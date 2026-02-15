ЕС признает тщетность усилий по победе над Россией, пока её поддерживает Китай

Усилия Европы по прекращению конфликта на Украине на условиях Киева пропадают впустую, Брюссель не в состоянии продавить Москву. А всё дело в том, что Россию поддерживает Китай, который только усиливает свою поддержку. Об этом пишет Bloomberg.

У Трампа не получается оторвать Россию от Китая, стратегическое партнерство двух стран продолжается. Конечно, не всё гладко в отношениях двух стран, но общая линия прослеживается четко — взаимовыгодный союз, в рамках которого КНР выступает в качестве поддержки. Тут и параллельный импорт, и покупка энергоресурсов, и поставки товаров двойного назначения. Причем, по данным Евросоюза, в 2025 году Китай расширил помощь России, якобы помогая в украинском конфликте. По крайней мере, так считают европейские чиновники.



Но на этом Пекин останавливаться и не думает, планируя расширить поддержку России, чем напрочь убивает планы Европы угробить российскую экономику и заставить Москву признать свое поражение. Как заявляют некоторые европейские политики, без помощи Китая Россия якобы не в состоянии продолжать боевые действия.

РФ не могла бы продолжать военные действия против Украины без экспорта компонентов двойного назначения с помощью Китая.


На что только не списывает Европа свою беспомощность. Желая поражения России, Европа не в состоянии его нам нанести, бросая в бой подконтрольную марионетке Зеленскому Украину. Все эти ухищрения закончатся поражением Киева, а Европа станет экономическим придатком США, утратив свою самостоятельность. А пока Брюссель грозно надувает щеки, пытаясь показать свою значимость.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Вчера, 19:57
    Молились бы на Китай идиоты - ведь если бы Россия столкнулась бы с серьезными трудностями из-за военных поставок западнюков в 404 - то просто применила бы ЯО ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -10
      Вчера, 20:00
      Цитата: Андрей Малащенков
      Молились бы на Китай идиоты - ведь если бы Россия столкнулась бы с серьезными трудностями из-за военных поставок западнюков в 404 - то просто применила бы ЯО ...


      В ноябре 2022 после Херсона по слухам даже рассматривалась такая возможность пока не состоялся разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином МО РФ Шойгу,где было настоятельно рекомендовано не делать этого.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -10
        Вчера, 20:08
        Интересно на какие плюшки согласился Шойгу, в противовес не применения ЯО.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -4
          Вчера, 20:10
          Цитата: Аркадий007
          Там не про плюшки шла речь,а про кнут.Ну какие плюшки могут быть от США,да ещё после вынужденного ухода из Херсона?
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -7
            Вчера, 20:14
            Тогда еще больше вопросов. Нагнули, а затем еще сильнее.
            Тогда что им мешает сейчас настоятельно рекомендовать сложить оружие?
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              -9
              Вчера, 20:17
              Цитата: Аркадий007
              Ну европейцы прямо на этом и настаивали на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.Что мешает?Так если даже после Херсона не смогли добиться этого,когда Зеленский был на пике своей славы,то на сейчас шансов ещё меньше. Поэтому не удивительно.Расклад сил не тот.
              1. Mitos Звание
                Mitos
                -1
                Вчера, 23:57
                Именно по этому они говорят о мире. Им пример предыдущих походов ниочем не говорит. Воистину кто забыл историю, рискует ее повторить.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +9
        Вчера, 20:23
        Цитата: Sky Strike fighter
        Вот как раз на тему слухов примечание от В. Высоцкого: yes

        "И, словно мухи, тут и там
        Ходят слухи по домам,
        А беззубые старухи
        Их разносят по умам!"
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Вчера, 23:40
          Цитата: Монтесума
          примечание от В. Высоцкого

          До сих пор актуально:

          И поют друг другу шёпотом ли, в крик ли —
          Слух дурной всегда звучит в устах кликуш,
          А к хорошим слухам люди не привыкли —
          Говорят, что это выдумки и чушь.
      3. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Вчера, 23:11
        по слухам
        европейцы собирались ввести свои войска на территорию бывшей УССР, пока не состоялся разговор с неназванным представителем Москвы, где было настоятельно рекомендовано не делать этого...
        и
        там не про плюшки шла речь,а про кнут
        Большой Русский Кнут
        request
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +3
      Вчера, 20:17
      Вот, с языка сняли. Может, если бы"не помощь из- за спины", если бы не оглядывались по сторонам- как бы кого не обидеть, то меньше бы миндальничали с военно- политическим руководством Украины.
    3. bondov
      bondov
      -1
      Вчера, 20:20
      Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев вообще слов не выбирает: «Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от
      того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну… Китай сегодня полностью выжигает остатки российской промышленности, причем невиданными ранее темпами».


