Реза Пехлеви призвал Трампа начать «гуманитарные» бомбардировки Ирана

3 373 31
Реза Пехлеви призвал Трампа начать «гуманитарные» бомбардировки Ирана

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви, считающий себя лидером иранской оппозиции, обратился к руководству США, призвав Трампа начать «гуманитарные бомбардировки» Ирана.

Пехлеви выступил в эфире американского телеканала Fox News, заявив, что иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США, которые оппозиционер назвал «гуманитарными». По его словам, американское вмешательство необходимо для спасения иранского народа. И чем быстрее Трамп начнет бомбить Иран, тем будет лучше.



Вмешательство необходимо, потому что первая просьба иранцев сегодня дома и за рубежом — это просьба о помощи. Это гуманитарное вмешательство для спасения жизней, которые в противном случае будут продолжать гибнуть. Я надеюсь, что президент Трамп поймёт, насколько срочно вмешательство может спасти жизни и также помочь нам положить конец этому нежелательному режиму.


Чем дольше шел эфир, тем все больше росло количество жертв иранского режима. Начал Пехлеви с цифры в 36 тысяч человек убитыми только за два дня протестов, потом увеличил ее до 40 тысяч, и в конце концов пришел к 330 тысячам раненых, которых режим якобы «добивал в больницах». Ранее иранские власти опубликовали официальную статистику, согласно которой в ходе протестов погибло 3117 человек.

По меньшей мере 40 000 человек были арестованы. Количество пропавших без вести пока не установлено полностью. У нас было более 330 000 раненых. Режим продолжает свои убийства, добивая людей на больничных койках. Невероятен уровень зверств, происходящих в Иране.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 08:46
    «гуманитарные бомбардировки»
    belay

    совсем свихнулись. может скоро станут говорить "убийство по-человечески" ?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 09:08
      Этот бастард (почему русское значение этого слова под запретом?) иранского шаха, вызывает сомнения в чистоте крови у всех существующих царственных династий. Просто мелкая «шавка», которую достали из какого-то сундука. Взят под охрану ФБР. Пусть гавкает - если иранцы захотят его грохнуть, ФБР не поможет.
      Что интересно, в Иране на него всем, как по мягче сказать… неинтересно. laughing
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 08:50
    Мразь. Хотя чего ещё ждать от подобной публики.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:51
    ❝ Пехлеви выступил в эфире американского телеканала Fox News, заявив, что иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США ❞ —

    — Свихнулся шахзаде в ожидании реставрации монархии ...
    (Не думаю, сто иранский народ простит ему это)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:52
      ...в том что он "заде" - уже нет сомнений. сомнения есть что он "шах"....
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 09:55
        Заде это приставка к отчеству, как у нас -вич. И потом, что такого, в России много памятников тому, кто призывал Америку бомбить нас.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:56
          конечно ничего такого так то... можно подумать им таким наш народ памятники сам ставил...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:52
    призвав Трампа начать «гуманитарные бомбардировки» Ирана.

    У нас одно время Каспаров призывал маленько побомбить Россию демократическими бомбами.
    Пехлеви и Каспаров удивительно в этом похожи друг на друга.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      одно время Каспаров призывал маленько побомбить Россию демократическими бомбами.

      Каспаров не россиянин, он может гавкать на Россию.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:49
        ...вот так оно и происходит - сначала они здесь получают всё (известность, почёт и признание, деньги и квартиры, машины, титулы и звания), а потом начинают вонять. и каспаров не один такой - вайкуле, макаревичи всякие и прочий кал...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:53
          Цитата: Nexcom
          вот так оно происходит - сначала они здесь получают всё, а потом начинают вонять...

          Ну фамилия у него такая по отцу Вайнштейн.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:54
            дааа?? а как он так в каспарова то перекрасился??? what да ещё и в гаррика?
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 09:56
              Цитата: Nexcom
              а как он так в каспарова то перекрасился???

              До 12 лет носил фамилию отца Вайнштейн, пока после его смерти мать не сменила фамилию сына на свою - Каспаров.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 09:57
                понятно. система кудельман-долина...... вайнштейнить стал тайно.
                1. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Сегодня, 10:06
                  Цитата: Nexcom
                  понятно. система кудельман-долина.

                  Мать Максима Галкина – кандидат физико-математических наук. Еврейка по национальности.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 08:56
    В шаге от провала.
    Тихановскую выдавал запах жареных котлет.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 09:04
    Реза Пехлеви призвал Трампа начать «гуманитарные» бомбардировки Ирана

    Только выродки могут призывать уничтожать свой народ...Хотя, какой он для Ирана свой...
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 09:07
    А что, в Иране не продаются ледорубы?! belay
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:52
      wassat в Иране проблемы со льдом так то... lol
      но кран с тросом и петлёй на площадь подогнать - всегда пожалуйста.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Nexcom
        в Иране проблемы со льдом так то...

        Горы ёсть должон быть и лёд, однако... recourse
  8. topol717 Звание
    topol717
    +3
    Сегодня, 09:10
    За такие слова суд Ирана должен вынести ему смертный приговор, а потом за его голову назначить например 100 000 баксов ну или 1 млн. Интересно, долго проживет? И кто его уконтропупит первым? МИ-6? или Штази? или Моссад?
  9. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 09:10
    Так он никто. Зачем его бредни цитировать. Его отец был ШАХОМ. А он СЫН ШАХА. Но не ШАХ. Он сам НЕ ШАХ!
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:11
    Наследный принц Реза Пехлеви хорошо помнит своё счастливое детство. Хочет повторить и устроить "кровавую баню " сначала руками американцев потом сам .Сегодняшние строительные краны при нём будут вспоминать как цветочки .
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:12
    Пехлеви выступил в эфире американского телеканала Fox News, заявив, что иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США

    Это только законченный "псих" может сказать, что "иранский народ сейчас как никогда нуждается в ударах США". Этому Пехлеви наплевать на свой народ, ему нужна власть.
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:18
    Реза, ежели наоборот прочесть,то получится Aзep .А Пехлеви переводится как богатырь . . .получается Aзep Богатырь. . . request
  13. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 09:52
    Это на самом деле отличная новость, надеюсь каждый житель Ирана её увидит, и сделает правильные выводы не в пользу таких ЦРУшных марионеток
  14. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 09:55
    Почему все эти "патриоты-оппозиционеры", находящиеся за рубежом, всегда призывают бомбить свою страну? Точно такие же призывы были от венесуэльской дуры, которая по политическим мотивам получила нобелевскую премию. Точно так же наши либерасты неоднократно призывали к бомбардировкам России. Что у них в головах творится?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:59
      там нет голов. там отверстие для того чтобы в него жрали и воспроизводили из него западные лозунги.
  15. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 09:57
    Такой же как у нас Власов предатель был. Ему это в Иране никогда не забудут.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:24
    В Англии эпохи Возрождения Карлу 1 за такое отрубили голову. Тоже призывал к гуманитарной интервенции.
    Но -это другое.
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:57
    А иранские аятоллы не задумывались дать по башке ледорубом этому клоуну, чтобы он больше не пищал?