Уже вторая американская база за неделю переходит под контроль сирийских войск
Новое министерство обороны Сирии сегодня заявило о том, что «сирийские войска взяли под контроль военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии».
Из сообщения:
Военная база Аль-Шаддади в провинции Хасеке перешла под контроль вооружённых сил Сирии.
Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что до сегодняшнего дня контроль над базой осуществляли американские военные.
Минобороны Сирии заявляет, что под контроль сирийской армии военный объект перешёл «после согласования с американской стороной».
Силы нового сирийского правительства вошли в этот район в январе. Начались локальные бои с курдскими вооружёнными отрядами.
Переход базы Аль-Шаддади под контроль нового сирийского правительства (правительства, сформированного после свержения Башара Асада) стал уже вторым в течение недели. В минувший четверг Пентагон заявил о том, что выводит американские войска с крупной военной базы Эт-Танф, которая располагается неподалёку от границы с Иорданией. База после этого была занята войсками Сирии.
Примечательно, что в тот же день американское министерство войны объявило о нанесении ударов по «инфраструктуре и складам оружия ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирийской Арабской Республике». Это уже как минимум 5-й удар с начала года. Тем самым Вашингтон признаёт, что с ИГИЛ* в Сирии всё ещё не покончено.
