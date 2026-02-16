Да, все можем, а зачем или кому пора давать звание героя Украины?

Складывается ощущение, что административному ресурсу в нашей стране… очень плохо. Госдума, Совет Федераций, министерства и ведомства – абсолютно все находится в какой-то коме и совершенно неспособны на осмысленные деяния вообще.



Зачем мы время от времени делаем вид, что делегируем свои полномочия по управлению государством некоей группе лиц, которая называется депутатами? Я уже молчу о том, что голосуем мы за одних, а на их месте оказываются совсем другие люди? Этот финт стал уже массовым в стране, затронув все уровни «народных избранников».

И «работают» господа замененные и избранные, соответственно.

Виной всему, как ни странно, Советский Союз


Вся, на мой взгляд, проблема, заключается в косности мозгов некоторой части нашего населения, которая характеризуется тем, что в ней четко и навсегда прописалось наследие СССР. И ничего иного попавшие на высокие должности нам, остальной части населения, предложить просто не в состоянии, потому что ничего, кроме советского прошлого, не знают, да и знать особо не хотят?

А зачем? Ведь все и так шикарно работает: голосуй, или проиграешь, но проиграешь в любом случае, даже если и не станешь голосовать.

Уже давно наше государство оставило себе руками своих управленцев один-единственный метод решения абсолютно всех проблем: запретительный. Почему? А так проще. Автовазово. Зачем заставлять с трудом помещающихся в кадр управленцев АвтоВАЗа делать агрегаты, хотя бы отдаленно напоминающие автомобиль, если можно просто запретить к ввозу все, что хоть немного превосходит по качеству и оснащению унылые повозки ВАЗа, собранные по образцу и подобию машин 70-х годов прошлого столетия?

Ах, да, еще по запредельной цене, заплатив «утильсбор» (хотя в стране нет ни одного утильзавода), можно приобрести китайскую повозку, которая по навороченности, конечно, превосходит продукцию ВАЗа, но ломается точно так же. Просто ВАЗ – в нем ломается все, но этого всего значительно меньше, чем в китайце.

И так у нас практически везде. И можно говорить каждый день, затрагивая «горячую» тему, потому что у нас все темы – реально горячие. Но мы сегодня – про Telegram.

На самом деле, то, что творят сегодня в Интернете господа власть имущие – это просто циничный беспредел и нарушение конституционных прав россиян. Причем, уровень цинизма зашкаливает настолько, что вызывает возмущение не то, что у нас, но даже у отдельных депутатов.

«У людей должен быть выбор, поэтому будем следить за развитием ситуации, возможно, потребуются изменения в законодательстве, чтобы интересы миллионов российских граждан не зависели от прихотей кучки чиновников и коммерсантов».

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» высказался. Тут, конечно, «бла-бла-бла», но то, что жизнью миллионов руководит действительно кучка чиновников – вот тут я с ним согласен на все 100%.

Вообще давайте зададим себе один вопрос: а зачем мы ходим на выборы и выбираем президента и депутатов? И сами на него ответим, только без напыщенностей, а вот так, по-свойски и откровенно. Ну как на кухне сами знаете, за чем.

Мы выбираем их исключительно ради одного: ради того, чтобы наша жизнь становилась лучше!


Ну ведь это действительно так, отбросим эту советскую мечту "о мире во всем мире", и откровенно согласимся с тем, что каждый хотел бы завтра жить чуточку лучше, чем сегодня.

И теперь следующий вопрос: а насколько наша жизнь стала лучше после очередных выборов? Ну вот каждый пусть себе ответит и сделает выводы.

Вообще, чем дальше, тем более непонятно, мы «выбирали» их для чего? Чтобы они представляли наши интересы — или чтобы они демонстративно их игнорировали? Чтобы защищали права граждан — или чтобы методично ограничивали их под «благовидными» предлогами? Как сказанул один генерал-депутат, оказывается, ограничения – это «война с НАТО».

Честное слово, не знал, что я и иже со мной – НАТО.

