Переброшенный под Сумы «полк смерти» ВСУ вывели в тыл из-за больших потерь

Украинское командование приняло решение вывести из Сумской области остатки одного из батальонов 225-го отдельного штурмового полка, переброшенного на данное направление для усиления. Причина — утрата боеспособности в связи с очень большими потерями. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со ссылкой на данные разведки.

Командование украинской группировки в Сумской области сняло с позиций и вывело на переформирование один из батальонов 225-го штурмового «полка смерти». Подразделение было введено на направление для усиления, но бойцы группировки «Север» сначала этот батальон блокировали, а потом практически полностью уничтожили. Против украинских штурмовиков действовал спецназ «Ахмат» и подразделения 15-го танкового полка ВС РФ, сообщает РИА Новости.



Батальон 225-го полка, который был изолирован, понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери... Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке.


Как сообщают российские ресурсы, ситуация на Сумском направлении продолжает оставаться сложной, идут тяжелые бои. Противник пытается остановить продвижение российских войск вводом в бой мотивированных подразделений, которые несут очень большие потери.
  1. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 07:58
    Так полк вывели или один из батальонов?
    Что читать, заголовок или статью? Кто врёт?
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +11
      Сегодня, 08:01
      Друже,хайп,ничего личного. К сожалению ВО стремительно приближается к дзену,и это грустно. В большинстве случаев комменты информативнее статей.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:04
        Не к Дзену.
        Рискну предположить, что в ВО приняли на работу человека из Малофеевского ИА Новороссия. Там такие заголовка каждый первый.
      2. Русич Звание
        Русич
        +3
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Vinnibuh
        В большинстве случаев комменты информативнее статей.

        Ради комментариев и пользуюсь ВО.
      3. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 09:19
        Что интересно: множество "статей" на ВО это простые перепечатки чужих,но уже под своим "авторством"....интернет у пользователей ВО есть у всех и многие читают не только ВО.....
        Хорошо,что хоть добились подписания имён "авторов",а читали ранее "анонимки",хотя это мало что поменяло...
    2. Lptsk Звание
      Lptsk
      -2
      Сегодня, 08:13
      так от полка может только батальон остаться в численном составе.
    3. михаил3 Звание
      михаил3
      +3
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Aken
      Что читать, заголовок или статью? Кто врёт?

      Все врут. Доктор Хаус так сказал.
    4. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 09:02
      Тут интереснее не это, а то , что впервые за долгое время проявился
      товарищ Апти Алаудинов.
      И стало понятно, где таинственный Ахмат - на сумском направлении.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 07:59
    Переброшенный под Сумы «полк смерти» ВСУ вывели в тыл из-за больших потерь

    Как вы лодку назовете, так она и поплывёт. Остальным полкам ВСУ того-же желаю, всех к бандере.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 08:03
    Уважаемый Владимир Лыткин! Это фото может носить только демонстративный характер, ибо оно гуляет в Интернете не первый год, а тех, кто на фото, уже вероятно черви доели...
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 09:02
    Переброшенный под Сумы «полк смерти» ВСУ вывели в тыл из-за больших потерь

    Как ты яхту назовёшь так на ней и поплывёшь...