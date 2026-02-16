Да, все можем, а зачем или кому пора давать звание героя Украины?
Складывается ощущение, что административному ресурсу в нашей стране… очень плохо. Госдума, Совет Федераций, министерства и ведомства – абсолютно все находится в какой-то коме и совершенно неспособны на осмысленные деяния вообще.
Зачем мы время от времени делаем вид, что делегируем свои полномочия по управлению государством некоей группе лиц, которая называется депутатами? Я уже молчу о том, что голосуем мы за одних, а на их месте оказываются совсем другие люди? Этот финт стал уже массовым в стране, затронув все уровни «народных избранников».
И «работают» господа замененные и избранные, соответственно.
Виной всему, как ни странно, Советский Союз
Вся, на мой взгляд, проблема, заключается в косности мозгов некоторой части нашего населения, которая характеризуется тем, что в ней четко и навсегда прописалось наследие СССР. И ничего иного попавшие на высокие должности нам, остальной части населения, предложить просто не в состоянии, потому что ничего, кроме советского прошлого, не знают, да и знать особо не хотят?
А зачем? Ведь все и так шикарно работает: голосуй, или проиграешь, но проиграешь в любом случае, даже если и не станешь голосовать.
Уже давно наше государство оставило себе руками своих управленцев один-единственный метод решения абсолютно всех проблем: запретительный. Почему? А так проще. Автовазово. Зачем заставлять с трудом помещающихся в кадр управленцев АвтоВАЗа делать агрегаты, хотя бы отдаленно напоминающие автомобиль, если можно просто запретить к ввозу все, что хоть немного превосходит по качеству и оснащению унылые повозки ВАЗа, собранные по образцу и подобию машин 70-х годов прошлого столетия?
Ах, да, еще по запредельной цене, заплатив «утильсбор» (хотя в стране нет ни одного утильзавода), можно приобрести китайскую повозку, которая по навороченности, конечно, превосходит продукцию ВАЗа, но ломается точно так же. Просто ВАЗ – в нем ломается все, но этого всего значительно меньше, чем в китайце.
И так у нас практически везде. И можно говорить каждый день, затрагивая «горячую» тему, потому что у нас все темы – реально горячие. Но мы сегодня – про Telegram.
На самом деле, то, что творят сегодня в Интернете господа власть имущие – это просто циничный беспредел и нарушение конституционных прав россиян. Причем, уровень цинизма зашкаливает настолько, что вызывает возмущение не то, что у нас, но даже у отдельных депутатов.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» высказался. Тут, конечно, «бла-бла-бла», но то, что жизнью миллионов руководит действительно кучка чиновников – вот тут я с ним согласен на все 100%.
Вообще давайте зададим себе один вопрос: а зачем мы ходим на выборы и выбираем президента и депутатов? И сами на него ответим, только без напыщенностей, а вот так, по-свойски и откровенно. Ну как на кухне сами знаете, за чем.
Мы выбираем их исключительно ради одного: ради того, чтобы наша жизнь становилась лучше!
Ну ведь это действительно так, отбросим эту советскую мечту "о мире во всем мире", и откровенно согласимся с тем, что каждый хотел бы завтра жить чуточку лучше, чем сегодня.
И теперь следующий вопрос: а насколько наша жизнь стала лучше после очередных выборов? Ну вот каждый пусть себе ответит и сделает выводы.
Вообще, чем дальше, тем более непонятно, мы «выбирали» их для чего? Чтобы они представляли наши интересы — или чтобы они демонстративно их игнорировали? Чтобы защищали права граждан — или чтобы методично ограничивали их под «благовидными» предлогами? Как сказанул один генерал-депутат, оказывается, ограничения – это «война с НАТО».
Честное слово, не знал, что я и иже со мной – НАТО.
Но все-таки о Telegram
Как говорится, не первый, и не последний. До него были Viber, Youtube, теперь в историю уходит WhatsApp. Telegram - на очереди. Якобы – «часть плана по борьбе с НАТО», который реализуют наши депутат-генералы.
Но давайте немного статистики.
По данным ЮНЕСКО от 2024 года, русский язык использует около 255 миллионов человек в мире. 9 место в общем зачете.
В прошлом году Telegram вышел на уровень охвата в 100 миллионов человек в России, зарубежные русскоязычные пользователи Telegram не в счет. То есть, можно сказать, что каждый второй русский – это пользователь Telegram. А всего в мире более 1 миллиарда человек используют этот мессенджер.
