Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404.

Дмитрий Медведев прокомментировал хамское заявление Зеленского в отношении российского президента Владимира Путина, сделанное в интервью изданию Politico. По словам замглавы Совбеза, «нелегитимный» пока жив только из-за того, что своими действиями разваливает Украину.Медведев в своей манере назвал Зеленского «зеленым ничтожеством», которое продолжает жить только по прихоти России. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина якобы пошла на компромисс, поэтому Путин и его окружение «еще не в тюрьме». Видимо, клоун решил показать свою значимость в беседе с иностранным корреспондентом. А Медведев показал, что Россия этого «просроченного» ни во что не ставит. По его словам, «нелегитимный» своими решениями продолжает разваливать Украину так, как не смогла бы сделать Россия. В принципе, российский политик дал ясный ответ, почему мы до сих пор это чучело не трогаем.Также российский политик намекнул, что Зеленский является наркоманом и постоянно что-то употребляет.Ранее Зеленский заявил, что он гораздо моложе Путина, поэтому явно переживет его, а у российского лидера «времени не так много». При этом он подчеркнул, что хочет, чтобы времени у Путина вообще не осталось. Вот только Зеленский забыл, что живет только из-за обещания Путина его не трогать.