Но все-таки о Telegram


Как говорится, не первый, и не последний. До него были Viber, Youtube, теперь в историю уходит WhatsApp. Telegram - на очереди. Якобы – «часть плана по борьбе с НАТО», который реализуют наши депутат-генералы.

Но давайте немного статистики.

По данным ЮНЕСКО от 2024 года, русский язык использует около 255 миллионов человек в мире. 9 место в общем зачете.

В прошлом году Telegram вышел на уровень охвата в 100 миллионов человек в России, зарубежные русскоязычные пользователи Telegram не в счет. То есть, можно сказать, что каждый второй русский – это пользователь Telegram. А всего в мире более 1 миллиарда человек используют этот мессенджер.

За первые 10 лет существования Telegram государственные структуры России выделили более 230 млрд рублей на развитие и ведение Telegram-аккаунтов. Была цель – убрать российского пользователя из американского мессенджера WhatsApp. Хорошо, убрали. Заменили. Влили своих.

Да, получилось, Telegram победил, более того, так вышло, что российские и пророссийские каналы в Telegram доминируют, и это признает даже Киев.

Казалось бы – что проще, развивать наступление, захватывать новые плацдармы, продвигать новых лидеров общественных мнений там, в зарубежных сегментах. Ну то есть, все по учебникам военной стратегии и тактики. Нести русскую мысль остальному миллиарду коллег по Telegram, убеждать в своей правоте и искренности и тем самым формировать общественное мнение далеко за рубежами России, но в пользу России.

Это по идее, вызванной здравым смыслом. Развивая наступление.

А у нас опять Харьков-2022. Бросаем занятую нашими информвойсками (с немалым трудом, замечу) территорию и снова дарим противнику. Такой щедрости, далеко превышающей Изюм и Купянск, признаюсь, не ожидал. Бежим, бросая неизвестно сколько десятком миллионов русскоязычных за рубежом.

Да, бросаем, поскольку это убогое творение Мах – это не поле, на котором могут встречаться свои. Это комнатушка в общаге, куда могут попасть только по пропускам. Потому, что нашим единомышленникам за рубежом (как пример – тот же на Ренк из Германии) этот шедевр, который Мах, он им недоступен. И в итоге вместо 100+ миллионов Telegram в России с перспективой – ну сколько-то там перейдет в Мах, конечно.

Позволю процитировать, лучше не придумаешь формулировки.

«Это даже выстрелом в ногу не назвать. Это добровольная медийная кастрация, информационный суицид».

Доказательства? А вот как раз подъехала цитата некого Михаила Подоляка, холуя Зеленского. Он... поддерживает Роскомнадзор и призывает окончательно блокировать Telegram в России!

«РКН нужно сосредоточиться на дозакрытии Telegram, это будет правильно. В Telegram очень много российского контента, мессенджер является врагом Украины, а Дуров очень специфический»

Дуров – да, он очень специфический. Но в прошлом году, отвечая на вопрос, «является ли он российским активом», сказал: «Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом».

И как бы слова с делом-то не расходятся, особенно с началом СВО, Telegram уважает свободу слова и право каждого выражать свою позицию, но главное - никакой блокировки России и российских блогеров, чем он отличается от западных соцсетей. Напротив, Telegram стал площадкой, где российская сторона могла доносить до всего мира как мнения, так и факты.

Здесь просто стоит вспомнить, что сражение за Бучу выиграли российские блогеры, а не Минобороны и МИД, фактически промолчавшие. И сколько пропаганды Киева было слито в информационную помойку, потому что на каждый выстрел с украинской стороны следовал информационный залп с российской, более точный и весомый, даже подсчитать сложно.

И вот сегодня, когда украинские и российские власти мечтают об одном и том же – закрыть Telegram, нам есть, о чем подумать и сделать выводы.

Если для украинской стороны в Telegram «слишком много российского контента» и он, соответственно, является врагом Украины, то чьим же врагом является Telegram по версии инициаторов его закрытия в России?

Ах, да, точно: там же сплошные жулики и уголовники сидят, причем, с украинской стороны и грабят российских граждан, у которых с пониманием ситуации все очень печально, и через четыре года после начала СВО они продолжают снабжать деньгами Киев.

