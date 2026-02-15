Медведев назвал Зеленского «ничтожеством», живущим только по прихоти России

8 879 75
Медведев назвал Зеленского «ничтожеством», живущим только по прихоти России

Дмитрий Медведев прокомментировал хамское заявление Зеленского в отношении российского президента Владимира Путина, сделанное в интервью изданию Politico. По словам замглавы Совбеза, «нелегитимный» пока жив только из-за того, что своими действиями разваливает Украину.

Медведев в своей манере назвал Зеленского «зеленым ничтожеством», которое продолжает жить только по прихоти России. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина якобы пошла на компромисс, поэтому Путин и его окружение «еще не в тюрьме». Видимо, клоун решил показать свою значимость в беседе с иностранным корреспондентом. А Медведев показал, что Россия этого «просроченного» ни во что не ставит. По его словам, «нелегитимный» своими решениями продолжает разваливать Украину так, как не смогла бы сделать Россия. В принципе, российский политик дал ясный ответ, почему мы до сих пор это чучело не трогаем.



Также российский политик намекнул, что Зеленский является наркоманом и постоянно что-то употребляет.

Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404.


Ранее Зеленский заявил, что он гораздо моложе Путина, поэтому явно переживет его, а у российского лидера «времени не так много». При этом он подчеркнул, что хочет, чтобы времени у Путина вообще не осталось. Вот только Зеленский забыл, что живет только из-за обещания Путина его не трогать.
75 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Вчера, 17:59
    ❝ Медведев назвал Зеленского* «ничтожеством», живущим только по прихоти России ❞ —

    — Скорее всего по попущению ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +17
      Вчера, 18:47
      Шут живёт по одной причине, в нашей стране до сих пор правят либералы...
      От болтовни толку особо не будет, давно пора понять, что нацистов надо было сносить изначально, а не рассказывать про их пользу в качестве разрушителей 404...
      1. VSO-396
        VSO-396
        +2
        Вчера, 21:00
        Цитата: Михаил-Иванов
        Шут живёт по одной причине, в нашей стране до сих пор правят либералы...
        От болтовни толку особо не будет, давно пора понять, что нацистов надо было сносить изначально, а не рассказывать про их пользу в качестве разрушителей 404...

        Ну так пытались вначале сносить, Вы же помните победные рапорты Конашенкова в первые недели? Оказывается сносить не так уж просто, мощи ракет не всегда хватает. Авиация, кажись, дальше Винницкой обл. не залетала: ПВО противника подавить не удалось. Пришлось за помощью к Ирану обращаться. Такими темпами еще лет 10 сносить прийдется.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Вчера, 21:17
          Цели сносить не было изначально!
          Была цель кума королём поставить.
          И где сегодня архитекторы этой операции? Где Козак, Сурков, Шойгу и еще много кто....
          1. canelo Звание
            canelo
            +3
            Вчера, 21:26
            А чего главного архитектора забыли? И Козак, как выяснилось, был против такой архитектуры.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Вчера, 21:30
              Он ещё как был За! По ящику заявил что все поддерживает, вместе с Нарышкиным.
              1. canelo Звание
                canelo
                0
                Вчера, 21:38
                Вы говорите неправду. Дайте цитату, что он говорил, пожалуйста. И назовите дату.
                1. Михаил-Иванов Звание
                  Михаил-Иванов
                  0
                  Вчера, 22:38
                  Совещание перед СВО, там все в Кремле были и по ТВ это показали.
                  Так сказать, коллективная ответственность...
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 00:04
        Цитата: Михаил-Иванов
        что нацистов надо было сносить изначально, а не рассказывать про их пользу в качестве разрушителей 404...
        Видите ли, снести оно конечно можно, но даже у СССР со всеми возможностями не особо получилось. Даже в 1946 году эта мразь еще кусалась. А сейчас возможностей еще меньше, а мрази еще больше.
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +10
      Вчера, 18:53
      Зачем эту никчемную чушь от гения в запасе печатают… защитник Гаранта и демагог без идей и ответственности… Стыдно за страну, за власть, за ежедневные бомбежки, за статичную камарилью бездельников и прихлебателей….
      1. Комментарий был удален.
      2. VSO-396
        VSO-396
        0
        Вчера, 21:03
        Для поднятия ура-настроения.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Вчера, 18:00
    Может хватит уже прихотям следовать? Пора его уже…
    1. poquello Звание
      poquello
      +8
      Вчера, 18:20
      Цитата: Охотовед 2
      Может хватит уже прихотям следовать? Пора его уже…

