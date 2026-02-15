В Британии вновь перенесли сроки открытия производства снарядов для Украины

Британская пресса пишет об очередном срыве срока открытия на территории Соединённого королевства предприятия по производству снарядов для Украины. В материалах говорится, что завод к настоящему моменту должен был уже отгрузить несколько партий артиллерийских боеприпасов в интересах ВСУ. Однако этого не произошло.

На основании публикуемых сведений можно сделать вывод о том, что задержка с открытием такого завода составляет более полугода.

Выпуск боеприпасов должно было наладить предприятие на территории Уэльса. В местечке Гласкод. Само предприятие там есть, но дополнительные мощности по производству снарядов именно для Украины пока так и не были созданы. А изначально было заявлено, что эти мощности обеспечат кратный рост объёмов выпускаемой продукции – в 16 раз.



Выпуск военной продукции для Украины обещали наладить в компании BAE Systems. Там подтвердили, что пока «есть определённые задержки».

При этом британские эксперты пишут о том, что средства на расширение производства уже были выделены, однако пока не предоставлено отчёта, куда же именно они пошли, если начало выпуска артиллерийских снарядов для Украины снова отложено.

Тем временем министр обороны Британии Хили продолжает заявлять, что Лондон готов оказывать военно-техническую помощь Украине и после подписания мирного договора.
    lubesky
    Вчера, 19:21
    изначально было заявлено, что эти мощности обеспечат кратный рост объёмов выпускаемой продукции – в 16 раз


    На самом деле откаты в карманы должны были увеличиться в 16 раз… wassat
    Андрей Малащенков
    Вчера, 19:35
    Да кому они нужны эти украинцы - тем паче что эти снаряды будут для них на халяву - понятно что англы попилят нужную сумму между собой - но раз не запустили завод значит еще не договорились кто и сколько хапнет ..
      Nexcom
      Вчера, 19:40
      ...просто ещё не договорились сколько получит тот, кто продавит это решение среди пэров и сэров. а уж потом пойдёт распил на местах...
    ТермиНахТер
    Вчера, 20:01
    Как уже не единожды говорил - рассказывать можно что угодно, язык без костей. Реальное существенное наращивание выпуска продукции - это очень не просто.
    БойКот
    Вчера, 21:21
    Не устану повторять, в европах большая напряжёнка с кадрами, в первую очередь квалифицированными. Арабов-парикмахеров полно, девать некуда, а на заводы их почему-то не тянет.
    Dart
    Вчера, 22:29
    Пора Петрову,Баширову и Ко наведаться туда с экскурсией, просто посмотреть...
    nik-mazur
    Вчера, 22:44
    средства на расширение производства уже были выделены, однако пока не предоставлено отчёта, куда же именно они пошли

    Свежепостроенные особнячки на Багамах не пробовали поискать?