И поэтому надо срочно запретить Telegram. И всем идти в Мах, куда, конечно, ни один мошенник не смеет носа сунуть, потому что это Мах.

На самом деле не то что смеют – они там уже прописались, причем, с самого начала. И сколько там миллионов аккаунтов у мошенников, сказать просто нереально. Все, кто сбежал с Viber и WhatsApp, все уже там. И звонят, и разводят, более того: есть еще одна «фишка», совершенно недоступная Telegram.

Как мне сообщили сотрудники компании ООО МКК «Триумвират» (бренд «Привет, сосед!»), которые занимаются работой с должниками этой славной организации, в последнее время мошенники очень спокойно берут кредиты на граждан именно через Мах, который у многих в смартфоне подключен к Госуслугам. То, что россияне по-прежнему переходят по ссылкам, которые в Мах присылают им мошенники – это отдельная тема, но факт в том, что через Мах точно так же хлопают россиян жулики и воры различного масштаба.

Но об этом господин Сергей Боярский, депутат нашей Госдумы, выдавший столько негатива в сторону Telegram, конечно, не скажет ни слова:
«Телеграма» там (в «белом» списке – прим.) не будет никогда. Мессенджер «Макс» взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами. А «Телеграм» – иностранная сеть. Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности»

Ну раньше как-то доверяли, и ничего, информировали. И все самые высокие лица, в том числе и депутат-генералы, держат в Telegram свои страницы. И по-прежнему пользуются айфонами, так сказать, не взирая.

В общем странно, но если наши враги, цель который – убить как можно больше русских, хвалят твои же власти за конкретные шаги, которые, как они считают, содействуют их победе, тут и правда есть о чем очень серьезно подумать.

А до той поры наблюдать, как господин Песков будет искренне не понимать, чем же это запрет Telegram ударит по нашим бойцам, у который вообще нет никаких проблем с современной цифровой шифрованной связью и быстрым военным спутниковым интернетом. Хотя после заявлений такого подонка, как Подоляк, я бы на месте Пескова напрягся. Самую малость, но напрягся бы. Неспроста же.

То, что Telegram важен на передовой, говорят бойцы. Которые, в отличие от депутат-генералов и Боярского делают там намного более важную работу, чем вышеуказанные господа, да еще и с угрозой для свой жизни. И именно Telegram замещает то, что так и не смогло предоставить одно министерство.

Но переход с Telegram на этот Мах несет для солдат и офицеров еще одну угрозу, которая, пожалуй, посерьезнее будет, чем медленная передача каких-то данных.

Telegram не требует привязку к российскому номеру. Пользователь может быть анонимным, если ему это необходимо, а противнику проблематично устроить деанон, точнее, можно, но сложно.

Мах требует российский номер (привет зарубежным русским, теоретически подключиться можно, но на практике это то еще шаманство, Мах послали все мои зарубежные друзья), который теперь сложно приобрести в переходе у цыган. С одной стороны – однозначно плюс, с другой – и одного «своего» номера достаточно, чтобы враг мог установить личность. Вопрос эффективной работы РЭР, но сегодня с этим у обеих сторон все хорошо.

В Telegram есть защита, о которой Мах будет мечтать еще несколько лет: алгоритмы выявления фишинговых ссылок и прочего вредоносного ПО, которые направлены на получения доступа к аккаунту или смартфону и блокировки распространителя. Все это есть и используется. Есть и другие механизмы, но честно: не настолько продвинут, чтобы их обсуждать. Вопрос в том, насколько эффективно это реализовано в Мах и реализовано ли. И когда будет реализовано, тоже хороший вопрос.

Не говоря о том, что в Мах совершенно отсутствуют полезные и уже привычные для военных инструменты, как телеграм-боты и закрытые групповые чаты. Именно через них перебрасывается огромный объем информации, необходимый для принятия решений, вплоть до съемок с дронов-разведчиков. Именно в закрытом чате, где работают участники. Не только текст, но и фото и видео, координаты, все, что позволяет эффективно реагировать на изменение обстановки на поле боя.

