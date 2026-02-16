Киев продолжает блокировать поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба»

Киев продолжает блокировать поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба»

Киевский режим продолжает блокировать нефтепровод «Дружба», перекрыв поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Как заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, Будапешт и Братислава намерены обратиться за помощью к Хорватии.

Зеленский перекрыл поступление российской нефти в Европу и открывать не собирается. На этом фоне Венгрия и Словакия намерены обратиться к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, поставленной по морю. Несмотря на общий курс Евросоюза по отказу от российских энергоносителей, Будапешт и Братислава получили исключение, позволяющее получать нефть морским путем, если поставки по трубопроводу невозможны.



Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти (...) по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя.


Киев блокирует нефтепровод «Дружба» с 27 января якобы из-за повреждений самого трубопровода. Однако поломку, если она и была, уже давно исправили, но вот команды на запуск все равно нет. Как считают эксперты, таким образом Зеленский мстит Орбану и Фицо, которые занимают антиукраинскую позицию.
  1. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 07:34
    Ну они же и мазохисты. Им нефть перекрыли, а они дозволяют наземное сообщение с 404, в том числе и военные поставки, через свою территорию. И электричеством 404 снабжают. Может им так нравится? what
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Наган
      Может им так нравится?
      Им перекрыли потому что из США поступила такая команда. Вся Европа и Украина исполняют исключительно указания США. Xoxлы потеряли транзит газа, теперь еще и транзит нефти потеряют, а все только ради величия США. Вся эта возня была затеяна только для того что бы отжать у РФ европейский рынок энергоресурсов. Теперь США помимо рынка сбыта своих энергоресурсов, получили еще и экономическое преимущество, так как в ЕС энергоресурсы стоят намного дороже чем в США. Этого только слепой, не видит. При этом если у ЕС еще остается шанс в будущем переобуться, то Украина на эту игру положила себя.
      1. пылесос Звание
        пылесос
        0
        Сегодня, 08:38
        А лет , так 8 было наоборот---нагнули Россию, что бы поставляла не менее ..... газа чрез Украину, чтобы та могла кормиться какое то время за счет России. Вот это время и прошло
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 08:41
          Цитата: пылесос
          А лет , так 8 было наоборот---нагнули Россию, что бы поставляла не менее ..... газа чрез Украину
          Никто Россию не нагибал, Газпром использовал все доступные трубопроводы для поставок газа в ЕС. Представляете, все трубы работали, не 100% от возможностей, но 50+ было по всем трубам.
          1. dimon642 Звание
            dimon642
            -3
            Сегодня, 08:47
            Да вы ,что Россию ,,нагнули ,, .
            А то ,что Севернй поток 2 в который воткнули кучу бобла не заработал и еще взорвали не в счет .
            У Газпрома в Германии забрали трубопроводы .
            Это не нагнули .
            1. topol717 Звание
              topol717
              +3
              Сегодня, 08:50
              Цитата: dimon642
              А то ,что Севернй поток 2 в который воткнули кучу бобла не заработал и еще взорвали не в счет .
              Эта труба только на 50% принадлежит Газпрому. Остальные 50% это немецкий бизнес.
              У Газпрома в Германии забрали трубопроводы .
              У немецких фирм забрали заводы на территории России. Да вот представляете, вот так идет передел собственности. Любая война это передел собсвенности.
              1. dimon642 Звание
                dimon642
                -3
                Сегодня, 08:55
                Не забрали , а купили .
                Россия у кого то ,что заберет . Не смешите мои тапки
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  +2
                  Сегодня, 08:57
                  Цитата: dimon642
                  Не забрали , а купили .
                  Точно, например завод Хюндай в СПб, был куплен за 10 000 рублей. Завод Бош/Сименс в СПб за 5 000 рублей. Это же неподъемные деньги, да?
                  1. dimon642 Звание
                    dimon642
                    -2
                    Сегодня, 09:02
                    Это вам кто такие сказочки на ночь рассказывал .
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      +3
                      Сегодня, 09:06
                      А еще забыл, вся доля Рено в АвтоВАЗе была выкуплена за 1 рубль.
                      Цитата: dimon642
                      Это вам кто такие сказочки на ночь рассказывал .

