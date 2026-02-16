Нетаньяху назвал требования, выдвинутые Израилем Ирану в рамках сделки с США

3 757 42
Нетаньяху назвал требования, выдвинутые Израилем Ирану в рамках сделки с США

Израиль настроен скептически в отношении сделки с Ираном, на которой настаивают США, однако Тель-Авив посчитает ее приемлемой, если Тегеран выполнит ряд условий еврейского государства. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху выступил на конференции президентов еврейских организаций США, где высказался на тему Ирана. По его словам, Трамп серьезно настроен заключить с Ираном сделку. При этом он верит, что Тегеран не совершит ошибку, как в прошлый раз, что привело к ударам США по иранским ядерным объектам. В этой сделке Израиль попробует поиметь свой гешефт, выдвинув Ирану ряд условий, которые обязательны к выполнению.



Иран надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона и всего мира.


Всего Тель-Авив выдвигает Тегерану четыре условия, первые два из которых связаны с ядерной программой Ирана. Израиль требует демонтажа всех возможностей для обогащения урана, а также вывоз всего обогащенного урана за пределы иранской территории. Третье условие связано с ракетной программой, еврейское государство требует сократить дальность полета иранских ракет до 300 км, чтобы они не могли достигнуть Израиля. Ну и четвертый пункт — это демонтаж так называемой «оси зла», созданной Ираном на Ближнем Востоке.

Если все эти условия будут выполнены, то Израиль посчитает сделку с Ираном «приемлемой».
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:16
    В стиле Трампа сначала максимальные требования ,а потом как получится.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +13
      Сегодня, 09:26
      Да нет, тут в стиле евреев. Сначала требования - "уничтожь все свои ракеты которые до меня достать могут", а после этого будем новые требования выдвигать или даже бомбить начнем.
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 09:26
      Биньямин Нетаньяху: Иран надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают.

      Беня жжот.
      По ходу наши предки про таких говорили - "Хоть сцы в глаза, скажет Божья роса".
      Кровавей и лживей чем этот сионист, на планете Земля найти сложно.
      Этому палачу в тюрьме прогулы ставят.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 10:23
        Скорее на месте казни. Он это вполне уже заработал.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 09:31
      Цитата: tralflot1832
      В стиле Трампа сначала максимальные требования ,а потом как получится.

      Диктует условия стране, с которой не имеет общих границ...Это сверхнаглость какая-то...
      1. Наган Звание
        Наган
        -10
        Сегодня, 09:49
        Сверхнаглость это вписывать в конституцию обязательность уничтожения страны, с которой не имеет общих границ. Только лишь потому, что им это аллах велел устами аятоллы.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +3
          Сегодня, 09:58
          Тут у них парритет. Одна страна не пойдет на уничтожение ракет и изменение конституции, вторые не смирятся ни когда с тем, на что не пойдут первые.
          1. Наган Звание
            Наган
            -7
            Сегодня, 10:01
            Цитата: Canecat
            Одна страна не пойдет на уничтожение ракет и изменение конституции
            Не страна, а режим. Но режимы бывает что и меняются.
            1. Canecat Звание
              Canecat
              0
              Сегодня, 10:15
              Режимы меняются, но изменить отношение к тому, что Израиль устроил в Газе, будет весьма проблематично.
            2. pin_code Звание
              pin_code
              0
              Сегодня, 10:24
              А с сша страна или режим??? Ну, по вашему?
      2. Кармела Звание
        Кармела
        0
        Сегодня, 10:31
        Цитата: ROSS 42
        Диктует условия стране, с которой не имеет общих границ...Это сверхнаглость какая-то...

        А чего он вообще кому-то что-то диктует? Вообще с катушек слетел?
      3. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: tralflot1832
        В стиле Трампа сначала максимальные требования ,а потом как получится.

        Диктует условия стране, с которой не имеет общих границ...Это сверхнаглость какая-то...

        Потому Беня и лает про дальность в 300 км, чтоб не прилетело как в прошлый раз. Тогда исраиловка быстро сдулась, особенно когда персы начали Бен-Гурион ушатывать.
        Полосатым, кстати, тоже ясно продемонстрировали точность прилёта по их базам...
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 10:01
      tralflot1832
      Сегодня, 09:16
      В стиле Трампа сначала максимальные требования ,а потом как получится.

      hi Вопрос накопился, почему в сделке не участвует ООН - самый гуманный суд в мире?
      Где последнее предупреждение иврэйцам покинуть незаконно аннексированные палестинские территории и не препятствовать развитию Палестинского государства, независимость которого признали более 150 стран из 193 на ГА ООН 2025 г.
      После разрешения конфликта на Палестинской земле и в целом на БВ переходить к сделке по ИРИ.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 09:17
    Нетаньяху реально заигрался… у мусульман есть Пакистан, обладающий ЯО. Одного заряда (неизвестно откуда взявшегося) хватит накрыть весь Израиль. Он потом по какой пустыне евреев водить собирается?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 09:24
      Цитата: Охотовед 2
      у мусульман есть Пакистан, обладающий ЯО.
      НУ и что? Эти мусульмане на одном поле рядом нужду не справляют, а вы говорите про какую-то помощь.
      Цитата: Охотовед 2
      Одного заряда (неизвестно откуда взявшегося) хватит накрыть весь Израиль
      Есть мнение что сила ЯО сильно преувеличина.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 09:56
        Есть мнение что сила ЯО сильно преувеличина.

        Вот как это подает один из советских учебников. Реально, чтобы гарантированно накрыть весь Израиль нужно пару "Царь-бомб". А это 60 мегатонн каждая. Таких бомб нет ни у кого.
        1. Ua3qhp Звание
          Ua3qhp
          +1
          Сегодня, 10:11
          А это 60 мегатонн каждая.
          Ну или пару сотен по 0,3 МТ. (А этого добра уже побольше). Причем пустыню бомбить необязательно.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Охотовед 2
      Он потом по какой пустыне евреев водить собирается?