Нарушение? Да! Это запрещено инструкциями? Да! Но эти инструкции двадцать лет назад писали те самые генерал-депутаты, которые сегодня требуют их неукоснительного соблюдения именно потому, что сами они не на КП, а в своих креслах в Думе.

А как насчет того, чтобы передать координаты цели в Мах? Который читается всеми, кому это надо (по правилам самого Мах) и более того, данные об этом нарушении можно использовать в суде, поскольку будет конкретная привязка к конкретному человеку. Рай для представителей 8-го управления МО РФ.

Сегодня Telegram – такое же оружие, как дрон или ракета


С нарушениями, без них – победителей не судят, а нам нужны победители, да к тому же еще и живые.

А сегодня власть, то есть все эти депутаты ЕР, Роскомнадзор, Администрация Президента, просто решили отобрать у нашего солдата это оружие. Ничего, естественно, не дав взамен.

Более того, именно они или их устами рассказывающий, как хорош Мах господин Соловьев, рассказывали в 2022 году про то, что нашему оружию аналогов нет, и что все под контролем.

Но я еще вот какой момент хотел обсудить.

То, что Мах дырявый, это понятно уже сегодня. Да, он удобен для тотального контроля за гражданами со стороны государства, но он дырявый, как Лада «Аура» и практически без шансов на исправление. Почему? Да потому, что его делали по той же схеме, что и ВАЗ.

Почему у китайца не стоит вопрос, при наличии такого количества мессенджеров и таких интересных разработок, как RedNote, Douyin, Weibo, что использовать? Конечно, WeChat! Но не потому, что в него Компартия Китая под дулами автоматов НОАК загоняет, а потому что это шикарная платформа, совмещающая в себе много чего. И WeChat выбрали, как лучшего, а не потому, что «голосуй, или проиграешь!».

Отключение «Старлинков» Маска стало заметной проблемой на фронте, одинаково ударившей по обеим сторонам (хотя, как мне кажется, у той стороны проблем больше) а что будет после блокировки Telegram?

Но вот вам еще вариант на подумать.

С 5 ноября 2025 года, Мах доступен для жителей девяти стран СНГ: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Нате, соседи, пользуйтесь! Они и станут пользоваться. Конечно.

Из этого милого списка назвать дружественными можно большое количество стран, то есть, Беларусь.

Остальные – прошу прощения, но Азербайджан открыто помогает Украине. Армения просто после поражения в последней войне с Азербайджаном откровенно отворачивается от России. Казахстан погряз в русофобии. Остальные ладно, но вот Молдова…

Еще более русофобское правительство, откровенно рулящее в сторону ЕС. И знающие люди говорят, что все, что могли сделать спецслужбы Молдовы для Украины, было сделано. Мах в Молдове – это страшный сон, потому что уверен, что ВСЕ, абсолютно ВСЕ данные из Мах Кишинев давным-давно отправил в Киев. Времени было более чем достаточно.

То есть завтра, любой военные на СВО сможет получить при определенных условиях «весточку из дома». Представьте себя в такой ситуации: вы вышли в тыл или на отдых, включили смартфон для того, чтобы пообщаться с родными, а там вам письмо от некоего абонента по имени Абонент с фотографиями окон вашего дома или квартиры и вопросом в какое из них отправить дрон со взрывчаткой. Как вам будет после этого жить-служить вообще?

Реальность, уважаемые. Завтра во всей своей красе.

Вообще просто удивляет, насколько непрофессионально ведет себя государство российское. Вместо того, чтобы планомерно работать над тем, чтобы было лучше – запретить, оштрафовать, заблокировать. Имея в руках инструмент для работы со всем миром, начать загонять всех пинками в этот недоделанный Мах – это глупость. Такая же, как вливание миллиардов рублей в АвтоВАЗ, который ничего приличного не может выпустить.

И так во многих сферах нашего бытия. Действительно, а зачем вообще какая-то конкуренция, которая, как известно, двигатель всего? Можно силовыми методами просто заставить употреблять то, что дают и силовыми методами же заставить не смотреть в сторону, где лучше.