      да и знать бы надо, чего там Путин ещё наобещал
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Вчера, 19:19
      Цитата: Охотовед 2
      Может хватит уже прихотям следовать? Пора его уже…

      А вот бы пофамильно, списком, узнать - чья это такая прихоть? Хоть бы один из них вышел и сказал: "Я считаю, что Зе России нужен!"
      Меня лично больше устроило бы, если бы эта вонь жила С РАЗРЕШЕНИЯ России - разница огромная между понятиями "кто-то в России разрешил ему жить" и "живёт по чьей-то прихоти".
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Вчера, 19:29
        Игорь hi Я бы хоть знал, кто настоящий враг России, окопавшийся в руководстве.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 19:42
          hi!
          Цитата: Охотовед 2
          Я бы хоть знал, кто настоящий враг России, окопавшийся в руководстве.

          Знаете, Алексей... Что-то мне подсказывает, что этого списка в газете "Правда" мы не увидим никогда. Максимум - наши правнуки в учебниках истории.

          Кому сейчас нужны эти списки в газете "Правда"? Никому. Знаете - ну, и знайте себе... Главное - чтобы всенародная поддержка не ослабевала. Лодку не раскачивать, скрепы не расшатывать. Или наоборот - я точно не помню...

          А мы развернём газету "Правда" и, вместо того списка, прочитаем, что всё, что должно расти - растёт... Всё, что должно снижаться - снижается... В кресле, в полудрёме, после трудового дня и вкусного ужина - обалденно заходит...
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +3
            Вчера, 19:52
            Когда Путин в 99 году собрал кое-как 50 тысяч профессиональных бойцов в Чечню, среди которых был и Я, он по другому говорил, много чего обещал… Комсомольское четыре раза штурмовали, долбили там всех от арабов до уйгуров, взяли, к выборам… думали это Нужно. Он нам про то, что все против нас воюют, поэтому давайте, дали. Дальше его выражение « будем мочить в сортирах» поверили. Сейчас во что верить, в какие его слова?
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              +1
              Вчера, 19:56
              .Сейчас во что верить, в какие его слова?


              В наше время верить можно только глазам своим и ушам.Как говорится не сотвори кумира себе.
            2. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +2
              Вчера, 19:58
              Цитата: Охотовед 2
              Сейчас во что верить, в какие его слова?

              Цитата: Zoldat_A
              всё, что должно расти - растёт... Всё, что должно снижаться - снижается...
              По телевизору, в новостях, более развёрнуто скажут...
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                +2
                Вчера, 20:14
                Цитата: Zoldat_A
                Цитата: Охотовед 2
                Сейчас во что верить, в какие его слова?

                Цитата: Zoldat_A
                всё, что должно расти - растёт... Всё, что должно снижаться - снижается...
                По телевизору, в новостях, более развёрнуто скажут...


                Надеюсь не Малахова имеете ввиду.
              2. Охотовед 2 Звание
                Охотовед 2
                +1
                Вчера, 20:40
                Цитата: Zoldat_A
                По телевизору, в новостях, более развёрнуто скажут...

                Понятно crying Я тут подумал и решил, буду выпускать шапочки из фольги… ну от всего видимо помогает. Тебе в личку отпишу, отправлю из первой партии. Удачи Тебе Дружище!
            3. Скорин Звание
              Скорин
              +3
              Вчера, 19:59
              А он никогда не изменял своему слову или принципам) Говорить для публики одно, чтобы ей нравилось, а потихоньку и в тени делать прямо противоположное. Ну или говорить, что он не приделах.. это - Минобороны, Роскомнадзор, и пр. пр.
            4. SSR Звание
              SSR
              -2
              Вчера, 20:25
              Цитата: Охотовед 2
              Сейчас во что верить, в какие его слова?

