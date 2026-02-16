16 февраля – День разведки ВМФ России

259 4
16 февраля – День разведки ВМФ России

Эти военнослужащие обеспечивают безопасность российского Военно-морского флота, добывают у противника важную и секретную информацию, осуществляют разведывательные и диверсионные операции по заданию флотского командования. Речь идет о разведчиках ВМФ России. Их деятельность требует превосходной технической и физической подготовки, полной самоотдачи.

И у этих военнослужащих есть свой персональный праздник – День разведки Военно-морского флота Российской Федерации. Он отмечается ежегодно 16 февраля. Праздник был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1998 году. Дату празднования выбрали, исходя из того, что 16 февраля 1938 года глава советского Наркомата обороны издал приказ о передаче полномочий военно-морской разведки создаваемому разведотделу Военно-морского флота.



Впрочем, флотская разведка в нашей стране появилась гораздо раньше – примерно в конце XIX века. Но в императорской России и Советском Союзе до 1938 года она подчинялась армейским разведывательным структурам.

В Российской Федерации она называется Разведуправлением Главного штаба ВМФ РФ. Этой структуре командование Военно-морского флота поручает собирать информацию о местах дислокации, численности и вооружении противника, а также о его планах.

В настоящее время сотрудники флотской разведки выполняют свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации, приближая победу.

Сегодня в честь праздника в разведывательных подразделениях ВМФ проходят торжественные мероприятия, награждения отличившихся и встречи с ветеранами морской разведки.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех морских разведчиков – как действующих, так и ветеранов. Большое вам спасибо за вашу бдительность, самоотверженность и высочайший профессионализм!
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 03:24
    ❝ День разведки ВМФ России ❞ —

    — С Праздником, моряки-разведчики! ...
  2. Александр_K Звание
    Александр_K
    -1
    Сегодня, 05:23
    Халулай сила. С праздником всех причастных! Жалко рассказывать ничего нельзя.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 05:35
      Цитата: Александр_K
      Халулай сила.

      Он вообще то - ХОЛУАЙ… yes по названию бухты Холуай острова Русский.
      С праздником, Братцы!
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 05:58
    389 мрп спн ТОФ , с праздником братья ! Всем фарта военного , успехов и здоровья ! И вернуться домой живыми и здоровыми ...