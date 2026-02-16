Киев продолжает блокировать поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба»
Киевский режим продолжает блокировать нефтепровод «Дружба», перекрыв поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Как заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, Будапешт и Братислава намерены обратиться за помощью к Хорватии.
Зеленский перекрыл поступление российской нефти в Европу и открывать не собирается. На этом фоне Венгрия и Словакия намерены обратиться к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю. Несмотря на общий курс Евросоюза по отказу от российских энергоносителей, Будапешт и Братислава получили исключение, позволяющее получать нефть морским путем, если поставки по трубопроводу невозможны.
Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти (...) по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя.
Киев блокирует нефтепровод «Дружба» с 27 января якобы из-за повреждений самого трубопровода. Однако поломку, если она и была, уже давно исправили, но вот команды на запуск все равно нет. Как считают эксперты, таким образом Зеленский мстит Орбану и Фицо, которые занимают антиукраинскую позицию.
