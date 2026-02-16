Киев провёл одну из самых массированных атак, ударив по Брянску и Белгороду

Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа.

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений.