического контакта с Макроном.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 17:11
      Микрон выступает в роли мелкого просителя. Опять же, Франция зависит от России в плане ядерного топлива, просто об этом не принято говорить вслух.
  3. Андрей К Звание
    Андрей К
    +5
    Сегодня, 16:56
    Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу

    Почему бы не воспользоваться предложением и не прищемить хвост недонаполеону.
    Тем более российский Африканский корпус уже на месте.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      -2
      Сегодня, 17:09
      А Ромель у них свой есть? Что за корпус такой? Не регламентированные ни какими законами ЧВК? А они Ч(частные) или все таки их государство содержит? Государственная военная база с незаконными вооруженными формированиями?
      1. lis-ik Звание
        lis-ik
        +2
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Essex62
        А Ромель у них свой есть? Что за корпус такой? Не регламентированные ни какими законами ЧВК? А они Ч(частные) или все таки их государство содержит? Государственная военная база с незаконными вооруженными формированиями?

        Бывшей Вагнер переподчиненный МО,у меня знакомый сейчас там. Есть спецы и из других структур.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          Сегодня, 17:18
          Т.е ЧВК? Законодательством не предусмотренные. Ну и какая это Российская военная база? Или номерное подразделение Российской Армии. Почувствуйте разницу. То ,что они способны решать задачи сомнений нет. Дело в статусе. Военная база на территории другого государства обставляется договорами,в соответствии с законодательством обеих стран.
          1. major071 Звание
            major071
            +2
            Сегодня, 17:22
            Африканский корпус — это российское военизированное формирование, созданное в конце 2023 — начале 2024 года с целью обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов на африканском континенте.Подразделение входит в структуру Министерства обороны Российской Федерации. hi
            1. sgrabik Звание
              sgrabik
              +3
              Сегодня, 17:30
              Всё так и есть, Африканский корпус находится под командованием генерала Армагедона, (Сергея Суровикина).
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 17:24
        А Ромель у них свой есть?

        убили "Роммеля"
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 17:25
          А может и нет. Может не было его на том борту.
      3. Андрей К Звание
        Андрей К
        +2
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Essex62
        А Ромель у них свой есть? Что за корпус такой? Не регламентированные ни какими законами ЧВК? А они Ч(частные) или все таки их государство содержит? Государственная военная база с незаконными вооруженными формированиями?

        Погорячились Вы со своими "Роммелями" и "незаконными вооруженными формированиями".
        Африканский корпус - это штатное формирование Министерства обороны РФ.
        Образовано в конце 2023 года для централизации военного присутствия России в Африке.
        Юридически это регулярная армия, подчиняется заместителю министра обороны, курирует генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
        Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров прочитает что Вы его "Роммелем" величали и шибко оскорбится.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -2
          Сегодня, 17:31
          Да название уж больно ассоциативное. И в мыслях не было генерала обижать. И с точки зрения военного мастерства сравнение с Ромелем не зазорно. Нацистскими преступлениями он себя не запятнал. Просто не плохо воевал с наглами.
          А если законное тогда и вопросов нет.
          1. Андрей К Звание
            Андрей К
            +1
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Essex62
            Да название уж больно ассоциативное. И в мыслях не было генерала обижать. И с точки зрения военного мастерства сравнение с Ромелем не зазорно. Нацистскими преступлениями он себя не запятнал. Просто не плохо воевал с наглами.

            Не хотел Вас поставить в неловкое положение hi
            В принципе Ваши предположения не далеки от истины - костяк Африканского корпуса изначально состоял из бывших «Оркестрантов» с последующим набором добровольцев.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 16:58
    Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу

    А что раньше мешало открыть базу?
    1. Виктор Масюк Звание
      Виктор Масюк
      +4
      Сегодня, 17:05
      Полагаете, Вам здесь и сейчас о полном комплексе причин должны отчитаться? Ваш вопрос выглядит, как претензия.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Виктор Масюк
        Полагаете, Вам здесь и сейчас о полном комплексе причин должны отчитаться? Ваш вопрос выглядит, как претензия.
        Конечно же должны, это же ВО, да еще в воскресеньеlol В соседних ветках вопросы предъявляют Рубио и Кае Калас, а тут база в Нигере, всего лишь
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 17:29
      А что раньше мешало открыть базу?
      Наверное, Франция мешала, которая там присутствовала. А сейчас вопрос только в логистике. Нигер не имеет выхода к морю. Это большой минус.
      С севера через Алжир или Ливию добираться неудобно. Там пустыня Сахара. Надо идти или с юга или с юго-запада. Это вполне возможно. Там тоже находятся дружественные нам режимы, которые не любят французов.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 17:00
    Глупо будет не воспользоваться таким предложением...
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 17:05
    Понимаю, если база в интересах границы страны , ну соглашения - разместить базу без соглашения там с кем то.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 17:06
    Цитата: Виктор Масюк
    Полагаете, Вам здесь и сейчас о полном комплексе причин должны отчитаться? Ваш вопрос выглядит, как претензия.

