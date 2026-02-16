Вмешательство необходимо, потому что первая просьба иранцев сегодня дома и за рубежом — это просьба о помощи. Это гуманитарное вмешательство для спасения жизней, которые в противном случае будут продолжать гибнуть. Я надеюсь, что президент Трамп поймёт, насколько срочно вмешательство может спасти жизни и также помочь нам положить конец этому нежелательному режиму.

По меньшей мере 40 000 человек были арестованы. Количество пропавших без вести пока не установлено полностью. У нас было более 330 000 раненых. Режим продолжает свои убийства, добивая людей на больничных койках. Невероятен уровень зверств, происходящих в Иране.

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, считающий себя лидером иранской оппозиции, обратился к руководству США, призвав Трампа начать «гуманитарные бомбардировки» Ирана.Пехлеви выступил в эфире американского телеканала Fox News, заявив, что иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США, которые оппозиционер назвал «гуманитарными». По его словам, американское вмешательство необходимо для спасения иранского народа. И чем быстрее Трамп начнет бомбить Иран, тем будет лучше.Чем дольше шел эфир, тем все больше росло количество жертв иранского режима. Начал Пехлеви с цифры в 36 тысяч человек убитыми только за два дня протестов, потом увеличил ее до 40 тысяч, и в конце концов пришел к 330 тысячам раненых, которых режим якобы «добивал в больницах». Ранее иранские власти опубликовали официальную статистику, согласно которой в ходе протестов погибло 3117 человек.