США задержали очередной танкер с нефтью, входящий в теневой флот Ирана

Соединенные Штаты захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью. Как сообщает американская пресса, США отслеживали данное судно, начиная с Карибского моря.

Американцы перехватили в Индийском океане танкер Veronica III, шедший под панамским флагом. Как утверждают в Пентагоне, данное судно связано с Ираном и ранее неоднократно было замечено в перевозке иранской нефти. Но на этот раз его задержали с венесуэльской. По предварительным данным, танкер перевозил порядка 1,9 млн баррелей нефти.



Как утверждается, танкер был засечен еще в Карибском море, и после этого американцы не выпускали его из вида, готовя операцию по задержанию. Перехват произошел в Индийском океане, группа захвата высадилась на судно с вертолета. Согласно заявлению Министерства войны США (бывшее Минобороны), таким образом США осуществляют борьбу с теневым флотом Ирана, обходящим американские санкции.


По мнению экспертов, в ближайшее время американцы лишатся одного или двух танкеров, следующих с нефтью через Ормузский пролив. Иранский Корпус стражей исламской революции всегда отвечает ударом на удар. Задержанные суда будут доставлены в один из портов Ирана, где с них сольют нефть в качестве «компенсации издержек». Схема рабочая и уже неоднократно применялась.
  1. Kosh Звание
    Kosh
    +5
    Вчера, 20:34
    Иран тут ничего делать не будет, так как у него нет никаких оснований для каких-либо действий. Танкер принадлежит китайской компании, шел под флагом Панамы с грузом венесуэльской нефти в Китай.
    https://x.com/TankerTrackers/status/2023024764332437532
    1. malyvalv Звание
      malyvalv
      +2
      Вчера, 21:36
      Объявить пару танкеров или просто судов имеющих отношение к США "теневыми" и захватить. Вполне себе обоснование будет. Никто кроме США даже спорить не будет.
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Вчера, 20:44
    Так с иранской или венесуэльской нефтью захвачен был танкер?
    Или американцам это не важно ? drinks
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Вчера, 20:52
      амерам это вообще уже неважно - они уже просто пиратствуют открыто, а чуть что - теневой флот, санкционная нефть и весь сказ.
    2. Комментарий был удален.
    3. Kosh Звание
      Kosh
      +2
      Вчера, 20:58
      С венесуэльской нефтью, это один из группы танкеров, которые смогли в начале января проскочить мимо американцев в Карибском море. Американцы за ними гоняются с тех пор по всем морям.
    4. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Вчера, 21:12
      Так как возникла неразбериха, то и китайцы и иранцы могут теперь захватить по танкеру в свою пользу. Мы тоже может поиметь один танкер, в такой неразберихе.
      Значит теперь вы должны мне двоих!
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 21:45
    Интересно, сколько танкеров надо запиратить, чтобы китайцы дернулись.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 22:25
      ..китайцы будут ждать пока амеры отдадут их танкеры обратно. само собой будет много последних предупреждений. ну вероятно чего-нибудь перестанут амерам поставлять (китайскую лапшу для ресторанов, ширпотреб, редкозёмы и прочае). как вариант - ещё больше начнут копировать амерскую технику.
  4. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    -1
    Вчера, 23:05
    Вот где стальные Фаберже, и плевать на всех с высокой колокольни, особенно на матрасников и их босса Трампа
  5. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Вчера, 23:05
    Сколько еще надо потерять, чтобы понять простую вещь, что сила - в поддержке стран друг друга. Объединяться надо, иначе так и передушат всех неугодных по одному.
  6. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 00:40
    Други мои, поясните пожалуйста мне как может, пусть даже супердержава такая как США, командовать в мире кому что можно, а кому нельзя. Я понимаю когда они говорят про свою страну, когда кому-то можно ввозить какой-нибудь товар, а кому нельзя. Но убей не пойму как в современном мире можно одному государству, пусть и супер-пупер сильному вводить санкции, а значит запрет, на торговые отношения других стран? Все страны мира обязаны свой товар привозить в США, а потом в другие страны? А почему не напрямую из одной страны в другую? Почему расчеты должны производить именно в баксах? Почему не бартером или золотом в конце концов? Я понимаю что так принято в мире, но не пойму почему.