16 февраля – День разведки ВМФ России
Эти военнослужащие обеспечивают безопасность российского Военно-морского флота, добывают у противника важную и секретную информацию, осуществляют разведывательные и диверсионные операции по заданию флотского командования. Речь идет о разведчиках ВМФ России. Их деятельность требует превосходной технической и физической подготовки, полной самоотдачи.
И у этих военнослужащих есть свой персональный праздник – День разведки Военно-морского флота Российской Федерации. Он отмечается ежегодно 16 февраля. Праздник был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1998 году. Дату празднования выбрали, исходя из того, что 16 февраля 1938 года глава советского Наркомата обороны издал приказ о передаче полномочий военно-морской разведки создаваемому разведотделу Военно-морского флота.
Впрочем, флотская разведка в нашей стране появилась гораздо раньше – примерно в конце XIX века. Но в императорской России и Советском Союзе до 1938 года она подчинялась армейским разведывательным структурам.
В Российской Федерации она называется Разведуправлением Главного штаба ВМФ РФ. Этой структуре командование Военно-морского флота поручает собирать информацию о местах дислокации, численности и вооружении противника, а также о его планах.
В настоящее время сотрудники флотской разведки выполняют свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации, приближая победу.
Сегодня в честь праздника в разведывательных подразделениях ВМФ проходят торжественные мероприятия, награждения отличившихся и встречи с ветеранами морской разведки.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех морских разведчиков – как действующих, так и ветеранов. Большое вам спасибо за вашу бдительность, самоотверженность и высочайший профессионализм!