                      Вас в Гугле забанили? Поиск вам поможет, много нового узнаете, Там еще БиПи и Шеврон закрывали свои проекты в Сибири. Ага почитайте. Еще финская Фортум. много интересного узнаете.
                      1. dimon642 Звание
                        dimon642
                        -2
                        Сегодня, 09:12
                        Я читал про 10 000 руб за завод Хюндай.
                        А ,что если закрывают заводы это благо .
                        Теперь китайский товар без конкуренции .
                        Ура великому шахматисту .
                      2. molyr Звание
                        molyr
                        +1
                        Сегодня, 09:32
                        а какой завод закрыли то?
            2. sdivt Звание
              sdivt
              +3
              Сегодня, 09:19
              Цитата: dimon642
              А то ,что Севернй поток 2 в который воткнули кучу бобла не заработал и еще взорвали не в счет .
              У Газпрома в Германии забрали трубопроводы

              Возможно, это, в своё время, прошло для вас незамеченным, но "Северный Поток-2" строился не только на российские деньги.
              Расклад был 50/50
              Газпром (Россия) - 4,75 млрд евро (50%)
              Engie (Франция) - 950 млн (10%)
              OMV (Австрия) - 950 млн - 950 млн (10%)
              Shell (Великобритания/Нидерланды) - 950 млн (10%)
              Uniper (Германия) - 950 млн (10%)
              Wintershall Dea (Германия) - 950 млн (10%)
              То есть, суммарно, 50% - Газпром, Россия, и 50% - 5 компаний из Европы
              Далее
              Хоть Газпром и является, на 50%, государственным банком, он вложил только свои собственные корпоративные деньги, по крайней мере, о каких-то вкладах из казны РФ не сообщалось. То есть, привлеченные в проект деньги, можно считать частными средствами, на которые мы с вами (в виде пенсий, зарплат и прочих социальных трат) точно не смогли бы рассчитывать, в любом случае

              Всё это легко находится, всё это есть в открытом доступе
              Исходя из всего этого, можно вывести, что потери России, в этом проекте, в основном, в виде ожидаемого, от продажи самого газа, но никак от самого строительства
              1. dimon642 Звание
                dimon642
                -1
                Сегодня, 09:59
                Ну потеряли пару млрд. , это же мелочи . То , что Газпром сейчас в убытке , это же нормально , маржу он сдерет с граждан России .
    2. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 08:17
      Они в целом выполняют решения ЕС, за что получают от доноров ЕС ежегодно более 4 лярдов Венгрия и почти полтора Словакия. Безвозмездно. Поставка энергии также с прибылью от доноров ЕС. Наоборот, хорошо устроились. И издевательство над своими бойцами и крайне странно во время войны, продолжать транзит по территории врага.
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:23
      Да и вообще, так посмотришь Евросоюз - мазохистская организация, недаром бритые всех туда согнали, а сами свалили
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 08:35
      Удивляюсь вашему извращенному сознанию. Из этого сообщения я понял, что Кремль несмотря ни на что гонит нефть на Украину. Наверно ещё и украинцам платят за транзит.
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -1
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Наган
      Ну они же и мазохисты. Им нефть перекрыли, а они дозволяют наземное сообщение с 404, в том числе и военные поставки, через свою территорию. И электричеством 404 снабжают. Может им так нравится? what

      У нас такие же мазохисты, энергию с ЗАЭС договариваются поставлять 404, что то меня терзают сомнения что они будут платить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:39
    ❝ Таким образом Зеленский* мстит Орбану и Фицо, которые занимают антиукраинскую позицию ❞ —

    Антиукраинскую позицию занимает Зеленский*. Орбан и Фицо занимают провенгерскую и прословацкую позицию соответственно ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:52
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Орбан и Фицо занимают провенгерскую и прословацкую позицию соответственно ...

      Вот как бы им Киев покушения не устроил за их позиции. Раз в РФ умудряются, то и там смогут. А некоторые "коллеги" из ЕС с радостью поддержат
      1. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 08:19
        Уже устроил. Фицо с дыркой в пузе.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 07:43
    Нам это фифти-фифти, потому как подкармливать деньгами за транзит фашистов не след, хоть денег там копейки. А вот словакам с венграми - лишний повод поблагодарить попрошаек за цены)))
  4. Комментарий был удален.
  5. kig Звание
    kig
    0
    Сегодня, 08:18
    Ну перекрывают, и что? Европа практически отказалась от нашей нефти и нашла альтернативу.
  6. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 09:05
    Цитата: dimon642
    Да вы ,что Россию ,,нагнули ,,

    Газпром (Россия) свои вложения уже отбил! Сколько немецких заводов перешло в собственность России? Да и доля в СП-1, СП-2 никуда не делась. Законсервирована!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:03
    А Майданутве каким образом нефть получают? Через Одесский порт?