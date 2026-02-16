В Иране: лишь 13 процентов торговли с РФ идёт в нацвалютах, это нужно менять

Иранские экономисты сообщают о том, что пока, несмотря на серьёзные усилия по переводу торговли с Россией на национальные валюты, процесс этот не особенно сдвинулся с места. В качестве примера приводится закупка у Российской Федерации сельскохозяйственной продукции: пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла.

Иранское агентство FARS News:

В течение пяти последних лет Иран ежегодно импортирует из России этих товаров первой необходимости на сумму около 3 млрд долларов. Но лишь 13% от объёмов торговли оплачивается в национальных валютах.

Сообщается о том, что 87% торговли Ирана и России (как минимум в сегменте поставок продовольствия) осуществляется в валютах третьих стран. В первую очередь это дирхамы (ОАЭ) и евро. Оплата, как пишут иранские СМИ, идёт через посреднические компании, работающие в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции, что увеличивает конечную стоимость поставок.

Иранские эксперты в сфере экономики объясняют такую ситуацию несколькими причинами. Во-первых, ограниченный доступ к системе SWIFT, во-вторых, «низкая ликвидность иранского риала и российского рубля».

Чтобы переломить ситуацию, иранцы предлагают «создание прозрачных и одновременно устойчивых по отношению к санкциям механизмов торгово-экономического взаимодействия», работа напрямую между российскими и иранскими компаниями при активной государственной поддержке. Также предлагается активнее использовать валютную пару риал-рубль, «доверие к которой необходимо повысить в сфере двусторонней торговли».

Пока проблема в том, что иранский риал остаётся весьма нестабильной валютой. Только за месяц по отношению к рублю РФ он потерял более 40% своей курсовой стоимости. В Иране предполагают, что именно увеличение объёмов использования риала во внешней торговле поспособствует стабилизации его курса. Если не вывести торговлю на беспосреднический уровень, то это продолжит влиять и на конечную стоимость продукции и на то, что она может в любой момент попасть под внешние санкции.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 07:35
    Пока проблема в том, что иранский риал остаётся весьма нестабильной валютой.

    На золото в расчетах переходите...это не рисованные бумажки ничем не обеспеченные.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На золото в расчетах переходите...это не рисованные бумажки ничем не обеспеченные.
      Только стоимость золота определяется долларом США. )))
      А вообще нужен закон, который бы стимулировал продажу за рубли. Например заставлял бы платить налог на продажу за любую валюту. И при продаже за рубль этого налога нет. Но для наших деятелей это слишком сложная схема.
      1. Aken Звание
        Aken
        -1
        Сегодня, 08:02
        Договор оформляется в рублях. Рубли перечисляются в уполномоченный банк как оплата. Договор закрывается.
        Потом рубли банком, без участия контрагентов, конвертируются в доллары, доллары перечисляются в банк получателя.
        Контролирующий орган отчитывается об успехе и получает премию.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 08:38
          Цитата: Aken
          Договор оформляется в рублях. Рубли перечисляются в уполномоченный банк как оплата. Договор закрывается.
          Что есть уполномоченный банк? Что значит доллары в банк получателя? Продавец имеет счет в банке. И любая сделка считается законченной только после того как на этот счет поступили деньги. То что они продают через посредников в ОАЭ и Турции не говорит ни о чем.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 08:44
            Вы, наверное, подзабыли. Это уже было пару лет назад, когда с помпой переходили на торговлю исключительно в рублях.
            Контрагенты переводили доллары в банк и успокаивались.
            Банк конвертировал доллары в рубли, рубли переводились русскому поставщику.
            Чиновники отчитывались в СМИ, что сделка прошла в рублях, поручение президента выполнено.
            Неужели не помните?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:42
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 07:35
      На золото в расчетах переходите...это не рисованные бумажки ничем не обеспеченные.

      hi Весь цымес в том, что на самом верхнем этаже власти есть разногласия в подходах на будущее развитие страны с одной стороны Верховного лидера ИРИ Хаменеи с ближайшим окружением и КСИР, с другой стороны прозападного настроя Пезешкиан и стоящими за его спиной с группа экс-президента Рухани с отставниками из Министерства разведки и национальной безопасности.
      Рассматривается вопрос передачи власти преемнику Духовного лидера ИРИ.
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +3
    Сегодня, 07:42
    Иран хочет покупать за риалы? Пусть продает свои товары за рубли в сопоставимых объемах.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 07:43
    У нас, Ставропольский край, иранцы на мельнице за рубли муку покупают, может они них накануне на доллары выменивают.
  4. bar Звание
    bar
    +4
    Сегодня, 07:45
    Чтобы переломить ситуацию, иранцы предлагают «создание прозрачных и одновременно устойчивых...

    Чтобы переломить ситуацию иранцам надо что-то сделать со своим горбачёвым Пезешкианом. Тогда и "процесс пойдёт". В противном случае бесконечная череда уступок Трампу приведёт к полному развалу страны.
  5. malyvalv Звание
    malyvalv
    +3
    Сегодня, 07:50
    Пусть продают нам нефть за рубли прямо там в Персидском заливе. Мы перегоним в Индию или Китай и продадим. Потом за рубли могут покупать что душе угодно. А им ой как много чего угодно.
    1. bar Звание
      bar
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: malyvalv
      Мы перегоним в Индию или Китай

      Вы в этом уверены? Вот у меня большие сомнения, что мы свою то нефть перегоним в Индию или Китай. Куда уж нам ещё иранская
  6. Комментарий был удален.
  7. Vrotkompot Звание
    Vrotkompot
    0
    Сегодня, 07:56
    Основная причина в торговом дисбалансе как было с Индией. Нам что продавать пшеницу за риалы, а что потом покупать в Иране на эти деньги? Понимаю с Киатем это работает.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 07:59
      Беспилотники и ракеты.......
      1. ботан.su Звание
        ботан.su
        0
        Сегодня, 08:58
        Цитата: dnestr74
        Беспилотники и ракеты......

