Киев провёл одну из самых массированных атак, ударив по Брянску и Белгороду
Киевский режим в воскресенье, 15 февраля, провел одну из самых массированных атак на российские регионы. В течение дня средствами ПВО было перехвачено и сбито 405 украинских беспилотников. Также наносились удары РСЗО HIMARS по Белгороду и Брянску.
Массированная атака на российские регионы началась после 7 часов утра и продолжалась практически до 23 часов вечера, плавно перерастая в ночную. Больше всего беспилотников атаковало Брянскую область, там военные перехватили 170 украинских БПЛА самолетного типа. Не обошлось без попаданий по объектам энергетической инфраструктуры, к вечеру воскресенья в Брянске и окрестностях пропал свет и тепло. Власти подключают резервные мощности и восстанавливают подачу ресурсов. Как подчеркнул глава региона, атака на Брянск и область длилась более 12 часов.
Также был атакован Белгород и Белгородская область, здесь противник бил ракетами, в том числе РСЗО HIMARS со стороны Харькова. Снова были атакованы объекты энергетики, враг целенаправленно пытался лишить город света и тепла.
Кроме того, в воскресенье днем Киев пытался атаковать Москву, на подлете к столице России было сбито 15 беспилотников, также дроны перехватывались на подлете к Подмосковью. Как отмечают эксперты, хотя атака и была одной из самых массированных, но КПД у нее был совсем небольшой, большинство дронов было сбито.