За первые 10 лет существования Telegram государственные структуры России выделили более 230 млрд рублей на развитие и ведение Telegram-аккаунтов. Была цель – убрать российского пользователя из американского мессенджера WhatsApp. Хорошо, убрали. Заменили. Влили своих.
Да, получилось, Telegram победил, более того, так вышло, что российские и пророссийские каналы в Telegram доминируют, и это признает даже Киев.
Казалось бы – что проще, развивать наступление, захватывать новые плацдармы, продвигать новых лидеров общественных мнений там, в зарубежных сегментах. Ну то есть, все по учебникам военной стратегии и тактики. Нести русскую мысль остальному миллиарду коллег по Telegram, убеждать в своей правоте и искренности и тем самым формировать общественное мнение далеко за рубежами России, но в пользу России.
Это по идее, вызванной здравым смыслом. Развивая наступление.
А у нас опять Харьков-2022. Бросаем занятую нашими информвойсками (с немалым трудом, замечу) территорию и снова дарим противнику. Такой щедрости, далеко превышающей Изюм и Купянск, признаюсь, не ожидал. Бежим, бросая неизвестно сколько десятком миллионов русскоязычных за рубежом.
Да, бросаем, поскольку это убогое творение Мах – это не поле, на котором могут встречаться свои. Это комнатушка в общаге, куда могут попасть только по пропускам. Потому, что нашим единомышленникам за рубежом (как пример – тот же на Ренк из Германии) этот шедевр, который Мах, он им недоступен. И в итоге вместо 100+ миллионов Telegram в России с перспективой – ну сколько-то там перейдет в Мах, конечно.
Позволю процитировать, лучше не придумаешь формулировки.
Доказательства? А вот как раз подъехала цитата некого Михаила Подоляка, холуя Зеленского. Он... поддерживает Роскомнадзор и призывает окончательно блокировать Telegram в России!
Дуров – да, он очень специфический. Но в прошлом году, отвечая на вопрос, «является ли он российским активом», сказал: «Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом».
И как бы слова с делом-то не расходятся, особенно с началом СВО, Telegram уважает свободу слова и право каждого выражать свою позицию, но главное - никакой блокировки России и российских блогеров, чем он отличается от западных соцсетей. Напротив, Telegram стал площадкой, где российская сторона могла доносить до всего мира как мнения, так и факты.
Здесь просто стоит вспомнить, что сражение за Бучу выиграли российские блогеры, а не Минобороны и МИД, фактически промолчавшие. И сколько пропаганды Киева было слито в информационную помойку, потому что на каждый выстрел с украинской стороны следовал информационный залп с российской, более точный и весомый, даже подсчитать сложно.
И вот сегодня, когда украинские и российские власти мечтают об одном и том же – закрыть Telegram, нам есть, о чем подумать и сделать выводы.
Если для украинской стороны в Telegram «слишком много российского контента» и он, соответственно, является врагом Украины, то чьим же врагом является Telegram по версии инициаторов его закрытия в России?
Ах, да, точно: там же сплошные жулики и уголовники сидят, причем, с украинской стороны и грабят российских граждан, у которых с пониманием ситуации все очень печально, и через четыре года после начала СВО они продолжают снабжать деньгами Киев.
И поэтому надо срочно запретить Telegram. И всем идти в Мах, куда, конечно, ни один мошенник не смеет носа сунуть, потому что это Мах.
На самом деле не то что смеют – они там уже прописались, причем, с самого начала. И сколько там миллионов аккаунтов у мошенников, сказать просто нереально. Все, кто сбежал с Viber и WhatsApp, все уже там. И звонят, и разводят, более того: есть еще одна «фишка», совершенно недоступная Telegram.
Как мне сообщили сотрудники компании ООО МКК «Триумвират» (бренд «Привет, сосед!»), которые занимаются работой с должниками этой славной организации, в последнее время мошенники очень спокойно берут кредиты на граждан именно через Мах, который у многих в смартфоне подключен к Госуслугам. То, что россияне по-прежнему переходят по ссылкам, которые в Мах присылают им мошенники – это отдельная тема, но факт в том, что через Мах точно так же хлопают россиян жулики и воры различного масштаба.
Но об этом господин Сергей Боярский, депутат нашей Госдумы, выдавший столько негатива в сторону Telegram, конечно, не скажет ни слова:
Ну раньше как-то доверяли, и ничего, информировали. И все самые высокие лица, в том числе и депутат-генералы, держат в Telegram свои страницы. И по-прежнему пользуются айфонами, так сказать, не взирая.