        Им самим сейчас нужны.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:59
    Иногда складывается впечатление, что опыт внешней торговли СССР, торговли в странах СЭВ напрочь не подходит для России. Я уже предлагал ввести в России «золотой червонец» именно для торговли между странами. А возможна и бартерная торговля - торговые и другие дипломатические работники не мнут задницы в посольствах и консульствах и не ходят по выставкам, а договаривают об объёмах поставок необходимых товаров в штуках, единицах учета и т.п. Например: 100 000 тонн подсолнечного масла за 10 литров розового...И валюта здесь не нужна от слова ВООБЩЕ!!!
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:34
      При натуральном обмене деньги вообще не нужны.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 08:01
    А по телеку говорят, что вот-вот и уже всё в нацвалюты перейдёт... иранцы видимо не в курсе пока
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:35
      Они просто не смотрят наше ТВ. Упущение.
  10. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 08:41
    В Иране: лишь 13 процентов торговли с РФ идёт в нацвалютах

    "просочилась" правда о замещении доллара?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Дедок
      "просочилась" правда о замещении доллара?

      Просто иранцам рубли не нужны. А нам мне нужны иранские риалы. Золото в обмене использовать неудобно. Юань - тоже не идеальная валюта.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 09:36
        Просто иранцам рубли не нужны. А нам мне нужны иранские риалы. Золото в обмене использовать неудобно. Юань - тоже не идеальная валюта.

        с 2022 года нас уверяют, что перешли на национальные валюты во взаиморасчетах...
  11. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 08:47
    Цитата: ROSS 42
    Иногда складывается впечатление, что опыт внешней торговли СССР, торговли в странах СЭВ напрочь не подходит для России. Я уже предлагал ввести в России «золотой червонец» именно для торговли между странами. А возможна и бартерная торговля - торговые и другие дипломатические работники не мнут задницы в посольствах и консульствах и не ходят по выставкам, а договаривают об объёмах поставок необходимых товаров в штуках, единицах учета и т.п. Например: 100 000 тонн подсолнечного масла за 10 литров розового...И валюта здесь не нужна от слова ВООБЩЕ!!!

    Золотой червонец, как и ржаную марку вводили для стабилизации собственной валюты. В материальном плане золотой червонец и по сей день циркулирует в обороте инвест монет сбербанка. Курс к рублю плавающий.
    Иран в данном случае больше интересует слегка другое- выведение баланса импорт-экспортных операций
  12. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 08:53
    А шуму то было:все,расчеты в нац валютах,доллару и евро -капец!
  13. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 08:53
    Торговля за нацвалюты = бартер. Иран не может предложить практически ничего интересного нам. Нефть и газ у нас свои. Наши беспилотники значительно эволюционировали с 2022 г. и обогнали Иранские. Торговля за реалы = за ничем не обеспеченные обесценивающийся фантики. В Иране за прошлый год инфляция 50%, у нас - менее 10%
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      0
      Сегодня, 10:46
      В Иране как то же сами производят авто - нужно смотреть на что можно взять купить лицензии. А такое делали даже США у Китая. Да и взять те же ткани или ковры - или сырья для этого. Всегда есть чем обменяться. Главное целиковый сложный продукт не тащить к себе типа авто. Компоненты можно. Да и например, взаимозачетом с транспортными услугами пользоваться можно - Каспий-Иран-Индийский океан, а там хоть в Африку хоть в Индию.
  14. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 09:37
    С риалами работать в ноликах запутаешься, иранцы риалы туманами считают, 10000 риалов это 1 туман.
    1 туман - 60 коп.
  15. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 10:36
    К черту валюту. Берете за основу цену золота у себя в стране в нацвалюте. Считаете цену товара в весе золота и меняете товар на товар без таскания физического золота или валюты. А лучше взять цену электричества или воды.. Короче нужна цена себестоимости чего то что есть в каждой стране, но не зависит от внешних цен.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Виктор Чужой
      А лучше взять цену электричества или воды..

      Дело в том что цена электричества или воды в Иране смысла не имеют, да цена есть, но воды и электричества просто не хватает, огромные проблемы с водой в крупных городах, а электричество - веерные подключения. А если сделать цену рыночной, что бы хватало тем кто в состоянии по таким ценам платить, больше половины населения останутся без них, смотри бедную Африку, там половина населения вне современной экономики живёт.
  16. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:39
    Иран ежегодно импортирует из России этих товаров первой необходимости на сумму около 3 млрд долларов. Но лишь 13% от объёмов торговли оплачивается в национальных валютах

    Забавно читать это)
    То есть, сами иранцы, изначально, считают свои объемы сделок именно в долларах (около 3 млрд долларов). И потом сетуют, что расчеты не идут в национальных валютах)
    А вообще, по теме - да, российский рубль - не самая твёрдая валюта, но, простите, это вообще ни в какое сравнение не идёт с иранским риалом!
    Тот самый случай, когда бумага, на котором печатается этот риал, стоит дороже!