Британская пресса пишет об очередном срыве срока открытия на территории Соединённого королевства предприятия по производству снарядов для Украины. В материалах говорится, что завод к настоящему моменту должен был уже отгрузить несколько партий артиллерийских боеприпасов в интересах ВСУ. Однако этого не произошло.На основании публикуемых сведений можно сделать вывод о том, что задержка с открытием такого завода составляет более полугода.Выпуск боеприпасов должно было наладить предприятие на территории Уэльса. В местечке Гласкод. Само предприятие там есть, но дополнительные мощности по производству снарядов именно для Украины пока так и не были созданы. А изначально было заявлено, что эти мощности обеспечат кратный рост объёмов выпускаемой продукции – в 16 раз.Выпуск военной продукции для Украины обещали наладить в компании BAE Systems. Там подтвердили, что пока «есть определённые задержки».При этом британские эксперты пишут о том, что средства на расширение производства уже были выделены, однако пока не предоставлено отчёта, куда же именно они пошли, если начало выпуска артиллерийских снарядов для Украины снова отложено.Тем временем министр обороны Британии Хили продолжает заявлять, что Лондон готов оказывать военно-техническую помощь Украине и после подписания мирного договора.