              А к этой применительно к этой статье, какие его слова?
              Лично я считал и считаю, что все скакуасы, должны изнутри увидеть то, что они "настроили" и Медвед правильно сказал, что нарик рушит 404 изнутри + плюха европейцам.
              Всегда говорил, ну оккупировали бы тогда и возможно вся ненависть была бы на РФ, теперь есть и другие мнения.
              То что 404 стала русофобской я понял в году этак 2012, когда мне скакуас из Киева, сказал - привыкайте.
              Теперь он наверно "привык".
            5. Себенза Звание
              Себенза
              -1
              Вчера, 21:43
              Сейчас вера осталась? Игнорируем сортиры.
        2. lis-ik Звание
          lis-ik
          0
          Вчера, 20:03
          Цитата: Охотовед 2
          Игорь hi Я бы хоть знал, кто настоящий враг России, окопавшийся в руководстве.

          Поголовно,других там не держат.
        3. Сергий_ОСВ Звание
          Сергий_ОСВ
          -5
          Вчера, 20:55
          Цитата: Охотовед 2
          Игорь hi Я бы хоть знал, кто настоящий враг России, окопавшийся в руководстве.
          . Спросите у Нарышкина, в СВР есть списки 80.000 предателей, подготовленных в США по разным программам.
          . Это прозападные агенты в органах власти, СМИ, политических системах и партиях, - это ЛОМы и финансисты и пр., и пр.
          . США настоящий враг России - они, в открытую, - с 90-ых, - выстраивали систему управления страной, результаты чего мы ныне и наблюдаем. Раковая опухоль, нуждающаяся в чистке.
          . Народ, дайте Гаранту (как вы тут любите стебаться, хотя по Конституции это факт) реальную власть, и пойдут реальные перемены.
          Только ленивые разумом, невежы и грантососы этого не видят и не понимают.
      2. ГГВ Звание
        ГГВ
        +4
        Вчера, 20:17
        Я хоть и не "в руководстве",но я за то пока наркофюрер у власти его не трогать.Свою мысль донесу кратко:на место его придет более умный и коварный враг, даже не запойный алкаш залужный,а наверняка это будет Буданов.Комрады,бойтесь своих желаний.Сталин,как гласит легенда,когда было готово покушение на Гитлера,отменил его.Так и наркофюрер далеко не худший вариант для РФ.Все,можете минусовать.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +2
          Вчера, 20:25
          Я вам плюс поставил! А Буданов он простите «бессмертный» что ли? Его уже давно прикопать нужно было, он цель приоритетная как и Мудьяр. Но… Мы не такие! А Я - такой.
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -2
      Вчера, 19:46
      Цитата: Охотовед 2
      Может хватит уже прихотям следовать? Пора его уже…


      Ну смотрите.
      . его друзья не в тюрьме»


      .«зеленым ничтожеством», которое продолжает жить только по прихоти России.


      Вот вам и компромисс.Который многое из происходящего обьясняет.Потому никто никого и не трогает.
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Вчера, 20:01
      Если дерьмо не трогать, будет меньше вони.
    5. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Вчера, 22:02
      Цитата: Охотовед 2
      Может хватит уже прихотям следовать? Пора его уже…

      «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». laughing Возможно Вавик Зеленский ходит в памперсах ... Потому и не можем замочить в сортире .. А жаль ...
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Вчера, 18:04
    ..ну началось "глаголом жечь" (с)....
    ДАМ бы не клавиатуры мучал, а реально пошёл бы и разработал операцию по наказанию зельца. а то форму носить только перед камерами горазд, а не по сути...

