Киев провёл одну из самых массированных атак, ударив по Брянску и Белгороду

Киевский режим в воскресенье, 15 февраля, провел одну из самых массированных атак на российские регионы. В течение дня средствами ПВО было перехвачено и сбито 405 украинских беспилотников. Также наносились удары РСЗО HIMARS по Белгороду и Брянску.

Массированная атака на российские регионы началась после 7 часов утра и продолжалась практически до 23 часов вечера, плавно перерастая в ночную. Больше всего беспилотников атаковало Брянскую область, там военные перехватили 170 украинских БПЛА самолетного типа. Не обошлось без попаданий по объектам энергетической инфраструктуры, к вечеру воскресенья в Брянске и окрестностях пропал свет и тепло. Власти подключают резервные мощности и восстанавливают подачу ресурсов. Как подчеркнул глава региона, атака на Брянск и область длилась более 12 часов.



Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа.


Также был атакован Белгород и Белгородская область, здесь противник бил ракетами, в том числе РСЗО HIMARS со стороны Харькова. Снова были атакованы объекты энергетики, враг целенаправленно пытался лишить город света и тепла.

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений.


Кроме того, в воскресенье днем Киев пытался атаковать Москву, на подлете к столице России было сбито 15 беспилотников, также дроны перехватывались на подлете к Подмосковью. Как отмечают эксперты, хотя атака и была одной из самых массированных, но КПД у нее был совсем небольшой, большинство дронов было сбито.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +10
    Сегодня, 06:57
    А в ответ тишина, если не считать сегодняшнего Циркона по ПС 750 Киевская, и "комариных" укусов в течении прошедшей недели. Иначе дух Анкориджа можно испортить.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +14
      Сегодня, 07:03
      В очередной раз пишу, Харьков из которого обстреливают Белгород… у нас неприкосновенный что ли? Почему не работают по HIMARS которые из жилой застройки бьют по Белгороду?
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        -8
        Сегодня, 07:10
        Хаймерс-мобильная установка. Получатся удары по жилым районам. Зеленский по всему миру потом разнесет, что Россия целенаправленно бьет по мирным жителям.
        1. Mraka Звание
          Mraka
          +14
          Сегодня, 07:19
          По фиг. Все равно от так скажет и все равно ему поверят.
          1. Glock-17 Звание
            Glock-17
            -4
            Сегодня, 07:31
            Одно дело сказать, а другое наглядно показать видео с убитыми стариками и детьми и разрушенными зданиями. Медийную войну никто не отменял. А в Хаймерсы все равно не попадут.
            1. alexboguslavski Звание
              alexboguslavski
              +7
              Сегодня, 07:41
              Столпы демократии, коими себя считают США и Израиль, не очень-то утруждают себя в терзаниях совести по поводу гибели мирняка. Просто объявляют их "сопутствующими потерями", вполне допустимыми.
              ООН: число жертв среди гражданских в секторе Газа может достигать 680 (шестьсот восемьдесят) тысяч

              И что?
            2. alexandreII Звание
              alexandreII
              +12
              Сегодня, 07:52
              То есть по вашему убитые старики и дети на российской территории это норма, а вот с той стороны...не дай бог что нибудь скажут или покажут, может хватит леопольдовщину разводить
              1. Glock-17 Звание
                Glock-17
                -2
                Сегодня, 08:02
                Ну тогда скажите мне , как убитые старики и дети приблизят победу? Зеленский только спасибо скажет, что потратили на них снаряды и создали ему медийную картину.
        2. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +16
          Сегодня, 07:33
          Цитата: Glock-17
          Хаймерс-мобильная установка. Получатся удары по жилым районам. Зеленский по всему миру потом разнесет, что Россия целенаправленно бьет по мирным жителям.

          Да плевать мне на них. Больно смотреть в счастливые хари харьковчан, которые весело комментируют эти пуски, передавая приветы Белгородцам.
          За каждый HIMARS прилетевший по Белгороду - должны получить несколько пакетов Торнадо… пусть боятся а не веселятся!
          1. Glock-17 Звание
            Glock-17
            +6
            Сегодня, 07:37
            Любая война это прежде всего холодный расчёт и военная необходимость, а не эмоции как бы это цинично не звучало
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +14
              Сегодня, 07:40
              Цитата: Glock-17
              Любая война это прежде всего холодный расчёт и военная необходимость

              Ага, досчитались до того, что детей из Белгорода эвакуируем!
              Ещё раз, из Белгорода идёт эвакуация, не из Харькова…
              1. Егоза Звание
                Егоза
                +2
                Сегодня, 07:48
                Цитата: Охотовед 2
                детей из Белгорода эвакуируем!