В общем странно, но если наши враги, цель который – убить как можно больше русских, хвалят твои же власти за конкретные шаги, которые, как они считают, содействуют их победе, тут и правда есть о чем очень серьезно подумать.
А до той поры наблюдать, как господин Песков будет искренне не понимать, чем же это запрет Telegram ударит по нашим бойцам, у который вообще нет никаких проблем с современной цифровой шифрованной связью и быстрым военным спутниковым интернетом. Хотя после заявлений такого подонка, как Подоляк, я бы на месте Пескова напрягся. Самую малость, но напрягся бы. Неспроста же.
То, что Telegram важен на передовой, говорят бойцы. Которые, в отличие от депутат-генералов и Боярского делают там намного более важную работу, чем вышеуказанные господа, да еще и с угрозой для свой жизни. И именно Telegram замещает то, что так и не смогло предоставить одно министерство.
Но переход с Telegram на этот Мах несет для солдат и офицеров еще одну угрозу, которая, пожалуй, посерьезнее будет, чем медленная передача каких-то данных.
Telegram не требует привязку к российскому номеру. Пользователь может быть анонимным, если ему это необходимо, а противнику проблематично устроить деанон, точнее, можно, но сложно.
Мах требует российский номер (привет зарубежным русским, теоретически подключиться можно, но на практике это то еще шаманство, Мах послали все мои зарубежные друзья), который теперь сложно приобрести в переходе у цыган. С одной стороны – однозначно плюс, с другой – и одного «своего» номера достаточно, чтобы враг мог установить личность. Вопрос эффективной работы РЭР, но сегодня с этим у обеих сторон все хорошо.
В Telegram есть защита, о которой Мах будет мечтать еще несколько лет: алгоритмы выявления фишинговых ссылок и прочего вредоносного ПО, которые направлены на получения доступа к аккаунту или смартфону и блокировки распространителя. Все это есть и используется. Есть и другие механизмы, но честно: не настолько продвинут, чтобы их обсуждать. Вопрос в том, насколько эффективно это реализовано в Мах и реализовано ли. И когда будет реализовано, тоже хороший вопрос.
Не говоря о том, что в Мах совершенно отсутствуют полезные и уже привычные для военных инструменты, как телеграм-боты и закрытые групповые чаты. Именно через них перебрасывается огромный объем информации, необходимый для принятия решений, вплоть до съемок с дронов-разведчиков. Именно в закрытом чате, где работают участники. Не только текст, но и фото и видео, координаты, все, что позволяет эффективно реагировать на изменение обстановки на поле боя.
Нарушение? Да! Это запрещено инструкциями? Да! Но эти инструкции двадцать лет назад писали те самые генерал-депутаты, которые сегодня требуют их неукоснительного соблюдения именно потому, что сами они не на КП, а в своих креслах в Думе.
А как насчет того, чтобы передать координаты цели в Мах? Который читается всеми, кому это надо (по правилам самого Мах) и более того, данные об этом нарушении можно использовать в суде, поскольку будет конкретная привязка к конкретному человеку. Рай для представителей 8-го управления МО РФ.
Сегодня Telegram – такое же оружие, как дрон или ракета
С нарушениями, без них – победителей не судят, а нам нужны победители, да к тому же еще и живые.
А сегодня власть, то есть все эти депутаты ЕР, Роскомнадзор, Администрация Президента, просто решили отобрать у нашего солдата это оружие. Ничего, естественно, не дав взамен.
Более того, именно они или их устами рассказывающий, как хорош Мах господин Соловьев, рассказывали в 2022 году про то, что нашему оружию аналогов нет, и что все под контролем.
Но я еще вот какой момент хотел обсудить.
То, что Мах дырявый, это понятно уже сегодня. Да, он удобен для тотального контроля за гражданами со стороны государства, но он дырявый, как Лада «Аура» и практически без шансов на исправление. Почему? Да потому, что его делали по той же схеме, что и ВАЗ.
Почему у китайца не стоит вопрос, при наличии такого количества мессенджеров и таких интересных разработок, как RedNote, Douyin, Weibo, что использовать? Конечно, WeChat! Но не потому, что в него Компартия Китая под дулами автоматов НОАК загоняет, а потому что это шикарная платформа, совмещающая в себе много чего. И WeChat выбрали, как лучшего, а не потому, что «голосуй, или проиграешь!».
