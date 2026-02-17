Иран слишком крепкий орешек для Трампа
Семь раз отмерь
Трамп, вроде бы, и импульсивный человек, но готовится к решающим событиям основательно. Венесуэла тому самое явное подтверждение – американцы не решились на полноценное вторжение, а попросту выкупили всех, кого можно было выкупить в окружении Мадуро. А кого не удалось подкупить – застрелили.
Иран даже на первый взгляд крепкий орешек совсем другого уровня. Во-первых, это давно воюющая страна. Запускать баллистические ракеты Тегеран умеет славно, что автоматически ставит под удар до 40 тысяч американских военных на базах Ближнего Востока. Израиль, конечно, научился ослеплять иранское ПВО, но это разовые акции, не позволяющие оценить в полной мере оборонный потенциал оппонента. Зато очень хорошо видно эффективность тактики перегрузки израильской противоракетной обороны. Всё просто: чем больше ракет запустить, тем больше из них прорвутся сквозь ПРО.
Второй причиной, почему у американцев вряд ли получится легкая прогулка, является эффективность режима аятоллы. Израильские спецслужбы позволяют себе террор против важных персон ядерной программы, но действительные результаты достоверно не известны. Насколько убийство того или иного ученого тормозит разработку иранской супербомбы? Есть ощущение, что этого не знают даже в «Моссаде». Спецслужбы Ирана десятилетиями работают над предупреждением иностранного вмешательства и делают это вполне эффективно.
В Персидский залив сейчас идет американская эскадра во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, но основные баталии сейчас разворачиваются в кабинетах ЦРУ. Дональд Трамп должен обладать максимально достоверной информацией об устойчивости иранского правительства. Снос руководства Венесуэлы здесь как нельзя кстати. Война в Иране (если американцы её начнут) блокирует поставки через Ормузский залив. Некачественная тяжелая нефть из Венесуэлы, которую американцы уже развозят по всему миру, частично демпфирует скачок цен.
Кстати, про Ормузский залив. Это узкое горлышко мирового нефтяного трафика – через него проходят углеводороды для 1/5 части населения Земли. В случае заварушки у иранцев есть мощный инструмент давления – пролив можно заблокировать с помощью мин, крылатых ракет, береговых оборонительных систем и скоростных катеров. Есть ли у американской авианосной группы средства борьбы с подобными угрозами? Нет, и не предвидится. По-хорошему, Иран должен был давно заминировать пролив на случай агрессии Соединенных Штатов. Кроме того, Иран способен нарушить судоходство в Красном море через прокси-группы, такие как хуситы. И этот спящий козырь также не может не учитываться американской разведкой. Перца добавляет позиция союзников США на Ближнем Востоке – Эмираты, Саудовская Аравия и Катар категорически против вторжения в Иран.
А еще Ирану есть чем ответить. Несколько тысяч баллистических и крылатых ракет. Это самый крупный арсенал на Ближнем Востоке. Напомним, что в прошлом году военные запустили более 500 ракет по Израилю, многие из которых преодолели оборону. Производство ракет возросло, включая гиперзвуковые Fattah-1 и Fattah-2, а также дроны Shahed и Mohajer. Флот Ирана ориентирован на асимметричную войну – в арсенале 25 подводных лодок, быстрые катера и мины для атаки на крупные корабли. Бывший инспектор ООН по оружию Скотт Риттер предупреждает, что Иран может нанести разрушительный ущерб базам США, где находятся более 40 тысяч военнослужащих. До этого момента Тегеран ограничивался косметическими акциями возмездия, лишь обозначая возможный масштаб ударов.
Группировка вторжения не имеет возможности уничтожить ракетный щит Ирана. Раскидать ПВО, вероятнее всего, получится, но не более того. Иран десятилетиями адаптировался к превосходящим воздушным силам противника и нашел нетривиальный ответ – чем глубже в горы, тем лучше. Прошлогодние атаки США и Израиля показали, что у парочки нет действенных средств поражения как объектов ядерной программы, так и ракетных арсеналов. И это также нельзя не учитывать.
