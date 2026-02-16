ВС РФ взяли под контроль Куриловку-1 под Купянском, продвижение снова ежедневное

6 770 0
ВС РФ взяли под контроль Куриловку-1 под Купянском, продвижение снова ежедневное

Российские войска вернули ситуацию на Купянском направлении в формате каждодневного продвижения. Поступают сведения о новом успехе на левобережье реки Оскол в Харьковской области – к югу от Купянска.

Подавив сопротивление противника, Вооружённые силы России взяли под свой контроль северную часть крупного села Куриловка. Речь идёт о микрорайоне Куриловка-1, через который проходит дорога на Купянск.



Куриловка, равно как и Куриловка-1, являются восточным пригородом Купянска-Узлового, где так же продолжаются боевые действия. Противник прикладывает усилия для того, чтобы оставить под своим контролем хотя бы часть Оскольского левобережья, однако эта часть буквально ежедневно становится всё меньше и меньше.



Под контролем ВС РФ и центральная часть Куриловки вместе со зданием сельского совета. Большая часть оставшейся территории населённого пункта - серая зона со спорадическими вкраплениями контроля со стороны вооружённых сил Украины.

Южнее Куриловки бои идут на северо-восточной окраины пгт Ковшаровка, население которого на 2022 год составляло около 20 тысяч человек.

Бои продолжаются и в черте Купянска, где свои зоны контроля есть и у ВС РФ, и у врага.