Зачем Telegram, если есть Мах? Зачем Honda и WV, если есть ВАЗ? А кто там не хочет «Ниву-Легенду», тому что-нибудь надо придумать этакое… Главное – у россиянина не должно быть выбора. Желательно – во всем.

Жизнь без выбора. Особенно хорошо, когда и выбирать еще не из чего, кроме «Единой России» в установленные даты. Хотя эти выборные замены, они тоже из этой же оперы. Вот мы и вернулись к тому, с чего все и начиналось выше.

Проблемы в России пока не с программными продуктами, как раз это пока у нас могут и умеют. Правда, к Мах это не относится, Мах, как говорится, это другое. Проблема с тем, что отдельно взятая группа людей, часть которых даже не была избрана, фактически кулуарно принимает решения, обязательные для всех жителей России.

Причем, решения эти принимаются вообще без учета мнения россиян, на плечи которых ложится груз последствий этих решений, типа той истерии, которую устроили директора школ и преподаватели по всей стране с принудительным подключением детей в Мах. Свобода выбора? Тогда дети не получат заданий. Все только в Мах.

Хочешь нормальный автомобиль? Заплати утильсбор в две цены автомобиля, а утилизировать будешь сам, на ближайшей разборке, потому что заводов по утилизации нет. И площадок нет.

И все в таком духе. Как огурцы по 400+ рублей и весь карательный аппарат с приставками «Рос», неспособный сделать с ценами хоть что-то.

Власть вообще-то существует для граждан, а не наоборот. А сидящие во власти уже давно перестали делать даже вид, что им есть дело до нужд россиян. Ну могут советик подкинуть, что не надо ждать, пока цены на огурцы вернутся в норму, надо выращивать их на подоконниках. Опять же шедевр от депутата Госдумы, Никиты Чаплина. Интересно, а его избирали, или тоже «по спискам» прошел?

Вообще если «избранники» систематически действуют вопреки воле народа, их вроде бы избравшего, если они не выполняют возложенные на них обязанности и не считают нужным отвечать перед народом, то возникает главный вопрос: для чего мы вообще их выбирали?

И насколько эффективна деятельность отдельных «избранников», если им действительно пора давать звание Героя Украины за активнейшую работу против нашей армии на благо противника?
  1. invisible_man Звание
    invisible_man
    +6
    Сегодня, 04:05
    Автор сохранил критическое мышление. Посадят, наверное...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 04:07
    Жизнь без выбора. Особенно хорошо, когда и выбирать еще не из чего, кроме «Единой России» в установленные даты.
    Дата установлена - 20 сентября 2026...Голосу, а то проиграешь !
    1. ДМБ 75 Звание
      ДМБ 75
      +9
      Сегодня, 05:02
      Было бы за кого голосовать,Согласно последним статистическим данным, десять процентов депутатов являются гомосекcуалистами, а по опросам общественного мнения - все сто.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 05:05
        Цитата: ДМБ 75
        по опросам общественного мнения - все сто.

        Сменить их надо..."Прозаседавшиеся" - В. Маяковский
    2. papas-57 Звание
      papas-57
      +3
      Сегодня, 06:11
      Я думаю что ЕР уже выиграла. Ну не отпустит правительство такую ручную партию.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 06:19
        Цитата: papas-57
        Я думаю что ЕР уже выиграла

        Очень даже может быть...Но я скажу свое ФЕ !
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +6
    Сегодня, 04:09
    Telegram уважает свободу слова и право каждого выражать свою позицию

    Этож первый признак экстремизма, вот с ним и борются.
    На самом деле, то, что творят сегодня в Интернете господа власть имущие – это просто циничный беспредел и нарушение конституционных прав россиян.