                Лучше уж эвакуировать, чем подвергать их опасности. Хорошо, что на это решились.
                1. Охотовед 2 Звание
                  Охотовед 2
                  +4
                  Сегодня, 07:51
                  Цитата: Егоза
                  Цитата: Охотовед 2
                  детей из Белгорода эвакуируем!

                  Лучше уж эвакуировать, чем подвергать их опасности. Хорошо, что на это решились.

                  Это бесспорно! Только речь немного не о том. Сама ситуация, нас бьют, знаем откуда и кто, и тишина…
              2. Шмель_3 Звание
                Шмель_3
                +2
                Сегодня, 07:54
                Охотовед, из Харькова не будут эвакуировать население. Вы, наверное, забыли, что укрорейху нужны только территории. При любом раскладе, не будет эвакуация, да живой щит, тоже не новое.
                1. Охотовед 2 Звание
                  Охотовед 2
                  +5
                  Сегодня, 08:00
                  Цитата: Шмель_3
                  Охотовед, из Харькова не будут эвакуировать население. Вы, наверное, забыли, что укрорейху нужны только территории. При любом раскладе, не будет эвакуация, да живой щит, тоже не новое.

                  Шмель, ещё раз… Мне плевать на Харьков вместе со всеми харьковчанами… Мне больно за Белгород, за его жителей, в конце концов за Родных которые живут в этих адских условиях. На неделе буду двух племянников встречать, на счёт школы им договариваться сегодня пойду.
            2. Тури_ст Звание
              Тури_ст
              -1
              Сегодня, 09:45
              Вы сами себе противоречите те занимаетесь манипуляцией
              То жалко старичков то война это холодный расчет
              На войне есть такое понятие сопутствкющий ущерб
              Холодный расчет говорил в 2014 году заломать гадину
              Но ждали пока Гадина вооружится и наберет сил
              И сейчас судя по ому что происходит в средней Азии с бывшими советскими республиками куда они дрейфуют никаких выводов из ошибок Путин не извлек.
              1. Glock-17 Звание
                Glock-17
                +2
                Сегодня, 10:25
                Вы задали конкретный вопрос. Я дал вам конкретный ответ. Никакой здесь манипуляции нет. А о целях СВО до сих пор никто толком не знает
          2. Кирилл76 Звание
            Кирилл76
            0
            Сегодня, 07:38
            Да нет там давно уже никаких счастливых харь..жеппа там в Харькове полная.. А все эти "комментарии" медийка сплошная..
        3. dimon642 Звание
          dimon642
          -5
          Сегодня, 07:58
          Да ладно , Харьков и так на половину почти снесен .
        4. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          +1
          Сегодня, 09:34
          А зачем тогда сво начинали, если боимся?
          1. Glock-17 Звание
            Glock-17
            +3
            Сегодня, 09:38
            Это уже вопрос к тем , кто начал. Расчёт, скорее всего, был на крымский сценарий, но гладко было на бумаге.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +4
        Сегодня, 07:41
        Почему не проводят диверсионных действий в отношении " Хаймерса", раз уж это их главное оружие
        1. Glock-17 Звание
          Glock-17
          -1
          Сегодня, 07:51
          Эти установки укропы берегут как зеницу ока. Думаю, что оцепление вокруг них плотное. Без поддержки местного населения вряд ли что-то получится, но всех сочувствующих России уже давно зачистили.
          1. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            +4
            Сегодня, 08:42
            всех сочувствующих России уже давно зачистили

            Значит, можно с чистой совестью уничтожать всех оставшихся.
            1. alexboguslavski Звание
              alexboguslavski
              +1
              Сегодня, 09:25
              Ответ «там наши люди» уже не принимается. Наши люди - в Белгороде.
        2. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +2
          Сегодня, 09:28
          Как утверждают некоторые военкоры, координаты вражеских установок местные жители передавали через Телеграмм. Он ныне у нас замедлен, доброжелателями.
      3. Ильнур Звание
        Ильнур
        +1
        Сегодня, 10:56
        из которого обстреливают Белгород… у нас неприкосновенный что ли?

        Тут много чего неприкосновенный был и остаётся... Давно надо было разбомбить в ноль, там братьев нет...
    2. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      -5
      Сегодня, 07:23
      Удары по хохлам идут постоянно и регулярно, но поскольку вам лично это не доложили, и видосы в тырнэт не выложили (а без доков не считово), значит этого и не было..:) Все логично...
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Кирилл76
        Удары по хохлам идут постоянно и регулярно

        Вот за прошедшие сутки было сбито 18 дронов, летевших только на Москву. Сколько Гераней прилетело по Киеву?

