Каллас: Я не могу назвать точной даты принятия Украины в Евросоюз

Глава евродипломатии, которая всё последнее время заявляла о безоговорочной поддержке Украины, ответила на вопрос репортёров о том, когда конкретно поддержка сведётся к принятию Украины в Европейский союз.

По словам Каллас, точной даты принятия она назвать не может. И это, несмотря на то, что Киев буквально требует от Брюсселя принять Украину в состав ЕС до 2027 года «в формате мирного соглашения».



Таким образом, Каллас и вся бюрократическая верхушка Евросоюза даёт понять, что им определённо не интересна мирная Украина. А интересна им исключительно воюющая Украина – как тот пресловутый таран против России.

Кая Каллас:

Нам нужно помнить о том, что в списке кандидатов на вступление в ЕС несколько лет находятся такие страны как Албания и Черногория.

О ранее поданной турецкой заявке на членство в ЕС уже не вспоминают…

Напомним, что в последнее время в Брюсселе рассматривают вариант так называемого «урезанного членства» Украины в ЕС. Членство без права голоса. Однако и в таком варианте решение не принимается, что вызывает раздражение в Киеве. Там ждут от Евросоюза ответа на вопрос о том, когда Украина будет принята в его состав, но Евросоюзу проще держать эту страну на расстоянии. Ведь одно дело спонсировать внешний вооружённый конфликт, и другое - получить войну внутри ЕС.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:06
    ❝ Таким образом, Каллас и вся бюрократическая верхушка Евросоюза даёт понять, что им определённо не интересна мирная Украина ❞ —

    — Им сама по себе вообще не интересна Украина. Она для них представляет интерес лишь как Антироссия ...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 06:06
    Каллас: Я не могу назвать точной даты принятия Украины в Евросоюз

    Это у ней часто после пьянки на европейских сходках бывает.
    Самое время сейчас начать пить ...авось память к ней вернется.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 06:30
    Принять Украину в ЕС, равносильно тому, что посадить грчзную свинью за стол с пирожными, медом и тортами, за которым сидят дети детсадовского возраста