США задержали очередной танкер с нефтью, входящий в теневой флот Ирана
3 11011
Соединенные Штаты захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью. Как сообщает американская пресса, США отслеживали данное судно, начиная с Карибского моря.
Американцы перехватили в Индийском океане танкер Veronica III, шедший под панамским флагом. Как утверждают в Пентагоне, данное судно связано с Ираном и ранее неоднократно было замечено в перевозке иранской нефти. Но на этот раз его задержали с венесуэльской. По предварительным данным, танкер перевозил порядка 1,9 млн баррелей нефти.
Как утверждается, танкер был засечен еще в Карибском море, и после этого американцы не выпускали его из вида, готовя операцию по задержанию. Перехват произошел в Индийском океане, группа захвата высадилась на судно с вертолета. Согласно заявлению Министерства войны США (бывшее Минобороны), таким образом США осуществляют борьбу с теневым флотом Ирана, обходящим американские санкции.
По мнению экспертов, в ближайшее время американцы лишатся одного или двух танкеров, следующих с нефтью через Ормузский пролив. Иранский Корпус стражей исламской революции всегда отвечает ударом на удар. Задержанные суда будут доставлены в один из портов Ирана, где с них сольют нефть в качестве «компенсации издержек». Схема рабочая и уже неоднократно применялась.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация