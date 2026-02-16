В Иране: лишь 13 процентов торговли с РФ идёт в нацвалютах, это нужно менять

В течение пяти последних лет Иран ежегодно импортирует из России этих товаров первой необходимости на сумму около 3 млрд долларов. Но лишь 13% от объёмов торговли оплачивается в национальных валютах.

Иранские экономисты сообщают о том, что пока, несмотря на серьёзные усилия по переводу торговли с Россией на национальные валюты, процесс этот не особенно сдвинулся с места. В качестве примера приводится закупка у Российской Федерации сельскохозяйственной продукции: пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла.Иранское агентство FARS News:Сообщается о том, что 87% торговли Ирана и России (как минимум в сегменте поставок продовольствия) осуществляется в валютах третьих стран. В первую очередь это дирхамы (ОАЭ) и евро. Оплата, как пишут иранские СМИ, идёт через посреднические компании, работающие в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции, что увеличивает конечную стоимость поставок.Иранские эксперты в сфере экономики объясняют такую ситуацию несколькими причинами. Во-первых, ограниченный доступ к системе SWIFT, во-вторых, «низкая ликвидность иранского риала и российского рубля».Чтобы переломить ситуацию, иранцы предлагают «создание прозрачных и одновременно устойчивых по отношению к санкциям механизмов торгово-экономического взаимодействия», работа напрямую между российскими и иранскими компаниями при активной государственной поддержке. Также предлагается активнее использовать валютную пару риал-рубль, «доверие к которой необходимо повысить в сфере двусторонней торговли».Пока проблема в том, что иранский риал остаётся весьма нестабильной валютой. Только за месяц по отношению к рублю РФ он потерял более 40% своей курсовой стоимости. В Иране предполагают, что именно увеличение объёмов использования риала во внешней торговле поспособствует стабилизации его курса. Если не вывести торговлю на беспосреднический уровень, то это продолжит влиять и на конечную стоимость продукции и на то, что она может в любой момент попасть под внешние санкции.