    Конституция... Ага... Это слово Роскомнадзор еще не внес в список запрещенных?
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +4
      Сегодня, 04:33
      Цитата: Дырокол
      Конституция... Ага... Это слово Роскомнадзор еще не внес в список запрещенных?
      hi
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +4
        Сегодня, 04:37
        И наше Вам "с кисточкой!" Вызывает удивление, что подобные действия власти до сих остаются для многих сюрпризом. Они же так хотят как в КНДР (в СССР уже не получится), так чему же удивляться?
        1. Владимир_2У Звание
          Владимир_2У
          +5
          Сегодня, 04:40
          Цитата: Дырокол
          Они же так хотят как в КНДР (в СССР уже не получится), так чему же удивляться?

          Нет. Может для народа России они и хотят КНДР, что вряд ли, с учётом миграционки, но для себя то они совершенно точно не хотят КНДР, ещё из зенитки расстреляют, а для себя они хотят солнечные Майами, а то и остров Э-йна.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 04:56
            Цитата: Владимир_2У
            Нет. Может для народа России они и хотят КНДР, что вряд ли, с учётом миграционки, но для себя то они совершенно точно не хотят КНДР, ещё из зенитки расстреляют, а для себя они хотят солнечные Майами, а то и остров Э-йна.

            Соглашусь, перегнул, гедонистам КНДР противопоказан.
          2. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +3
            Сегодня, 05:38
            Цитата: Владимир_2У
            но для себя то они совершенно точно не хотят КНДР, ещё из зенитки расстреляют, а для себя они хотят солнечные Майами, а то и остров Э-йна.

            Четко видно что в нашей стране происходит постепенное разделение общества на классы,касты и изолированные прослойки избранных людей.
            Прослойка олигархов и крупных капиталистов,каста неприкасаемых судей,министров,депутатов ллобистов,рантье разного пошиба...
            Неизбежно вследствие этого появятся революционеры и пассионарии ...типа Стрелкова-Гиркина,генерала Рохлина...нынешняя власть сама плодит себе проблемы. request
            Ну а там дальше на горизонте виден красный рассвет нового 1917 года...с новыми большевиками и вождями революции на броневике...вперед товарищи и господа к счастливому будущему.
            1. Владимир_2У Звание
              Владимир_2У
              +2
              Сегодня, 05:41
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Ну а там дальше на горизонте виден красный рассвет нового 1917 года...с новыми большевиками и вождями революции на броневике.

              Ну какие большевики, с учётом миграционки? Просто кровавая резня...
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                +2
                Сегодня, 05:46
                Ну какие большевики, с учётом миграционки? Просто кровавая резня...

                Резню надо идеологически обосновать подогнав под нее недовольство части общества или народа...это все технические вопросы. what
                Меня больше интересует теоретический аспект проблемы...все эти противоречия в обществе четко укладываются в трудах Ленина о природе российского капитализма и империализма.
                Сдается мне что в Кремле плохо знакомы с его творчеством.
                1. Владимир_2У Звание
                  Владимир_2У
                  +2
                  Сегодня, 05:49
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Резню надо идеологически обосновать подогнав под нее недовольство части общества или народа

                  Т.е. вы сейчас не видите, что под прям трогательной заботой российского государства завозятся уже готовые ваххабиты?
                  1. Тот же ЛЕХА Звание
                    Тот же ЛЕХА
                    +2
                    Сегодня, 05:54
                    Цитата: Владимир_2У
                    под прям трогательной заботой российского государства завозятся уже готовые ваххабиты?

                    За полгода вьехало в Россию где то 250 тысяч пришельцев с юга.
                    Что интересно в Таджикистане зафиксировали рост тяжких преступлений после работы нашего МВД по депортации криминальных мигрантов.
                    То есть рост преступности в России напрямую связан с завозом мигрантов...это уже претензия к депутатам и чиновникам ллобирующих их завоз с семьями без всякой фильтрации и контроля над ними ...еще одно противоречие в нашем государстве.Летом я традиционно ожидаю рост тяжких преступлений в России именно по этой причине...кто то из наших граждан будет ими зарезан,ограблен,изнасилован и избит.
                    Такие вот пироги... hi
                  2. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    +1
                    Сегодня, 06:01
                    Цитата: Владимир_2У
                    завозятся уже готовые ваххабиты?