Отключение «Старлинков» Маска стало заметной проблемой на фронте, одинаково ударившей по обеим сторонам (хотя, как мне кажется, у той стороны проблем больше) а что будет после блокировки Telegram?
Но вот вам еще вариант на подумать.
С 5 ноября 2025 года, Мах доступен для жителей девяти стран СНГ: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Нате, соседи, пользуйтесь! Они и станут пользоваться. Конечно.
Из этого милого списка назвать дружественными можно большое количество стран, то есть, Беларусь.
Остальные – прошу прощения, но Азербайджан открыто помогает Украине. Армения просто после поражения в последней войне с Азербайджаном откровенно отворачивается от России. Казахстан погряз в русофобии. Остальные ладно, но вот Молдова…
Еще более русофобское правительство, откровенно рулящее в сторону ЕС. И знающие люди говорят, что все, что могли сделать спецслужбы Молдовы для Украины, было сделано. Мах в Молдове – это страшный сон, потому что уверен, что ВСЕ, абсолютно ВСЕ данные из Мах Кишинев давным-давно отправил в Киев. Времени было более чем достаточно.
То есть завтра, любой военные на СВО сможет получить при определенных условиях «весточку из дома». Представьте себя в такой ситуации: вы вышли в тыл или на отдых, включили смартфон для того, чтобы пообщаться с родными, а там вам письмо от некоего абонента по имени Абонент с фотографиями окон вашего дома или квартиры и вопросом в какое из них отправить дрон со взрывчаткой. Как вам будет после этого жить-служить вообще?
Реальность, уважаемые. Завтра во всей своей красе.
Вообще просто удивляет, насколько непрофессионально ведет себя государство российское. Вместо того, чтобы планомерно работать над тем, чтобы было лучше – запретить, оштрафовать, заблокировать. Имея в руках инструмент для работы со всем миром, начать загонять всех пинками в этот недоделанный Мах – это глупость. Такая же, как вливание миллиардов рублей в АвтоВАЗ, который ничего приличного не может выпустить.
И так во многих сферах нашего бытия. Действительно, а зачем вообще какая-то конкуренция, которая, как известно, двигатель всего? Можно силовыми методами просто заставить употреблять то, что дают и силовыми методами же заставить не смотреть в сторону, где лучше.
Зачем Telegram, если есть Мах? Зачем Honda и WV, если есть ВАЗ? А кто там не хочет «Ниву-Легенду», тому что-нибудь надо придумать этакое… Главное – у россиянина не должно быть выбора. Желательно – во всем.
Жизнь без выбора. Особенно хорошо, когда и выбирать еще не из чего, кроме «Единой России» в установленные даты. Хотя эти выборные замены, они тоже из этой же оперы. Вот мы и вернулись к тому, с чего все и начиналось выше.
Проблемы в России пока не с программными продуктами, как раз это пока у нас могут и умеют. Правда, к Мах это не относится, Мах, как говорится, это другое. Проблема с тем, что отдельно взятая группа людей, часть которых даже не была избрана, фактически кулуарно принимает решения, обязательные для всех жителей России.
Причем, решения эти принимаются вообще без учета мнения россиян, на плечи которых ложится груз последствий этих решений, типа той истерии, которую устроили директора школ и преподаватели по всей стране с принудительным подключением детей в Мах. Свобода выбора? Тогда дети не получат заданий. Все только в Мах.
Хочешь нормальный автомобиль? Заплати утильсбор в две цены автомобиля, а утилизировать будешь сам, на ближайшей разборке, потому что заводов по утилизации нет. И площадок нет.
И все в таком духе. Как огурцы по 400+ рублей и весь карательный аппарат с приставками «Рос», неспособный сделать с ценами хоть что-то.
Власть вообще-то существует для граждан, а не наоборот. А сидящие во власти уже давно перестали делать даже вид, что им есть дело до нужд россиян. Ну могут советик подкинуть, что не надо ждать, пока цены на огурцы вернутся в норму, надо выращивать их на подоконниках. Опять же шедевр от депутата Госдумы, Никиты Чаплина. Интересно, а его избирали, или тоже «по спискам» прошел?
Вообще если «избранники» систематически действуют вопреки воле народа, их вроде бы избравшего, если они не выполняют возложенные на них обязанности и не считают нужным отвечать перед народом, то возникает главный вопрос: для чего мы вообще их выбирали?
И насколько эффективна деятельность отдельных «избранников», если им действительно пора давать звание Героя Украины за активнейшую работу против нашей армии на благо противника?
