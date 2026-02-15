Уже вторая американская база за неделю переходит под контроль сирийских войск

9 037 10
Уже вторая американская база за неделю переходит под контроль сирийских войск

Новое министерство обороны Сирии сегодня заявило о том, что «сирийские войска взяли под контроль военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии».

Из сообщения:



Военная база Аль-Шаддади в провинции Хасеке перешла под контроль вооружённых сил Сирии.

Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что до сегодняшнего дня контроль над базой осуществляли американские военные.

Минобороны Сирии заявляет, что под контроль сирийской армии военный объект перешёл «после согласования с американской стороной».

Силы нового сирийского правительства вошли в этот район в январе. Начались локальные бои с курдскими вооружёнными отрядами.

Переход базы Аль-Шаддади под контроль нового сирийского правительства (правительства, сформированного после свержения Башара Асада) стал уже вторым в течение недели. В минувший четверг Пентагон заявил о том, что выводит американские войска с крупной военной базы Эт-Танф, которая располагается неподалёку от границы с Иорданией. База после этого была занята войсками Сирии.

Примечательно, что в тот же день американское министерство войны объявило о нанесении ударов по «инфраструктуре и складам оружия ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирийской Арабской Республике». Это уже как минимум 5-й удар с начала года. Тем самым Вашингтон признаёт, что с ИГИЛ* в Сирии всё ещё не покончено.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Вчера, 21:11
    То им Баграм в Афгане требовался , то от сирийских баз избавляются...
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +2
      Вчера, 23:28
      Силы нового сирийского правительства вошли в этот район в январе. Начались локальные бои с курдскими вооружёнными отрядами.

      Да-а-а... курды сильно просчитались... надо было сотрудничать с Россией, когда это ещ1 было акутально...
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Вчера, 21:20
    Бардак в Сирии будет точно таким же как и в Ливии...
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Вчера, 21:22
      А сейчас там не бардак?
      ______________
  3. ученый Звание
    ученый
    +4
    Вчера, 21:39
    Израиль и Турция ни когда не смогут поделить сирийскую нефть и газ. Даже несмотря на проекты сверхвыгодного газопровода из Катара.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Вчера, 21:43
    военный объект перешёл «после согласования с американской стороной».
    Теперь мало что без согласования с США на БВ происходит. Местные народы потихоньку переходят в привычный для себя режим - загеноцидить соседей. Курдам промыли головы почище чем какелам. Как таковых - Сирии нет, Ливии нет, Ирака нет. Все демократичненько.
  5. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +4
    Вчера, 22:40
    я так понимаю матрасы сливают курдов......будет им уроком
  6. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Вчера, 22:55
    Похоже не за горами победа радикальных исламистов и в Иордании. Привет Израилю. bully
    1. anatolmd Звание
      anatolmd
      +2
      Вчера, 23:09
      Откуда инфа? Тамошний король прочно и давно под Израилем.
  7. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Вчера, 23:23
    Курдов слили. Усатый походу поучаствовал тоже...