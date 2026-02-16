Рубио успокоил Европу заявлением о том, что США остаются в НАТО

Рубио успокоил Европу заявлением о том, что США остаются в НАТО

Соединенные Штаты не собираются выходить из НАТО, такая задача перед администрацией Дональда Трампа не стоит. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Братиславе.

Глава американского Госдепа успокоил европейские страны, заверив, что у США нет планов выхода из НАТО. В то же время США могут провести передислокацию части своих военнослужащих, находящихся на территории Европы, в любую часть мира. Такой вариант не исключен.



Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, мы не выходим из НАТО. Мы не уходим... Я имею в виду, мы можем переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило.


В то же время США приветствовали бы рост влияния европейских стран, которые могли бы быть самостоятельней в вопросах собственной обороны, не полагаясь во всем на американских военных.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют сократить количество американских военных в Европе, но это произойдет не одномоментно и займет какое-то время. США постепенно смещают свое внимание с Европы на Азию.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:33
    Я имею в виду, мы можем переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую,

    Главное чтоб в нашу страну их духом Анкориджа не переместило. what
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:01
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:33
      Главное чтоб в нашу страну их духом Анкориджа не переместило. what

      hi Как такое возможно у оборонного блока ( сарказм )?
      А ежели по нашему российско-пролетарскому, предупредить демонов и, чтобы слова не расходились с делом, жахнуть, только сила и страх возмездия нынче способны остудить горячих отморозков, начиная с триболтов и поленьев вместе с фрицами и прочими. am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:44
    ❝ Мы можем переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило ❞ —

    — Причём согласие ни той, ни другой страны на это не обязательно ...
    (У европешек отлегло: "Двигайте куда хотите, когда хотите и как хотите, только не уходите")
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 06:46
    Гипотетически возможна и такая вариация от Рубио:
    Я имею в виду, военный конфликт между ЕС и Россией не коснется американских солдат.
  4. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 06:54
    Сейчас Трамп поднимет плату за защиту до 50% ВВП. И все. Страна то как потратилась на Украину и Израиль. Нужно восстанавливать. Нужно загружать заводы заказами на военную технику. И на печеньки.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:07
    Рубио приветствовал рост влияния ряда европгйских стран ,это он о прибалтах .У них самый большой рост военных расходов .Можно сказать кратный . bully
    Что то радостных воплей не слышно в Европах после очередного Мюнхена - , Мы о прежнему ::банда". Руководство США становиться осязаемо не бесплатным для Европы .
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 09:49
    Выйдя из Наты США не токмо снизят своё влияние на ЕС и будущую ЕэСовскую армию но и в добавок к КНР обретут мощного конкурента в лице ЕС=Нато, а тот же Рубио говорил, что США нужен сильный союзник подконтрольный США да и ЕэСу покудова не обойтись без США - взаимный интерес.
  7. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:42
    Ой, а кто-то сомневался?))) Тут точно писали как Трамп "кинул" Европу.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:49
    В комнате с белым потолком, с правом на надежду...
    я хочу быть с тобой и я буду с тобой!