    зы скатывается до банальной перепалки. это не то.
    1. Комментарий был удален.
    2. Лимрак Звание
      Лимрак
      0
      Сегодня, 00:25
      Глупо такое говорить с учетом того что все знают кто единственный дирижирует и кто связал армии России руки и ноги не давая применять все свои возможности по ликвидации врага.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -6
    Вчера, 18:07
    Медведев назвал Зеленского «ничтожеством», живущим только по прихоти России

    Когда нибудь- обоих покажут и они дадут интервью у стена плача.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Вчера, 18:10
    А почему Россия даёт гарантии "ничтожеству" он не стал объяснять?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 18:14
      а его это не уполномочили делать. у ДАМа другая задача. опять же Илюша уже пристроен. Всё как положено.
      1. zvezdochet200
        zvezdochet200
        0
        Вчера, 19:16
        у ДАМа другая задача.

        У ДАМа одна задача - раздавить "Финляндию" и ничего не оставить от "Балтики".
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -13
    Вчера, 18:15
    Яб на месте Израиля- не пускал в страну Медведева и Зеленского.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 18:36
      Цитата: ximkim
      Яб на месте Израиля- не пускал в страну Медведева и Зеленского.

      Вам гражданам Израиля это решать, а не нам.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Вчера, 22:06
      Цитата: ximkim
      Яб на месте Израиля- не пускал в страну Медведева и Зеленского.

      Ой , вэй ...Сёма держите меня семеро .. lol . Таки Чубайса пустили , Миндича пустили , и этих примете .. С Израиля выдачи нет . Даже ворам и подонкам .
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Вчера, 18:17
    Медведев назвал Зеленского «ничтожеством», живущим только по прихоти России


    Странно, но большинство жителей России (99%) за то, что бы раздавить Гниду, что бы она в Вошь не превратилась.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 18:26
      ..вот и получается, что прихоть то эта - явно не наша, не народная....
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Вчера, 19:23
      99% сотрудников МВД в свое время были против переименованя Милиции в полицию, но у нас же демократия. Чему ещё удивляться...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 18:18
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Скорее всего по попущению ...
    По недоработки компетентных органов wink
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Вчера, 18:20
    Капитуляции Украины может подписать и Сырский или Залужный...Зеленский не обязательно для этого и нужен...веса среди бандеровцев он не имеет...убьют они его как только он сделает шаг в сторону.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Вчера, 19:23
      Даже любой высший офицер сможет подписать капитуляцию.
  10. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Вчера, 18:21
    Типа. Слабо меня достать?
    1. Fisher Звание
      Fisher
      -1
      Вчера, 21:46
      Капитуляцию - да, но не договор. О капитуляции речи не идёт, мы за договор бьёмся, но подлец Зеленский все никак не соглашается. Нехороший человек, однако.
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    +4
    Вчера, 18:31
    Медведев в своей манере назвал Зеленского «зеленым ничтожеством», которое продолжает жить только по прихоти России. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина якобы пошла на компромисс, поэтому Путин и его окружение «еще не в тюрьме». Видимо, клоун решил показать свою значимость в беседе с иностранным корреспондентом. А Медведев показал, что Россия этого «просроченного» ни во что не ставит. По его словам, «нелегитимный» своими решениями продолжает разваливать Украину так, как не смогла бы сделать Россия. В принципе, российский политик дал ясный ответ, почему мы до сих пор это чучело не трогаем.

    Есть договор не трогать чучела?
    Так в своей манере высказался?

    Миллионы украинцев, которые могли работать на заводах, пахать, сеять, урожай собирать, детей учить, в науке что то достигать...
    Десятки тысяч наших, которые тоже могли работать на заводах, пахать, сеять, урожай собирать, детей учить, в науке что то достигать...

    Но Президент Зеленский неподстрелен, не взрываем, миротворен и защищаем всеми другими Президентами.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 18:41
      Цитата: Fangaro
      Но Президент Зеленский неподстрелен, не взрываем, миротворен и защищаем всеми другими Президентами.