      Ну наверное по пустыне Израиль, а вот куда не понятно.
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Охотовед 2
      Он потом по какой пустыне евреев водить собирается?

      Есть одна подходящая, в Антарктиде... feel
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:20
    Они там что совсем, американцы должны немножко умереть за чьи-то интересы ( натанияху,пехлеви) .А самим не вариант ,без помощи американцев .
    1. Наган Звание
      Наган
      -10
      Сегодня, 09:59
      Цитата: tralflot1832
      А самим не вариант ,без помощи американцев
      Они сами нагнули Иран за 12 дней, Трамп лишь помог разобраться с подземными объектами Фордо, поскольку конвенционально их могли достать из всего, что есть в мире, лишь американские B-2 Spirit с бомбами GBU-57. Конечно это можно было сделать и неконвенциональнми средствами без участия Америки, но этого никому, и в первую очередь Трампу, было не надо, поэтому решили действовать конвенционально.
      1. interest Звание
        interest
        +2
        Сегодня, 10:11
        Ага - видели как "нагибатели" получали по Тель-Авиву и другим местам...
      2. Ua3qhp Звание
        Ua3qhp
        +2
        Сегодня, 10:13
        Они сами нагнули Иран за 12 дней,
        Кто там кого нагнул до сих пор не выяснено. Победили все.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 09:23
    Иран надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают.

    Интересно, а кто нибудь видел еврея который не обманывает ?
    Есть хороший пример, когда Зеленский на выборах наобещал мир, конец войне в Донбассе, благополучие, процветание, а как пришёл к власти, то продолжил воевать с утроенной силой.
    Вот и верь евреям.
    1. Наган Звание
      Наган
      -2
      Сегодня, 10:03
      Цитата: carpenter
      Интересно, а кто нибудь видел еврея который не обманывает ?
      Т.е. Иисус уже почти 2000 лет обманывает весь православный мир? Скажите это гражданину Гундяеву.
      Цитата: carpenter
      Вот и верь евреям.
    2. dimon642 Звание
      dimon642
      +2
      Сегодня, 10:06
      А вы забыли обещания нашего ,,Гаранта,,
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:32
        А вы забыли обещания нашего ,,Гаранта,,
        Какое обещание? Не повышать пенсионный возраст или повысить ВВП в два раза? wink
        1. dimon642 Звание
          dimon642
          0
          Сегодня, 10:35
          От повышения ВПП, которое повышается за счет военной продукции , мне до одного места .
          От этого мое благосостояние не улучшается , а наоборот ухудшается.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 09:24
    Войне быть .прям украинский сценарий вот вот может быть договорились бы но тут влезло с абсолютно неприемлемыми условиями
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:25
    На воре и шапка горит. Коротко.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:26
    ❝ Трамп серьёзно настроен заключить с Ираном сделку. При этом он верит, что Тегеран не совершит ошибку, как в прошлый раз ❞ —

    «В прошлый раз» Трамп лично вышел в одностороннем порядке из договорённости с Ираном ...
    (Предыдущую бомбардировку Ирана США проводили "не выходя из переговорного процесса")
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 09:27
    Обрыбься! Только после вас...
    Это еврейское полоумие начинает надоедать - мы придём к вам с оружием, а вы ложитесь спать и не ждите, что успеете проснуться...Эти «ушаны» решили, что они (с США) самые великие?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:09
      Цитата: ROSS 42
      Эти «ушаны» решили, что они (с США) самые великие?

      Да все они лимитрофы, такие.
  9. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 09:34
    Добрый Нетаньяху не возражает против существования Ирана при одном условии - если он сдохнет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:14
      Цитата: bar
      Добрый Нетаньяху не возражает против существования Ирана при одном условии - если он сдохнет.

      Мстит он Ирану. 2500 лет назад, было Персидское царство и Иудейское царство, первое до сих пор существует, а второе уже тогда почило в бозе.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 09:38
    Всего Тель-Авив выдвигает Тегерану четыре условия, ............................................................
    ..................................................................................................................................................................
    Если все эти условия будут выполнены, то Израиль посчитает сделку с Ираном «приемлемой».


    Что в ответ должен сделать Израиль, Нетаньяху промолчал. Наверное забыл. laughing
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:04
    В принципе ничего такого в требованиях Израиля нет, но главное условие от Ирана что Израиль сделает тоже самое что сами предлагают. И обстановка в регионе сразу успокоится. hi
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 10:11
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что после отставки Нетаньяху на его пост собирается баллотироваться Зеленский чтоб стать руководителем и Украины и Израиля. . . hi
  13. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 10:22
    Разве евреи будут держать свое слово перед гоями? Никогда такого не было, и вот опять? Так Израиль же построен на геноциде неевреев. Это же в их книгах написано, деяния Иисуса Навина сами за себя говорят. Что-то с тех пор изменилось? Нет.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:31
    Ирана. Израиль требует демонтажа всех возможностей для обогащения урана, а также вывоз всего обогащенного урана за пределы иранской территории
    Израиль бы хоть пример показал, как это надо делать!
  15. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 10:31
    Иран надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают
    Забавно слышать подобное от евреев.
  16. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 11:06
    Договор возможен только при предоставлении гарантий. США и Израиль никаких гарантий дать не могут - вот они как раз лгут и обманывают, односторонне выходя из договоров и не соблюдая их, а Иран не даст гарантий потому, что инспекции от МАГАТЭ, работающих авианаводчиками, невозможны