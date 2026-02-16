Рубио успокоил Европу заявлением о том, что США остаются в НАТО

Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, мы не выходим из НАТО. Мы не уходим... Я имею в виду, мы можем переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило.

Соединенные Штаты не собираются выходить из НАТО, такая задача перед администрацией Дональда Трампа не стоит. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Братиславе.Глава американского Госдепа успокоил европейские страны, заверив, что у США нет планов выхода из НАТО. В то же время США могут провести передислокацию части своих военнослужащих, находящихся на территории Европы, в любую часть мира. Такой вариант не исключен.В то же время США приветствовали бы рост влияния европейских стран, которые могли бы быть самостоятельней в вопросах собственной обороны, не полагаясь во всем на американских военных.Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют сократить количество американских военных в Европе, но это произойдет не одномоментно и займет какое-то время. США постепенно смещают свое внимание с Европы на Азию.