                    Ммм... Явление активных мигрантов вы видите как объект для возможного выплескивания протеста, типа увести его от чиновников или как потенциальных защитников власти?
                    1. Владимир_2У Звание
                      Владимир_2У
                      +1
                      Сегодня, 06:06
                      Цитата: Дырокол
                      Ммм... Явление активных мигрантов вы видите как объект для возможного выплескивания протеста, типа увести его от чиновников или как потенциальных защитников власти?

                      Разумеется нет. Выступление, скоординированное извне именно мигрантов, и именно в форме резни, потому что что они ещё умеют, после резкого всплеска числа провокаций.
                      1. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 06:09
                        Цитата: Владимир_2У
                        Выступление, скоординированное извне именно мигрантов

                        Понял. Типа лоббисты неконтролируемой миграции планируют использовать их как инструмент в будущем противостоянии для захвата контроля над страной?
                      2. Владимир_2У Звание
                        Владимир_2У
                        +3
                        Сегодня, 06:14
                        Цитата: Дырокол
                        Типа лоббисты неконтролируемой миграции планируют использовать их как инструмент в будущем противостоянии для захвата контроля над страной?

                        Точнее не захват контроля, а максимальные проблемы для России, а может и вовсе её обрушение.
                        Конкретным лоббистам понять это ума не хватает, или совести. А вот их кураторам, тем да тем это и надо.
                      3. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 06:24
                        Цитата: Владимир_2У
                        аксимальные проблемы для России, а может и вовсе её обрушение.

                        Сомнительно. Если организаторы сидят в правительстве, то зачем им обрушение? Как личная армия? Возможно, т.е. у них будет организованная сила которую можно бросить на чашу весов после смерти самизнаетекого. Эти лица явно должны иметь за границей поддержку и тут скорее всего ей является Турция, которая еще с 90-х ведет прибыльный бизнес в России. Т.е. Турция имела возможность приобрести своих сторонников наверху, времени и денег у них достаточно.
                        Вопрос еще в том, на сколько это организованная сила.
                      4. Владимир_2У Звание
                        Владимир_2У
                        +1
                        Сегодня, 06:29
                        Цитата: Дырокол
                        Эти лица явно должны иметь за границей поддержку

                        Именно.

                        Цитата: Дырокол
                        и тут скорее всего ей является Турция, которая еще с 90-х ведет прибыльный бизнес в России. Т.е. Турция имела возможность приобрести своих сторонников наверху, времени и денег у них достаточно.
                        Ну какая Турция? Все эти лоббисты учились/стажировались в Турции? Их дети в Турции учились и учатся? Программу заместительной миграции Турция в ООН продвинула? Англия, США и Франция.
    2. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +4
      Сегодня, 05:09
      Это слово Роскомнадзор еще не внес в список запрещенных?

      Зря вы это написали, ой зря... Вдруг краем глаза какой-нибудь столоначальник надзоровский увидит и возможности карьерного роста прикинет.
  4. turembo Звание
    turembo
    +5
    Сегодня, 04:44
    А мне понравилось, лодку покачали, воды не зачерпнули, весело всем, и ноги сухие. Возможно еще пару лет так на лодках покатаемся, а потом и это запретят, а может быть и раньше....
  5. U-58 Звание
    U-58
    +5
    Сегодня, 04:46
    А куда простому гражданину податься?
    Телеграм. С упорством, достойным иного применения, меня два, а то и три раза в месяц веселят мошенники. Предлагают пересчитать трудовой стаж (регистрация в СФ), разоблачить внутренних врагов на предприятии (я 2 года как на пенсии) или спасти мои средства на безопасных счетах.
    Причина- утечка базы моего бывшего предприятия. Причем, устаревшая, ибо обращаются от имени бывших начальников. Я об этом жуликов не информирую, и, поиздевавшись в недолгой переписке, блокирую.
    Но все повторяется.
    Мах. Собственно, кроме как обмена сообщениями, картинками и видео, мне от мессенджера ничего и не нужно. Все предложения от Госуслуг "пристегнуть" Мах я отклонил. Но с какого-то момента начал получать подтверждение о записи к врачу через Мах. Вот так. Без меня меня женили..
    И , честно говоря, такие возможности Большого брата немного пугают.
    Так куда бедному крестьянину податься?
  6. rocet Звание
    rocet
    +2
    Сегодня, 04:53
    Глава IT-комитета Госдумы сообщил, что Павел Дуров пошел на сотрудничество с российскими властями (в рамках идущих закрытых переговоров Телеграма с российскими органами власти). Дурову осталось выполнить несколько обязательных шагов, чтобы снять ограничения наложенные на Телеграм и он сможет продолжить работать в России.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:01
    То, что Мах дырявый, это понятно уже сегодня
    Он не просто дырявый, а ещё и не работающий! Вот любопытно было бы узнать, какой чиновник имеет интерес к этому МАХу? Ведь это частная компания, а нам всем навязывают это унылое го...но!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:15
      Цитата: Schneeberg
      Вот любопытно было бы узнать, какой чиновник имеет интерес к этому МАХу?

