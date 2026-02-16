В Швейцарии: Украина - единственная страна, уменьшающаяся в размерах каждый день

Сутки остаются до очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию. Пройдут эти переговоры завтра в швейцарской Женеве, хотя изначально планировалось, что переговорной площадкой будут Соединённые Штаты Америки. Возглавит российскую переговорную группу Владимир Мединский. Замена в качестве главы делегации замначальника ГШ ВС РФ Игоря Костюкова на Владимира Мединского связывается с тем покушением, которое пережил заместитель Игоря Костюкова по ГУ ГШ генерал Владимир Алексеев несколько дней назад.

Тем временем швейцарские эксперты, комментируя подготовку к новому раунду переговоров, обратили внимание, во-первых, на то, что Россия заявила об ужесточении переговорной позиции в связи с покушением на генерала ГРУ и отказом Киева принять обсуждаемые на переговорах условия, во-вторых, на то, что Украина сегодня является единственной страной мира, территория которой уменьшается буквально с каждым днём.



Отмечается, что заявление Марко Рютте о том, что Россия «продвигается на Украине со скоростью садовой улитки», вряд ли может быть успокоением для Украины, равно как и для самого НАТО. Причина в том, что к каждому новому раунду переговоров территория Украины (напомним, что на Западе таковой по-прежнему считают и Донбасс с Запорожской и Херсонской областями) «сжимается». Да, это относительно небольшие цифры – несколько десятых процента в месяц, но в эти доли процента входят населённые пункты, объекты инфраструктуры, месторождения полезных ископаемых и, что немаловажно, украинские позиции, которые порой укреплялись годами, как, например, позиции в Покровске и к северу от него.

Добавляется, что Украина теряет территории и в тех областях, которые и сама Россия де-юре считает украинскими: Харьковская, Днепропетровская, Сумская. Российские войска стоят всего в паре десятков км от областного центра – Сумы, что сказывается на его возможностях в административном плане.

В целом швейцарская пресса мягко намекает на то, что Украине было бы выгодно пойти на мир как можно скорее, чтобы не продолжить потерю территорий и стратегически важных объектов. Но у Киева свои соображения на этот счёт.
