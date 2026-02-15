Каллас: Европа не готова к вступлению Украины в Евросоюз

Каллас: Европа не готова к вступлению Украины в Евросоюз

Европа не готова к членству Украины в Евросоюзе, поэтому никакой фиксированной даты вступления Киева в ЕС нет и не будет. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в ходе Мюнхенской конференции.

Каллас прокомментировала требование Зеленского, который накануне заявил, что ожидает от Брюсселя установления фиксированной даты принятия Украины в Евросоюз в качестве одной из гарантий безопасности. По словам главы евродипломатии, Европа не может обещать Киеву какую-то определенную дату, половина стран ЕС к этому не готовы, да и вообще не видят Украину в ЕС.



Мое ощущение, что страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины.


Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что вступление в состав Евросоюза — это привилегия для стран, выполняющих определенные условия и заслуживших это. И условия принятия устанавливают страны, уже входящие в Евросоюз. В случае с Украиной все наоборот, Зеленский пытается ставить условия, как, кому и что решать.

Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты.


Как подчеркнул Орбан, Венгрия ни при каких условиях не пустит Украину в ЕС, она там никому не нужна.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:23
    Какалас совсем не умна. Могла бы сказать, что может быть в следующем году примем в европейское братство. Теперь какелы будут ниже припрыгивать.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:33
      Младший рядовой hi ,эту лумпанутую не поймёшь,то Россия проиграла и должна восстановить Украину ,теперь Украину уже половина стран Е.С. не хочет видеть в своём "райском саду". Может она по собственному совету спивается вот и несёт околесицу.
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      0
      Сегодня, 17:46
      Всё, накофюрер её на сайт "Миротворец" внесёт laughing

      Всё, накофюрер её на сайт "Миротворец" внесёт laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:27
    Однако... ну шо сказать? Про прибалт Т танутую селёдку уже все сказали, она стабильна как... fool
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 17:31
    сегодня - сказали так...
а завтра - будет этак...
что обсуждать "говорящий рот"?

    сегодня - сказали так...
    а завтра - будет этак...
    что обсуждать "говорящий рот"?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:40
      Вот так сразу. Нельзя украину лишать надежды, они же защищают европу.

      Вот так сразу. Нельзя украину лишать надежды, они же защищают европу.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 17:47
      Было бы здорово, если бы они зелю ещё и на кредит в 90 ярдов кинули. laughing незря в народе говорят: нет ума - считай кодека. Столько народу положили,страну развалили, а нет для них трусов кружевных.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:31
    Укро-лохи ради этого свою страну похерили и такой кидок.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:34
    Да что вы говорите!? Ну надо же! Какой пассаж! То есть,зря кастрюли на головы надевали?! А теперь ещё и в кошачий туалет,нужду справлять,изволят. Бедные..Бедные папуасы.. А они " море выкопали". У них и справочка, имеется..)
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 17:36
    Ничего не меняется уже много лет. Членство в Евросоюзе обещают когда-нибудь потом. Когда украина выполнит какие-то там условия. Это как морковка перед осликом. Но осёл он и есть осёл. Его умственные способности всем известны. К сожалению умственные способности большой части населения и руководства украины лишь немного отличаются от способностей этого осла.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:43
      Eugen 62
      умственные способности большой части населения и руководства украины лишь немного отличаются от способностей этого осла.

      Не согласен. А воруют как, это ж какой талант надо иметь.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:47
        Воровать - талант не нужен. Нужна наглость. Вот натырить и свинтить не попавшись - это почти талант. Но какелы и на этом проваливаются. Пока что самый виртуоз в этом у них - Сеня-кролик. И украл, и сбежал - и, самое главное, сидит тихо и не отсвечивает.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:36
    ❝ Европа не готова к членству Украины в Евросоюзе❞ —

    — Членством поманили ...
  8. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:46
    Зачем Гейуропе паразит в виде Укрорейха, когда она сама паразит????

    Зачем Гейуропе паразит в виде Укрорейха, когда она сама паразит????