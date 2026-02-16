Реза Пехлеви призвал Трампа начать «гуманитарные» бомбардировки Ирана
Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, считающий себя лидером иранской оппозиции, обратился к руководству США, призвав Трампа начать «гуманитарные бомбардировки» Ирана.
Пехлеви выступил в эфире американского телеканала Fox News, заявив, что иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США, которые оппозиционер назвал «гуманитарными». По его словам, американское вмешательство необходимо для спасения иранского народа. И чем быстрее Трамп начнет бомбить Иран, тем будет лучше.
Чем дольше шел эфир, тем все больше росло количество жертв иранского режима. Начал Пехлеви с цифры в 36 тысяч человек убитыми только за два дня протестов, потом увеличил ее до 40 тысяч, и в конце концов пришел к 330 тысячам раненых, которых режим якобы «добивал в больницах». Ранее иранские власти опубликовали официальную статистику, согласно которой в ходе протестов погибло 3117 человек.
