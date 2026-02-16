Каллас: Я не могу назвать точной даты принятия Украины в Евросоюз
2423
Глава евродипломатии, которая всё последнее время заявляла о безоговорочной поддержке Украины, ответила на вопрос репортёров о том, когда конкретно поддержка сведётся к принятию Украины в Европейский союз.
По словам Каллас, точной даты принятия она назвать не может. И это, несмотря на то, что Киев буквально требует от Брюсселя принять Украину в состав ЕС до 2027 года «в формате мирного соглашения».
Таким образом, Каллас и вся бюрократическая верхушка Евросоюза даёт понять, что им определённо не интересна мирная Украина. А интересна им исключительно воюющая Украина – как тот пресловутый таран против России.
Кая Каллас:
Нам нужно помнить о том, что в списке кандидатов на вступление в ЕС несколько лет находятся такие страны как Албания и Черногория.
О ранее поданной турецкой заявке на членство в ЕС уже не вспоминают…
Напомним, что в последнее время в Брюсселе рассматривают вариант так называемого «урезанного членства» Украины в ЕС. Членство без права голоса. Однако и в таком варианте решение не принимается, что вызывает раздражение в Киеве. Там ждут от Евросоюза ответа на вопрос о том, когда Украина будет принята в его состав, но Евросоюзу проще держать эту страну на расстоянии. Ведь одно дело спонсировать внешний вооружённый конфликт, и другое - получить войну внутри ЕС.
