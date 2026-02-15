Индия заказывает дополнительные ракеты к прекрасно проявившим себя ЗРС С-400

Индия готовится закупить у России зенитные ракеты к системе С-400 «Триумф». Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на индийские медиа.

Индийским военным очень понравились российские зенитные системы С-400, индийцы буквально поют дифирамбы нашему ЗРК. Как ранее заявляли в индийском Минобороны, размещенные на границе с Пакистаном С-400 перехватили практически все запущенные Исламабадом ракеты. По расходу ракет-перехватчиков индийцы информацию не дают, но, судя по количеству планируемых к заказу ракет, он был немаленький.



После войны с Пакистаном индийцы выразили заинтересованность в закупке дополнительных зенитных систем С-400, а пока дело дошло только до оптовой закупки зенитных ракет. По предварительной информации, Нью-Дели планирует закупить 288 ракет-перехватчиков двух типов. Общая сумма сделки — один миллиард долларов, Минобороны страны сделку уже одобрило.

Согласно имеющихся данных, индийцы хотят купить 120 ракет ближнего радиуса действия до 40 км и 168 ракет большой дальности — от 150 до 400 км. Все боеприпасы пойдут на пополнение боезапаса уже развернутых систем. По контракту о дополнительных системах С-400 для индийской ПВО пока информации нет, идут предварительные консультации. Вполне возможно, что индийцы также закажут и систему С-500, способную сбивать спутники на низкой орбите. По крайней мере, интерес к ней они уже высказывали.
  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -2
    Вчера, 19:04
    Нам сейчас своё небо надёжно закрыть, особенно в приграничных с украиной регионах.
    1. major071 Звание
      major071
      +9
      Вчера, 19:11
      С-400 не применяют для перехвата украинских беспилотников, это все равно, что из пушки по воробям стрелять, очень дорогие и сложные в производстве ракеты. Данные комплексы прикрывают критическую инфраструктуру от ракет и авиации. На границе работают "Панцири", а также мобильные группы с пулеметами, зенитными пушками и т.д. hi
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Вчера, 19:28
        По Белгороду и Курску уже несколько дней долбят ракетами!
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +5
      Вчера, 19:12
      Нам сейчас своё небо надёжно закрыть, особенно в приграничных с украиной регионах.
      На нужно вывести производство на такой уровень эффективности, чтобы хватало нам, нашим союзникам, и нашим клиентам! Свято место пусто не бывает...
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -5
    Вчера, 19:13
    индийцы выразили заинтересованность в закупке дополнительных зенитных систем С-400, а пок

    Новость хорошая. Интересно только как они платить будут. Надеюсь не рисом и чаем.
    1. landromat
      landromat
      +2
      Вчера, 19:46
      Индия втрое богаче России по ВВП, денег есть.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Вчера, 20:27
        Индия втрое богаче России по ВВП, денег есть.

        Вопрос не в их богатости, а в том, что хождение основных валют отслеживается центробанками их выпустившими, например попытка перевода 1 млд долларов в Россию будет немедленно заблокирована. А индийские рупии никому не нужны, на них нечего покупать.
        1. Imperor_Alive Звание
          Imperor_Alive
          -1
          Вчера, 23:09
          Пусть переводят 1 млрд $ в Китай, а нам на них китайских станков и ... что там мы еще покупаем у Китая для СВО.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Вчера, 20:21
      Очень люблю индийский рис. Специально за ним хожу, когда приезжает индийская ярмарка. Пью только индийский чай. Индийский айфон мне не нужен.
  3. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +1
    Вчера, 19:17
    Хуситам бы дать эти С500, чтобы Старлинки посбивали. Было бы зеркально тому как американцы и британцы обошлись с нами на Украине. Мы были бы, как бы ни при чем, как и они в войне на Украине. Но получили бы от нас чувствительный удар. Да и нашим ребятам стало бы сразу легче на передовой.
    Эх, мечты, мечты...
    1. Imperor_Alive Звание
      Imperor_Alive
      0
      Вчера, 23:18
      Вообще говоря, после того как Старлинк начал принимать однозначное участие в войне на стороне укрофашистов, у нас появилось законное право уничтожить эту группировку ядерным взрывом на орбите.

      Ибо оружие в космосе недопустимо.

      Тем более, что ниже Старлинка, вроде, и нет ничего, кроме еще одной американской группировки спутниковой связи Iridium. А спутники выше пострадать не должны, как мне представляется.

      Но вопрос упирается в нерешительность руководства РФ. Или мы чего-то не знаем, конечно.
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Вчера, 19:51
    Цитата: Павел_Свешников
    Хуситам бы дать эти С500, чтобы Старлинки посбивали. Было бы зеркально тому как американцы и британцы обошлись с нами на Украине. Мы были бы, как бы ни при чем, как и они в войне на Украине. Но получили бы от нас чувствительный удар. Да и нашим ребятам стало бы сразу легче на передовой.
    Эх, мечты, мечты...

    вы бы хоть узнали сколько тысяч спутников старлинков на орбите летает и сколько в год ракет для С500 производится и сопоставили для себя эти цифры.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Вчера, 20:22
      Не лишайте человека мечты.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Вчера, 20:05
    Не маленькие у индейцев аппетиты. Да еще дополнительные ЗРК, а к ним дополнительный б/к, а потом обслуживание, ремонт, модернизация. В общем, это на многие годы. А к ЗРК, РЛС большой дальности, АСУ и прочие составляющие.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 00:03
      А чем плохо, что российские заводы будут обеспечены индийскими заказами по ПВО на много лет вперед?
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -4
    Вчера, 21:57
    Я бы этим цыганями не то, чтобы ракеты, спички бы не продавал.
    С такими деловыми партнёрами общаться нельзя.
    Пусть их господа, их и снабжают.
    Индийского раба только английский хозяин может обуздать.
    Идеи Ганди разбились об кастовость общества.
    Верхняя каста вхожа в английский парламент.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Вчера, 23:43
      действительно...а давайте похерим все взаимоотношения с Индией что годами строили и отдадим их матрасам.....ерунда какая