    Не претензия - предложение сомнительное.
    1. Виктор Масюк Звание
      Виктор Масюк
      0
      Сегодня, 17:47
      Пока что последовало предложение, информации о нашем ответе нет. С другой стороны, неспроста наш Африканский корпус там работает и французов оттуда выдавливает. Опять же, урана в мире не так чтобы много, а Росатом - самая высокотехнологичная и продвинутая компания России, а по своему профилю, скорее всего и во всем мире, уран потребляет в промышленных количествах. Факторов много, посмотрим, каков будет ответ нашего ВПР.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:11
    У Нигера извечные проблемы с соседями, поэтому хотят нашу базу. Просто на разработку ресурсов могли и китайцев позвать, но не факт, что они прайс лист лучше французов нарисуют.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 17:32
      Из китайцев вояки пока что не совсем понятно какие. Опять же в своё время им даже соц.вьетнамцы наваляли. Вот ожидальцы проплывания трупа врага из китайцев - гениальные. И сидельцы на дереве могучие пока другие грызуться. И предупреждать они горазды.
  9. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 17:15
    Сейчас Гарант у Трампы разрешения спросит, может тогда пойдем на эту сделку(((
  10. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +1
    Сегодня, 17:18
    Нигер готов поделиться ураном с Россией, да и не только ураном.

    А чем ещё, кроме урана? Рынок урана узкий. Покупателей по пальцам можно
    пересчитать, потому и
    После военного переворота и изгнания французов Нигер не поставлял уран на экспорт.

    А кому? Большинство контрактов расписано на годы. Не залезть.
    Только тем же французам, скажем через посредников,
    для сохранения видимости приличия.
    К тому же у России своего урана с избытком.
    Могли бы больше продавать своего российского урана. Да некому.
    А вот база своя не помешает. В любом раскладе.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 17:29
      К тому же у России своего урана с избытком.

      у казахов его - с избытком...
      но, вопрос здесь, для нас, в другом: "не дать этот шар сыграть противнику..."
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -2
      Сегодня, 17:33
      Цитата: TOS-NN
      К тому же у России своего урана с избытком.

      Смелое утверждение.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 17:27
    Нигер предлагает России полезные ископаемые в обмен на постоянную военную базу

    как чемодан - но без ручки...
    много там чего интересного, но по воде - только через соседей...
    а по воздуху - пока Алжир нас пускает...
  12. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 17:28
    Цитата: Essex62
    Почувствуйте разницу

    Это Вы её почувствуйте! Вам же русским по белому написали "Бывшей Вагнер переподчиненный МО...". И командует там Суровикин. Так что, это вполне себе, ВС РФ, со всеми полномочиями. Единственное, что напрягает - мало их!!!
  13. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 17:31
    Чего же вы ждете? Соглашайтесь. Франция отправила в Украину все виды оружия для убийства российских солдат и гражданских лиц. Хватит слабости.
  14. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 17:31
    Цитата: TOS-NN
    К тому же у России своего урана с избытком

    Послушайте на досуге Б.Л. Марцинкевича. Он очень доступно, и главное - абсолютно компетентно разъясняет, что лишнего урана не бывает! Ну и да! База не помешает!
  15. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 17:36
    ...предлагают - надо брать! а то потом пока соберёмся - а оттуда улыбчивые китайцы начнут встречать нас.
  16. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 17:43
    Интересно, а что такое "Российский африканский корпус"? Тётя Катя на 1м про него что-то не рассказывала.
  17. Морской инженер Звание
    Морской инженер
    0
    Сегодня, 17:44
    Как уран вывозить будем? Тут танкер с нефтью до точки назначения доставить проблема, тормозят кто хочет, а уж уран тем более. Будем по ТВ очередные «озабочености» наблюдать?