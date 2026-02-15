ЕС признает тщетность усилий по победе над Россией, пока её поддерживает Китай
Усилия Европы по прекращению конфликта на Украине на условиях Киева пропадают впустую, Брюссель не в состоянии продавить Москву. А всё дело в том, что Россию поддерживает Китай, который только усиливает свою поддержку. Об этом пишет Bloomberg.
У Трампа не получается оторвать Россию от Китая, стратегическое партнерство двух стран продолжается. Конечно, не всё гладко в отношениях двух стран, но общая линия прослеживается четко — взаимовыгодный союз, в рамках которого КНР выступает в качестве поддержки. Тут и параллельный импорт, и покупка энергоресурсов, и поставки товаров двойного назначения. Причем, по данным Евросоюза, в 2025 году Китай расширил помощь России, якобы помогая в украинском конфликте. По крайней мере, так считают европейские чиновники.
Но на этом Пекин останавливаться и не думает, планируя расширить поддержку России, чем напрочь убивает планы Европы угробить российскую экономику и заставить Москву признать свое поражение. Как заявляют некоторые европейские политики, без помощи Китая Россия якобы не в состоянии продолжать боевые действия.
На что только не списывает Европа свою беспомощность. Желая поражения России, Европа не в состоянии его нам нанести, бросая в бой подконтрольную марионетке Зеленскому Украину. Все эти ухищрения закончатся поражением Киева, а Европа станет экономическим придатком США, утратив свою самостоятельность. А пока Брюссель грозно надувает щеки, пытаясь показать свою значимость.