        В Брянской области частично пропали тепло и электричество после удара по энергообъектам

        В результате удара по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электроснабжение, сообщил глава региона.
        1. Кирилл76 Звание
          Кирилл76
          -3
          Сегодня, 08:12
          Вы, простите, "дурачка" включаете? Перечитайте мой пост выше..
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 09:11
      Эта новая реальность и формулировки - страна в огне, «но КПД у нее был совсем небольшой, большинство дронов было сбито.»

      Дальше что Гарант? Крепчать и запасаться картошечной рассадой? Власть неприменяемая есть бессилие и начало гниения… Где она, разбежались как крысы… не видно и не слышно…
    4. DBR Звание
      DBR
      +5
      Сегодня, 10:30
      Что удивляет в так называемой СВО то что до сих пор не уничтожены стратегические мосты и тоннели на западе Украины впрочем и не только там , как и узловых железнодорожных станций где переобувают вагоны с западной на нашу колею . Их всего шесть не говоря о прочей транспортной инфраструктуре . Все эти мероприятия позволили бы исключить поставку тяжелой техники, боеприпасов и горючего для нужд ВСУ а так же комплектующих для сборки беспилотников которыми наносятся удары по объектам на нашей территории .Что сделало бы не возможным в течении пары месяцев противником продолжения военных действий .
      Более того враг бьет по нашим мирным городам, убивает 10-15-20 мирных граждан в неделю, и мы, похоже, не можем это предотвратить .
      В нашей столице диверсанты убивают наших генералов, подкидывают бомбы нашим детям, а в столицу врага без опаски приезжают любые важные гости, их даже шутливо называют «живым ПВО».

      Любопытно что тут же сразу прилетает за это куча минусов . Интересно посмотреть на этих людей которые это делают .
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 11:11
        сразу прилетает за это куча минусов . Интересно посмотреть на этих людей которые это делают .

        Есть такое, если написать комментарии с критикой власти , то сразу прилетают минусы от поклонников культа личности...
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    -2
    Сегодня, 07:07
    Странные какие то. Их бьют, а они молчат. Что, все щёки подставляете для битья? Ну ну.
  3. Комментарий был удален.
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 07:15
    Может ответы пора искать в ядерной доктрине?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:43
      Ну, хоть одну боеголовочку, где-нибудь на отшибе
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -7
    Сегодня, 07:19
    Ответка будет очень жёсткая.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 07:54
      Угу,какая по счету,огласите пожалуйста
  6. Mraka Звание
    Mraka
    +1
    Сегодня, 07:20
    405 беспилотников.... По моему это рекорд.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:43
    но КПД у нее был совсем небольшой, большинство дронов было сбито.
    И все таки, соотношение затрат на средства нанесения удара, против того, сколько потрачено на его отражение, ещё и ущерб подсчитать...
    Есть над чем подумать, есть над чем поработать... soldier
  8. Serafim Звание
    Serafim
    -1
    Сегодня, 07:43
    Я очень сочувствую жителям Брянска и Белгорода.
    Давайте, к Беларуси присоединяйтесь, что ли...
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 08:35
    Цитата: alexandreII
    Угу,какая по счету,огласите пожалуйста

    А это не имеет значения, какая по счету, самое главное что ответка в разы мощнее и бить надо по Киеву, сделать его безжизненной необитаемой столицей.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 09:24
      Ближайший город, откуда и ведут обстрелы, это Харьков.
  10. дрозд68 Звание
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 09:24
    Разведка где?????пво продавить таким обьемом бпла и ракет легко.уничтожаться должно все до взлета.где разведка?харьков для чего берегут????
  11. Dave36 Звание
    Dave36
    0
    Сегодня, 09:44
    Пока наши не бьют по жилым районам Харькова - не бьют по нашим, то что сейчас, на самом деле нисколько. Представьте - удары по жилым района Брянска, Курска, Белгорода? Вот вот...
  12. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 10:37
    Я так понял они решили тоже сосредоточить огонь по гражданской энергетике. К этому нужно было быть готовым. Пво сосредоточить в приграничных районах и соседних с ними.
  13. DBR Звание
    DBR
    0
    Сегодня, 10:40
    Цитата: alexboguslavski
    Вот за прошедшие сутки было сбито 18 дронов, летевших только на Москву.

    Это только сбитых но логично возникает вопрос а сколько было не сбито ?