      Китай прекратил экспорт современных станков в РФ с осени 2025, А ОНИ СОСТАВЛЯЮТ ОК. 60% станков в РФ - так утверждает Боглаев... вероятно, потому прекратил, чтобы в РФ не заигрывались с США и всякими там какими-то
      духами Анкориджа... так-то...
    4. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      -4
      Вчера, 21:02
      Но на этом Пекин останавливаться и не думает, планируя расширить поддержку России,
      такое счастье, такое светлое будущее, аж душа поет и ликует!!! Ведь не собирается на этом останавливаться братцы!!!
  2. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    -6
    Вчера, 19:58
    . ЕС признает тщетность усилий по победе над Россией, пока её поддерживает Китай


    Если слушать то,что говорят по телеку,то это скорее всего Китай зависит от России.Мы ведь впереди планеты всей как нам рассказывают.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -4
    Вчера, 20:10
    На сегодня в мире два полюса противостояния КНР и США.
    Победит то с кем будет Россия.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      -3
      Вчера, 20:23
      Нет там ни каких противостояний. Одни цех,другие финансовый пузырь. А все остальные включая башни( и мы вместе с ними, кудыж деваться ,грешные ) терпилы.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 20:26
      КНР и США сплетены между собой своими экономиками как сиамские близнецы пуповиной.

      . Победит то с кем будет Россия.


      Ну давайте сравним промышленные и технологические возможности России с промышленными и технологическими возможностями Китая или США.У нас даже Ил-114-300 пытаются выпускать в Индии,а не своё производство внутри страны развивать.То были рабочие руки,но было не до отечественного самолётостроения, все ведь на Боингах летали,теперь есть желание развивать отечественный авиапром,но как говорят специалистов надо готовить после многолетнего простоя заводов.Все такие неожиданные.То туда,то сюда нас болтает.Из крайности в крайность.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +5
        Вчера, 21:45
        1. В войне побеждают ресурсы, их суммарная составляющая.
        2. Китайцы и америкосы никак не могут быть близнецами, слишком разная ментальность во всем абсолютно.
        3. В США и ЕС сейчас ровно такая проблема с грамотными рабочими как и у нас, ибо и ЕГЭ и школа одна. Готовили приспособленцев по жизни, а не производителей благ.
        4. Ни одна страна в мире не производит самолеты от 0 до 100%, а вот у нас появился Ил-114-300 который мы можем делать сами, но в малых количествах.
        5. А болтает нас здорово, это да. Нет идеологии в стране, нет цели у социума. Социум без идеологии - стадо. Стадом управлять легко, оно идёт за тем кто лучше кормит.
      2. d1975 Звание
        d1975
        0
        Вчера, 22:55
        Я вам так скажу , нет идеологии ! Образование напрочь убили , либерасты и в том числе депутаты ЕР , которые принимали большинством кучу дебильнейших законов . Цепь вполне доказана . Сделали юристов , чтобы терпилы жаловались , экономистов , кому было на барина работать денежки экономить , но вот про работяг забыли . А зачем ? Много ума не надо сходить в Пятёрочку или магнит. Если рабочих на Воронежский шампиньон нанимают узбеков и уже кажется индийцев ! И это у меня в станице , Кубань . Русскому не будут платить , как им проверено , да и народ разболтался . Господ то ,никто и никогда не контролирует . У них свои правила и понятия . Я не сторонник КПРФ , но по моему мы не той дорой идём товарищи . Дома надо давать квартиры , как раньше , делать страну для русских ( я имею ввиду всех коренных ) , заботиться о людях . Какие рабочие ? Жить то они где будут ? Ипотека наше фсё ? Дочь работает в генетике , можно сказать обеспечивает продовольственную безопасность страны , поинтересуйтесь ценами на жильё в Краснодаре . Перспективы бюджетной молодёжи ноль , впрочем , как и везде . Престиж профессии рабочего очень низок.
      3. mann Звание
        mann
        0
        Вчера, 23:48
        Цитата: Sky Strike fighter
        То были рабочие руки,но было не до отечественного самолётостроения, все ведь на Боингах летали,теперь есть желание развивать отечественный авиапром,но как говорят специалистов надо готовить после многолетнего простоя заводов.Все такие неожиданные.То туда,то сюда нас болтает.Из крайности в крайность.

        Что нам еще остается, кроме как выпить "за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!", как завещал нам великий Гайдай...
        а вообще-то грустно... такое впечатление, что у нас наверху одни тормоза собрались... sad
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 20:10
    А всё дело в том, что Россию поддерживает Китай, который только усиливает свою поддержку.

    А уж про Индию и говорить не надо!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 20:18
    Каждый имеет свою выгоду и пока баланс соблюдается, ничего принципиально изменится... может/не может, поживём увидим.
  6. Essex62 Звание
    Essex62
    -6
    Вчера, 20:20
    Это в каком - же месте РФ Китай поддерживает? Поставляет бусы для зажравшегося российского потребителя- тунеядца ,в обмен на НГ ,чуть не ниже себестоимости?
  7. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +1
    Вчера, 20:20
    Ну после того,как с санкциями против России ( я уже эти пакеты считать устал), мягко говоря "обосрамились", начинаются подобные отмазки..Жалко вы выглядите,ребята из европы. Поверьте..
  8. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Вчера, 21:14
    При чём тут Китай? Нас спонсирует Северная Корея, а не Китай. Они опять что-то перепутали.
  9. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Вчера, 21:18
    Реальность больно бьёт по мозгам диванных экспертов 😂
    И Китай и Индия в немалой степени поспособствовали тому , чтобы в РФ не было проблем с долларом и товарами двойного предназначения.Против Запада не выстоять в одиночку , поэтому жадный и плохой союзник это тоже приемлемо.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 21:55
    напрочь убивает планы Европы угробить российскую экономику и заставить Москву признать свое поражение.

    А зачем РФ ядерное оружие тогда? Что я прочитал — не понял! Что я за бредни прочитал! Не, ну если знать, что РФ не применит по противникам ядерные удары, тогда да, логика есть в этом! А иначе РФ может применить ядерное оружие даже по спонсорам киевского режима, всё только зависит от главы и от людей РФ, ну если РФ суверенна! РФ хотят убедить в том, чтобы играла по правилам ЕС и США и других и не играла по своим правилам ! Может, РФ сделает все же шаг в неизвестность, когда она будет управлять процессом,и определять кто будет проигравшим, а кто выигрыше ? Не, ну если играть по правилам золотого миллиарда или совета глобал, то РФ должна проиграть в той или иной степени!
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Вчера, 22:01
      Ну либо вся жизнь игра, а люди в ней марионетки.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Вчера, 23:19
      Цитата: opuonmed
      Может, РФ сделает все же шаг в неизвестность, когда она будет управлять процессом,и определять кто будет проигравшим, а кто выигрыше ?

      А Россия будет в любом случае - применит она ЯО или нет - в проигрыше.
  11. LuZappa Звание
    LuZappa
    -1
    Вчера, 22:05
    Если бы руководство РФ реально хотело победить, то все случилось бы в считанные недели. Без всякой помощи Китая.
  12. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Вчера, 22:53
    Забавно, что столько времени уламывали КНДР разоружиться, а на сегодня, как видим, сами же и признают необходимость ядерного зонтика
  13. moneron Звание
    moneron
    -1
    Вчера, 23:10
    Самое тяжелое для населения воюющей страны....позиционная война при равновесии сил. А когда это тянется годами, без всякой перспективы кардинально изменить ситуацию на фронте, то это вдвойне тяжелей.
    Мечта быстро закончить войну забросав украину ядеркой...бред сивой кобылы и нетрезвых комментаторов. У нас в россии этнических украинцев треть россии...и все они активно общаются с родственниками на украине...и что тогда после украинского армагедона произойдет в нашей стране?
    Жахнуть для отстраски по западу? Так и нам прилетит не хило.морально слабый запад-миф. Что то не слышно, чтобы западные наемники массово сдавались в плен
    Договорняк в данных условиях единственный выход из этой тупиковой ситуации..понятно что с моральными потерями.
    Сибирских спасительных дивизий за спиной у нас сейчас нет....численность населения огромной по площади страны не позволяет.
  14. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 00:32
    …взаимовыгодный союз, в рамках которого КНР выступает в качестве поддержки...
    «Союз с КНР в качестве поддержки» - это как поговорка мультяшного Ильи Муромца: «Конь без седока - беда не далека». Уже было в истории ЕС: для поддержки в экономическом противостоянии с США и РФ делились европейцы с КНР технологиями для участия китайцев в производственных процессах, затем поделились с китайцами производственными процессами, затем пришлось делиться производствами, покуда китайцы не натаскались, не поднабрались, не оборзели и не сказали: а теперь мы сами, а вы - сами. Только вот к тому моменту всё европейское было уже у китайцев: и технологии, и процессы, и производства… Не в сторону тех же граблей танцует нынче Россия?