      Большинству он не интересен ибо
      Госорганы с начала года потратили ₽14,1 млрд на VPN
      https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2024/6719d0bc9a79473870a8b697
    2. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +2
      Сегодня, 06:16
      А вы наберите в Яндексе,чей сынок не последний чел в ВК. А Макс ВКашный.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 06:24
        А вы наберите в Яндексе,чей сынок не последний чел в ВК. А Макс ВКашный
        Я знаю! У нас если отец талантлив, то и все его дети, родственники и друзья талантливы тоже!
  8. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +3
    Сегодня, 05:05
    ...голосуй, или проиграешь...

    Голосуй, не голосуй все равно... а дальше вы знаете.
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +1
      Сегодня, 06:14
      У Шнура песня есть хорошая про выборы. "Выборы,выборы. Кандидаты - Киндеры"))))
  9. tatra Звание
    tatra
    +2
    Сегодня, 05:18
    Виной всему, как ни странно, Советский Союз

    Кто бы сомневался . Трусливая "идеология " врагов СССР во главе с "прозревшими " членами КПСС -все 35 лет после создания ими своего Государства -сваливать на СССР ,на советских коммунистов и чекистов вину и ответственность за то ,что они сами сотворили .
    И демократия врагов СССР -это их очередная ложь ,никогда они не отдадут страну на выборах настоящей оппозиции им ,но враги СССР ,захватившие республики СССР ,поделились на тех ,кто дает своим народам менять одних из них на выборах -на других ,и кто не дает ,и их "вожди " или правят до "гробовой доски ", или назначают себе "престолонаследников ".
    А статья какая -то сумбурная.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:23
    Цитата: Дырокол
    . Это слово Роскомнадзор еще не внес в список запрещенных?

    Роскомнадзор наплодил массу недовольных его выходками людей...аукнется потом для нынешних властей его запреты.
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +2
      Сегодня, 06:11
      Не уверен. Общался на работе с охранницей,50+,обсуждали цены,ипотеку и тд и тп. Она костерила "верхушку" и внезапно разговор зашел про едро и Пу и человек посреди беседы переобулся. Т.е. все у нас хорошо,а это все временно. Прям по Оруэллу, "двоемыслие". И так понимаю таких немало.
  11. papas-57 Звание
    papas-57
    +3
    Сегодня, 06:09
    "Госдума, Совет Федераций, министерства и ведомства – абсолютно все находится в какой-то коме и совершенно неспособны на осмысленные деяния вообще". Меньше движения меньше косяков. Просто они живут в "своей стране" где хорошие зарплаты, хорошие дома, хорошее здравоохранение и тебе ничего не будет если накосячишь.
  12. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:13
    Цитата: Владимир_2У
    Выступление, скоординированное извне именно мигрантов, и именно в форме резни

    Это еще полбеды ...как показала практика...такие мигранты готовая база для набора диверсантов и террористов по убийству наших генералов и чиновников. what
  13. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:15
    Цитата: Vinnibuh
    Общался на работе с охранницей,50

    Ну наше общество неоднородно...критическое мышление не у всех есть.