      Всему своё время, когда нужно, тогда и грохнут, а пока пусть разваливает 404, от кары всё равно не уйдёт.
  12. drags33 Звание
    drags33
    +5
    Вчера, 18:31
    То, что это зеленое ничтожество живо, - упущение нашего политического руководства... Запад, не задумываясь о последствиях, вырастил нового фюрера XXI века. И вот теперь это существо, с ярко выраженной манией величия, хамит не только России, но и самому Западу... Ну а решать этот вопрос, как и в 1945 г., опять русскому солдату....
  13. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Вчера, 18:32
    зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404.

    Ну что же, нужно помочь «зелёной сопле» в его не лёгком деле. Декоммунизировать многое ещё надо. Вот к примеру, практически не было прилётов "Гераней! и "Искандеров" на «АрселорМиттал Кривой Рог» — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог.
    1. Развед Звание
      Развед
      +1
      Вчера, 18:42
      К примеру, прежде чем такое советовать неплохо бы узнать, кто является основным зарубежным акционером комбината и кто конечным собственником. Возможно, после этого желание советовать пропадет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 19:03
        Цитата: Развед
        неплохо бы узнать, кто является основным зарубежным акционером комбината и кто конечным собственником. Возможно, после этого желание советовать пропадет.

        Да мне как всё равно кому он принадлежит, но не мне и не государству Россия.
        Так что можно со спокойной душой разносить комбинат в дребезги.
        Ну а конечный собственник Лакшми Миттал является председателем правления ArcelorMittal с оборотом в 62,4 млрд долларов (выручка), крупнейшей в мире сталелитейной и горнодобывающей компании по объему производства.
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Вчера, 19:07
          Угу. Вы собираетесь с ним воевать?
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Вчера, 19:10
            Цитата: Развед
            Угу. Вы собираетесь с ним воевать?

            А я тут причём, если это не моё, так что пусть бомбят ребята.
      2. kventinasd Звание
        kventinasd
        +1
        Вчера, 19:31
        Цитата: Развед
        Возможно, после этого желание советовать пропадет.

        Да ладно. Криворожсталь для ArcelorMittal, уже пятый год приносит одни убытки, так что в Люксембурге и в Индии не заметят отсутствие этого предприятия.
  14. bbb Звание
    bbb
    +2
    Вчера, 18:40
    Если Зеленого не станет, то на Украине должны будут пройти выборы, власти сильной нет. Пора уже, пора.
  15. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Вчера, 18:46
    Медведев какими-нибудь реальными делами занимается, или только блохерствует?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:37
      это не блохерство. это выражение отношения к политическому курсу оппонента и самому оппоненту. а так же оперативное реагирование на высказывания антагонистов. понимать, понимаете ли, надо. laughing
  16. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +7
    Вчера, 18:53
    Странна формулировочка.
    Если уничтожение Зеленского и его прихвостней может спасти жизни наших воинов- нужно уничтожить!

    Аргументация против уничтожения кровавого клоуна, некоторых "товарищей", за эти 4 (четыре года) войны менялась не раз.

    1. Сначала всякие журнафлюхи вопили: "с кем тогда вести переговоры?".
    Но повестка резко поменялась, и эти же гнусавые голоса журналисткого шакалья, завыли:
    "какие перговоры, он же просроченный, выборов не было".
    2. Потом журнафлюхи отрабатывали вброс: "Мы не они- Леопольд даваёте жить дружно".
    Прошло две недели, новая повестка...

    И так до восьми раз.

    Матрасня, иудофашисты (ЦАХАЛ) дистанционно выкашивали руководсво ХАМАС и КСИР десятками.
    Спасли сотни, тысячи жизней своих граждан.

    Неужели такой подход неосуществим?
    Инструменты и опыт имеется.

    Понятно, что посылать Башаровых с Петровыми, смысла нет, положим ребят за понюх табаку.
    Зленского плотно прикрывают ребята из МИ6 и МОССАД. К такой цели никак не подберешься.

    Но гиперзвуку то эти обрезанные бодигарды не помеха.
    Понятно, потом Израиль завопит о хохлокосте, как азербайджанский МИД.

    Но уж Лавров найдёт в своём армянско-русском лексиконе, опять что-то нетленное, для ответа "землякам" из Тель Авива.

