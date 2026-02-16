Рубио успокоил Европу заявлением о том, что США остаются в НАТО
9189
Соединенные Штаты не собираются выходить из НАТО, такая задача перед администрацией Дональда Трампа не стоит. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Братиславе.
Глава американского Госдепа успокоил европейские страны, заверив, что у США нет планов выхода из НАТО. В то же время США могут провести передислокацию части своих военнослужащих, находящихся на территории Европы, в любую часть мира. Такой вариант не исключен.
Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, мы не выходим из НАТО. Мы не уходим... Я имею в виду, мы можем переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило.
В то же время США приветствовали бы рост влияния европейских стран, которые могли бы быть самостоятельней в вопросах собственной обороны, не полагаясь во всем на американских военных.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют сократить количество американских военных в Европе, но это произойдет не одномоментно и займет какое-то время. США постепенно смещают свое внимание с Европы на Азию.