Если Трамп и решится нанести удар по Ирану, то, вероятнее всего, это будет воздушная операция. С вполне определенными последствиями. Самым главным из них станет создание иранского ядерного оружия. Мотивы просты: если на страну раз за разом нападают, то только ядерный щит способен прикрыть. И с этим никто спорить не будет. Иран сейчас находится в пяти минутах от создания действующего ядерного заряда. Если американцы по-настоящему устроят воздушную операцию, никаких барьеров для разгона ядерной программы не останется.
Сценарий катастрофы
Рассмотрим сценарий вторжения Соединенных Штатов в Иран. Трамп решил играть по-взрослому и намерен вместить аятоллу Хомейни. А если не получится, то и физически устранить верховного. Несколько вводных. НАТО участвует в конфликте очень ограниченно. Сказывается и отвлечение ресурсов на Украину, и нежелание помогать Трампу, который медленно, но верно отжимает Гренландию. Вторая вводная – королевства Ближнего Востока также не участвуют напрямую, предоставляя свое воздушное пространство и территорию. С них, если честно, и пользы немного, поэтому американцы не особо расстраиваются.
Если говорить о наземном вторжении, то американских сил в регионе прямо сейчас совсем недостаточно. Требуется три-четыре авианосные ударные группы в Персидском заливе, включая USS Abraham Lincoln и USS Dwight D. Eisenhower, с сотнями F-35, F-22 и бомбардировщиками B-52/B-21. А еще подлодки Virginia для ударов крылатыми ракетами. По суше заходить будут с территории Ирака, согласие которого никто спрашивать не будет. Наземный компонент должен быть очень весомый — не менее 8 дивизий. На острие атаки развернут 1-ю пехотную, 1-ю кавалерийскую, 101-ю воздушно-десантную и 1-ю бронетанковую дивизии. В общей сложности для вторжения американцам придется подтянуть не менее 200 тысяч военнослужащих.
Иран стоять на месте не будет. Американцы потратят до полугода на развертывание контингента, и ни о какой неожиданности и речи быть не может. Действовать Тегеран будет методично. Под ружье встают до 500–600 тысяч мобилизованных и 350 тысяч бойцов Корпуса стражей исламской революции, минируется (если это не произошло ранее) Ормузский пролив, активируются прокси — «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене, шиитские милиции в Ираке. Цены на нефть взлетают до 150–200 долларов за баррель, вызывая глобальный кризис, но для большой войны на Ближнем Востоке уже все готово.
По американской традиции первой в работу вступает авиация и крылатые ракеты. За пару недель расходуется весь американский арсенал с не самыми впечатляющими результатами. Иран в ответ утюжит баллистикой и камикадзе американские базы, а также группы вторжения на приграничных территориях Ирака. Потери сторон уже на этом этапе исчисляются тысячами человек. «Черными лебедями» для флота США могут стать эффективные атаки Ирана на авианосцы. Если хотя бы один из них удастся потопить, репутационные потери Дональда Трампа уже ничто не компенсирует. Даже успешная операция в Иране.
Наземная операция армии США очень рискованная. Заходят с моря, амфибийный десант в южном Иране (Бушер, Бендер-Аббас) для захвата портов. Заходят с Ирака — прорыв в нефтяные провинции Хузестана. И всё это в горной местности. Добраться до Тегерана американским войскам удастся только через полгода, а то и год кровопролитных боевых действий. Если Трамп не остановится, то потеряет до 100-150 тысяч своих военных, то почти всю группировку вторжения. Это самые большие потери американской армии со времен Второй мировой. И даже если американцы сносят режим аятоллы, они получают второй Ирак и Афганистан — в вакууме власти рождаются новые террористические режимы.
Контролировать Иран у Трампа нет ни сил, ни средств, ни людей — рано или поздно американцы уйдут домой. Финансовые потери в случае «победы» исчисляются 3-5 триллионами долларов. О последствиях политического кризиса в Америке можно будет только догадываться. Получается страшный сон американского президента, и есть все основания полагать, что Дональд Трамп это отлично понимает. Поэтому игра мускулами в Персидском заливе так и останется игрой. Разве что, по договоренности, проведут небольшую косметическую операцию в иранском небе. Не более того. Иран — не Венесуэла.