    Жалко денег на "просроченного"? Объявите сбор!
    На такое дело и зарплаты не жалко!
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Вчера, 19:03
    Да- сильно сказано, но слово -серебро, а молчание- золото. Так вот, молча сделать то, что давно пора было сделать.
  18. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Вчера, 19:17
    Имея возможность обезглавить врага и не воспользоваться этим это либо глупость либо преступление а ни коим образом не "прихоть".
    Тот же Сталин , имей он современное вооружение ни минуты бы не сомневался чтобы нанести удар по верхушке Рейха , потому что государственный деятель был а не дешёвая побрехушка способная только красные линии рисовать.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 23:57
      Цитата: Туре-Собака
      Тот же Сталин , имей он современное вооружение ни минуты бы не сомневался чтобы нанести удар по верхушке Рейха

      Какая разница, каким оружием достигнут результат? Троцкий был ледорубом убит. При этом, Сталин лично отменил две уже полностью подготовленные операции по убийству Гитлера. То есть, Сталину достаточно было сказать «Да», и уже в 1942 году Гитлер был бы трупом. Но Сталин этого не допустил. Наверное, он, всё-таки, был дешёвой побрякушкой, а не государственным деятелем, согласно вашему определению.
  19. Себенза Звание
    Себенза
    +3
    Вчера, 19:19
    Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: «Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме». Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зелёное ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404.
  20. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +4
    Вчера, 19:19
    Да что же у нас прихоти все какие-то извращенные. Американцы по сравнению с нами показывают образец прагматизма и здравомыслия. Вместо войны с Венесуэлой обошлись одной спецопераций по захвату Мадуро. Но эффективно же. Столько жизней солдат сберегли, сколько денег.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Вчера, 19:26
      По этой причине весь мир и боится США. А в РФ уже открыто плюют даже нищие бантустаны из Средней Азии.
      1. SSR Звание
        SSR
        -6
        Вчера, 20:50
        Цитата: Vulpes
        А в РФ уже открыто плюют даже нищие бантустаны из Средней Азии.

        Вот интересный вы тип.
        Когда всех азиатов, вы поливали помоями - бантустаны из Средней Азии, когда киргизы, казахи стали возвращаться к себе, в том же такси теперь больше граждан Таджикистана и Узбекистана, и несомненно именно эти бородачи, самые лояльные к РФ.
        Продолжаем всех обсирать, а вы в курсе, что якуты тюркоговорящие? - это вам не татары или башкиры, таджики вообще ни к одному этносу в РФ не имеют отношения а казахи и киргизы да, не чуждые.

        https://dzen.ru/a/Y-Z_BbLWDHETxEWK?ysclid=mlo1evdjeo674810271
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 21:12
          Домой. Надо песню поставить друга.
  21. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Вчера, 19:27
    О как... А что мешало и мешает убрать остальное военно-политическое руководство бандеровцев? Тоже пусть разваливают 404, а заодно и наши территории, людей?
  22. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Вчера, 19:35
    Медведеву можно было бы задать один вопрос - почему он остановил армию России в 60 км от Тбилиси, не взял всю "Джорджию" и не показал тем самым всем "бывшим" что бывает при взбрыкиваниях, но! Глядишь и сохранили бы сотни тысяч жизней только с нашей стороны... Вот только этот вопрос не к нему, подневольному, а к нынешнему, заглавному...
  23. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 19:36
    Кому пальчиком грозит?
  24. Z-7478 Звание
    Z-7478
    0
    Вчера, 19:44
    Понятно абсолютно, что наркофюрер не умрет своей смертью после окончания СВО. Он будет ликвидирован. Врагов у этого чучела - миллион! )
  25. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Вчера, 20:34
    думал, кто же подпишет статью..очередной замполит.
    в полку Ставера пополнение.
  26. Glock-17 Звание
    Glock-17
    -1
    Вчера, 21:35
    Шут под усиленной охраной англичан или даже конвоем. Убрав шута, можно навлечь на себя гнев западных партнеров с непредсказуемыми последствиями прежде всего для себя. Так что прихоть здесь не при чем.